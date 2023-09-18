Специалисты, занимающиеся вопросами обеспечения работы Запорожской атомной электростанции в Энергодаре (Россия, Запорожская область) предложили выход из ситуации с водоснабжением стратегического объекта. Ранее из-за подрыва Каховской ГЭС возник риск дефицита воды для электростанции.Сейчас ЗАЭС не может пополнять запасы воды из реки Днепр. Однако приняты меры для сохранения воды в пруду охлаждения, чтобы она не переливалась в Каховское водохранилище. Решение оказалось максимально простым – бурение скважин. Как утверждают специалисты, одна скважина будет давать 25 кубов воды в час. Эта вода не будет требовать дополнительного охлаждения. Она сразу попадет в фонтаны-брызгальники.Кроме того, специалистами был укреплен шлюз на стыке двух водоемов посредствами установки специальных конструкций. Дамба из 500 тонн песка и земли может выдержать ракетный удар.Когда будет восстановлена Каховская ГЭС с ее дамбой, систему охлаждения реакторов станции переведут на прежний режим работы. В качестве примера эксперты ссылаются на Белорусскую АЭС. Там были созданы специальные добавочные бассейны хранения воды. Этот опыт советуют перенять в будущем и для организации работы Запорожской атомной электростанции.Напомним, что украинские формирования обстреливают Энергодар, несмотря на неоднократные предостережения с российской стороны о последствиях, к которым могут привести подобные действия. Запад, как и следовало ожидать, на такие действия киевского режима закрывает глаза и предпочитает не обсуждать сложившуюся ситуацию.