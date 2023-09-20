Масштабы и причины украинских потерь

Пуск ракеты по удаленному украинскому объекту. Фото Минобороны РФ
Несмотря на все принятые меры, зарубежную помощь и содействие, украинские формирования продолжают нести большие потери в живой силе, вооружениях и технике. Так, только в ходе пресловутого «контрнаступления» Украина ежедневно теряет несколько сотен боевиков и десятки единиц техники. Причины этого просты и понятны. Российская армия грамотно использует имеющиеся у нее возможности и преимущества, тогда как украинское командование и его иностранные кураторы допускают серьезные просчеты.
Масштабы потерь
По разным данным и оценкам, включая зарубежные, с февраля прошлого года, с начала российской Спецоперации, людские потери украинских формирований составляют несколько сотен тысяч человек. Определение точных чисел пока представляется возможным, а кроме того, количество ликвидированных боевиков постоянно растет. Окончательные подсчеты могут быть сделаны только после завершения боевых действий – при условии, что украинские структуры ответственно относились к ведению соответствующей документации.
Впрочем, общий масштаб проблем киевского режима можно понять на примере последних данных. Так, недавно российское руководство сообщило, что за время «контрнаступления», т.е. с начала лета, противник потерял более 70 тыс. чел. Ежедневно в сводках нашего министерства обороны упоминается уничтожение, как минимум, десятков боевиков на разных направлениях.
Украинская сторона, по очевидным причинам, не подтверждает подобные данные о своих потерях. Тем не менее, ей уже не удается отрицать потери, и приводятся весьма интересные сведения. Так, в начале лета, еще до развития «контрнаступа» руководство киевского режима сообщало, что ежедневные безвозвратные потери достигают 100 чел., и еще до 500 чел. получают ранения. При этом было ясно, что такие числа явно занижены.
Украинская артиллерийская система в объективе разведывательного БПЛА - сейчас по ней нанесут удар. Фото Минобороны РФ
Несколько дней назад появилась новая информация, косвенно подтверждающая высокий уровень украинских потерь. На заседании горсовета в г. Полтава руководство местного военкомата указало, что из боевиков, мобилизованных прошлой осенью, в строю остается не более 10-20 проц. Остальные погибли, были ранены или выведены из строя по иным причинам. Кроме того, план мобилизации выполнен всего на 13%.
Вместе с живой силой противника активно выбивается разнообразная матчасть. Согласно последним сводкам Минобороны, с начала Спецоперации было уничтожено почти 12 тыс. боевых бронированных машин всех классов и типов, более 7,5 тыс. ед. ствольной и реактивной артиллерии, свыше 13 тыс. автомобилей и подобной техники и т.д.
Преимущества российской армии
Высокие потери украинских формирований определяются рядом важных преимуществ российских вооруженных сил. Имеющийся потенциал используется грамотно и профессионально, что позволяет эффективно бороться с противником, наносить ему значительный урон, а также решать задачи Спецоперации в целом.
Российские войска и формирования, задействованные в операции, имеют преимущества перед противником практически во всем – за исключением численности личного состава. Однако практика показывает, что это не является проблемой для нашей армии: за счет увеличения количества боевиков киевский режим пытается компенсировать провалы в качестве.
Российская армия имеет очевидное превосходство в огневой мощи. Так, с прошлого года неоднократно сообщалось, в т.ч. зарубежными источниками, что наша артиллерия использует в разы больше боеприпасов, чем украинская. При этом речь идет как о ствольных, так и о реактивных системах. В результате противник получает большой урон как на переднем крае, так и на глубине в десятки километров.
Поражение группы украинской бронетехники, укомплектованной иностранными машинами. Фото УНМ ДНР
На переднем крае также активно работают другие силы и средства. Большую роль играют танки и иная бронетехника, действующие в связке с пехотой. Их дополняют противотанковые ракетные комплексы. Также активно работает авиация, как фронтовая, так и армейская. Войсковая ПВО противника в основном выбита, а истребительная авиация может работать лишь эпизодически – все это способствует эффективному нанесению ударов с воздуха.
Особую роль в Спецоперации имеют дальнобойные ракетные комплексы и беспилотные системы. Регулярно сообщается о нанесении ударов по глубоким тылам противника с применением крылатых или баллистических ракет, а также БПЛА. Ударами такого рода поражаются различные объекты, в первую очередь места размещения живой силы и матчасти. Как следствие, даже одна ракета способна нанести противнику существенный ущерб.
