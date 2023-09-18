Военное обозрение
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В Ростовской области ФСБ задержала двух украинских агентов, готовивших по заданию кураторов поджог военкомата

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В Ростовской области ФСБ задержала двух украинских агентов, готовивших по заданию кураторов поджог военкомата

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать агентов украинских спецслужб, а также разных "сочувствующих" киевскому режиму Зеленского. Очередное задержание произошло в Ростовской области, где сотрудники ФСБ накрыли двоих молодых людей, готовивших поджог военного комиссариата. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.


Как оказалось, задержанные действовали не по своей воле, а выполняли задание кураторов из запрещенной в России и признанной террористической организацией Легиона "Свобода России"*, собравшего в своих рядах вырусей, воюющих на стороне украинских националистов. Оба российских гражданина были задержаны в момент подготовки поджога здания военкомата.

(...) пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания

- говорится в сообщении.

У задержанных изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью, а также заполненные бланки контрактов на службу в рядах ВСУ, а также анкеты и заявления на вступление в Легион "Свобода России"*. Т.е. после совершения террористического акта эти два не совсем умных человека, а иначе их и не назовешь, собирались отправиться на Украину, где воевать против российской армии. Вместо этого оба задержанных отправятся в места не столь отдаленные валить лес.

Как сообщается, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, оба отправлены под стражу решением суда. Оперативные и следственные действия продолжаются, несостоявшиеся поджигатели каются и дают признательные показания.

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30 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Вчера, 15:53
    +1
    Думать нужно было, а не каяться. Хотя теперь на раздумье лет 10 будет, если не больше.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 21:49
      0
      Хотя теперь на раздумье лет 10 будет, если не больше.
      Больше. Там минимальный срок 12 лет по этой статье
  2. aakvit
    aakvit Вчера, 15:57
    +7
    А зачем ОБОИХ брать? Одного, более бестолкового, шлёпнуть при задержании, второго также при задержании помять хорошенько, потом вытрясти из него всё и обо всех, и - к стенке (при попытке бегства из-под стражи)! Иначе придётся их кормить всю отсидку, а вот мозги им всё равно не изменишь, это - готовые предатели и каратели, их надо пускать га чернозём сразу и без раздумий! Снова на кукурузные грабли наступить хочется?! Полицаев, предателей и власовцев уже отпускали досрочно и на щит поднимали, вспомните одного солжа только! А сколько таких солжей было и есть... Даже думать страшно!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 17:49
      +1
      Потому что права человека мы соблюдаем, даже такого. В своем желании нравится внешнему миру мы дошли до крайней степени абсурда. Горбачевцы у власти даже не рефлексируют на эту тему.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 19:21
      +2
      Цитата: aakvit
      .....готовые предатели и каратели, их надо пускать га чернозём сразу и без раздумий! Снова на кукурузные грабли наступить хочется?! Полицаев, предателей и власовцев уже отпускали досрочно ...!

      Андрей hi Так и у нас, в Питере, 2 наркоманов задержали. Из этого же легиона!!!!!!! Питерские, 20 и 23 года, наркоманы, на ж/д подожгли релейный шкаф, и это в черте города!
      К сожалению, и это не всё. В Перми 18летний студент, готовил коктейли Молотова, и собирался атаковать военкомат одного из районов. Но читал и о других...
      Действительно, надо их, как вражеских солдат гасить! Тогда, может, поумнели бы, а то думают что у них несколько жизней, как в игре.
  3. acetophenon
    acetophenon Вчера, 16:00
    -1
    Меньше крышевать, больше работать по профилю.
  4. Gpn27
    Gpn27 Вчера, 16:06
    +7
    Когда-то в начале СВО в Бердянске один дедушка перед магазином на вопрос о том, почему местные негативно относятся к нам, сказал, что приходить надо было в 2014 году. После всем подробно объяснили, что русские враги. Тех кто не понял посадили или уничтожили. Теперь поле зачищено. Нет информации о поджогах в военкоматах на Украине, диверсиях и т.д. У нас только начинают объяснять. Надеюсь мы справимся быстрее, чем укры.
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 16:19
      +4
      приходить надо было в 2014 году
      Даже нацики на цензоре об этом говорили- что в 2014м российскую армию с цветами бы встречали вплоть до Хмельницка.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 21:53
        -1
        Даже нацики на цензоре об этом говорили- что в 2014м российскую армию
        Ага. Даже без карточек "Мир" тогда РФ была, степень интеграции в Запад была запредельной (благодарить надо тогдашних Партию и Правительство). Вот тогда санкции бы вообще все у нас обрушили, а сейчас - вроде, не всё.
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 16:49
      +1
      По военкоматам даже герани не прилетают. А у нас некому объяснять, творческая интеллигенция, которая существует только для того чтобы объяснять, либо молчит, либо открыто предает. Мысли и у тех, и у других одинаковые
    3. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 17:51
      +1
      У нас только начинают объяснять. Надеюсь мы справимся быстрее, чем укры.

      По моему у нас ничего никому и нигде не объясняют. В культурной элите вообще сидят открытые коллаборанты, их большинство, сидят как сидели.
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 21:54
      +1
      Цитата: Gpn27
      в Бердянске один дедушка перед магазином на вопрос о том, почему местные негативно относятся к нам, сказал, что приходить надо было в 2014 году.

