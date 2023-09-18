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ВСУ нанесли удар по зданию администрации главы ДНР с использованием РСЗО

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ВСУ нанесли удар по зданию администрации главы ДНР с использованием РСЗО

Сегодня, 18 сентября, киевский режим совершил очередной теракт. Под ударом оказалось здание администрации главы ДНР, расположенное на бульваре Пушкина в центре Донецка.


Как позднее сообщили в СЦКК, в 14.50 мск украинскими боевиками были выпущены три ракеты из РСЗО по центру столицы ДНР. О какой именно системе залпового огня идет речь, в ведомстве не уточнили.

В свою очередь, корреспондент РИА Новости сообщил о прямом попадании в крышу здание администрации главы ДНР. Фрагменты кровли разбросало по окрестным дорогам.

Стоит отметить, что сегодня в 11 мск врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что провел совещание с представителями властей республики, а также главами городов и районов. Вероятно, в украинском командовании решили, что чиновник проводил мероприятие в здании на бульваре Пушкина и еще находится там.



К счастью, обошлось без пострадавших. Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором сообщил о разрушении гражданской инфраструктуры и отсутствии погибших и раненных в результате обстрела.

Стоит добавить, что Донецк на сегодняшний день, по сути, является прифронтовым городом. ВСУ регулярно ведут обстрел различных районов столицы ДНР из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии. Большинство ударов наносятся из Авдеевки, которую украинские военные за 8 лет сумели превратить в самую настоящую крепость.

При этом зачастую целями для террористических атак ВСУ являются не военные, а гражданские объекты, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.
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34 комментария
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  1. Землекоп
    Землекоп Вчера, 17:20
    +6
    большинство ударов идет с Авдеевки. Прошло больше 1.5 года и почему то эти удары так и продолжают исходить от туда. Странно. Очень странно. Такое впечатление что путину выгодно постоянный обстрел из авдеевки по донецу. Меня никто не убедит что нет такого оружия и средств что бы обнулить все потуги оттуда струлять.
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 17:23
      +7
      Согласен с вами,есть ведь вооружение чтобы вывернуть противника мехом внутрь. Там что бетонные заводы круглосуточно работают, крепости строют?
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 17:40
        -1
        Цитата: ASAD
        Согласен с вами,есть ведь вооружение чтобы вывернуть противника мехом внутрь. Там что бетонные заводы круглосуточно работают, крепости строют?

        Оружие есть, но и бетонные заводы 8 лет круглосуточно работали. 8 лет на Вна не строилось метро теперь понятно почему. Всё есть.
      2. oppozite28
        oppozite28 Вчера, 21:01
        -1
        Кто-то через Авдеевку свой пасьянс карточный раскладывает soldier
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 17:31
      -1
      . Такое впечатление что путину выгодно

      stop Для начала надо бы узнать причину
    3. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 17:35
      +3
      Путину невыгодно, у Путина привычное раздвоение между партией мира и войны. Похожее раздвоение наблюдается у него в экономике и политике, отсюда топтание на месте во множестве вопросов.
    4. Msi
      Msi Вчера, 17:45
      -5
      все потуги оттуда струлять.

      Принято решение на т.н.украине всех укросвиней закапывать в биоразлагаемых пакетах...кактусы будут из них делать....кин -дза-дза...
    5. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 18:38
      +4
      Цитата: Землекоп
      Прошло больше 1.5 года и почему то эти удары так и продолжают исходить от туда. Странно. Очень странно. Такое впечатление что путину выгодно постоянный обстрел из авдеевки по донецу.

      Рано или поздно но на поверхность все "договорняки" выплывут.
      За упрятанный на время позор расплачиваются обычно потомки. hi
      1. ИванИванов
        ИванИванов Вчера, 18:52
        +1
        Если существуют, к сож, это не договорняки, это очередные нае.. которые мы, по своей мягко говоря, наивности, принимаем за договорняки.
    6. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Вчера, 18:48
      +1
      ФАБами можно было там все превратить в песок. Все до одной "бетонные крепости".
  2. igorbrsv
    igorbrsv Вчера, 17:24
    +5
    Почему Авдеевку до сих пор не сожгли тосами и не забросали фабами. У кого есть предположения? request
    Там же уже всё равно наверное ничего не осталось, кроме окопов, укрепов и т.д.
  3. роман66
    роман66 Вчера, 17:52
    +10
    Ещё раз - почему теракт?? Они ВОЮЮТ, а на войне удары по администрации противника( центры принятия) приветствуются, а мы СВОшничаем
    1. Msi
      Msi Вчера, 17:55
      -2
      Ещё раз - почему теракт?

