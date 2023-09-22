Послевоенное использование трофейных немецких миномётов

В годы Второй мировой в вооруженных силах нацистской Германии имелось значительное количество миномётов различного калибра. После капитуляции Третьего рейха миномёты немецкого производства стояли на вооружении в ряде государств и использовались в региональных конфликтах. Немецкие реактивные миномёты, для стрельбы из которых использовались снаряды, стабилизируемые в полёте вращением, в послевоенное время послужили прототипами для советских, китайских и югославских РСЗО.
50-мм миномёт 5 cm leichte Granatwerfer 36
В 1934 году концерн Rheinmetall-Borsig AG предоставил для войсковых испытаний 50-мм миномёт, который предусматривалось придавать пехотным ротам. Этот миномёт имел «глухую» схему, и все его элементы были размещены на едином лафете. Ствол длиной 460 мм и другие механизмы монтировались на опорной плите. Для наведения использовался регулируемый по высоте и направлению шпиндель.
Масса миномёта в боевом положении составляла 14 кг. Углы вертикальной наводки: от 42° до 90°. В горизонтальной плоскости: 4°. Грубая наводка осуществлялась поворотом опорной плиты. Расчёт состоял из трёх человек: командира, наводчика и заряжающего. Также расчёту могли придаваться подносчики боеприпасов.
50-мм миномёт 5 cm le.Gr.W. 36
50-мм ротный миномёт поступил на вооружение в 1936 году под обозначением 5 cm le.Gr.W. 36 (нем. 5 cm leichte Granatwerfer 36 – 5-см лёгкий миномёт образца 1936 года).
Для транспортировки миномёт разбирался и переносился во вьюках вместе с принадлежностями и боеприпасами. Расчёт также нёс на себе боекомплект первой очереди – 5 ящиков по 5 мин.
Стрельба велась осколочными минами массой 0,91 кг, снаряженными 115 г литого тротила. При разрыве мины с корпусом из литого чугуна зона поражения осколками достигала 5 м.
50-мм миномётная мина
Покинув ствол со скоростью около 75 м/с, 50-мм мина могла улететь на дистанцию до 575 м. Минимальная дальность стрельбы – 25 м. Хорошо тренированный расчёт был способен выпустить в минуту 20 мин. Боевая скорострельность с исправлением наводки не превышала 12 выстр./мин.
В качестве средства огневого усиления в составе каждой немецкой пехотной роты по штату 1939 года полагалось иметь три 50-мм миномёта – по одному миномёту на пехотный взвод. Расчёт входил в состав группы управления взводом. В пехотной дивизии должно было быть 84 50-мм миномёта.
Командование вермахта возлагало большие надежды на 50-мм миномёты, и это оружие до определенного момента выпускалось в больших объёмах. По состоянию на 1 сентября 1939 года в войсках находилось около 6 000 ротных миномётов. 1 апреля 1941 года имелось 14 913 50-мм миномётов и 31 982 200 выстрелов к ним.
Несмотря на массовость, 50-мм миномёты не пользовались популярностью в войсках, что во многом обуславливалось не надлежащим уровнем надёжности и безопасности взрывателей миномётных мин. Не редкими были случаи, когда мины не взрывались при попадании в мягкий грунт, грязь и глубокий снежный сугроб. Или наоборот – детонация происходила сразу после выстрела, что было чревато гибелью расчёта. По причине слишком высокой чувствительности взрывателя, стрельба во время дождя или в снегопад была запрещена.
Кроме того, достаточно сложно устроенный миномёт имел малую дальность стрельбы, расчёты были вынуждены подбираться к противнику близко и часто несли потери от ружейно-пулемётного огня. Осколочное действие снарядов оставляло желать лучшего, а фугасного эффекта было недостаточно для разрушения лёгких полевых укреплений и проволочных заграждений.
В связи с низкой эффективностью и неудовлетворительной безопасностью, в 1943 году производство миномётов 5 cm le.Gr.W. 36 было свёрнуто. Но оставшиеся в войсках 50-мм миномёты использовались вплоть до окончания боевых действий.
Красноармейцы часто захватывали немецкие 50-мм миномёты, но из-за невысоких боевых характеристик использовали их против бывших хозяев ограниченно. Обычно по противнику расстреливали имевшийся боекомплект, после чего 5 cm le.Gr.W. 36 бросали или сдавали на пункт сбора трофейного оружия.
