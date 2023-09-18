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Президент Турции собрался обсудить «зерновую сделку» с генсеком НАТО и запланировал новые переговоры с российским лидером

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Президент Турции собрался обсудить «зерновую сделку» с генсеком НАТО и запланировал новые переговоры с российским лидером

Возможность продления «зерновой сделки» станет главной темой обсуждения на предстоящих переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.


Как утверждается, Эрдоган встретится со Столтенбергом в Турецком доме в Нью-Йорке. Турецкий лидер приедет для участия в Генеральной ассамблее ООН, там же будет присутствовать и генсек Североатлантического альянса. Известно, что Эрдоган всячески настаивает на возобновлении участия России в «зерновой сделке», но при этом прекрасно понимает наличие препятствий к этому со стороны Запада.

Понятно, что он может уговаривать Столтенберга повлиять на руководство западных стран в плане снятия ряда ограничений, введенных против России. Кроме того, сообщает РИА Новости, Эрдоган планирует обсудить с генсеком НАТО события на Украине и сотрудничество Турции с НАТО.

Турецкий президент запланировал разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с президентом России Владимиром Путиным. С российским лидером Эрдоган поговорит уже после своего возвращения из Нью-Йорка. Вероятно, он расскажет Путину о позиции западных правительств и НАТО по вопросу продления «зерновой сделки».

Россия участие в сделке приостановила из-за того, что Запад создал препятствия для финансовых транзакций за российские сельскохозяйственные товары, а также препятствует экспорту и зерна, и минеральных удобрений. Именно действия Запада представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся государств.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Вчера, 15:10
    +7
    Ну прям Янус двуликий, а не Эрдоган... Сначала напакостит, а потом со своим партнерством лезет...
    1. pettabyte
      pettabyte Вчера, 15:24
      +2
      Едут на том кто везёт.
      Привыкли уже что их везли, обманываясь или еще зачемто.
      Наглость этих утырков связана с нашей политикой и еще с тем, что сотворила кучка мегаиудищь и иудушек поменьше(всё население, ведь факт что восстали против этого лишь 3.5 человека, типа того рижского ОМОНа, а большинство тупо предали родину) с СССР.
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 15:35
      +3
      а причем тут НАТО это вроде не финансовая организация ? Эрдоган развил кипучую деятельность явно имея свой бубновый интерес.
    3. Седов
      Седов Вчера, 15:37
      +3
      он может уговаривать Столтенберга повлиять на руководство западных стран в плане снятия ряда ограничений, введенных против России.

      Как Столтенберг может повлиять на руководство западных стран, если он даже на себя повлиять не может?Столтенберг всего лишь передаст... Передаст информацию заинтересованным лицам руководства западных стран..
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:21
      +2
      Цитата: Lev_Russia
      Ну прям Янус двуликий, а не Эрдоган... Сначала напакостит, а потом со своим партнерством лезет...

      В таком случае не Янус он двуликий, но Анус. yes
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:12
    +4
    Президент Турции собрался обсудить «зерновую сделку» с генсеком НАТО и запланировал новые переговоры с российским лидером
    . Прикольно... метания султана, туда сюда, весьма показательно!
    Тот случай, когда не по Сеньке шапка, оказалась.
  3. Румaтa
    Румaтa Вчера, 15:21
    +5
    Х.З. что там Пэрдуган планирует, но порты добивать нужно. Интенсивно и до полного разрушения.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 15:27
    +4
    Эрдоган всячески настаивает на возобновлении участия России в «зерновой сделке», но при этом прекрасно понимает наличие препятствий к этому со стороны Запада —

    ***


    ***
  5. Всем_Добра
    Всем_Добра Вчера, 15:40
    0
    Можно уже эту тему похоронить до окончания СВО
  6. flSergius
    flSergius Вчера, 15:47
    +3
    Ишь забегал, таракан усатый laughing Видать он больше всего имел от этой сделки, вот и беснуется. Ну так лоббировал бы тогда выполнение условий России, а так остался с носом.
  7. Uprun
    Uprun Вчера, 15:50
    0
    Стоптанный имеет к зерновой сделке такое же отношение, как пятое колесо к телеге. С таким же успехом можно обсуждать с руководством МАГАТЭ или Спортлото. Результат будет тот же.
  8. Уарабей
    Уарабей Вчера, 15:56
    +3
    Какие переговоры они опять хотят? Ну четко же было сказано, или запад сначала выполняет свои обязанности по договору, а только потом сделка возобновляется, или идет лесом. Зачем тут какие то переговоры вообще? Утром деньги, вечером стулья. Не существует никаких вопросов по зерновой сделке. Существуют условия договора, которые надо исполнять не только России.
  9. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 15:56
    +1
    Эво как сулиан ужом крутится, понимает что бабки мимо пролетают, наверняка еще и личный оикат имеет. А эти злые русские еще и соблюдения каких то там условий требуют, выполни так прогиб засчитают западу, невыполни-так бабки мимо кармана.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 16:07
    +1
    Эх, как Султана припекает! Во, кому это выгодно, это точно!
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:20
    0
    Эрдоган планирует обсудить с генсеком НАТО события на Украине и сотрудничество Турции с НАТО.
    fool Э-э-э, дорогой "туда не ходи, сюда ходи", не знаю что попадет на башка, но попадет точно. Дай срок. request
  12. A2AD
    A2AD Вчера, 17:03
    +1
    Ишь ты. Еще один челночный дипломат выискался. Кручу верчу в свой карман намутить хочу.
  13. faterdom
    faterdom Вчера, 17:09
    +1
    А НАТО - участник зерновой сделки???
    АУКУС еще надо спросить - вдруг возражает?
    И МОК с ВАДА.
  14. V.B.
    V.B. Вчера, 18:22
    0
    А наш Верховный будет думать, не как отказать эрдогану, а как своё согласие облечь в такую формулировочку, чтобы облапошить русский народ. Без коментариев, утверждают, что это подлодка "Ростов-на-Дону", если правда, то задница. https://t.me/borisenkoD/14335
  15. костя1
    костя1 Вчера, 19:49
    0
    Ему то какое дело до зерновой сделки?
  16. SHURAVI
    SHURAVI Вчера, 20:20
    0
    Цитата: flSergius
    Ишь забегал, таракан усатый laughing Видать он больше всего имел от этой сделки, вот и беснуется. Ну так лоббировал бы тогда выполнение условий России, а так остался с носом.
    На всякие "усы", у России есть "машинка для бритья". laughing