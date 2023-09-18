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The Washington Post: Конгрессмены-республиканцы предложили проект временного бюджета США без финансовой помощи Украине

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The Washington Post: Конгрессмены-республиканцы предложили проект временного бюджета США без финансовой помощи Украине

Направление Вашингтоном огромных средств на поддержку Украины все сильнее сказывается на финансовых возможностях Соединенных Штатов, и все больше подвергается критике со стороны оппонентов нынешних хозяев Белого дома – республиканцев.


Напомни, что проблемы с финансами вынудили в прошлом месяце администрацию Байдена обратиться в Конгресс за дополнительными пару десятками миллиардов долларов в основном для поддержки Украины. 30 сентября заканчивается этот финансовый год, а денег не хватает, и нет определенности относительно бюджета на следующий год.

В этой связи, как пишет газета The Washington Post, несколько конгрессменов-республиканцев в Палате представителей США выступили с предложением принять хотя бы краткосрочный временный бюджет на 2024 год. При этом они подготовили проект такого бюджета, где, по данным издания, нет тех миллиардов долларов, которые администрация Байдена планировала направить на помощь Украине.

По словам конгрессменов, это необходимо сделать для того, чтобы избежать вынужденной приостановки деятельности правительства страны при отсутствии полноценного бюджета на следующий год. Даже если предложение республиканцев поддержит Палата представителей, скорее всего, оно не пройдет через Сенат, отмечает The Washington Post.

С начала конфликта на Украине Вашингтон затратил более 100 миллиардов долларов на поддержку Украины. Такая расточительность вызывает все большее раздражение в стране.
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8 комментариев
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  1. Escariot
    Escariot Вчера, 17:37
    0
    А эти "огромные средства" на Украину разве так огромны?
    Размер бюджета США около 10 триллионов долларов, а помощь Украине в год в районе 70 миллиардов долларов. Это аж целые 0.7% от бюджета. Причем значительная часть этой помощи была техникой и снарядами, кои производились в прошлые годы и были предназначены именно для войны с СССР/Россией.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Вчера, 18:21
      0
      Где тонко, там и рвется. Средства, выделяемые на поддержку Украины действительно большие. Нужно считать не относительно общего бюджета, а относительно статей и подстатей расходов.

      Значит, нашлись желающие на этот бюджет. Чтобы перераспределить в свою пользу.
    2. Наган
      Наган Вчера, 20:22
      0
      Цитата: Escariot
      Размер бюджета США около 10 триллионов долларов, а помощь Украине в год в районе 70 миллиардов долларов. Это аж целые 0.7% от бюджета.
      Байдену, по всему видать, защита границ Украины важнее защиты границ США. В таком случае, президентом какой страны он является? recourse
      1. guest
        guest Вчера, 23:07
        0
        Цитата: Наган
        В таком случае, президентом какой страны он является?

        Где больше денег можно своровать, там он и президент.
  2. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 17:47
    +2
    Ничего они не сократят, да-же не надейтесь, это их предвыборные "штучки".
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:10
    0
    Их дела, им с ними разбираться их, за все это, избиратели "отблагодарят".
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 18:52
    +1
    Ключевая фраза "несколько конгрессменов". Потому что никто их не поддержит. Большинство за продолжение войны.
  5. костя1
    костя1 Вчера, 19:41
    0
    А к чему эта игра в слова-слабо сказать-да пошла эта Окраина?