Советские партизаны применяли трофейные ротные миномёты для беспокоящих обстрелов немецких опорных пунктов на оккупированной территории. Относительно лёгкие миномёты для этого неплохо подходили. Выпустив десяток мин с максимальной дистанции, можно было быстро ретироваться.
В конце 1944 года специалисты БТУ ГБТУ, проводившие анализ боевого опыта, рекомендовали активней применять трофейные 50-мм миномёты в подразделениях бронетанковых войск РККА, участвующих в уличных боях для подавления пехоты противника, засевшей на чердаках и в укрытиях, не доступных для прямого выстрела.
После капитуляции нацистской Германии 50-мм миномёты немецкого производства, несмотря на недостатки, некоторое время стояли на вооружении в Румынии, Болгарии и Испании.
81-мм миномёт 8 cm Granatwerfer 34
Большое распространение в сухопутных войсках нацистской Германии получили батальонные миномёты 8 cm s.G.W. 34 (нем. 8-cm Granatwerfer 34). Миномёт, созданный в начале 1930-х концерном Rheinmetall-Borsig AG, официально поступил на вооружение в 1934 году.
В отличие от ротного 5 cm le.Gr.W. 36, это оружие было выполнено по классической схеме «мнимого треугольника» (система Стокса-Брандта) и состояло из ствола с казенником, опорной плиты, сошки и прицела.
81-мм миномёт 8 cm s.G.W. 34
Двунога-лафет из двух одинаковых по устройству опорных ног (благодаря наличию шарнирного соединения) позволяет производить грубую установку вертикальных углов наведения. Точная же установка выполнялась при помощи подъёмного механизма. Углы вертикальной наводки: от 45° до 87°. Горизонтальной наводки – 10°.
В готовом к стрельбе положении 8 cm s.G.W. 34 весил 62 кг. Также известен вариант с плитой из лёгких сплавов, масса которого составляла 57 кг. При ведении огня без исправления наводки скорострельность достигала 25 выстр./мин.
Мина массой 3,5 кг покидала ствол длиной 1 143 мм с начальной скоростью 211 м/с, что позволяло поражать цели на дальности до 2 400 м. В ходе Второй мировой был внедрён усиленный метательный заряд с дальностью стрельбы до 3 000 м. В боекомплект могли входить осколочные, дымовые и пристрелочные мины, дававшие при разрыве хорошо видимые на большом расстоянии вспышку и дымное облако.
Немецкие 81-мм мины
Осколочные 81-мм мины 8 cm Wgr. 34 и 8 cm Wgr. 38 содержали от 480 до 530 г литого тротила или амматола. Осколочная подпрыгивающая мина 8 сm Wgr. 39 снаряжалась литым тротилом и пороховым зарядом в головной части. Вес взрывчатого вещества – 390 г, дымного пороха – 16 г. Радиус поражения осколками – до 25 м.
Всего немецкая промышленность изготовила более 70 000 миномётов 8 cm s.G.W. 34, которые нашли применение на всех фронтах. В каждом пехотном батальоне вермахта полагалось иметь шесть 81-мм миномётов.
Также в 1942–1943 гг. производился укороченный и облегчённый 81-мм миномёт Kurzer 8 cm Granatwerfer 42 (Kz. 8 cm Gr.W. 42).
81-мм миномёт Kz. 8 cm Gr.W. 42
Изначально Kz. 8 cm Gr.W. 42 предназначался для парашютистов, но им также частично пытались заменить не слишком удачные 50-мм миномёты в линейных пехотных частях.
Масса Kz. 8 cm Gr.W. 42 в боевом состоянии составляла 26,5 кг. При длине ствола 747 мм максимальная дальность стрельбы достигала 1 100 м. Скорострельность – до 25 выстр./мин. Всего было выпущен 1 591 экземпляр.
1 сентября 1939 года в войсках числилось 4 624 батальонных миномёта. По состоянию на 1 июня 1941 года в пехотных дивизиях вермахта на учёте стояло 11 767 81-мм минометов. 1 января 1945 года в действующей армии имелось 16 454 миномета 8 cm s.G.W. 34.
Первые немецкие 81-мм миномёты советские войска захватили летом 1941 года. В середине 1942 года некоторые пехотные батальоны РККА получили миномётные батареи, оснащённые трофейными миномётами.
На русском языке были изданы памятки по эксплуатации и наставления по боевому применению 8 cm s.G.W. 34, а также таблицы стрельбы.
Бойцы Красной Армии в течение всей войны активно использовали захваченные у противника 81-мм миномёты, и после капитуляции Германии значительную часть пригодных к дальнейшему использованию миномётов и выстрелов к ним отправили на хранение.
