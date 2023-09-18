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Замглавы Росгвардии по ДНР: Самое сложное на войне - научиться простым вещам

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Замглавы Росгвардии по ДНР: Самое сложное на войне - научиться простым вещам

Заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский подчеркнул, что самым сложным на войне является способность научиться простым вещам. Ходаковский отметил, что, несмотря на стремительные темпы технического роста российской армии, на внедрение передовых технических средств и освоение новой тактики, войска нередко несут потери из-за нежелания соблюдать элементарные правила.


По словам Ходаковского, военнослужащие нередко пренебрегают правилами, предписывающими, например, надевать броню и каску даже перемещаясь в машине, перебегать через открытые пространства, использовать любые доступные укрытия, даже когда предполагается непродолжительная остановка, никогда не собираться в кучи.

Замглавы Росгвардии по ДНР также добавил, что некоторые военнослужащие, обладающие боевым опытом, призывают других бойцов не окапываться, чтобы не демаскировать свои позиции, однако, учитывая, что, согласно данным статистики, около восьмидесяти процентов потерь происходит вследствие огня артиллерии, при этом наибольшую опасность представляют настильно летящие элементы. Кроме того, маскировка практически не имеет смысла - при помощи разведывательных беспилотников людей можно обнаружить даже без тепловизора, а с ним - и подавно. Исходя из этого, даже небольшой окоп "лёжа" может спасти от настильно летящих осколков, а грунт можно маскировать, например, ветками. В любом случае, пользы от окапывания больше, чем вреда.

Ходаковский также отметил недостатки при обучении бойцов, которые собираются вокруг бронетехники и идут, ощетинившись стволами. При попадании в такую конструкцию, может уцелеть только бронетехника, а у пехоты шансы практически отсутствуют. Несмотря, что согласно современным тактикам ведения боя, атаки цепью не применяются, перемещаться кучами - ошибка, которая может стоить жизней военнослужащих, например, при сбросе противником фугаса с коптера.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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22 комментария
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  1. air wolf
    air wolf Вчера, 17:41
    +1
    А еще нужны памятки для бойцов, которые регулярно обновляются и постоянное обучение...
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 18:35
      +4
      Главное на войне чувствовать опастность, страх обостряет чутье, а оно никогда не подводит.
      1. Storm1978
        Storm1978 Вчера, 20:36
        0
        Люди в обычной жизни лишены этого чутья. В основном оно даётся дорогой ценой, когда твоя жизнь выбилась из общих правил и зачастую имеет ценность лишь для тебя. Цена слишком высока к сожалению. И тут начинает работать закон Дарвина.
  2. Enceladus
    Enceladus Вчера, 17:48
    +8
    Блин меня в учебке еще вдалбливали в 99... останавливаешься....сразу закапывайся.. 1,5-2 лопаты по ширине, все на бруствер... 3,5 лопаты в длину... 2 слоя (на глубину лопаты) на все про все 10 минут, если основательно то 20. Раньше конечно без беспилонтников проще. Тебя ток или снайпер снимет или мину зашлют точно.
    1. Msi
      Msi Вчера, 18:02
      +5
      Блин меня в учебке еще вдалбливали в 99... останавливаешься....сразу закапывайся.. 1,5-2 лопаты по ширине, все на бруствер... 3,5 лопаты в длину...

