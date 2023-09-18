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Конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса импичмента президенту страны

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Конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса импичмента президенту страны

В Грузии продолжается обсуждение возможности импичмента действующему президенту страны Саломе Зурабишвили. Теперь этот вопрос будет рассматривать конституционный суд Грузии, сообщает пресс-служба суда.


Если конституционный суд примет положительное решение, то вопрос об импичменте главе государства вынесут на рассмотрение грузинского парламента.

Но, чтобы отправить Зурабишвили в отставку с поста президента, потребуется набрать не менее 100 голосов депутатов из 150 членов грузинского парламента. Правящая партия обладает в парламенте 84 мандатами. Поэтому ей потребуется заручиться поддержкой части оппозиционных депутатов, иначе инициатива с импичментом Зурабишвили окажется провальной.

Напомним, что Саломе Зурабишвили занимает пост президента Грузии с 2018 года. Что интересно, 71-летняя Зурабишвили большую часть своей долгой жизни прожила во Франции, гражданкой которой и являлась ранее. В 2004 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили, занимавшую пост посла Франции в стране, министром иностранных дел Грузии.

Так началась грузинская часть политической карьеры Саломе Зурабишвили. Как политик она придерживается полностью прозападной и антироссийской позиции, и если действующее правительство Грузии тоже вряд ли можно назвать дружественным по отношению к России, то президент страны отличается отъявленной русофобией, заметно усилившейся после начала украинского конфликта.
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11 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Вчера, 16:02
    +3
    Ну, Грузия потихоньку движется в правильном направлении.
  2. Irokez
    Irokez Вчера, 16:06
    +2
    71-летняя Зурабишвили большую часть своей долгой жизни прожила во Франции, гражданкой которой и являлась ранее.

    Чёт Грузины совсем распоясались и даже Французов перестали уважать.
    В немилость к гегемону могут попасть.
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Вчера, 16:30
      +1
      Лучше попасть в немилость к гегемону, чем стать очередным пушечным мясом в борьбе англосаксов против России, ведь Грузия гораздо меньше и слабее Украины и не выстоит долго. Да и экономические интересы Грузии тесно связаны с Россией, от этого никуда не деться.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:17
    +1
    Конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса импичмента президенту страны
    . Понятно, правящие сами за себя... как это выражено, на счёт страны, это вопрос, их дела.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:38
    +1
    Если конституционный суд примет положительное решение, то вопрос об импичменте главе государства вынесут на рассмотрение грузинского парламента.
    Восстали " робкие грузины"?
  5. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 16:52
    0
    Она изначально нелигитимна так как западная подстилка.
  6. faterdom
    faterdom Вчера, 17:04
    0
    Какой лицо! Большой неприязнь испытывает к потерпевшему, что кушать не могу.
  7. Лешак
    Лешак Вчера, 17:07
    0
    Что ж... Запасаемся попкорном и смотрим чем эта "фильма" закончится. Будет сериал аля евромайдан или пройдет всё "короткометражкой".
  8. vadi64
    vadi64 Вчера, 17:09
    0
    Там еще и переворот хотят замутить? Может в алаверды снайперов чубатых подтянут?
    Вот жили бы в Российской (Советской) империи и дури в головах не было бы...
  9. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 18:31
    0
    "Сено солому ломит."
    Хватит ли у "сена"/парламента/ сломить "Солому" ?
  10. alystan
    alystan Вчера, 19:45
    +1
    На ейный Новый год "подарок" ей организовали какой надо. Пусть катится в свою Лягушатню.

    В ближайшее воскресенье во Франции пройдут частичные выборы в Сенат. Может Макрону все-таки прилетит за франкопад в Африке? wassat