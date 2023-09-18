Президент Польши посоветовал Украине не надеяться на вступление в НАТО в настоящее время

Мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи

Украине не следует рассчитывать на скорое вступление в НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, рассуждая о перспективах присоединения соседней страны к военно-политическому блоку.Как отметил глава польского государства, и прежде в Североатлантическом альянсе прекрасно понимали всю сложность ситуации с присоединением к нему Украины. Теперь это сложно и потому, что идут боевые действия.- заявил Дуда.Глава польского государства дает Киеву понять, что с членством Украины в НАТО будут проблемы. Вряд ли эти слова, да еще от Дуды, считающегося ближайшим союзником Владимира Зеленского в Восточной Европе, будут приятны украинскому руководству. Но в последнее время Польша ведет себя по отношению к Украине с откровенным пренебрежением.Ранее глава министерства сельского хозяйства Польши предупредил, что если не будет решен вопрос с ограничениями по экспорту украинского зерна, то Варшава не будет голосовать за вступление Украины в Евросоюз. Тем самым, Киеву в очередной раз указали на место, дав понять, что «дружба дружбой, а деньги врозь».Создавать себе экономические проблемы из-за желания поддержать Украину, пусть даже трижды воюющую и потрепанную боевыми действиями, Польша не собирается. Украинское руководство очень удивилось и огорчилось из-за такой позиции Варшавы, но понятно, что переступать через свои интересы поляки не будут и Киев так и не получит от Варшавы разрешения на экспорт зерна через территорию Польши.