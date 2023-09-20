Для тех, кто не понял с первого раза. Второе чтение. Когда в России появятся погранвойска

Странная болезнь поражает наших чиновников. Как мне думается, недуг этот распространяется от того, что любой мало-мальски важный чиновник на случай своей отставки рассматривает, а некоторые и воплощают в жизнь, переход в политики. Избрание в депутаты или руководящие органы какой-либо партии. Что в конечном итоге все равно приводит к получению депутатского мандата.
Я о том, что люди, призванные принимать решения, люди облеченные властью, не понимают проблему «в первом чтении». Очень удобно, знаете ли. Я вас услышал, но надо подумать, проконсультироваться, спросить мнение вышестоящих товарищей… А это время! Там, наверху, проблем ещё больше, и их надо решать. И вопрос «мурыжат» в первом чтении, во втором, третьем... сто пятом…
Сегодня я вынужден вернуться к теме, о которой на страницах нашего издания заявляли многие и неоднократно. Писали авторы, читатели, россияне и граждане других государств. Я о восстановлении полноценных пограничных войск. О том, что в условиях, когда наша страна вновь объявлена «врагом демократии», «агрессором», «угрозой миру» и прочее, появилось много желающих нагадить в нашем доме. Нагадить внутри нашего государства.
Неужели события на российско-украинской границе не убедили руководство страны в том, что охрану рубежей нашей Родины не могут обеспечить ополченцы, те самые, которые мы сейчас «современно» назвали отрядами территориальной обороны? Неужели непонятно, что охрана границ страны должна обеспечиваться полноценными боевыми подразделениями? Обученными так, как это делалаи при Советском Союзе.
Откуда эта слепая вера в то, что все эти сетки, а по сути, та самая древняя ржавая проволока, в совокупности с видеокамерами, тепловизорами и прочими датчиками, смогут обеспечить «непроходимость» наших границ. К нам идут не дилетанты-контрабандисты. К нам идут профессионалы, для которых, да простят меня конструкторы, все эти технические средства вполне преодолимы. Если кто-то что-то создал, то всегда найдется тот, кто сможет это сломать.
Пограничники дорого стоят
Читатели старшего поколения прекрасно помнят времена, когда День пограничника отмечался примерно так же, как сегодня отмечают свои праздники десантники или моряки. Зеленая фуражка была такой же мечтой многих мальчишек, как и голубой берет или бескозырка. И смотрели тогда они на «дядек» в этих фуражках с восхищением.
Но… в 2005 году пограничные войска упразднили! Зачем нам десятки тысяч пограничников, когда вокруг друзья? Нашим границам ничего не угрожает. Вот и экономия средств! Кстати, именно тогда ФСБ познакомились с новым названием службы – пограничные органы. С 2005 года в пограничных органах больше не служат срочники. Последние уволились в 2007... Для некоторых, возможно, станет открытием и то, что у «новых пограничников» нет пограничных застав!
Сегодня наша пограничная служба – это фактически пограничная милиция. Вместо застав линейные отделы, вместо солдат контрактники, в задачу которых входит проверка документов и досмотр грузов. Да, чуть не забыл, сегодня пограничники стоят на страже... рыбных богатств страны! Браконьеров ловят! И это не шутки. Им же заняться больше нечем. Даже пункт пропуска или досмотровую площадку за них Минтранс сделает.
Скажите бред какой-то? Они же границы должны защищать! И опять будете не правы. Не должны. Нет у них такой задачи. Это советские были должны и защищали. И жизни клали, обороняясь «стрелковкой» до подхода армейских подразделений. И было понятно, кто и за что отвечает. Согласно закону «О государственной границе Российской Федерации», вести огонь в сторону границы пограничникам запрещено!
Капитан Иванов – за участок от сих до сих. Старший лейтенант Петров дальше до... Есть начальник заставы, который обязан закрыть границу. Есть начальник погранотряда, который координирует действия начальников застав и высылает при необходимости мобильные группы в помощь...
А кто сегодня отвечает за границу? Начальник пограничного линейного отдела? Чем и кем? «Экономическая реформа» погранвойск фактически их убила.
Ура, погранвойска восстанавливают
Это вопль моего внутреннего голоса, когда после многочисленных публикаций я услышал выступление депутата Госдумы, члена комитета по обороне, генерала Андрея Гурулева о том, что погранвойска возродятся вновь. Напомню, генерал Гурулев заявил об этом в июне этого года. Наконец-то 2 300-километровая граница с Украиной будет прикрыта!
Но прошло уже половина сентября... А воз и ныне там... Застрял этот самый воз. Интересная такая картинка. Все всё понимают, все за, но почему-то не нашлось чиновника, который бы реализовал решение. Мы не можем защитить границу с Украиной из-за... Украины. Точнее – из-за того, что проводим там СВО.
Набрать призывников несложно. Даже восстановить погранзаставы возможно. Но вот где взять вооружение и все остальное? Артиллерия нужна? Конечно, как воздух! Авиация нужна? А как без вертолетов мы сможем обеспечить переброску мобильных групп поддержки? БПЛА необходимы? А куда в современной войне без них? И так далее, по списку…
Далее – ещё интереснее.
