Военное обозрение
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Для тех, кто не понял с первого раза. Второе чтение. Когда в России появятся погранвойска

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Для тех, кто не понял с первого раза. Второе чтение. Когда в России появятся погранвойска

Странная болезнь поражает наших чиновников. Как мне думается, недуг этот распространяется от того, что любой мало-мальски важный чиновник на случай своей отставки рассматривает, а некоторые и воплощают в жизнь, переход в политики. Избрание в депутаты или руководящие органы какой-либо партии. Что в конечном итоге все равно приводит к получению депутатского мандата.


Я о том, что люди, призванные принимать решения, люди облеченные властью, не понимают проблему «в первом чтении». Очень удобно, знаете ли. Я вас услышал, но надо подумать, проконсультироваться, спросить мнение вышестоящих товарищей… А это время! Там, наверху, проблем ещё больше, и их надо решать. И вопрос «мурыжат» в первом чтении, во втором, третьем... сто пятом…

Сегодня я вынужден вернуться к теме, о которой на страницах нашего издания заявляли многие и неоднократно. Писали авторы, читатели, россияне и граждане других государств. Я о восстановлении полноценных пограничных войск. О том, что в условиях, когда наша страна вновь объявлена «врагом демократии», «агрессором», «угрозой миру» и прочее, появилось много желающих нагадить в нашем доме. Нагадить внутри нашего государства.

Неужели события на российско-украинской границе не убедили руководство страны в том, что охрану рубежей нашей Родины не могут обеспечить ополченцы, те самые, которые мы сейчас «современно» назвали отрядами территориальной обороны? Неужели непонятно, что охрана границ страны должна обеспечиваться полноценными боевыми подразделениями? Обученными так, как это делалаи при Советском Союзе.

Откуда эта слепая вера в то, что все эти сетки, а по сути, та самая древняя ржавая проволока, в совокупности с видеокамерами, тепловизорами и прочими датчиками, смогут обеспечить «непроходимость» наших границ. К нам идут не дилетанты-контрабандисты. К нам идут профессионалы, для которых, да простят меня конструкторы, все эти технические средства вполне преодолимы. Если кто-то что-то создал, то всегда найдется тот, кто сможет это сломать.

Пограничники дорого стоят


Читатели старшего поколения прекрасно помнят времена, когда День пограничника отмечался примерно так же, как сегодня отмечают свои праздники десантники или моряки. Зеленая фуражка была такой же мечтой многих мальчишек, как и голубой берет или бескозырка. И смотрели тогда они на «дядек» в этих фуражках с восхищением.

Но… в 2005 году пограничные войска упразднили! Зачем нам десятки тысяч пограничников, когда вокруг друзья? Нашим границам ничего не угрожает. Вот и экономия средств! Кстати, именно тогда ФСБ познакомились с новым названием службы – пограничные органы. С 2005 года в пограничных органах больше не служат срочники. Последние уволились в 2007... Для некоторых, возможно, станет открытием и то, что у «новых пограничников» нет пограничных застав!

Сегодня наша пограничная служба – это фактически пограничная милиция. Вместо застав линейные отделы, вместо солдат контрактники, в задачу которых входит проверка документов и досмотр грузов. Да, чуть не забыл, сегодня пограничники стоят на страже... рыбных богатств страны! Браконьеров ловят! И это не шутки. Им же заняться больше нечем. Даже пункт пропуска или досмотровую площадку за них Минтранс сделает.

Скажите бред какой-то? Они же границы должны защищать! И опять будете не правы. Не должны. Нет у них такой задачи. Это советские были должны и защищали. И жизни клали, обороняясь «стрелковкой» до подхода армейских подразделений. И было понятно, кто и за что отвечает. Согласно закону «О государственной границе Российской Федерации», вести огонь в сторону границы пограничникам запрещено!

Капитан Иванов – за участок от сих до сих. Старший лейтенант Петров дальше до... Есть начальник заставы, который обязан закрыть границу. Есть начальник погранотряда, который координирует действия начальников застав и высылает при необходимости мобильные группы в помощь...

А кто сегодня отвечает за границу? Начальник пограничного линейного отдела? Чем и кем? «Экономическая реформа» погранвойск фактически их убила.

Ура, погранвойска восстанавливают


Это вопль моего внутреннего голоса, когда после многочисленных публикаций я услышал выступление депутата Госдумы, члена комитета по обороне, генерала Андрея Гурулева о том, что погранвойска возродятся вновь. Напомню, генерал Гурулев заявил об этом в июне этого года. Наконец-то 2 300-километровая граница с Украиной будет прикрыта!

