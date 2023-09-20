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Масштабы и причины украинских потерь

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Масштабы и причины украинских потерь
Пуск ракеты по удаленному украинскому объекту. Фото Минобороны РФ



Несмотря на все принятые меры, зарубежную помощь и содействие, украинские формирования продолжают нести большие потери в живой силе, вооружениях и технике. Так, только в ходе пресловутого «контрнаступления» Украина ежедневно теряет несколько сотен боевиков и десятки единиц техники. Причины этого просты и понятны. Российская армия грамотно использует имеющиеся у нее возможности и преимущества, тогда как украинское командование и его иностранные кураторы допускают серьезные просчеты.

Масштабы потерь


По разным данным и оценкам, включая зарубежные, с февраля прошлого года, с начала российской Спецоперации, людские потери украинских формирований составляют несколько сотен тысяч человек. Определение точных чисел пока представляется возможным, а кроме того, количество ликвидированных боевиков постоянно растет. Окончательные подсчеты могут быть сделаны только после завершения боевых действий – при условии, что украинские структуры ответственно относились к ведению соответствующей документации.

Впрочем, общий масштаб проблем киевского режима можно понять на примере последних данных. Так, недавно российское руководство сообщило, что за время «контрнаступления», т.е. с начала лета, противник потерял более 70 тыс. чел. Ежедневно в сводках нашего министерства обороны упоминается уничтожение, как минимум, десятков боевиков на разных направлениях.

Украинская сторона, по очевидным причинам, не подтверждает подобные данные о своих потерях. Тем не менее, ей уже не удается отрицать потери, и приводятся весьма интересные сведения. Так, в начале лета, еще до развития «контрнаступа» руководство киевского режима сообщало, что ежедневные безвозвратные потери достигают 100 чел., и еще до 500 чел. получают ранения. При этом было ясно, что такие числа явно занижены.


Украинская артиллерийская система в объективе разведывательного БПЛА - сейчас по ней нанесут удар. Фото Минобороны РФ

Несколько дней назад появилась новая информация, косвенно подтверждающая высокий уровень украинских потерь. На заседании горсовета в г. Полтава руководство местного военкомата указало, что из боевиков, мобилизованных прошлой осенью, в строю остается не более 10-20 проц. Остальные погибли, были ранены или выведены из строя по иным причинам. Кроме того, план мобилизации выполнен всего на 13%.

Вместе с живой силой противника активно выбивается разнообразная матчасть. Согласно последним сводкам Минобороны, с начала Спецоперации было уничтожено почти 12 тыс. боевых бронированных машин всех классов и типов, более 7,5 тыс. ед. ствольной и реактивной артиллерии, свыше 13 тыс. автомобилей и подобной техники и т.д.

Преимущества российской армии


Высокие потери украинских формирований определяются рядом важных преимуществ российских вооруженных сил. Имеющийся потенциал используется грамотно и профессионально, что позволяет эффективно бороться с противником, наносить ему значительный урон, а также решать задачи Спецоперации в целом.

Российские войска и формирования, задействованные в операции, имеют преимущества перед противником практически во всем – за исключением численности личного состава. Однако практика показывает, что это не является проблемой для нашей армии: за счет увеличения количества боевиков киевский режим пытается компенсировать провалы в качестве.

Российская армия имеет очевидное превосходство в огневой мощи. Так, с прошлого года неоднократно сообщалось, в т.ч. зарубежными источниками, что наша артиллерия использует в разы больше боеприпасов, чем украинская. При этом речь идет как о ствольных, так и о реактивных системах. В результате противник получает большой урон как на переднем крае, так и на глубине в десятки километров.


Поражение группы украинской бронетехники, укомплектованной иностранными машинами. Фото УНМ ДНР

На переднем крае также активно работают другие силы и средства. Большую роль играют танки и иная бронетехника, действующие в связке с пехотой. Их дополняют противотанковые ракетные комплексы. Также активно работает авиация, как фронтовая, так и армейская. Войсковая ПВО противника в основном выбита, а истребительная авиация может работать лишь эпизодически – все это способствует эффективному нанесению ударов с воздуха.

Особую роль в Спецоперации имеют дальнобойные ракетные комплексы и беспилотные системы. Регулярно сообщается о нанесении ударов по глубоким тылам противника с применением крылатых или баллистических ракет, а также БПЛА. Ударами такого рода поражаются различные объекты, в первую очередь места размещения живой силы и матчасти. Как следствие, даже одна ракета способна нанести противнику существенный ущерб.

