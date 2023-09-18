(...) пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать агентов украинских спецслужб, а также разных "сочувствующих" киевскому режиму Зеленского. Очередное задержание произошло в Ростовской области, где сотрудники ФСБ накрыли двоих молодых людей, готовивших поджог военного комиссариата. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Как оказалось, задержанные действовали не по своей воле, а выполняли задание кураторов из запрещенной в России и признанной террористической организацией Легиона "Свобода России"*, собравшего в своих рядах вырусей, воюющих на стороне украинских националистов. Оба российских гражданина были задержаны в момент подготовки поджога здания военкомата.- говорится в сообщении.У задержанных изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью, а также заполненные бланки контрактов на службу в рядах ВСУ, а также анкеты и заявления на вступление в Легион "Свобода России"*. Т.е. после совершения террористического акта эти два не совсем умных человека, а иначе их и не назовешь, собирались отправиться на Украину, где воевать против российской армии. Вместо этого оба задержанных отправятся в места не столь отдаленные валить лес.Как сообщается, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, оба отправлены под стражу решением суда. Оперативные и следственные действия продолжаются, несостоявшиеся поджигатели каются и дают признательные показания.