На сегодня не существует самой структуры управления погранвойсками. То, что есть, заточено на послереформенные «пограничные органы», но никак не под погранвойска. Т. е. необходимо создавать, по аналогии с армейскими, пограничные округа. И уже оттуда расширять структуру вниз.
Просто для примера. Да, граница с Украиной у нас достаточно протяженная. Так почему бы всю эту границу не отдать одному руководителю? По аналогии с СССР. Пусть будет Южный пограничный округ. Или к примеру Арктика. Ведь был же отдельный Арктический погранотряд.
Более того, в связи с тяжелой обстановкой на границе можно переподчинить пограничникам, хотя бы на время проведения СВО, некоторые армейские соединения. Ведь были же примеры 103-й ВДД, 74 МСД, которые полтора года находились в подчинении ФСБ в 1990–1991 гг.
Теперь вернемся к личному составу.
Для охраны государственной границы СССР было достаточно от 150 до 200 тысяч человек. Не думаю, что призыв в ПВ 25–30 тысяч человек для ЮПО сильно ослабит ряды нашей армии. А со временем, когда вакансии будут заполняться контрактниками, даже этого станет много.
Ну и вооружение.
Исходя из задач по обороне границы, по полному её прикрытию, как я думаю, командующий округом должен иметь резерв, включающий в себя и тяжелое вооружение. Те же БМП, БТР, РСЗО, минометы и прочее. Почему-то забыт опыт Афганистана. Отчего-то мы считаем, что пограничники – это застава, участок границы.
Мы забываем, что задача пограничников не просто закрыть границу, но и обеспечить там спокойствие. И ведь обеспечивали! Самостоятельно. Их мобильные группы работали автономно от армейских подразделений на достаточно большом расстоянии. По некоторым данным, до 80 км от мест дислокации! Работали для того, чтобы обеспечить безопасность собственных застав.
Ветераны погранвойск помнят и ещё один факт, вполне забытый сегодня. Советские погранвойска могли самостоятельно вести достаточно серьёзные бои с армейскими подразделениями противника собственными силами! Пограничники имели почти все, что имела армия. И готовили их не только по методике мотострелковых подразделений, но и по методике десантно-штурмовых частей ВДВ.
Вместо вывода
Я понимаю, что создать сразу новую силовую структуру сложно. Даже очень сложно. Дискутировать можно буквально по каждому вопросу. Начиная с того, будет ли эта структура в составе ФСБ, как раньше, или в каком-то другом ведомстве, и заканчивая материальным обеспечениям и вооружением. Можно даже допустить появление погранвойск как совершенно новой самостоятельной структуры.
Я также понимаю, что это будет стоить серьезных денег, которые можно направить на более актуальные цели. Об этом тоже можно спорить вечно. Денежный вопрос всегда был и остается очень спорным и очень сложным. Помните классику противников любых реформ, изменений или преобразований: лучше бы эти деньги отдали пенсионерам (пионерам, спортсменам, врачам, учителям) и прочим.
Это все решаемо простым голосованием. Обсудили – проголосовали, президент подписал. И вопрос решен. А дальше дело профессионалов. Думаю, в ФСБ даже сегодня остались люди, которые начинали служить в погранвойсках, а потом были вынуждены поменять специализацию. Но с удовольствием «вернутся в прошлое». Приложат все силы, чтобы зеленая фуражка стала предметом гордости бойца на всю оставшуюся жизнь…
Ну не можем мы больше тянуть резину. Не смеем решать вопрос, «не торопясь и глубоко продумывая решение». Просто потому, что при отсутствии побед на фронте украинцы в любом случае активизируют диверсионную деятельность внутри нашей страны. Сегодня никого не удивишь сообщениями о схронах, найденных на нашей территории, где можно встретить практически все: от пистолетов и патронов до противотанковых мин и снарядов большого калибра.
И часто это вооружение доставлено с территории Украины. Значит – гуляют через нашу границу все кому не лень. Гуляют в обе стороны. Выходит – не срабатывает вся эта электроника и колючка. Поэтому будут продолжаться теракты в наших городах и селах. Будут гибнуть мирные граждане. Будут уничтожаться объекты мирной инфраструктуры.
И будем мы опять героически изгонять, уничтожать, выдавливать и т. п. уже пришедшие и напакостившие украинские или какие-то другие ДРГ. Будем говорить о героизме простых мужиков, ставших на защиту своей деревни с охотничьими ружьями. При этом ничего не предприняв для того, чтобы этого героизма не было. Чтобы с профессионалами боролись профессионалы.
Ну и последнее.
Помните, сколько раз украинские формирования заходили или пытались зайти на нашу территорию для совершения диверсий. Если считать с марта прошлого года, произошло 7 (семь) таких попыток. И совершили их не какие-то патриоты или уголовники. А профессионалы. Напомню ещё один факт о пока последней такой вылазке в Брянскую область.
Тогда было убито двое и взято в плен пятеро диверсантов. Помните сообщения российского телевидения, где были показаны трофеи? Оружие американского производства (винтовки М4), гранатометы, мины и прочее. Но гораздо интереснее состав пленных. Сотрудники СБУ, ГУР и ССО!
Так нужны ли нам пограничные войска или есть ещё время позаниматься арифметикой? Посчитать что почём. Глядишь, пока считаем, проблема и рассосется сама по себе...