Воспользовавшись имевшейся возможностью, российская армия подготовила на значительной части фронта эшелонированную оборону. По всем правилам, организованы минные поля и другие заграждения, оборонительные линии и т.д. Несмотря на отсутствие принципиально новых решений, такой подход к обороне оказался правильным и эффективным.

Следует отметит, что преимущества российской армии определяются не только тактико-техническими характеристиками имеющихся вооружений и образцов техники. Большое значение имеет потенциал оборонной промышленности, способной производить и отправлять на фронт требуемые изделия в нужных количествах. Кроме того, важнейшим фактором является подготовка и навыки личного состава, непосредственно участвующего в боевых действиях.

Ошибки противника


Вероятно, главная ошибка киевского режима и его иностранных покровителей, которая затем привела к наблюдаемым последствиям, заключалась в переоценке собственных сил и недооценке возможностей российской армии. Как следствие, реальный ход боевых действий, а также наличие у наших вооруженных сил особых средств, оказались для противника крайне неприятным сюрпризом.


Ремонтная мастерская украинского формирования. Фото The Washington Post

Достаточно быстро российская армия смогла нанести критический ущерб системам связи противника, единой системе ПВО и т.д. При всем этом, Украина лишалась ценных специалистов, способных работать со сложной и важной техникой. Это сразу наносило прямой урон боеспособности, а также имело отложенные последствия. Также выбивался парк бронетехники, артиллерии и т.д., и поражались склады боеприпасов с понятными последствиями для потенциала вооруженных формирований.

Постепенно сокращается парк украинской бронетехники, и даже восполнение потерь становится проблемой. Боевые машины уничтожаются быстрее и в больших количествах, чем поступают из-за рубежа или возвращаются с ремонта. При этом даже современные иностранные образцы из-за неграмотного применения не могут повлиять на ситуацию.

Имея ограниченные силы и средства, украинское командование допустило ошибку и не стало организовывать массированную атаку на одном направлении с целью прорыва российской обороны. Наоборот, проводятся многочисленные мелкие «наступления» на разных участках, явно недостаточные для решения таких задач. Такая тактика приводит к большим потерям, но не позволяет рассчитывать на успех.

Потери бронетехники приводят к повышенному риску для живой силы. Так, роль боевых машин пехоты передается иностранным бронеавтомобилям, зачастую с менее высокими характеристиками, более слабой защитой и ограниченными огневыми показателями. Как следствие, выдвигающаяся пехота не получает необходимой защиты и поддержки – и становится более простой целью для обороняющейся стороны.

Недостаток бронемашин и артиллерии уже привел к появлению тактики, получившей название «мясной штурм». Она предусматривает действия пехоты с недостаточным прикрытием и поддержкой либо вообще без них. Результаты таких мероприятий хорошо известны – именно из-за них сейчас в сводках нашего Минобороны ежедневно фигурируют трехзначные потери живой силы противника.


Атака очередного объекта противника. Вид с ГСН ракеты ЛМУР. Фото Telegram / Komdiv_76

Ситуация усугубляется сомнительной тягой киевского режима к громким новостям и «перемогам» в медиапространстве. Ради удачной новости или кадров, которые не имеют никакого реального значения, готовы рисковать жизнями своих боевиков и матчастью. Прямо сейчас это можно наблюдать на примере нескольких разрушенных населенных пунктов в «серой зоне», которые пытаются выдавать за особо важные объекты.

Используемые киевским режимом тактики, общая логика «контрнаступа» и других действий, а также их результаты сами по себе являются факторами, прямо или косвенно увеличивающими потери украинских формирований. Однако ничего делать с этим, похоже, не планируют. Нынешнее украинское командование не имеет своего интереса в сохранении личного состава и матчасти, а их потери, вне зависимости от масштабов, не считаются чем-то недопустимым.

Объективные результаты


Одной из основных целей Спецоперации по защите Донбасса является демилитаризация Украины – уничтожение ее военного потенциала и исключение любой угрозы с ее стороны для наших новых регионов и страны в целом. Основным способом решения этой задачи является уничтожение войск противника в зоне боевых действий и поражение его тыловой инфраструктуры.