Но прошло уже половина сентября... А воз и ныне там... Застрял этот самый воз. Интересная такая картинка. Все всё понимают, все за, но почему-то не нашлось чиновника, который бы реализовал решение. Мы не можем защитить границу с Украиной из-за... Украины. Точнее – из-за того, что проводим там СВО.

Набрать призывников несложно. Даже восстановить погранзаставы возможно. Но вот где взять вооружение и все остальное? Артиллерия нужна? Конечно, как воздух! Авиация нужна? А как без вертолетов мы сможем обеспечить переброску мобильных групп поддержки? БПЛА необходимы? А куда в современной войне без них? И так далее, по списку…

Далее – ещё интереснее.

На сегодня не существует самой структуры управления погранвойсками. То, что есть, заточено на послереформенные «пограничные органы», но никак не под погранвойска. Т. е. необходимо создавать, по аналогии с армейскими, пограничные округа. И уже оттуда расширять структуру вниз.

Просто для примера. Да, граница с Украиной у нас достаточно протяженная. Так почему бы всю эту границу не отдать одному руководителю? По аналогии с СССР. Пусть будет Южный пограничный округ. Или к примеру Арктика. Ведь был же отдельный Арктический погранотряд.

Более того, в связи с тяжелой обстановкой на границе можно переподчинить пограничникам, хотя бы на время проведения СВО, некоторые армейские соединения. Ведь были же примеры 103-й ВДД, 74 МСД, которые полтора года находились в подчинении ФСБ в 1990–1991 гг.

Теперь вернемся к личному составу.

Для охраны государственной границы СССР было достаточно от 150 до 200 тысяч человек. Не думаю, что призыв в ПВ 25–30 тысяч человек для ЮПО сильно ослабит ряды нашей армии. А со временем, когда вакансии будут заполняться контрактниками, даже этого станет много.

Ну и вооружение.

Исходя из задач по обороне границы, по полному её прикрытию, как я думаю, командующий округом должен иметь резерв, включающий в себя и тяжелое вооружение. Те же БМП, БТР, РСЗО, минометы и прочее. Почему-то забыт опыт Афганистана. Отчего-то мы считаем, что пограничники – это застава, участок границы.

Мы забываем, что задача пограничников не просто закрыть границу, но и обеспечить там спокойствие. И ведь обеспечивали! Самостоятельно. Их мобильные группы работали автономно от армейских подразделений на достаточно большом расстоянии. По некоторым данным, до 80 км от мест дислокации! Работали для того, чтобы обеспечить безопасность собственных застав.

Ветераны погранвойск помнят и ещё один факт, вполне забытый сегодня. Советские погранвойска могли самостоятельно вести достаточно серьёзные бои с армейскими подразделениями противника собственными силами! Пограничники имели почти все, что имела армия. И готовили их не только по методике мотострелковых подразделений, но и по методике десантно-штурмовых частей ВДВ.

Вместо вывода


Я понимаю, что создать сразу новую силовую структуру сложно. Даже очень сложно. Дискутировать можно буквально по каждому вопросу. Начиная с того, будет ли эта структура в составе ФСБ, как раньше, или в каком-то другом ведомстве, и заканчивая материальным обеспечениям и вооружением. Можно даже допустить появление погранвойск как совершенно новой самостоятельной структуры.

Я также понимаю, что это будет стоить серьезных денег, которые можно направить на более актуальные цели. Об этом тоже можно спорить вечно. Денежный вопрос всегда был и остается очень спорным и очень сложным. Помните классику противников любых реформ, изменений или преобразований: лучше бы эти деньги отдали пенсионерам (пионерам, спортсменам, врачам, учителям) и прочим.

Это все решаемо простым голосованием. Обсудили – проголосовали, президент подписал. И вопрос решен. А дальше дело профессионалов. Думаю, в ФСБ даже сегодня остались люди, которые начинали служить в погранвойсках, а потом были вынуждены поменять специализацию. Но с удовольствием «вернутся в прошлое». Приложат все силы, чтобы зеленая фуражка стала предметом гордости бойца на всю оставшуюся жизнь…

Ну не можем мы больше тянуть резину. Не смеем решать вопрос, «не торопясь и глубоко продумывая решение». Просто потому, что при отсутствии побед на фронте украинцы в любом случае активизируют диверсионную деятельность внутри нашей страны. Сегодня никого не удивишь сообщениями о схронах, найденных на нашей территории, где можно встретить практически все: от пистолетов и патронов до противотанковых мин и снарядов большого калибра.