Воспользовавшись имевшейся возможностью, российская армия подготовила на значительной части фронта эшелонированную оборону. По всем правилам, организованы минные поля и другие заграждения, оборонительные линии и т.д. Несмотря на отсутствие принципиально новых решений, такой подход к обороне оказался правильным и эффективным.
Следует отметит, что преимущества российской армии определяются не только тактико-техническими характеристиками имеющихся вооружений и образцов техники. Большое значение имеет потенциал оборонной промышленности, способной производить и отправлять на фронт требуемые изделия в нужных количествах. Кроме того, важнейшим фактором является подготовка и навыки личного состава, непосредственно участвующего в боевых действиях.
Ошибки противника
Вероятно, главная ошибка киевского режима и его иностранных покровителей, которая затем привела к наблюдаемым последствиям, заключалась в переоценке собственных сил и недооценке возможностей российской армии. Как следствие, реальный ход боевых действий, а также наличие у наших вооруженных сил особых средств, оказались для противника крайне неприятным сюрпризом.
Ремонтная мастерская украинского формирования. Фото The Washington Post
Достаточно быстро российская армия смогла нанести критический ущерб системам связи противника, единой системе ПВО и т.д. При всем этом, Украина лишалась ценных специалистов, способных работать со сложной и важной техникой. Это сразу наносило прямой урон боеспособности, а также имело отложенные последствия. Также выбивался парк бронетехники, артиллерии и т.д., и поражались склады боеприпасов с понятными последствиями для потенциала вооруженных формирований.
Постепенно сокращается парк украинской бронетехники, и даже восполнение потерь становится проблемой. Боевые машины уничтожаются быстрее и в больших количествах, чем поступают из-за рубежа или возвращаются с ремонта. При этом даже современные иностранные образцы из-за неграмотного применения не могут повлиять на ситуацию.
Имея ограниченные силы и средства, украинское командование допустило ошибку и не стало организовывать массированную атаку на одном направлении с целью прорыва российской обороны. Наоборот, проводятся многочисленные мелкие «наступления» на разных участках, явно недостаточные для решения таких задач. Такая тактика приводит к большим потерям, но не позволяет рассчитывать на успех.
Потери бронетехники приводят к повышенному риску для живой силы. Так, роль боевых машин пехоты передается иностранным бронеавтомобилям, зачастую с менее высокими характеристиками, более слабой защитой и ограниченными огневыми показателями. Как следствие, выдвигающаяся пехота не получает необходимой защиты и поддержки – и становится более простой целью для обороняющейся стороны.
Недостаток бронемашин и артиллерии уже привел к появлению тактики, получившей название «мясной штурм». Она предусматривает действия пехоты с недостаточным прикрытием и поддержкой либо вообще без них. Результаты таких мероприятий хорошо известны – именно из-за них сейчас в сводках нашего Минобороны ежедневно фигурируют трехзначные потери живой силы противника.
Атака очередного объекта противника. Вид с ГСН ракеты ЛМУР. Фото Telegram / Komdiv_76
Ситуация усугубляется сомнительной тягой киевского режима к громким новостям и «перемогам» в медиапространстве. Ради удачной новости или кадров, которые не имеют никакого реального значения, готовы рисковать жизнями своих боевиков и матчастью. Прямо сейчас это можно наблюдать на примере нескольких разрушенных населенных пунктов в «серой зоне», которые пытаются выдавать за особо важные объекты.
Используемые киевским режимом тактики, общая логика «контрнаступа» и других действий, а также их результаты сами по себе являются факторами, прямо или косвенно увеличивающими потери украинских формирований. Однако ничего делать с этим, похоже, не планируют. Нынешнее украинское командование не имеет своего интереса в сохранении личного состава и матчасти, а их потери, вне зависимости от масштабов, не считаются чем-то недопустимым.
Объективные результаты
Одной из основных целей Спецоперации по защите Донбасса является демилитаризация Украины – уничтожение ее военного потенциала и исключение любой угрозы с ее стороны для наших новых регионов и страны в целом. Основным способом решения этой задачи является уничтожение войск противника в зоне боевых действий и поражение его тыловой инфраструктуры.
Наиболее заметным результатом этих процессов является уничтожение живой силы, вооружений и техники. Количественные и качественные показатели украинских формирований постоянно сокращаются, что приводит к новым рискам для них и способствует дальнейшим мероприятиям по демилитаризации. При этом киевский режим и его покровители, похоже, уже не могут или не хотят исправлять эту ситуацию, а кроме того, нередко допускают ошибки, дополнительно ухудшающие их положение.