      Один знакомый был, две чеченские войны прошёл. Всегда говорил: "...я земли перекидал с девятиэтажный дом..."
      1. Enceladus
        Enceladus Вчера, 18:41
        +1
        2я, после комсомольского активные действия почти закончились. чечены свалили в горы и партизанили. После комсомольского предложили на контснайперскую/разведка
      2. алексеев
        алексеев Вчера, 20:30
        +2
        "...я земли перекидал..."
        Это точно! Мать- сыра земля лучшая защита.
        Ходаковский совершенно четко отметил мелкие недостатки, которые приводят к большим неприятностям.
        Многое не видно, так как оно есть, но капониры для орудий, например, на огневых готовят не всегда. А ведь если пушка в капонире, требуется, как правило, прямое попадание, ну или очень близкое, чтобы вывести ее из строя. Дескать, позиции надо менять, зачем рыть и маскировать? fool
        Надо, менять на подготовленные, тем паче в позиционной обороне. Нарыть 10 окопов, установить туда ложные цели (брёвнышко под масксетью вместо ствола) и меняй себе. Сама по себе смена позиции САУ в туче пыли и прочих демаскирующих факторов вовсе не делает ее невидимкой.
        Таких нюансов море, из них и вырастает тактическое мастерство.
  3. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 17:50
    +5
    А ещё нужно проводить с помощью тепловизора осмотр своих укреплений, с целью выявления засветов.
  4. dump22
    dump22 Вчера, 17:55
    -10
    Мойте руки перед едой. Чистите зубы утром и вечером. Смывайте за собой воду в туалете.
    (с) Заместитель начальника Росгвардии по ДНР
    1. Абзац
      Абзац Вчера, 18:03
      +2
      Учись пока Ходаковский жив. А то когда клюнет, будешь на пероне без ног без рук подачки просить.
    2. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Вчера, 19:21
      +2
      Я читал свидетельства солдат Первой мировой войны. Артиллерия была основной причиной смерти, поэтому они начали копать. Во время атаки противника бомбардировки продолжались 8 дней, а местность была настолько нарушена, что траншеи шли от снаряда к снаряду. Иногда траншей уже не было и при атаке противника тела соотечественников служили брустверами для «обитаемых» нор.
    3. stankow
      stankow Сегодня, 00:29
      0
      dump22 И зто тоже. Понятия не имеете как дизентерия скашивает цельiе подразделения. Хуже, чем арта.
  5. БойКот
    БойКот Вчера, 18:09
    +3
    атаки цепью не применяются, перемещаться кучами -
    как раз то, чему учат всу натовцы, бесценные видео от них в сети тому доказательство. Это их опыт на ближнем востоке против бармалеев. А нас учили старой, времен ВОВ, мудрости: больше пота, меньше крови.
  6. suhorukofal
    suhorukofal Вчера, 18:44
    +5
    Все правильно сказано, с ношением брони вообще беда, одни вообще ее не хотят одевать, другие пластины убирают, аргументация одна - лучше бк побольше взять, а в случае чего от пули броня не поможет. Хотя у нас основные потери были из-за осколков. Бояться, что раскроют позиции вообще бессмысленно, у укров коптеров просто громадное количество - желательно под деревом занимать позиции, укрываться под ветками. Вот такой я умный - всегда могу очевидные вещи сказать.
    Про окапывание это вообще азы, остановился - копай. Сначала для стрельбы лежа, потом стоя, потом лисья нора и так до бесконечности, хоть до ядра земли вглубину и до Киева в длину.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 21:32
      0
      Сначала для стрельбы лежа, потом стоя, потом лисья нора и так до бесконечности, хоть до ядра земли вглубину и до Киева в длину.
      Ну да, люди же роботы. Днем занял позицию. Всю ночь окапывался, а на следующее утро заменил батарейки и голопом в атаку. И так 24/7
      1. stankow
        stankow Сегодня, 00:32
        0
        А если утром противник "галопом в атаку" ?
  7. Комментарий был удален.
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 19:02
    0
    У американцев всё куда проще. Если на бойце не было полной экипировки во время ранения, что прописано в контракте, страховку могут и не выплатить или выплатить не полностью. Нет шлема или бронежилета, а тот же осколок прилетит именно в эту часть тела, которую они прикрывали, боец лишается денег. Они не просто так, всегда в полной выкладке мелькали в различных странах востока. Дотошное следование протоколу. request
  9. TwilightElf
    TwilightElf Вчера, 19:05
    -2
    и должность же этому какую придумали . Нет давно никакой ЛНДР, есть лишь один из регионов россии, а не донецкая народная "республика".. уже, а этот все какой то зам чего то там..ГДЕ ТО ТАМ...ну не зря выслуживался и предавал)..
    Присяга в ВС СССР-предал (72го годика рождения мальчик так что служил срочную при ссср 90-92 причем в тульской области, т.е фактически и присягу россии имел и давал которую тогда еще предал, ибо потом оказался в украине..... вовремя перекрасится -типо не предать?...переметнулся к всукам.....потому что самостийность началась- но и там...
    присяга ВС Украины - предал
    перебежал в СБУ -у этих СВОЯ присяга)- предал и их в 14м)
    Очередная присяга днр-предал....как в россии дали должность)) Тут же он снова принес Присягу)
    Занятный он кадр) медийный комбат"))) прекрасный "патриот")

    а уж сказочник покруче нашего Василича будет)
    – У меня в военном билете написано: должность по штату — старшина, звание по штату — прапорщик. Но я был срочником, поэтому у меня было звание — старший сержант.

    Это простите КАК?)))))))))))))))

    особено последующий перл
    А когда встал вопрос выбора, тогда мы остро ощутили на себе все произошедшие события. Каждый принимал решения из того набора мыслей, ощущений, которые в себе носил. Кто-то спокойно снялся, уехал на Украину, в какую-то Винницкую область, а мы, нас было несколько человек с Донбасса, мы все однозначно остались служить в России, потому что для нас не было понятия Украины как таковой. Для нас был Советский Союз.

    что же оно в итоге в украину то дрыснуло) служить? а уж в сбу попасть надо было сильно постараться Сашеньке)
  10. hiller
    hiller Вчера, 19:39
    +1
    Для пехоты команда "Стой" в наступлении = "Копай" только так. Это азы, которые отрабатываются с курса молодого бойца и совершенствуются всю службу независимо от воинского звания и должности. Так учили меня.
  11. Андрей А
    Андрей А Вчера, 19:40
    +1
    Нечто подобное происходило в начале ВОВ, когда, нередко, пренебрегали окапыванием, строительством укреплений, ходов сообщений, ношением каски и пр. Возможно, у подобного явления есть общие истоки. Можно вспомнить, что немцы и запугивали и прямо бомбили гражданских, которые строили укрепления в тылу РККА, можно предполагать, что немецкая агентура в РККА и среди населения тогда сеяла панику и доказывала ненужность и вредность строительства укреплений. А так, римляне не пренебрегали "окапыванием"(в отличие от своих соседей), строили укрепленные лагеря на каждой стоянке и, в итоге, завоевали все Средиземноморье.
  12. A2AD
    A2AD Вчера, 21:26
    -3
    Замглавы Росгвардии по ДНР также добавил, что некоторые военнослужащие, обладающие боевым опытом, призывают других бойцов не окапываться,
    А про бритье каждое утро он забыл что ли? Непобритому же никак. Штабной замглав росгвардии конечно же лучше знает как надо. Не то что какие то бойцы с опытом, которые даже в штабе ни разу небыли.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 22:00
      0
      Цитата: A2AD
      А про бритье каждое утро он забыл что ли? Непобритому же никак

      Вот вам лишь бы наехать ))))

      Я без никакой нежности к Ходаковскому - ну, очередной военблохер... вроде как при должности, но мы знаем еще одного "зама" (знаем же wink ), достаточно бестолкового.

      А что хоть влежа окопаться лучше, чем никак - это и ёжику ясно.

      Я вам больше скажу - порой очень вредно для здоровья занимать готовые окопы - что пехотные, что для техники... но это уже - для продвинутых ползователей yes