И часто это вооружение доставлено с территории Украины. Значит – гуляют через нашу границу все кому не лень. Гуляют в обе стороны. Выходит – не срабатывает вся эта электроника и колючка. Поэтому будут продолжаться теракты в наших городах и селах. Будут гибнуть мирные граждане. Будут уничтожаться объекты мирной инфраструктуры.

И будем мы опять героически изгонять, уничтожать, выдавливать и т. п. уже пришедшие и напакостившие украинские или какие-то другие ДРГ. Будем говорить о героизме простых мужиков, ставших на защиту своей деревни с охотничьими ружьями. При этом ничего не предприняв для того, чтобы этого героизма не было. Чтобы с профессионалами боролись профессионалы.

Ну и последнее.

Помните, сколько раз украинские формирования заходили или пытались зайти на нашу территорию для совершения диверсий. Если считать с марта прошлого года, произошло 7 (семь) таких попыток. И совершили их не какие-то патриоты или уголовники. А профессионалы. Напомню ещё один факт о пока последней такой вылазке в Брянскую область.

Тогда было убито двое и взято в плен пятеро диверсантов. Помните сообщения российского телевидения, где были показаны трофеи? Оружие американского производства (винтовки М4), гранатометы, мины и прочее. Но гораздо интереснее состав пленных. Сотрудники СБУ, ГУР и ССО!

Так нужны ли нам пограничные войска или есть ещё время позаниматься арифметикой? Посчитать что почём. Глядишь, пока считаем, проблема и рассосется сама по себе...
Автор:
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18 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:50
    +21
    Развалить получилось очень быстро , буквально за год. Восстанавливать придется десятилетия. ПВ это не только граница , это ВВУЗы и матобесречение, это техника и обслуживание . Это обустройство границ и постов . Те кто принимал решение об управлении ПВ это враги России и предатели
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 05:17
      +11
      Цитата: FoBoss_VM
      Те кто принимал решение об управлении ПВ это враги России и предатели

      Те, кто принимал решение об упразднении ПВ, - это враги России и предатели!
      yes
      Они ещё и это построили за наши деньги:
      :
      1. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 06:39
        +9
        Те, кто принимал решение об упразднении ПВ, - это враги России и предатели!
        yes

        У всех этих решений есть имя и фамилия и судя по времени принятия этих решений их принимал Путин.
        Он же уничтожил кадрированные части, сократил в разы армию, провалил все что можно на Украине и допустил там антироссийский Майдан, предал пророссийских украинцев в 2014 году не начав СВО и дал 8 лет нацистам подготовить боеспособную армию, не усиливая боеспособность своей армии, начал абсолютно не подготовленную странную военную операцию, совершил предательство, выведя войска с окраин Киева и Киевской, Сумской, Черниговской и западной части Харьковской областей, в которых после вывода наших войск набрали десятки тысяч жителей и бросили против нас, не трогает мосты через Днепр, уничтожение которых способно реально нарушить оборону ВСУ, выпустив 4 тысячи ракет в основном по бестолковым целям.

        Состояние пограничной охраны и ничегонеделанье совсем не удивляет, у нас почти все в таком состоянии, хотя картинка в телевизоре везде хорошая.
    2. jonht
      jonht Сегодня, 07:01
      +3
      Полностью согласен, в том объеме как было, да долго. А восстановить заставы и вернуть кадровых пограничников на службу из запаса можно достаточно быстро. Наполнить техникой ГТС, БМП, БТР тоже не сложно, взять с хранения на первое время те же 80 или даже 70. Понятно, что тяжёлая техника сейчас в дефиците как и артиллерия, но контроль границы пограннарядами можно прикрыть быстро и даже КСП можно восстановить по периметру границы в достаточно сжатые сроки. Сложнее и дольше восстановить структуру (снабжение, обучение, координация и взаимодействие с другими структурами и органами). На Камчатке заставы не заброшены, но занимаются фигней (водоохрана, рыбоохрана, экология, выход в море маломерок). Не занимались мы в мои годы этим на застатве.
      hi
    3. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 08:24
      0
      Развалить получилось очень быстро
       Ломать,не строить,душа,не болит
  2. Koronik
    Koronik Сегодня, 05:43
    0
    "Выходит – не срабатывает вся эта электроника и колючка. Поэтому будут продолжаться теракты в наших городах и селах. Будут гибнуть мирные граждане. Будут уничтожаться объекты мирной инфраструктуры." Думаю что непременно будут восстановлены ПВ, вопрос по каким границам, и вот там службу должны будут нести только срочники( я так думаю).
  3. Родимцев
    Родимцев Сегодня, 05:51
    +4
    Так это собственно одно из продолжений того хаоса, прозрений и пониманий, всего того что произошло с начало , так называемой ,,сво,, , вот только во время того времени , когда мы все про....ли у власти был Вова, и он назначал этих сердюковых и шойгу с герасивомыми, он одобрил строительство говно центра в катере и смотрел на развал армии......
  4. Bacha
    Bacha Сегодня, 06:19
    +10
    Грустная статья. Тяжело осозновать во что превратились мои родные войска. Служил срочную на Таджико-Афганской границе. 2ая застава Пянджского отряда. С гордостью служил.
  5. сталевар
    сталевар Сегодня, 06:24
    +5
    При Путине ни что восстанавливать не будут! Не тот уровень образования.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:36
      +1
      Цитата: сталевар
      При Путине ни что восстанавливать не будут! Не тот уровень образования.

