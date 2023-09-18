Конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса импичмента президенту страны

В Грузии продолжается обсуждение возможности импичмента действующему президенту страны Саломе Зурабишвили. Теперь этот вопрос будет рассматривать конституционный суд Грузии, сообщает пресс-служба суда.Если конституционный суд примет положительное решение, то вопрос об импичменте главе государства вынесут на рассмотрение грузинского парламента.Но, чтобы отправить Зурабишвили в отставку с поста президента, потребуется набрать не менее 100 голосов депутатов из 150 членов грузинского парламента. Правящая партия обладает в парламенте 84 мандатами. Поэтому ей потребуется заручиться поддержкой части оппозиционных депутатов, иначе инициатива с импичментом Зурабишвили окажется провальной.Напомним, что Саломе Зурабишвили занимает пост президента Грузии с 2018 года. Что интересно, 71-летняя Зурабишвили большую часть своей долгой жизни прожила во Франции, гражданкой которой и являлась ранее. В 2004 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили, занимавшую пост посла Франции в стране, министром иностранных дел Грузии.Так началась грузинская часть политической карьеры Саломе Зурабишвили. Как политик она придерживается полностью прозападной и антироссийской позиции, и если действующее правительство Грузии тоже вряд ли можно назвать дружественным по отношению к России, то президент страны отличается отъявленной русофобией, заметно усилившейся после начала украинского конфликта.