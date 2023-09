Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия

Если оппозиционная партия «Курс – социальная демократия» (Smer) победит на выборах в Словакии, возглавляющий ее словацкий политик Роберт Фицо после прихода к власти намерен прекратить военную помощь Украине. Ранее он уже дважды возглавлял правительство этой восточноевропейской страны.Свою позицию Фицо изложил в интервью журналистам агентства Associated Press.- заявил политик.По его мнению, никакие западные поставки не могут привести к изменению ситуации в зоне российско-украинского конфликта в пользу ВСУ. Более продуктивным, утверждает он, был бы поиск мирного варианта на основе компромисса между Киевом и Москвой. Чтобы добиться этого, считает Фицо, Вашингтон и Брюссель должны оказать давление как на Россию, так и на Украину.По мнению политика, нужно исходить из того, чтто Москва не станет отказываться от регионов, которые вошли в ее состав.Smer пользуется высокой поддержкой в словацком обществе, поэтому у данного политического движения хорошие шансы победить на досрочных парламентских выборах, которые намечены на 30 сентября.Ранее британская газета The Financial Times также отмечала, что после выборов в Словакии велика вероятность прекращения поддержки этой страной киевского режима. В издании говорится, что здесь к власти могут придти политические деятели, симпатизирующие России и выступающие против западной помощи Киеву.