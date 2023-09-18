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Словацкий политик после прихода к власти намерен прекратить военную помощь Украине

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Словацкий политик после прихода к власти намерен прекратить военную помощь Украине

Если оппозиционная партия «Курс – социальная демократия» (Smer) победит на выборах в Словакии, возглавляющий ее словацкий политик Роберт Фицо после прихода к власти намерен прекратить военную помощь Украине. Ранее он уже дважды возглавлял правительство этой восточноевропейской страны.


Свою позицию Фицо изложил в интервью журналистам агентства Associated Press.

Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия

- заявил политик.

По его мнению, никакие западные поставки не могут привести к изменению ситуации в зоне российско-украинского конфликта в пользу ВСУ. Более продуктивным, утверждает он, был бы поиск мирного варианта на основе компромисса между Киевом и Москвой. Чтобы добиться этого, считает Фицо, Вашингтон и Брюссель должны оказать давление как на Россию, так и на Украину.

По мнению политика, нужно исходить из того, чтто Москва не станет отказываться от регионов, которые вошли в ее состав.

Smer пользуется высокой поддержкой в словацком обществе, поэтому у данного политического движения хорошие шансы победить на досрочных парламентских выборах, которые намечены на 30 сентября.

Ранее британская газета The Financial Times также отмечала, что после выборов в Словакии велика вероятность прекращения поддержки этой страной киевского режима. В издании говорится, что здесь к власти могут придти политические деятели, симпатизирующие России и выступающие против западной помощи Киеву.
Использованы фотографии:
https://t.me/robert_fico
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7 комментариев
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  1. Andreich A.
    Andreich A. Вчера, 17:07
    +1
    А эти "политики" самостоятельны или у "нас" в кармане?
    Что-то я уже счёт подобным новостям успел потерять за последние 30 лет...
    1. poquello
      poquello Вчера, 17:58
      0
      Цитата: Andreich A.
      А эти "политики" самостоятельны или у "нас" в кармане?
      Что-то я уже счёт подобным новостям успел потерять за последние 30 лет...

      о как, а может быть перечислите "политиков у нас в кармане"
  2. Лешак
    Лешак Вчера, 17:10
    +3
    Говорят, до выборов, всё правильно. А потом делают то что хочет хехемон позабыв про обещания. request Вот такая вот европейская дeрьмокpатия.
  3. taiga2018
    taiga2018 Вчера, 17:23
    +1
    Да у них наверно уже и не осталось ничего лишнего,уж очень активно они помогали Украине,так что это просто красивый политический ход...
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 18:50
    +1
    Зеля вообще обещал войну закончить. Но как говорится: "Обещать не значит жениться". Грош цена всем этим предвыборным обещанием. Не зачем эту чушь и писать.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Вчера, 19:15
    0
    Слышал бы ты, Фицо, как Зеленьський перед выборами пел?!!!
    Кстати, по-хорошему, эти... кандидаты не должны ограничиваться лишь "политической ответственностью" за несбыточные обещания перед выборами.
    Был бы я царём... (тм)
    Обещания каждого кандидата оформлял бы юридическим документом.
    Чтоб он знал, что каждое "пустое" слово стоит нескольких лет свободы.
    Возможно, это сделало бы их не такими красноречивыми... и вдумчивыми.
    Да и желающих бы по-убавилось.
  6. костя1
    костя1 Вчера, 19:43
    0
    Да кто же тебе дозволит-придти к власти-с такими то-идеями? laughing