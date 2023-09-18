Очередные сутки боев снова не принесли значительных изменений, если не считать того, что на Южно-Донецком направлении ВСУ начали окапываться на своих позициях и минировать подступы. Такая информация приходит прямо с передовой. На остальных направлениях идут встречные бои, наиболее сложная ситуация по-прежнему остается в районе Артемовска.
На Донецком противник атаковал в районах Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное, наши отбили шесть атак. Несмотря на заявления Киева, Клещеевка продолжает частично находиться под нашим контролем, взять ее не удалось даже силами подразделений националистов. За сутки ВСУ потеряли до 255-ти всушников, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. По артиллерии: одна М777, одна САУ Krab и одна Д-30. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады.
На Запорожском наши нанесли удары по живой силы и технике 71-й егерской бригады в районе Вербовое, работала артиллерия и авиация. Массированных атак ВСУ не было, видимо оттянул силы для перегруппировки. Сообщается об уничтожении до 55-ти всушников, двух боевые бронированных машин, трех пикапов, двух гаубиц Д-30, одной М119 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Красно-Лиманском противник дважды атаковал в районе Червоная Диброва и Серебрянского лесничества, бросив в бой штурмовые группы 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Наши атаки отбили, противник потерял более 50-ти человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.
На Южно-Донецком направлении относительное затишье, ВСУ в атаки не ходит, предпочитая окапываться. Активно работает артиллерия с обеих сторон, наши накрыли позиции 31-й механизированной бригады и 128-й бригады ТРО в районах Старомайорское и Урожайное. Общие потери ВСУ составили: более 180-ти убитых и раненых, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20. В районе Пречистовки уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты.
На Купянском направлении наши продолжают наносить удары по позициям ВСУ, выбивая живую силу и технику. Противник попыток контратаковать не предпринимал, по данным разведки, ведет перегруппировку, но резервов мало, все они были переброшены на другие направления. Наши накрывают места сосредоточения 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Синьковка, Берестовое, Новоселовское и Артемовка. Уничтожено до 20-ти всушников, две боевые бронированные машины, два автомобиля, М777 и две Мста-Б.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.