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Найдена возможность снабжения водой Запорожской АЭС посредством специальных скважин

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Найдена возможность снабжения водой Запорожской АЭС посредством специальных скважин

Специалисты, занимающиеся вопросами обеспечения работы Запорожской атомной электростанции в Энергодаре (Россия, Запорожская область) предложили выход из ситуации с водоснабжением стратегического объекта. Ранее из-за подрыва Каховской ГЭС возник риск дефицита воды для электростанции.


Сейчас ЗАЭС не может пополнять запасы воды из реки Днепр. Однако приняты меры для сохранения воды в пруду охлаждения, чтобы она не переливалась в Каховское водохранилище. Решение оказалось максимально простым – бурение скважин. Как утверждают специалисты, одна скважина будет давать 25 кубов воды в час. Эта вода не будет требовать дополнительного охлаждения. Она сразу попадет в фонтаны-брызгальники.

Кроме того, специалистами был укреплен шлюз на стыке двух водоемов посредствами установки специальных конструкций. Дамба из 500 тонн песка и земли может выдержать ракетный удар.

Когда будет восстановлена Каховская ГЭС с ее дамбой, систему охлаждения реакторов станции переведут на прежний режим работы. В качестве примера эксперты ссылаются на Белорусскую АЭС. Там были созданы специальные добавочные бассейны хранения воды. Этот опыт советуют перенять в будущем и для организации работы Запорожской атомной электростанции.

Напомним, что украинские формирования обстреливают Энергодар, несмотря на неоднократные предостережения с российской стороны о последствиях, к которым могут привести подобные действия. Запад, как и следовало ожидать, на такие действия киевского режима закрывает глаза и предпочитает не обсуждать сложившуюся ситуацию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ralf1969
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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Вчера, 15:09
    0
    Доколе будут ещё будут работать на нациков Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская?
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 15:12
      -2
      Цитата: Румaтa
      Доколе будут ещё будут работать на нациков Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская?

      Предлагаете взорвать? Мало нам нациков- надо еще и радиацию?
      1. pettabyte
        pettabyte Вчера, 15:20
        -1
        АЭС надо забирать, чтоб небыло их никогда более у 404.
        Ну и штука выгодная.
        Плюс СССР(читай Р(С)Ф(СР)) строил, короче оно наше.
        Ну и так безопаснее будет.
        1. военком Котёнок
          военком Котёнок Вчера, 15:27
          +1
          Цитата: pettabyte
          СССР(читай Р(С)Ф(СР))

          А можно я буду читать "СССР" как "15 союзных республик"?
          1. pettabyte
            pettabyte Вчера, 17:27
            +1
            В том списке основном дотационные были, там меньшинства, вон там "витрины" и прочая шушера.
            По большей части всё ташила РСФСР еще гдето рядом была Беларусь(ну и УССР(хотя они там те еще "меньшинства")).
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 15:26
      0
      Ну,это Вы в Кремль постучитесь..Да,ответ то -глупый.Но и вопрос -не ахти.Принимая реальное положение дел
  2. pettabyte
    pettabyte Вчера, 15:19
    -2
    Заглушить, топливо вынуть, и до конца СВО покласть прибор на починку станции.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 15:29
      +2
      Покласть на "починку" станции? belay negative Вообще то эти обьекты требуют четкого проведения ППР,устранения возникающих инцидентов,аварий,поддержания работоспособности.Кстати,любая электростанция является крупным потребителем на собственные нужды.Даже остановленная АЭС
      1. pettabyte
        pettabyte Вчера, 17:28
        0
        Если реактор остановлен а стержни вынуты и вывезены - чего там потреблять?
        Охлаждать тогда нечего.
        Тока охранять чтоб не прокакать.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 18:27
          0
          Ну,почитайте литературу по АЭС.Лично я проработал на электростанции в цехе ТАИ четырнадцать лет,Могу только несведующемкюу человеку обьяснить на пальцах только однт-ТВЭЛы надо охлаждать,там будет тепловыделение не меньше года.Еще куча вспомогательного оборудования итд...
  3. военком Котёнок
    военком Котёнок Вчера, 15:19
    0
    Надо не страдать ерундой, а заглушить реакторы и оставить их в покое до постройки новой Каховской плотины.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Вчера, 16:58
      +4
      Заглушенные реакторы требуют обслуживания, в частности водоснабжения и электроснабжения. Только после того, как из них вытянут ТВэЛы они станут более-менее безопасными. К тому же топливные сборки нужно месяцами выдерживать в спецхранилищах прежде, чем они отправятся на переработку. Читайте популярную литературу о АЭС.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:55
    +1
    Найдена возможность снабжения водой Запорожской АЭС посредством специальных скважин
    . Похоже никого в гейропе не волнует, что оно может и бабахнуть fool
  5. Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar Вчера, 18:49
    0
    ЗАЭС расположена на территории РФ и как любое имущество РФ является потенциальной целью атаки ВСУ – Кремль, мост Ротенберга, Белгород и прочие города, аэродромы, трубопроводы, ж/д инфраструктура и т.д., и т.п.
    В связи с этим возникает два вопроса
    1. Почему вырабатываемая на ЗАЭС электрическая энергия поставлялась врагу во время войны?
    2. Почему не законсервирована, года мало или без неё критически снизится выработка электрической энергии в РФ?