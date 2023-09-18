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Глава Минобороны Польши «рассекретил» план правительства экс-премьера Дональда Туска «сдать России полстраны»

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Глава Минобороны Польши «рассекретил» план правительства экс-премьера Дональда Туска «сдать России полстраны»

Чем ближе дата выборов в польский Сейм, тем ожесточеннее борьба между главными конкурентами – правящей партией «Право и справедливость» и оппозиционной «Гражданской платформой», возглавляемой экс-премьером Дональдом Туском.


Напомним, что выборы в парламент Польши намечены на 15 октября. Членами правящей партии «Право и справедливость» являются нынешние президент Польши Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и глава Минобороны Мариуш Блащак.

Последний, к слову, недавно решил «рассекретить» документ, в котором якобы содержится план правительства экс-премьера Дональда Туска, который сейчас находится в оппозиции, якобы «сдать России полстраны». Речь идет о стратегии, разработанной в 2011 году тогдашним министром обороны Польши Богданом Клихом. Последняя в случае войны с РФ предусматривала отступление польской армии за реку Висла, где Польша могла бы вести самостоятельную оборону на протяжении двух недель, до прибытия сил союзников.

Стоит отметить, что сам Клих подтвердил подлинность документа, которым действующая власть пыталась дискредитировать оппозицию в глазах общественности. Со слов бывшего военного чиновника, план был создан на основе Политической и стратегической оборонной директивы.

Нет никаких сомнений, что данной попыткой правящая партия не ограничится. Уже в ближайшем будущем стоит ожидать обнародования еще каких-то нелицеприятных фактов о Дональде Туске. Ведь главный оппозиционер ранее пригрозил, что, в случае победы его партии на предстоящих выборах, сделает все возможное, чтобы привлечь действующего премьера Моравецкого и президента Дуду к уголовной ответственности.
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Вчера, 16:12
    +2
    Дурной пример заразительный, сажать эксов (французы, грузины), за Африку и не стоит говорить, лишь бы не съели.
    1. Shurik70
      Shurik70 Вчера, 16:50
      0
      Чтоб Россия ввела войска в Польшу, нужна причина.
      Территория? У нас своей хватает.
      Народ? Маловато там адекватных, а будущие бандиты нам не нужны. Некого там спасать, все довольны существующим режимом.
      Предприятия? Так не выживут предприятия на войне, одни развалины останутся. Не мы - так НАТО разбомбит, чтоб нам не досталось.
      Вот и выходит, что если когда случится война НАТО-Россия, войска никто в Польшу вводить не станет. Атомных бомб будет достаточно.
      1. Белополяк
        Белополяк Вчера, 17:52
        -2
        Сам факт вероятности еще одной войны славян между собой, трагедия.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 21:12
          0
          У поляков славянство - только генетика.
          Не славяне они. Ни по воспитанию, ни по религии, ни по делам.
          Европейцы самые настоящие.
          Как русские - это не национальность, а образ мыслей. Будь хоть негр, если он мыслит как русский и действует, как русский - то он русский. Так и европеец - если он европеец, то он не славянин. Вместо души - деньги. Вместо мозгов - СМИ. Вместо предков толлерастия.
  2. Irokez
    Irokez Вчера, 16:13
    +1
    главный оппозиционер ранее пригрозил, что, в случае победы его партии на предстоящих выборах, сделает все возможное, чтобы привлечь действующего премьера Моравецкого и президента Дуду к уголовной ответственности.

    Стая гиен начинает борьбу за главенство. А там у них всё чётко и строго кто пан, тот и стаю гуляет.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:15
    +1
    Нам нужны те земли что им Сталин подарил,плюс один наш город ими захваченный! am
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 16:50
      0
      Цитата: Бережливый
      Нам нужны те земли что им Сталин подарил,плюс один наш город ими захваченный! am

      fellow и ещё полстраны! А пшеки пусть на оставшейся территории сидят crying тихонько
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 16:55
      -2
      Цитата: Бережливый
      Нам нужны те земли что им Сталин подарил,плюс один наш город ими захваченный! am

      Зачем вам Варшава?
    3. свой1970
      свой1970 Вчера, 17:12
      -2
      Цитата: Бережливый
      Нам нужны те земли что им Сталин подарил,плюс один наш город ими захваченный! am

      Народ где для заселения брать будете? На ксероксе минимально необходимых 10млн наштампуете?
    4. Последний_Витязь
      Последний_Витязь Вчера, 20:38
      0
      Цитата: Бережливый
      Нам нужны те земли что им Сталин подарил,плюс один наш город ими захваченный! am
      Сначала надо решить вопрос Киева, Харькова, Херсона.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:16
    +2
    Глава Минобороны Польши «рассекретил» план правительства экс-премьера Дональда Туска «сдать России полстраны»
    Играют грязно... как всегда.
  5. Копчёный
    Копчёный Вчера, 16:20
    +1
    Так ведь у ляхов отступать за Вислу это как у нас сдать Москву. Ну до Сталина, тот Москву сдавать не стал. А вообще после тамошнего агента Болека, эти коварные планы, не цепляют.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 16:34
      +2
      . предусматривала отступление польской армии за реку Висла, где Польша могла бы вести самостоятельную оборону на протяжении двух недель, до прибытия сил союзников.

      Как по мне так это единственно верная стратегия. И хорошо что Туска сольют. Поменьше им надо грамотных. Лучше выскочки пусть у них лезут. Как и у нас - внутренний враг хуже диверсанта
  6. Седов
    Седов Вчера, 16:21
    0
    Настоящая "демократическая" предвыборная гонка началась. В свободных странах кандидаты продвигают предвыборные платформы, ну, или хотя бы просто чего-то обещают) ..
    А здесь Моравецкий с Дудой тану не изменяют. Всё как любят на Западе: помоев, помоев, да побольше - побольше. Желательно бельишка грязного накидать, чтобы притопить поглубже. Не любят там конкуренцию и честную борьбу..
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:25
    0
    Глава Минобороны Польши «рассекретил» план правительства экс-премьера Дональда Туска «сдать России полстраны»
    recourse Ну, я так не играю, половинку своего червивого яблока пусть забирают взад, а нам Украина и Балтия. Так честно. request
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Вчера, 16:38
      -1
      Ну чего Вы так сразу - червивого!? Выведем всех! Тараканы , говорят , останутся.. Но обработать галычыну нейтронками , самое ТО! Ни одного червяка не останется... А вот уран от снарядов англосакских , над ними же и распылить! Это ведь уран свободы238!
  8. Reptiloid
    Reptiloid Вчера, 16:48
    +2
    Пусть все партии переругаются, перегрызутся, как гиены в стае!
    Польша ---- гиена Европы

    А у гиен внутри стаи--- жесточайшая грызня с каннибализьмом и трупоедством.
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 18:08
    0
    Да кому Ваша Польша нужна? Сами придумают что то, сами с этим спорят.
  10. костя1
    костя1 Вчера, 19:45
    0
    Нужно нам-пол-Польши-опять кого то там-кормить laughing
  11. guest
    guest Вчера, 22:31
    0
    Глава Минобороны Польши «рассекретил» план правительства экс-премьера Дональда Туска «сдать России полстраны»

    А он сам тогда готов сдать всю страну? laughing lol lol