Наиболее заметным результатом этих процессов является уничтожение живой силы, вооружений и техники. Количественные и качественные показатели украинских формирований постоянно сокращаются, что приводит к новым рискам для них и способствует дальнейшим мероприятиям по демилитаризации. При этом киевский режим и его покровители, похоже, уже не могут или не хотят исправлять эту ситуацию, а кроме того, нередко допускают ошибки, дополнительно ухудшающие их положение.
Автор:
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23 комментария
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:41
    +11
    В свете появления таких , и подобных им статей , всегда возникал один и тот же вопрос : если так все плохо как пишут, то КАКОГО лешего мы жмёмся к границам РФ уже почти ДВА (!!) года , теряем подводные лодки и корабли , транспортные илы и стратегические ту на аэродромах в средней полосе РФ, ремонтируем мосты раз за разом , хороним своих в подпосковье ? По какой причине мы не в состоянии нанести катастрофическое поражение армии и захватить территории хотя бы РФ по конституции , если у них от личного состава 10%, выполнение плана по мобиле 13% , а техника практически вся уничтожена ? Ну как так то ? Законов сохранения энергии же никто не отменял. Значит кто то врет, или у украинцев все совсем не так как тут пишут , либо у наших на лбс полный швах
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 05:13
      -1
      Цитата: FoBoss_VM
      По какой причине мы не в состоянии нанести катастрофическое поражение армии и захватить территории хотя бы РФ по конституции , если у них от личного состава 10%, выполнение плана по мобиле 13%

      Читайте статью внимательно.
      1) План мобилизации выполнен на 13% не на всей Украине, а в конкретном городе Полтава.
      2) Это же касается потерь военнослужащих. Они относятся непосредственно к призванным в Полтаве, о чём военком и сообщил.

      Не будем забывать, что призывной потенциал Украины всё ещё достаточно велик, достигая двух-трёх миллионов мужчин. Будет нужно - пошлют и женщин на фронт, а там и до подростков со стариками, по примеру Гитлера, могут добраться.
      Кроме того, чисто украинское "ноу-хау" - постановка под ружьё явных инвалидов, до чего и Гитлер не додумался. Воевать они не могут, конечно, зато могут своими ногами разминировать минные поля.

      Каждый день боевых действий на Украине приносит Зеле и его подельникам боснословную прибыль, так что они лично заинтересованы в том, чтобы конфликт тянулся как можно дольше.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 05:30
      -5
      Цитата: FoBoss_VM
      если так все плохо как пишут, то КАКОГО лешего мы жмёмся к границам РФ

      Да вот какое дело, граница РФ сейчас там, где проходят окопы наших войск...
      Ограниченность привлеченных средств, потому это не "война", а всего лишь "операция"
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 05:41
        +3
        Цитата: svp67
        Цитата: FoBoss_VM
        если так все плохо как пишут, то КАКОГО лешего мы жмёмся к границам РФ

        Да вот какое дело, граница РФ сейчас там, где проходят окопы наших войск...
        Ограниченность привлеченных средств, потому это не "война", а всего лишь "операция"

        Или потому ,что это тот максимум, который СВ РФ огут выставить сегодня на Украинский фронт. Ваша армия тоже не резиновая и в любом случае,какое то количество войск должно быть нацелено на угрозы Ср.Азии и Кавказа. Одними пограничниками "завесу" не создашь. Потом и у вас есть потери и видимо не маленькие, а значит новые пополнения в первую очередь идут на восстановление потрепаных частей, а не комплектуют новые .
        1. Солдатов В.
          Солдатов В. Сегодня, 06:02
          -2
          Интересно а можем мы призвать людей с двойным гражданством в армию? Евреи как я понимаю от российского паспорта как правило не отказываются. Вот и пусть защищают первую или вторую родину. Тем более они до 60 лет числятся в резерве и проходят ежегодную переподготовку. Так же почистить Англию. Сколь там наших дурней. soldier
      2. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 05:46
        +1
        Да хоть как ее назовите, большего успеха выдать Россия пока не может.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:17
      0
      В свете появления таких , и подобных им статей , всегда возникал один и тот же вопрос : если так все плохо как пишут, то КАКОГО лешего мы жмёмся к границам РФ уже почти ДВА (!!) года и пр..

      Будьте снисходительны к автору. Духоподьемные статьи разного вида и направленности-обязательная часть пропаганды. "Не стреляйте пожалуйста в пианиста, он старается, как может" ( надпись в барах-салунах САСШ времён покорения фронтира)....
  2. novoku
    novoku Сегодня, 04:46
    +3
    Главная ошибка российской армии - дали возможность завести большое количество техники Западу. Треба было уничтожить всю структуру логистики Украины.
    1. Tucan
      Tucan Сегодня, 05:14
      +1
      Цитата: novoku
      Треба было уничтожить всю структуру логистики Украины.

