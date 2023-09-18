Глава Минобороны Польши «рассекретил» план правительства экс-премьера Дональда Туска «сдать России полстраны»

Чем ближе дата выборов в польский Сейм, тем ожесточеннее борьба между главными конкурентами – правящей партией «Право и справедливость» и оппозиционной «Гражданской платформой», возглавляемой экс-премьером Дональдом Туском.Напомним, что выборы в парламент Польши намечены на 15 октября. Членами правящей партии «Право и справедливость» являются нынешние президент Польши Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и глава Минобороны Мариуш Блащак.Последний, к слову, недавно решил «рассекретить» документ, в котором якобы содержится план правительства экс-премьера Дональда Туска, который сейчас находится в оппозиции, якобы «сдать России полстраны». Речь идет о стратегии, разработанной в 2011 году тогдашним министром обороны Польши Богданом Клихом. Последняя в случае войны с РФ предусматривала отступление польской армии за реку Висла, где Польша могла бы вести самостоятельную оборону на протяжении двух недель, до прибытия сил союзников.Стоит отметить, что сам Клих подтвердил подлинность документа, которым действующая власть пыталась дискредитировать оппозицию в глазах общественности. Со слов бывшего военного чиновника, план был создан на основе Политической и стратегической оборонной директивы.Нет никаких сомнений, что данной попыткой правящая партия не ограничится. Уже в ближайшем будущем стоит ожидать обнародования еще каких-то нелицеприятных фактов о Дональде Туске. Ведь главный оппозиционер ранее пригрозил, что, в случае победы его партии на предстоящих выборах, сделает все возможное, чтобы привлечь действующего премьера Моравецкого и президента Дуду к уголовной ответственности.