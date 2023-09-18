Президент Турции собрался обсудить «зерновую сделку» с генсеком НАТО и запланировал новые переговоры с российским лидером

Возможность продления «зерновой сделки» станет главной темой обсуждения на предстоящих переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.
Как утверждается, Эрдоган встретится со Столтенбергом в Турецком доме в Нью-Йорке. Турецкий лидер приедет для участия в Генеральной ассамблее ООН, там же будет присутствовать и генсек Североатлантического альянса. Известно, что Эрдоган всячески настаивает на возобновлении участия России в «зерновой сделке», но при этом прекрасно понимает наличие препятствий к этому со стороны Запада.
Понятно, что он может уговаривать Столтенберга повлиять на руководство западных стран в плане снятия ряда ограничений, введенных против России. Кроме того, сообщает РИА Новости, Эрдоган планирует обсудить с генсеком НАТО события на Украине и сотрудничество Турции с НАТО.
Турецкий президент запланировал разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с президентом России Владимиром Путиным. С российским лидером Эрдоган поговорит уже после своего возвращения из Нью-Йорка. Вероятно, он расскажет Путину о позиции западных правительств и НАТО по вопросу продления «зерновой сделки».
Россия участие в сделке приостановила из-за того, что Запад создал препятствия для финансовых транзакций за российские сельскохозяйственные товары, а также препятствует экспорту и зерна, и минеральных удобрений. Именно действия Запада представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся государств.