      Ну да, ну да... даже если допустить, что дальнобойных средств пораженич нам хватает, как и чем оперативно выявлять цели?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 05:54
        +2
        чем оперативно выявлять цели

        Понятно что с разведкой и спутниками провал, но координаты всех мостов известны... Поэтому сразу напрашивается вывод - нам запретили их уничтожать...
  3. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:13
    +11
    Данная статья представляет собой прекрасной пример враждебной пропаганды в чистом виде. Причем тем более опасной чем более она рядиться в "патриотические " одежды. Смысл в том,что она представляет реальность в столь фантастическом свете,что человек поверившей подобному просто теряет контакт с ней и не может адекватно реагировать на действительность.
    Возникает простой вопрос -если у нас все так хорошо и враг успешно демилитаризируются неся огромные потери почему же мы сидим в глухой обороне и с трудом удерживаем рубежи ?
    Некоторые тезисы-например о "безопасности" новых регионов (в реальности не освобожденных ) выглядит просто неприлично. Автора бы в Донецк который расстреливают словно в тире с интенсивность намного большой чем до СВО ,пусть там бы полюбовался на успешную демилитаризацию Украины. В целом по тезисам рассматривать статью просто нет смысла, практически каждый тезис вопиющее противоречит тому что есть в реальности.
    При этом не нужно путать такие статьи с действительно необходимой военной пропагандой. Наши достижения- успешное отражение вражеского наступления и нанесение ему существенных потерь. Об этом надо писать прославляя наших героев.
    Но если даже говорить только об обороне,до нанесения врагу потерь ликвидирующих его наступательный потенциал еще далеко.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 05:30
      -5
      Цитата: Велизарий
      почему же мы сидим в глухой обороне

      Потому что так проще выбивать живую силу и технику противника.
    2. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 05:56
      -2
      Забыли, как мы наступали? Как укры прикрывались мирным населением, устраивали штабы в школах, размещались в больницах...
      Сейчас бои в основном на полях сражений. Есть возможность максимально прорядить ряды врага.
  4. Джексон
    Джексон Сегодня, 05:20
    +2
    Красивая статья. Только что будет дальше? Когда противник перейдет от наступления к обороне? В случае начала нашего полномасштабного наступления потери войск России возрастут в несколько раз, потому что противник не хуже нас подготовился к обороне.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:05
      -1
      В случае начала нашего полномасштабного наступления потери войск России возрастут в несколько раз

      Надеюсь этого не произойдёт, да и смысла в этом нет. Пока основной промежуточный итог войны - уничтожение русскоязычных людей, т.е. по просту некому жить на "освобождённых" территориях. Раньше войны велись для захвата территорий и ресурсов, а для чего сейчас? Не вступление в НАТО? - сомнительно, т.к. с каждым днём окраена становится к нему ближе и ближе.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 05:26
    +2
    Нет БОЛЬШИХ потерь! Войны бывают разные,интенсивность боев разная.Потери оцениваются в СРАВНЕНИИ потерь сторон.Если наши свои засекретили,то потери с той стороны-просто информационная война. hi
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 05:27
    0
    Ошибки противника
    Переоценка своих сил и недооценка наших. У украинцев произошло "головокружение" от прошлогодних летних успехов...
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:35
    -4
    Цитата: Tucan
    Цитата: novoku
    Треба было уничтожить всю структуру логистики Украины.

    Ну да, ну да... даже если допустить, что дальнобойных средств пораженич нам хватает, как и чем оперативно выявлять цели?

    Цели известны; но для уничтожения требуется политическое решение.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:57
    +2
    Цитата: Велизарий
    представляет собой прекрасной пример враждебной пропаганды в чистом виде

    Именно так! Возникает ещё вопрос по заинтересованным лицам, но возможно они давно живут на Бали или в Финляндии - и монетизацию от сайта получают условно в биткойнах, а судьба РФ их особо не беспокоит...
  9. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:36
    +2
    У автора все прямо по Пушкину: "Ура! Мы ломим, гнутся шведы... О славный час! О славный вид! Еще напор – и враг бежит"
  10. сталевар
    сталевар Сегодня, 06:40
    +2
    Если сравнивать с Афганистаном, то наши потери тоже огромны. Уже нет ни одного кладбища наверное, где бы не были захоронены бойцы СВО.
    "Одной из основных целей Спецоперации по защите Донбасса является демилитаризация Украины "
    На недавнем экономическом форуме в Приморье, Путин ни разу не произнёс этих слов. За то про переговоры, рассуждали много. Поэтому я считаю, что цели СВО Путин уже подкорректировал.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 08:31
      0
      Уже нет ни одного кладбища наверное, где бы не были захоронены бойцы СВО
       У нас в станице,пятерых похоронили в течении всего этого времени.
  11. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:29
    0
    Если у них все так плохо,то почему не освободили до сих пор Донецкую область полностью,Марьинку,Краматорск,Славянск?