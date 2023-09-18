The Washington Post: Конгрессмены-республиканцы предложили проект временного бюджета США без финансовой помощи Украине

Направление Вашингтоном огромных средств на поддержку Украины все сильнее сказывается на финансовых возможностях Соединенных Штатов, и все больше подвергается критике со стороны оппонентов нынешних хозяев Белого дома – республиканцев.Напомни, что проблемы с финансами вынудили в прошлом месяце администрацию Байдена обратиться в Конгресс за дополнительными пару десятками миллиардов долларов в основном для поддержки Украины. 30 сентября заканчивается этот финансовый год, а денег не хватает, и нет определенности относительно бюджета на следующий год.В этой связи, как пишет газета The Washington Post, несколько конгрессменов-республиканцев в Палате представителей США выступили с предложением принять хотя бы краткосрочный временный бюджет на 2024 год. При этом они подготовили проект такого бюджета, где, по данным издания, нет тех миллиардов долларов, которые администрация Байдена планировала направить на помощь Украине.По словам конгрессменов, это необходимо сделать для того, чтобы избежать вынужденной приостановки деятельности правительства страны при отсутствии полноценного бюджета на следующий год. Даже если предложение республиканцев поддержит Палата представителей, скорее всего, оно не пройдет через Сенат, отмечает The Washington Post.С начала конфликта на Украине Вашингтон затратил более 100 миллиардов долларов на поддержку Украины. Такая расточительность вызывает все большее раздражение в стране.