      Удар по гражданскому объекту.
      Они ВОЮЮТ, а на войне удары по администрации противника( центры принятия)

      Да уж..."классический центр принятия решений..."
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 18:16
      -1
      . Они ВОЮЮТ, а на войне удары по администрации

      Да нет оказывается. Военное положение есть, тотальная мобилизация есть. А войну оказывается никто никому не обьявлял. Но собираются
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 17:54
    +12
    Сегодня, 18 сентября, киевский режим совершил очередной теракт.


    При этом зачастую целями для террористических атак ВСУ являются не военные, а гражданские объекты, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.


    Вот почему режим совершил теракт? Они воюют, а не сопли жуют!
    И второе! Они не выбирают цели по принципу, здесь военные, а там гражданские. Они наносят удары там, где считают это наиболее целесообразным! Давайте смотреть правде в глаза!
    Я нисколько не за хо хлов!
    Я за то, что надо воевать с ними не в белых перчатках, а так, как воевали наши отцы и деды в ВОВ!
    Может хватит с ними миндальничать, господа политики и высшее военное руководство???
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 18:18
      -1
      К моему также удивлению - но они тоже не находятся с нами в состоянии войны. Они нам её не обьявляли. У нас СВО, а у них КТО (ну или как там у них). Вот такие вот дела what request
    2. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 19:55
      +2
      Может хватит с ними миндальничать, господа политики и высшее военное руководство???

      Они бы обязательно прислушались к Вашему (и нашему почти общему) мнению, но вряд ли они заходят на ВО. Им некогда - надо решать вопросы по зерновым сделкам и усилению экспортного потенциала, поэтому они и не в курсе наших чаяний. А если бы узнали - обязательно бы пошли нам навстречу, уверен, это же наши мудрые и порядочные руководители, которых мы сами выбрали.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 20:03
        -5
        "Они" заходят на ВО. Не сомневайтесь. Просматриваются все наши сообщения и не только наши. А уж тематического сайта what
        И просматривают, и отсеивают, и докладывают. А некоторых на прицеле держут. Тут к гадалке не ходите
        1. Аль Манах
          Аль Манах Вчера, 20:41
          +1
          Заходит сюда только товарищ майор, по долгу службы, а это не та величина, даже вовсе не величина.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Вчера, 21:05
            0
            Не помню какая передача шла. Там комментарии онлайн публиковались. Многих из вас там опубликовали в прямом эфире. Я конечно не помню кого и не записывал. Но смотреть было приятно. Кроме того здесь среди читателей есть высокопоставленные лица. И также я не раз слышал высказанные здесь мнения по зомбоящику. Также я не сомневаюсь в усиленной работе ФСБ. Они сейчас читают всё. Но это ладно. Главному докладывают и о настроениях в народе, и о слухах. Там целая команда их собирает, сортифицирует, и докладывает. И так уже давно происходит. Как говориться "мы все под колпаком". Но поскольку мы из себя ничего не представляем... sad
            Только зря тратим их время sad
            1. Аль Манах
              Аль Манах Вчера, 21:36
              0
              Не помню какая передача шла. Там комментарии онлайн публиковались. Многих из вас там опубликовали в прямом эфире.

              Спасибо, не знал. Что за канал?

              Главному докладывают и о настроениях в народе, и о слухах.

