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ВКС РФ при помощи ФАБ-500 с УМПК уничтожили военные объекты ВСУ в Сумской области

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ВКС РФ при помощи ФАБ-500 с УМПК уничтожили военные объекты ВСУ в Сумской области

Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы приграничных населенных пунктов в Курской области, в частности на территории Суджанского района.


В свою очередь российская артиллерия и авиация наносят удары по военным объектам, расположенным в тылу противника на территории Сумской области. Подтверждены поражения при помощи ФАБ с УМПК войскового арсенала противника.

Ранее сообщалось, что авиация Западной группировки российских войск при помощи ФАБ-500 с УМПК накрыла места скопления украинских войск в районе населенного пункта Петропавловка в Купянском районе Харьковской области.

Командование ВСУ в интервью американскому изданию неоднократно жаловались, что имеющиеся на вооружении украинской армии средства не способны противостоять российским бомбам ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

Так, в недавнем интервью американскому изданию The Washington Post спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, несмотря на то, что теоретически существует возможность противодействия таким боеприпасам, сбивать их крайне сложно, практически невозможно. По мнению Игната, единственное доступное для ВСУ средство ограничивается в ведении стрельбы по самолетам, несущим бомбы. Однако это затруднительно осуществлять при отсутствии у Киева современной истребительной авиации.

По оценкам военных экспертов, применение по всей линии фронта планирующих бомб представляет серьезную проблему для ВСУ.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Anna Zvereva
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17 комментариев
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  1. pettabyte
    pettabyte Вчера, 17:22
    +7
    А как подоспеет УМПК с ФАБ-1500(там походу крылышки переделать надо, накрузка-с), так они вообще взвоют. yes
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 17:50
      +2
      Цитата: pettabyte
      А как подоспеет УМПК с ФАБ-1500(там походу крылышки переделать надо, накрузка-с), так они вообще взвоют. yes

      Уже. Только их пока что очень мало.
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 18:06
      +1
      Интересно, как поживает разработчик УПАБ-1500, которые определенно гораздо дороже?
  2. igorbrsv
    igorbrsv Вчера, 17:39
    +2
    Срочно нужен корридор к Приднестровью.
    1. Олександр Кисельов
      Олександр Кисельов Вчера, 17:42
      -3
      И к Калининграду не мешало бы шириной в километр.
      1. роман66
        роман66 Вчера, 17:59
        +2
        Это из какого оружия простреливаться не будет?? Из мелкашки???
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 17:51
      +4
      Цитата: igorbrsv
      Срочно нужен корридор к Приднестровью.

      Ещё в 2014 нужен был срочно. Легко и малой кровью.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:42
    +4
    Планирующие " шкалики" ," поллитровки" ,(семсот пятидесятки и " литрушки " из арсенала исключили )и " полторашки" создадют хорошее похмелье ВСУ.Надо бы добавить сосуды с " огненной водой" .Против военных целей они не запрещены.Что то после вчерашнего поста у ФБ жалость ушла в чулан души.Вали их к чертям ,потом разберёмся.
  4. Enceladus
    Enceladus Вчера, 17:44
    +2
    Всего лишь крылышки приделали good
    А шороху наводят.... уууу... брат это жулики! (с) Карлсон laughing
  5. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:52
    +3
    К ФАБ с УМПК пришпандоривают ТТРД ускорители. Поскорее бы.
  6. alexoff
    alexoff Вчера, 18:12
    +3
    А если бы кто-то озаботился вооружением пораньше, то давно бы уже вынесли бы ВСУ вперед ногами. Сейчас говорят что несколько десятков УМПК в день летит, но их делать начали только сейчас, хотя могли лет 15 назад начать. Да даже если бы начали в 2021 году делать штук по пять в день, то к СВО на складе было бы под две тысячи таких комплектов, которые можно было бы запустить концентрированно в первый месяц, ошеломив и сокрушив врага. А за десять лет даже по паре в день - огромный запас был бы, причем мощность фаб-500 как у калибра. Говорят они стоят по несколько миллионов рублей каждая, стало быть тысяча - несколько миллиардов рублей, военный бюджет таких трат и не заметил бы
  7. poquello
    poquello Вчера, 18:15
    +1
    "имеющиеся на вооружении украинской армии средства не способны противостоять российским бомбам ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции."
    а наши ихние ждам перехватывают, а разговоров то тут было
  8. Sedoy
    Sedoy Вчера, 19:59
    +1
    при помощи ФАБ-500 с УМПК уничтожили военные объекты ВСУ

    Это должны быть не "разовые акции", а ежедневная планомерная работа "с утра до ночи"...
    А то укры жалуются, что применение планирующих бомб всего 20-30 в день
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 20:28
      -1
      Цитата: Sedoy
      при помощи ФАБ-500 с УМПК уничтожили военные объекты ВСУ

      Это должны быть не "разовые акции", а ежедневная планомерная работа "с утра до ночи"...
      А то укры жалуются, что применение планирующих бомб всего 20-30 в день

      Бомб-то подкинете, с барского плеча? Самолетов? Или чисто уря-кря?
  9. bravo77
    bravo77 Вчера, 22:08
    0
    где видео?дроны все в запорожье?..не коротко
  10. bravo77
    bravo77 Вчера, 22:10
    +1
    Цитата: igorbrsv
    Срочно нужен корридор к Приднестровью.


    ну так Чф вам зачем, для парадов?
    атака, десант
    или диванному нравится длинный маршрут
  11. bravo77
    bravo77 Вчера, 22:20
    0
    Цитата: alexoff
    А если бы кто-то озаботился вооружением пораньше, то давно бы уже вынесли бы ВСУ вперед ногами. Сейчас говорят что несколько десятков УМПК в день летит, но их делать начали только сейчас, хотя могли лет 15 назад начать. Да даже если бы начали в 2021 году делать штук по пять в день, то к СВО на складе было бы под две тысячи таких комплектов, которые можно было бы запустить концентрированно в первый месяц, ошеломив и сокрушив врага. А за десять лет даже по паре в день - огромный запас был бы, причем мощность фаб-500 как у калибра. Говорят они стоят по несколько миллионов рублей каждая, стало быть тысяча - несколько миллиардов рублей, военный бюджет таких трат и не заметил бы

    ну ставку сделали на биатлоны, мультики, парады и роботов фёдоров
    и мощнейший дорогостоящий пиар компании во всём мире

    выражение за "3 дня" в разных вариациях шло от пропогандистов и западных экспертов
    которые возможности Рф оценивали по пиар сводкам МоРф и Кремля.

    действительность коротко описывая реальность выражалась в так и не найденных боллее 1 млн комплектов формы