      Ну за 2014 год "спасибо" Путину ! То он "не сообразил", что вполне реально можно было ввести войска в Новороссии в 2014 году; а не в 2022...и "запад" вынужден был бы "проглотить" это !То его с лёгкостью "обманули" "взрослые дяди" !..............................(Больше нет слов! Одни эмоции !)
  5. Деревенский я......
    Деревенский я...... Вчера, 16:19
    -5
    Украинские Зои Космодемьянские? Поднять всю документацию на допросы Космодемьянской, и повторить в той же последовательности и с теми же нюансами (посмотрим долго ли продержатся), а потом повесить. Всё сделать по законам "просвещённого запада", что бы не было заявлений в организацию защиты прав человека.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 21:56
      -1
      Поднять всю документацию на допросы Космодемьянской, и повторить в той же последовательности
      Эмоции можно понять, но подобная процедура сильно меняет психику того, кто всё это применяет. Как бы его потом в психушку не пришлось сажать, либо стрелять.
  6. yuri bakster
    yuri bakster Вчера, 16:26
    -7
    господа фейсы,с заполненными бланками,ну явно перебор.....)
    1. hhurik
      hhurik Вчера, 18:41
      +1
      Да ладно, покатит drinks Клиенты из поколения зумеров, развели их не напрягаясь.
      С другой стороны - идиоты, тем более враждебные, должны страдать.
  7. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:28
    +2
    Сколько же дерьма и мразей повсплывало сейчас! Это плоды либеральной политики власти стране аукается!Таких нужно на фронт гнать в штрафбаты,кровью пусть смывают своё предательство!Никакого помилования,пусть воюют до конца войны,или пока пулю не словят. Тех кто выживет по окончанию войны до конца жизни на поселение без права на амнистию.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 16:55
      0
      Сколько же дерьма и мразей повсплывало сейчас!
      Что значит повсплывало? Вы разве не замечаете как везде пишут именно про российское гражданство. Без упоминания когда оно получено. Если чуть копнуть, то сразу выяснится что гражданство получено совсем недавно. А до этого они были щирыми украинцами. Но об этом ни кто не скажет. Ибо тогда выяснится, что сперва понавыдавали гражданство всем без разбора, а теперь их приходиться отлавливать по всей стране. И таких уже понаехавших бандеровцев еще очень очень много. Ловить не переловить. Особенно если дожидаться пока они начнут делать теракты, а не действовать привентивно. Но пока есть приказ с самого верха, бандеровцев пока не кошмарить без особой надобности. Не на фронте, не в тылу.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 17:53
      +1
      Сколько же дерьма и мразей повсплывало сейчас! Это плоды либеральной политики власти стране аукается!
      100%, что посадили то и выросло, да и сейчас изменения ничтожны, см тв, или репертуары театров.
  8. Седов
    Седов Вчера, 16:32
    -4
    Надо не на зону их отправлять лес валить, а куда-нибудь на передовую, разминированием проходов без "лопат" заниматься.. Там бы и применились бы и повоевали.. Правда не за укров и недолго..
  9. Галеон
    Галеон Вчера, 16:46
    +1
    а также заполненные бланки контрактов на службу в рядах ВСУ, а также анкеты и заявления на вступление в Легион "Свобода России"*

    Хотел написать: а флаги? Флаги?! А ниже видео с флажком. Полный набор дегенерата. Вернее, для дегенерата. Который поверит в этот порожняк.
    Это те, кто катался на гелендвагенах, идут по карьерной лестнице. И беда стране, если они по ней заберутся.
  10. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Вчера, 16:48
    -5
    И что, здесь есть кто подобные ролики воспринимает всерьёз?
  11. molyr
    molyr Вчера, 17:08
    +1
    думать не хотят, история как за 10к рублей получить 15 лет
  12. faterdom
    faterdom Вчера, 17:08
    +3
    Там блондин в конце интервью еще заявил себя трансгендером.
    У нас свободная страна, и вот этот шанс ему будет предоставлен с лихвой. На ближайшие лет 15-20 может побыть блондинкой в обществе очень интересных мужчин со сложной судьбой.
  13. bambr731
    bambr731 Вчера, 17:09
    0
    Не понимаю я почему всё время "замыливают" лица преступников. Народ "героев" должен знать в лицо
    1. hhurik
      hhurik Вчера, 18:52
      0
      А вы не догадываетесь, что это результат негативного опыта конкретной телекомпании? Однажды, видимо, попала на большое бабло - тоже светила фейсом, распространяла как СМИ сведения о якобы совершенном кем-то преступлении - а по оконцовке получился пшик, с публичными извинениями оболганным и оклеветанным персонажам, с выплатами.
      Следить надо за базаром в общественном пространстве.
  14. MaxKruh
    MaxKruh Вчера, 18:48
    0
    У одного из них даже ональная пробка в сумке лежала,интересно,зачем,непонятно.
  15. faterdom
    faterdom Вчера, 19:01
    +1
    Цитата: MaxKruh
    У одного из них даже ональная пробка в сумке лежала,интересно,зачем,непонятно.

    От простуды. Без нее сквозняк, от сквозняка - простуда, гланды там и прочие бронхи.
  16. костя1
    костя1 Вчера, 19:48
    0
    Достали эти идиоты-украинцы со своим хуторским мышлением-это им важно жечь военкоматы-а нам они по барабану
  17. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 20:47
    0
    заполненные бланки контрактов на службу в рядах ВСУ, а также анкеты и заявления на вступление в Легион "Свобода России"*

    Экие хитросделанные, две зарплаты хотели получать. laughing