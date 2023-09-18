Спецслужба Грузии: Сторонники Саакашвили планируют устроить беспорядки под лозунгами борьбы с «пророссийской властью»

Похоже, что на Западе не готовы простить правительству Грузии отказ от ввода санкций против России, как и некое сближение с нашей страной в виде возобновления авиасообщения.Так, согласно заявлению официального представителя Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), сторонники экс-президента Саакашвили, который сейчас находится под стражей, планируют устроить госпереворот в стране. При этом спонсорами и координатами данного мероприятия выступают некие зарубежные страны (несложно догадаться какие).Как заявляют в СГБ, начаться грузинский «майдан» может сразу после оглашения промежуточного решения ЕК о вступлении Грузии в Евросоюз. То есть, октябрь-декабрь.Что характерно, организаторы госпереворота в Грузии, среди которых названы экс-глава МВД Вано Мерабишвили, заместитель главы военной контрразведки Украины Гия Лордкипанидзе, а также командир «Грузинского легиона» (запрещенная в РФ националистическая организация) Мамука Мамулашвили, планируют реализовать у себя в стране украинский сценарий 2013 года.Как заявили в СГБ, беспорядки будут проходить под лозунгами борьбы с «пророссийской властью». Также планируется создание палаточного городка и силовой захват правительственных зданий. Наконец, не исключена провокация с подрывом одной из палаток и жертвами, в гибели которых моментально обвинят «режим».Напоследок представитель Службы государственной безопасности Грузии отметил, что в ведомстве знают о планах заговорщиков и будут им противодействовать.