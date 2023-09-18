Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы приграничных населенных пунктов в Курской области, в частности на территории Суджанского района.
В свою очередь российская артиллерия и авиация наносят удары по военным объектам, расположенным в тылу противника на территории Сумской области. Подтверждены поражения при помощи ФАБ с УМПК войскового арсенала противника.
Ранее сообщалось, что авиация Западной группировки российских войск при помощи ФАБ-500 с УМПК накрыла места скопления украинских войск в районе населенного пункта Петропавловка в Купянском районе Харьковской области.
Командование ВСУ в интервью американскому изданию неоднократно жаловались, что имеющиеся на вооружении украинской армии средства не способны противостоять российским бомбам ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.
Так, в недавнем интервью американскому изданию The Washington Post спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, несмотря на то, что теоретически существует возможность противодействия таким боеприпасам, сбивать их крайне сложно, практически невозможно. По мнению Игната, единственное доступное для ВСУ средство ограничивается в ведении стрельбы по самолетам, несущим бомбы. Однако это затруднительно осуществлять при отсутствии у Киева современной истребительной авиации.
По оценкам военных экспертов, применение по всей линии фронта планирующих бомб представляет серьезную проблему для ВСУ.