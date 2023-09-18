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Спецслужба Грузии: Сторонники Саакашвили планируют устроить беспорядки под лозунгами борьбы с «пророссийской властью»

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Спецслужба Грузии: Сторонники Саакашвили планируют устроить беспорядки под лозунгами борьбы с «пророссийской властью»

Похоже, что на Западе не готовы простить правительству Грузии отказ от ввода санкций против России, как и некое сближение с нашей страной в виде возобновления авиасообщения.


Так, согласно заявлению официального представителя Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), сторонники экс-президента Саакашвили, который сейчас находится под стражей, планируют устроить госпереворот в стране. При этом спонсорами и координатами данного мероприятия выступают некие зарубежные страны (несложно догадаться какие).

Как заявляют в СГБ, начаться грузинский «майдан» может сразу после оглашения промежуточного решения ЕК о вступлении Грузии в Евросоюз. То есть, октябрь-декабрь.

Что характерно, организаторы госпереворота в Грузии, среди которых названы экс-глава МВД Вано Мерабишвили, заместитель главы военной контрразведки Украины Гия Лордкипанидзе, а также командир «Грузинского легиона» (запрещенная в РФ националистическая организация) Мамука Мамулашвили, планируют реализовать у себя в стране украинский сценарий 2013 года.

Как заявили в СГБ, беспорядки будут проходить под лозунгами борьбы с «пророссийской властью». Также планируется создание палаточного городка и силовой захват правительственных зданий. Наконец, не исключена провокация с подрывом одной из палаток и жертвами, в гибели которых моментально обвинят «режим».

Напоследок представитель Службы государственной безопасности Грузии отметил, что в ведомстве знают о планах заговорщиков и будут им противодействовать.
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Вчера, 14:59
    +2
    организаторы госпереворота в Грузии, среди которых названы экс-глава МВД Вано Мерабишвили, заместитель главы военной контрразведки Украины Гия Лордкипанидзе, а также командир «Грузинского легиона» (запрещенная в РФ националистическая организация) Мамука Мамулашвили,
    Вот и надо именно их назвать "агентами Путина", пусть доказывают, что это не так..
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Вчера, 15:03
      +2
      Пусть население Грузии трезво оценит к чему такой переворот привел на Украине... После переворота Грузию принудят открыть второй фронт против России... Грузины, а оно вам вот это надо...???
      Европейским Бандостаном
      Нынче стал Рагулистан –
      За «оранжевым» майданом,
      Грянул «гидности» майдан
      Запылали вдруг покрышки,
      Загорелась вся страна –
      «Бандерлоговским мартышкам» -
      Украина не нужна...
      Не нужна она и НАТО,
      И Европе не нужна –
      Ну, а натовским солдатам
      Не нужна с РФ война...
      Украина пусть воюет,
      Проливает свою кровь,
      Ну а если кто-то сгинет,
      Нарожают бабы вновь...
      Им плевать на Украину,
      И что будет с ней потом,
      «Мировому властелину»
      Думать некогда о том...
      Пусть славяне там воюют,
      Он же будет торговать –
      Ведь, куда-то нужно «зброю»,
      Устаревшую сбывать...
      Так с какого же испуга,
      Нам, славянам, стало надо –
      Убивать, вот так, друг друга,
      Ради интересов НАТО...???
    2. Копчёный
      Копчёный Вчера, 15:04
      0
      Скорее всего так и будет, вы зря иронизируете. Не могут же их назвать прогрузинскими или ещё какими про заговорщиками.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 15:16
    -1
    Организаторы госпереворота в Грузии планируют реализовать у себя в стране украинский сценарий 2013 года —

    ***
    Переведи меня через майдан,-
    Он битвами, слезами, смехом дышит,
    Порой меня и сам себя не слышит.
    Переведи меня через майдан...
    ---
    Переведи народы разных стран,
    Ступивших в эту огненную реку,
    Как старого слепца через майдан,
    Как через мост убогого калеку...
    ---
    ͟А͟ ͟п͟о͟л͟я͟ ͟з͟а͟ ͟м͟а͟й͟д͟а͟н͟о͟м͟ ͟н͟е͟ ͟б͟у͟л͟о́͟͟...



    ***
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 15:39
    +1
    А вот и глубоко наплевать. Что собакашвилевцы, что нынешние... Кто из них лучше? Примерно одно ...оно, только сорта слегка разные.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Вчера, 15:50
      +3
      А вот и глубоко наплевать.
      А вот и зря. Плеваться у себя под окнами дурной тон. Сначала вы плюете себе под окна, потом соседи вам под окнами свалку устроят. Потом бомжи там гадить начнут. А там не далеко и до дебошей с битьем стекол. Ваших стекол. Это все для поклонников козыревщины и черномырдинщины.
      Что собакашвилевцы, что нынешние... Кто из них лучше? Примерно одно ...оно, только сорта слегка разные.
      Текущие тихо ненавидят нас. Но помнят, как им наваляли в 2008 году. А новые целенаправлено пустят кровь стране устроив для нас второй, точнее третий фронт. За второй, с оговорками можно принять Карабах.
  4. МВГ
    МВГ Вчера, 15:57
    0
    Власти Грузии уже не те, что были в 2008. Эта власть трезво и рассудительно смотрит на момент текущий и предстоящий. Прагматизм заставляет выбирать сторонников и партнеров. Так было всегда, за исключением короткого времени правления Саакашвили, когда царствовали истерия, позерство, громкие заявления и полное наплевательство на будущее Грузии и грузин. Само же население, за относительно редким исключением, считало и считает Россию единственной страной, с которой у Грузии судьба неразрывно связана. Даже Гамсахурдиа (к слову, голосовал за сохранение СССР) не позволял себе того, что позволил Саакашвили в угоду кураторам из США и своему благополучию.
  5. Седов
    Седов Вчера, 16:05
    0
    Вот если честно: если зачинщики известны - почему с ними ещё спецслужбы не работают? Как минимум нужна изоляция от общества. Я всю жизнь живу и работаю в правовом поле, и своих четверых детей также воспитываю. Но здесь, мне кажется церемониться не нужно. Закрывать, а там - есть тело - есть дело. И как с Навальным, по полной разматывать. Не надо допускать второго майдана. Столько Людей уже полегло за "свободу западных демократических ценностей". Нужно ли это грузинам?
  6. orionvitt
    orionvitt Вчера, 19:17
    0
    Какие такие сторонники Саакашвили? Нужно писать прямо, агенты запада и предатели своей страны.
  7. костя1
    костя1 Вчера, 19:51
    0
    Забавно смотреть как одни нацисты кошмарят других