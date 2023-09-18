Замглавы Росгвардии по ДНР: Самое сложное на войне - научиться простым вещам

Заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский подчеркнул, что самым сложным на войне является способность научиться простым вещам. Ходаковский отметил, что, несмотря на стремительные темпы технического роста российской армии, на внедрение передовых технических средств и освоение новой тактики, войска нередко несут потери из-за нежелания соблюдать элементарные правила.
По словам Ходаковского, военнослужащие нередко пренебрегают правилами, предписывающими, например, надевать броню и каску даже перемещаясь в машине, перебегать через открытые пространства, использовать любые доступные укрытия, даже когда предполагается непродолжительная остановка, никогда не собираться в кучи.
Замглавы Росгвардии по ДНР также добавил, что некоторые военнослужащие, обладающие боевым опытом, призывают других бойцов не окапываться, чтобы не демаскировать свои позиции, однако, учитывая, что, согласно данным статистики, около восьмидесяти процентов потерь происходит вследствие огня артиллерии, при этом наибольшую опасность представляют настильно летящие элементы. Кроме того, маскировка практически не имеет смысла - при помощи разведывательных беспилотников людей можно обнаружить даже без тепловизора, а с ним - и подавно. Исходя из этого, даже небольшой окоп "лёжа" может спасти от настильно летящих осколков, а грунт можно маскировать, например, ветками. В любом случае, пользы от окапывания больше, чем вреда.
Ходаковский также отметил недостатки при обучении бойцов, которые собираются вокруг бронетехники и идут, ощетинившись стволами. При попадании в такую конструкцию, может уцелеть только бронетехника, а у пехоты шансы практически отсутствуют. Несмотря, что согласно современным тактикам ведения боя, атаки цепью не применяются, перемещаться кучами - ошибка, которая может стоить жизней военнослужащих, например, при сбросе противником фугаса с коптера.