Несколько тысяч 8 cm s.G.W. 34 в послевоенное время стояло на вооружении в Албании, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Норвегии, Испании, Португалии, Югославии, Финляндии и Франции.
Впоследствии 81-мм миномёты, поставленные Чехословакией, всплыли на Ближнем Востоке и использовались в арабо-израильских войнах. Португальские войска в 1960–1970-е годы применяли миномёты немецкого производства против повстанцев в своих африканских колониях.
Вооруженные формирования китайских коммунистов во второй половине 1940-х использовали 81-мм миномёты, переданные Советским Союзом, против войск Гоминьдана.
81-мм миномёты в Военном музее китайской революции
Впоследствии эти миномёты активно воевали на Корейском полуострове и вели огонь по французам и американцам в ходе боевых действий в Юго-Восточной Азии.
В 1960–1970-е годы СССР поставлял трофейные 81-мм миномёты 8 cm s.G.W. 34 некоторым национально-освободительным движениям и иностранным вооруженным формированиям, открытая поддержка которых могла иметь нежелательные последствия.
120-мм миномёт 12 cm Granatwerfer 42
К моменту нападения на СССР в вооруженных силах нацистской Германии не имелось 120-мм миномётов.
105-мм миномёт 10,5 cm Nebelwerfer 35, который конструктивно представлял собой увеличенный 81-мм миномёт 8 cm s.G.W.34 и изначально разрабатывался для стрельбы химическими боеприпасами, проявил себя не очень хорошо. Осколочные и фугасные 105-мм мины весом 7,26–7,35 кг оказались недостаточно мощными для надёжного поражения дерево-земляных укреплений и проделывания проходов в проволочных заграждениях.
По дальности стрельбы 105-мм миномёт незначительно превосходил 8 cm s.G.W. 34, но был почти вдвое тяжелей. Уже в 1941 году, в связи с неудовлетворительной дальнобойностью и чрезмерным весом, производство миномёта 10,5 cm Nebelwerfer 35 было прекращено.
В то же время на немецкую пехоту оказал большое впечатление советский 120-мм миномёт ПМ-38, имевший дальность до 5 700 м и способный выпустить в минуту 15 мин. С учётом того, что 120-мм мина массой 15,7 кг содержала до 3 кг тротила, её прямого попадания было достаточно, чтобы эффективно разрушать блиндажи, дзоты и проделывать проходы в проволочных заграждениях.
В 1941 году наступающие немецкие войска, захватившие большое количество ПМ-38, использовали трофеи под обозначением 12 cm Granatwerfer 378 (r). А с января 1943 года немецкая копия советского ПМ-38 под наименованием 12 cm Granatwerfer 42 (12 cm Gr.W. 42) производилась серийно на предприятии Waffenwerke Brünn в Брно.
120-мм миномёт 12 cm Gr.W. 42 на огневой позиции
Немецкий 120-мм миномёт имел ряд отличий от ПМ-38. В первую очередь это касалось деталей, связанных с иной технологией производства, а также прицельных приспособлений. Транспортная тележка стала прочней и была адаптирована под буксировку механической тягой.
Масса миномёта в боевом положении достигала 280 кг. Благодаря использованию более мощного метательного заряда и облегчённой на 100 г мины, максимальная дальность стрельбы увеличилась до 6 050 м. При этом начальная скорость мины 12 cm Wgr. 42 составляла 283 м/с, а у советского ПМ-38 – 273 м/с. В то же время при условии внесения поправок из немецкого миномёта можно было стрелять минами советского производства, а из советского – немецкими 120-мм минами.
С января 1943 по апрель 1945 года был выпущен 8 461 120-мм миномёт Gr.W. 42.
Интересным фактом является то, что 120-мм миномёты в Красной Армии штатно использовались в полковом звене, а командование вермахта пыталось заменить миномётами 12 cm Gr.W. 42 гораздо более мощные, но и дорогие 150-мм тяжёлые пехотные орудия 15 cm sIG. 33, которых после 1942 года хронически не хватало.
На завершающем этапе войны Красная Армия захватила несколько сотен произведённых в Чехии 120-мм минометов. С учётом того, что для стрельбы из германского 12 cm Gr.W. 42 и советского ПМ-38 могли использоваться одинаковые мины, трудностей со снабжением боеприпасами не возникало.