              Увы, походу докладывают ему то, что он хочет услышать, а не то, что существует на самом деле. В противном случае придётся предположить, что ему далеко до шута, нагнувшего не только оппозицию вместе с олигархами в своей стране, но ещё и "весьмирсними". Шута слушают и выполняют его команды почти моментально, а Главного кто только не обманывал и не игнорировал - как внутри страны, так и за её пределами.
              1. igorbrsv
                igorbrsv Вчера, 21:43
                -2
                Канал либо первый, либо звезда. Передача довольно долго была. Но я не запомнил название. Они искали комментарии по той или иной теме. Их писали в бегущей строке. Кстати у вас ник случайно не чуть-чуть другой был. Вы ведь на сайте по-моему много лет?
                Просто до вас был похожий ник...
                Есть подозрения что это вы. Как например дед кхе-кхе. Может он уже откашлялся. Тут уже несколько человек "откашлялось" и умерло в ожидании победы. Но я молодой. Рассчитываю дожить. А если повезёт, то поучавствовать. Просто здоровье плохое. Был бы здоровый то возрасту даже в стрелки бы прошёл. Сейчас до 55 вроде
                1. Аль Манах
                  Аль Манах Вчера, 22:16
                  0
                  Нет, под другим здесь не был, увы.
                  ..........................................................
                  1. igorbrsv
                    igorbrsv Вчера, 22:28
                    -1
                    Значит был другой, вроде "Аль-манах". Просто факт что нас читают и перепечатывают. Я по-моему на пикабу есть. Да и многие. В смысле комменты тирражируют. Ну и про высокопоставленных лиц не вру. По никам посмотрите. И поищите. А ФСБ сам "бог велел" читать нашу бредятину. Вот уж мы им работы подкидываем... what
                  2. igorbrsv
                    igorbrsv Вчера, 22:41
                    -1

                    Вот к примеру. Правда владелец сайта кто-то из редакции. Некоторые "зарегистрированы" на сайте "миротворец". Ну в общем нежелательные элементы для укров
                  3. igorbrsv
                    igorbrsv Вчера, 22:43
                    -1
                    В общем кому надо и особо кому адресовано скорее всего прочитают, если по делу
  5. Уарабей
    Уарабей Вчера, 18:37
    -1
    Надо на эту Авдеевку ОДАБ - 9000 сбросить. Чего тянут то?
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 19:39
    +1
    Я наверное такой тупой, что не понимаю.
    От Авдеевки, где стоят ВСУ, до Донецка (российского города), километров 5.
    Почему в Авдеевке, спустя полтора года от начала СВО, стоят ВСУ, а не ВС РФ?
    request
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 20:00
      +5
      Не отчаивайтесь, нас, таких тупых, тут много... Но сейчас придут урякалки и всё нам доходчиво объяснят, а попутно насуют минусов, чтобы не сомневались в мудрости тех, кто принимает решения.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 20:07
      -1
      Раньше не атаковало ДНР - сил не хватало. Потом мешало мирное население. Что мешает сейчас? request
      Можно попробовать спутник глянуть. Скорее всего там ничего нет, кроме развалин. А Авдеевка, Новомихайловка и Северск сковывают значительные наши силы. Но правда и они в эту невыгодную позицию прут и прут. Как мёдом намазано. Эти позиции заранее невыгодны для них. И там большие их потери. При нашей неподвижке. Они простреливаются со всех сторон. Но зачем они туда лезут??? request
      Что за жертвы? Ради чего? request
      И чего ждём мы? Тира. Но сколько можно то уже. Я понимаю что они там мрут как мухи, но это сколько ещё ждать-то?
      Это так же как Работино-Вербовое - но там они атакуют, пытаются прорвать оборону. А тут что? Просто присылают новые подразделения взамен выбывших... request
      Ну разве что террор Донецка...
      Я непонимаю такую тактику. Она нелогична.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Вчера, 20:44
        +3
        Ну разве что террор Донецка...

        Вполне самодостаточная цель.
  7. guest
    guest Вчера, 22:23
    0
    ВСУ нанесли удар по зданию администрации главы ДНР с использованием РСЗО

    И почему мы до сих пор не хотим нанести удар по зданию администрации Зеленского?
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 22:37
      -1
      Цитата: guest
      ВСУ нанесли удар по зданию администрации главы ДНР с использованием РСЗО

      И почему мы до сих пор не хотим нанести удар по зданию администрации Зеленского?

      Да, а почему вы - не хотите? wink laughing
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 22:58
        -1
        Вот я бы с удовольствием. Никто в ту сторону не едет? А то денех нет. А в армию не берут. Хоть до границы?