      Строили общество потребления, а не созидания. Образование соответствующее, настроенное на воспитание квалифицированных потребителей (по Фурсенко).
  6. 2112vda
    2112vda Сегодня, 06:27
    +5
    Похоже пришла пора проводить крупную Ревизию всего того что натворили наши горе реформаторы. Беда в том что это касается многих сфер жизни государства. По хорошему, всех этих оптимизаторов-реформаторов давно пора отправить на "свежий воздух" на лесоповал или другие не менее увлекательные занятия. Ну а пока они управляют страной, нам остаётся только возмущаться.
    1. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 06:46
      +2
      Похоже пришла пора проводить крупную Ревизию всего того что натворили наши горе реформаторы.

      Да, 33 года олигархической власти нанесли серьезный удар по нашей стране. Но чтобы проводить Ревизию надо для начала отстранить их от власти. Сами у себя они ревизию не проведут, не проведут следствие против себя и не осудят самих себя, они сейчас не просто над Законом, они пишут эти Законы, в которых мы никто а они все.
      И вы правы, пока нам остается только возмущаться и ждать.
  7. Voronezh
    Voronezh Сегодня, 06:29
    +2
    Кроме границы с 404 у нас ещё со всякими. .... станами проблемы впереди
  8. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 07:09
    +2
    Вот и экономия средств!
    - упразднение началось именно с этого. После понимания и постановки проблемы именно с выделения средств на постоянное содержание ПВ должно начаться их возрождение. С экономики начинается самостоятельное поведение государства на мировой арене. Отсюда, как обычно возникают вопросы к руководству страны: что оно делало больше 30 лет, ну, или ладно - последние 23 года для обеспечения экономического суверенитета страны. Образования и воспитания подрастающего поколения, и всего общества, идеологии. И на эти вопросы ответов нет. ПВ,помимо выполнения основной задачи, являлись частью системы экономической защиты государства.
  9. Адрей
    Адрей Сегодня, 07:17
    +1
    Будут автору погранвойска, обязательно будут! Скоро...
    По сути, если разобраться, то в стране живущей с урегулированными внешними отношениями функции пограничной охраны как раз и сводятся к проверке документов при пересечении границы, борьбе с нелегальными мигрантами, браконьерами из сопредельных территорий и контрабандистами с обеих сторон. Т.е чисто полицейские функции для которых не нужны танки, артиллерия и РСЗО.
    А вот когда по периметру одни враги, к нам так и норовят зайти вражеские ДРГ и шпиЕны, тогда конечно да... Ну и своих граждан конечно не пущать нивкоем разе туда (а то вдруг побегут от жизни такой)...
    В общем было уже, было. История развивается по спирали request
  10. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:20
    +2
    . Так нужны ли нам пограничные войска
    На границе с Украиной?
    Линия фронта там должна располагаться и войска, а не пограничники на границе.
    Нету того, сего... Ну так об этом нужно было думать до операции, а не во время шухера локти заламывать.
  11. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:23
    0
    президент подписал. И вопрос решен.
    Президент, в мае,лохматого года,указы подписал и вопросы до сих пор не решены.
  12. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:27
    0
    Да, чуть не забыл, сегодня пограничники стоят на страже... рыбных богатств страны! Браконьеров ловят! И это не шутки.

    what Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 04.02.1967 г., 03.11.1972 г., 31.07.1975 г., на пограничные войска была возложена задача по охране побережья морей Северного Ледовитого океана, Баренцева, Белого и Охотского морей.

    На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10.12.1976 г. "О временных мерах по сохранению жи­вых ресурсов и регулированию рыболовства в морских районах, прилегающих к побережью СССР" пограничные войска совместно с органами рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР и при участии сил ряда других министерств приступили к охране рыбных богатств в пределах 200-мильной зоны.
    Это я точно знаю, т.к. дядья несли службу в МЧ ПВ КГБ СССР в Северо-Восточном погрануправлении.