После окончания Второй мировой миномёты 12 cm Gr.W. 42 стояли на вооружении в тех же странах, что и 81-мм. В послевоенное время чехословацкое предприятие Zbrojovka Brno продолжило выпуск 120-мм миномётов, которые поставлялись в Чехословацкую народную армию и продавались иностранным заказчикам. Примерно пару сотен 120-мм 12 cm Gr.W. 42 миномётов получила Сирия, имелись они на Кубе и в государствах Северной Африки.
150-мм реактивный миномёт 15 cm Nb.W. 41
В межвоенный период во многих государствах разрабатывались средства доставки химического оружия. В этом отношении очень перспективными являлись реактивные системы залпового огня, что нашло отражение в названии первой германской серийной 150-мм РСЗО – «Туманометатель» (Nebelwerfer) или «Дымовой миномет типа D».
Впоследствии эта установка, получившая обозначение 15 cm Nebelwerfer 41 (15 cm Nb.W. 41), использовалась в основном для стрельбы осколочно-фугасными минами и лишь иногда снарядами с дымообразующим составом для постановки маскировочных дымовых завес.
Испытания 150-мм шестиствольного миномёта и реактивных мин начались в 1937 году. И к началу 1940 года РСЗО 15 cm Nb.W. 41 и боеприпасы для неё довели до необходимого уровня надежности и совершенства. Впервые это оружие было применено немцами в ходе французской кампании.
150-мм реактивный миномёт 15 cm Nb.W. 41 на огневой позиции
Реактивный миномёт представлял собой пакет из шести трубчатых направляющих длиной 1 300 мм, объединенных в блок и смонтированных на переделанном лафете 37-мм противотанкового орудия 3,7 cm Pak 35/36.
В боевом положении колеса вывешивались, лафет опирался на сошки раздвижных станин и откидной передний упор. Заряжание происходило с казённой части. Иногда для лучшей устойчивости при стрельбе с пусковых установок демонтировали колёсный ход. Имелся механизм вертикального наведения с максимальным углом возвышения 45° и поворотный механизм, обеспечивавший сектор горизонтального обстрела 24°.
Боевая масса в снаряженном положении достигла 770 кг, в походном положении этот показатель равнялся 515 кг. На небольшие расстояния установка могла перекатываться силами расчёта. Залп продолжался около 10 секунд. После наведения миномёта на цель расчёт уходил в укрытие и с помощью блока запуска вёл огонь сериями по 3 мины. Воспламенение электрозапала при запуске происходит дистанционно от аккумулятора транспортного средства, буксирующего установку. Слаженно действующий расчёт из 5 человек мог перезарядить реактивный миномёт за 90 секунд.
Если в устройстве буксируемой шестиствольной установки не было ничего выдающегося, то снаряд для реактивного миномёта 15 cm Nb.W. 41 имел революционную для того времени конструкцию. Стабилизация реактивной осколочно-фугасной мины 15 cm Wurfgranеte на траектории осуществлялась вращением со скоростью около 1 000 об/сек, обеспечиваемым наклонно расположенными соплами реактивного двигателя.
В отличие от советских ракет М-8 и М-13, стабилизируемых оперением, эффективность стабилизации 15 cm Nb.W. 41 не зависела от начальной скорости ракеты, и турбореактивные снаряды имели более высокую кучность, так как такой способ стабилизации позволял заодно и компенсировать эксцентриситет тяги двигателя. К тому же можно было использовать более короткие направляющие.
В то же время из-за того, что часть энергии истекающих газов тратилась на раскручивание снаряда, дальность стрельбы была меньше, чем у оперённой ракеты.
Разрывной заряд, состоявший из 2 кг тротила, располагался в хвостовой части, а в передней – твердотопливный реактивный двигатель с обтекателем, снабженный перфорированным дном с 28 соплами, наклоненными под углом 14°.
Максимальная дальность полета осколочно-фугасного реактивного снаряда со стартовой массой 34,15 кг составляла 6 700 м. Максимальная скорость полёта – 340 м/с. Разлет убойных осколков при взрыве осколочно-фугасной боевой части составлял 40 метров по фронту и 15 метров вперед от места разрыва. Крупные осколки сохраняли убойную силу на дальности более 200 м.
На дистанции 6 000 м рассевание реактивных снарядов по фронту составляло 60–90 м, по дальности – 80–100 м. Более высокая, чем у других систем залпового огня, точность стрельбы позволяла использовать германские шестиствольные миномёты для обстрела не только площадных, но и точечных целей. Хотя, конечно, со значительно худшей эффективностью, чем из обычных 150-мм артиллерийских орудий.
