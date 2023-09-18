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Президент Польши посоветовал Украине не надеяться на вступление в НАТО в настоящее время

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Президент Польши посоветовал Украине не надеяться на вступление в НАТО в настоящее время

Украине не следует рассчитывать на скорое вступление в НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, рассуждая о перспективах присоединения соседней страны к военно-политическому блоку.


Как отметил глава польского государства, и прежде в Североатлантическом альянсе прекрасно понимали всю сложность ситуации с присоединением к нему Украины. Теперь это сложно и потому, что идут боевые действия.

Мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи

- заявил Дуда.

Глава польского государства дает Киеву понять, что с членством Украины в НАТО будут проблемы. Вряд ли эти слова, да еще от Дуды, считающегося ближайшим союзником Владимира Зеленского в Восточной Европе, будут приятны украинскому руководству. Но в последнее время Польша ведет себя по отношению к Украине с откровенным пренебрежением.

Ранее глава министерства сельского хозяйства Польши предупредил, что если не будет решен вопрос с ограничениями по экспорту украинского зерна, то Варшава не будет голосовать за вступление Украины в Евросоюз. Тем самым, Киеву в очередной раз указали на место, дав понять, что «дружба дружбой, а деньги врозь».

Создавать себе экономические проблемы из-за желания поддержать Украину, пусть даже трижды воюющую и потрепанную боевыми действиями, Польша не собирается. Украинское руководство очень удивилось и огорчилось из-за такой позиции Варшавы, но понятно, что переступать через свои интересы поляки не будут и Киев так и не получит от Варшавы разрешения на экспорт зерна через территорию Польши.
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:15
    +3
    Президент Польши посоветовал Украине не надеяться на вступление в НАТО в настоящее время
    . Дуде и прочим, надо избиратся, а ради этого они будут делать то, что нравится их избирателям, а не кому то там ещё.
    А зелебобикам показали где они их видели вообще, а не те сказки, которым скакуасов кормили... вот так.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 16:15
    +3
    А, что от Андрюшки Дудкина бандеровцы ожидали? Польша, конечно блюдет свои интересы, но в первую очередь- интересы хозяина.
  3. Егоза
    Егоза Вчера, 16:18
    +1
    Украинское руководство очень удивилось и огорчилось из-за такой позиции Варшавы,

    "Смейся паяц над разбитой любовью, смейся и плачь ты над горем своим" )))
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 16:56
      +2
      Цитата: Егоза
      .... "Смейся паяц над разбитой любовью, смейся и плачь ты над горем своим" )))

      Да, Елена hi wink А какие были крепкие мужские sad negative объятия, А теперь ---ЛЮБОВЬ ПРОШЛА!
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:19
    +3
    Там янки решают,а им нужно чтобы война шла как можно дольше. Поэтому поляхи следующие в этой континентальной бойне на заклание пойдут.
  5. Uprun
    Uprun Вчера, 16:21
    +3
    Да, прошла любовь, завяли помидоры......., ни ЕС, ни НАТО. Кидалово в чистом виде. А все благодаря откровениям пидляки, тот говаривал, что устроит пшекам агрессивную конкуренцию после вступления в ЕС. За базаром следить нужно, а то наговорили уже с три короба, теперь, пожалуйте бриться.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 16:26
    +4
    Но в последнее время Польша ведет себя по отношению к Украине с откровенным пренебрежением.

    Почему в последнее время?
    Да пшеки всегда относились к хо хлам так!
    И помогают они хо хлам только потому, что те воюют с Россией! Воевали бы скажем, с кем то другим, пшеки и задницу бы не почесали, и если бы и помогали, то явно не хо хлам!
  7. flSergius
    flSergius Вчера, 16:36
    +1
    Несмотря на всю взаимную ненависть, в вопросе "украины" польша отчасти выступает и как наш партнёр: они заинтересованы в максимальном ослаблении Свинарника, чтобы отхватить львовщину и ещё что-нибудь.
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 16:53
      0
      Цитата: flSergius
      Несмотря на всю взаимную ненависть, в вопросе "украины" польша отчасти выступает и как наш партнёр: они заинтересованы в максимальном ослаблении Свинарника, чтобы отхватить львовщину и ещё что-нибудь.

      Если когда-нибудь ВФУ начнут капитулировать, то как Вы купируете ввод Войска Польского в Галичину?
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 17:38
        +2
        Цитата: Румaтa
        Если когда-нибудь ВФУ начнут капитулировать, то как Вы купируете ввод Войска Польского в Галичину?

        Это будет оптимально для нас- иначе придется держать там оккупационный корпус.Но даже СССР имевший возможность чесать леса дивизиями и вешать на плошадях- воевал с западенцами 12 лет.
        В 3 раза дольше чем с Вермахтом....