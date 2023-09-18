ВСУ нанесли удар по зданию администрации главы ДНР с использованием РСЗО

Сегодня, 18 сентября, киевский режим совершил очередной теракт. Под ударом оказалось здание администрации главы ДНР, расположенное на бульваре Пушкина в центре Донецка.
Как позднее сообщили в СЦКК, в 14.50 мск украинскими боевиками были выпущены три ракеты из РСЗО по центру столицы ДНР. О какой именно системе залпового огня идет речь, в ведомстве не уточнили.
В свою очередь, корреспондент РИА Новости сообщил о прямом попадании в крышу здание администрации главы ДНР. Фрагменты кровли разбросало по окрестным дорогам.
Стоит отметить, что сегодня в 11 мск врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что провел совещание с представителями властей республики, а также главами городов и районов. Вероятно, в украинском командовании решили, что чиновник проводил мероприятие в здании на бульваре Пушкина и еще находится там.
К счастью, обошлось без пострадавших. Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором сообщил о разрушении гражданской инфраструктуры и отсутствии погибших и раненных в результате обстрела.
Стоит добавить, что Донецк на сегодняшний день, по сути, является прифронтовым городом. ВСУ регулярно ведут обстрел различных районов столицы ДНР из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии. Большинство ударов наносятся из Авдеевки, которую украинские военные за 8 лет сумели превратить в самую настоящую крепость.
При этом зачастую целями для террористических атак ВСУ являются не военные, а гражданские объекты, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.