В начале 1942 года в вермахте имелись три полка реактивных миномётов (три дивизиона в каждом), а также девять отдельных дивизионов. Дивизион состоял из трёх огневых батарей, по 6 установок в каждой. С 1943 года батареи 150-мм реактивных минометов начали включать в состав легких дивизионов артполков пехотных дивизий, заменяя в них 105-мм полевые гаубицы. Как правило, одна дивизия располагала двумя батареями РСЗО, однако в некоторых случаях их численность была доведена до трех.
Всего немецкая промышленность выпустила 5 283 реактивных миномёта 15 cm Nb.W. 41 и 5,5 млн осколочно-фугасных и дымовых мин.
Противник достаточно широко использовал реактивные шестиствольные миномёты, и после перехода Германии к стратегической обороне они нередко захватывались в исправном виде нашими бойцами.
На первом этапе единичные захваченные у противника установки сверхштатно придавались советским подразделениям полковой и дивизионной артиллерии. В 1943 году в РККА удалось сформировать первую батарею, вооруженную немецкими шестиствольными миномётами. Для обеспечения боевой деятельности артиллерийских подразделений, вооруженных трофейными реактивными установками, был организован сбор и централизованный учёт боеприпасов. На русский язык перевели таблицы стрельбы и руководство по эксплуатации.
Удалось найти отчёт о боевом применении трофейных РСЗО подразделениями 347-й дивизии.
В отчёте говорится, что с ноября 1944 года в каждом из трёх стрелковых полков 347-й дивизии имелась «батарея шестиствольных реактивных миномётов», которые активно применялись в качестве «кочующих орудий» на один залп с последующей сменой огневой позиции. Отмечалось, что особенно результативными оказались внезапные удары по приготовившимся к контратакам немецким пехотным подразделениям.
Помимо ощутимых потерь в живой силе, стрельба установок наносила значительный деморализующий эффект на личный состав противника. В марте 1945 года командование 49-й армии (2-й Белорусского фронта) издало приказ, в котором начальникам артиллерии корпусов и дивизий предписывалось активней использовать трофейные реактивные установки для уничтожения пунктов обороны противника, противотанковых и проволочных заграждений.
Подробной информации о послевоенной эксплуатации 15 cm Nb.W. 41 найти не удалось, но ряд источников утверждает, что они применялись «китайскими народными добровольцами» в ходе боевых действий на Корейском полуострове.
В условиях господства в воздухе американской авиации и холмистого рельефа местности, немецкие шестиствольные реактивные миномёты, имевшие хорошую тактическую подвижность, проявили себя лучше, чем советские «Катюши». Буксируемые установки можно было перекатывать силами расчёта и использовать гужевую тягу.
Кроме того, весьма компактные германские РСЗО было гораздо легче замаскировать, чем советские боевые машины реактивной артиллерии БМ-13Н на грузовом шасси.
Германские реактивные установки, в которых использовались турбореактивные снаряды, оказали заметное влияние на развитие реактивных систем в Советском Союзе, Китае и Югославии.
Так, в СССР в 1952 году на вооружение была принята РСЗО БМ-14 с 140-мм турбореактивным снарядом ТРС-140. Установка монтировалась на шасси полноприводных грузовиков ЗИС-151, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Кроме того, для ВДВ выпускалась буксируемая пусковая установка РПУ-14 с 16 направляющими.
Буксируемая пусковая установка РПУ-14
В Польше под реактивные снаряды ТРС-140 была разработана восьмизарядная установка WP-8, которую можно было буксировать лёгким полноприводным автомобилем.
Буксируемая пусковая установка WP-8
В середине 1960-х в КНР начался выпуск реактивной установки Type 63 с 12 трубчатыми направляющими калибра 107-мм.
Буксируемая пусковая установка Type 63
Эта китайская установка выпускалась большим тиражом, до сих пор используется НОАК и активно поставлялась на экспорт.
Практически одновременно с КНР в Югославии была создана и принята на вооружение 128-мм РСЗО M-63 Plamen, которая по калибру и массе стала промежуточной между советской РПУ-14 и китайской Type 63.
Буксируемая пусковая установка M-63 Plamen
Первая модификация югославской РСЗО была буксируемой и заряжалась 12 снарядами. Позже была создана и поступила на вооружение пусковая установка с 32 трубчатыми направляющими, которая имела буксируемый и самоходный варианты.
Продолжение следует...