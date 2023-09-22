Севастополь сегодня. Когда молчание – давно не золото

Не по тому заводу били?

Что там, на карте Севастополя?

Ваш номер 13?

Если бы не ПВО

Самый популярный в эти дни вопрос в Севастополе – это почему власти города не могут гарантировать безопасность гражданского населения города. Самым простым ответом на поставленный вопрос было бы: потому что Севастополь – город фронтовой, однако на самом деле всё намного сложнее.И не просто так вот уже который день после ракетной атаки ВСУ на морские предприятия Севастополя власти города хранят зловещее молчание. А ведь обещания разобраться по поводу некорректной работы ПВО, как и в прочих причинах такой катастрофы, последовали сразу после атаки.Вместе с тем для членов команды губернатора Развожаева, как и, наверное, для него самого, действительно порой лучше молчать, чем говорить. Тем более что российские СМИ, мало, видимо, знакомые с географией Севастополя, фактически занимаются активным тиражированием именно его высказываний.Возникает впечатление, что вернулись советские времена, когда от партийной линии отклоняться было нельзя. Кругом, даже во вполне респектабельных независимых ресурсах, можно встретить формулировку, что атака была произведена по Севморзаводу имени Г. К. Орджоникидзе.Именно это и сказал на следующий день после атаки и пожара Михаил Развожаев. Действительно, какая-то небольшая часть ракет была, видимо, нацелена на главный корпус этого завода в Южной бухте. Их сбила ПВО.Но основной-то удар пришелся на 13-й судоремонтный завод в Килен-балке.Именно там и был пожар. Зарево видно было по всему городу, многие жители районов, находящихся западнее и южнее центра, действительно могли посчитать, что очаг возгорания находится где-то в районе Южной бухты. Но это было не так.А что же с формулировкой Развожаева про «судоремонтный завод имени Орджоникидзе»? Забыть, как нелепую оговорку? Но самое обидное для севастопольцев даже не в том, что это сказал губернатор, а как раз в том, что это раз за разом продолжают тиражировать СМИ.Могли бы хоть в Интернете посмотреть, как в действительности называется это предприятие. Но зачем смотреть, если так сказал государственный чиновник? В действительности же полное название предприятия, того, которое находится возле остановки Матроса Кошки на восточном берегу Южной бухты – «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе».«Севастопольский судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе» – это уже устаревшее название. Рядом же с ним находится действительно судоремонтный завод «Севморверфь», его дочернее предприятие, чуть дальше, ниже Ластовой площади и Морского госпиталя, того самого госпиталя, где в приёмном покое красуется мозаика с молодым Пироговым без бороды и с бакенбардами.Вблизи находится и Артиллерийский завод, который не имеет никакого отношения ни к судоремонту, ни к Севморзаводу.Впрочем, уроженец Красноярска Развожаев всё же проявил, видимо, с подачи своих советников, чудеса знания географии своего очередного места госслужбы, уточнив, что пожар был в Килен-балке. Да, вот только там находится как раз 13-й судоремонтный завод.Это дочернее предприятие ФГУП «Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе». СМИ же пишут про какой-то мифический «судоремонтный завод им. Орджоникидзе». Возникает также вопрос, и у многих военных экспертов он уже возникал, по поводу слов главы города-порта, что удары не наносились по гражданским объектам.Хорошо, на этот раз повезло, поскольку в Килен-балке не очень много жилых строений, однако основные жилые массивы есть чуть дальше – на Абрикосовой, Джевецкого и Генерала Жидилова. Район этот в то время, когда наносился удар, производил впечатление вымершего.И горе тому путнику, который, пользуясь «Яндекс-картами», решился бы добраться на машине от Малахова Кургана до Инкермана кратчайшим путём по этим улицам. Перерасход топлива за счёт езды на пониженной передаче гарантирован.Да и то, рядом железная дорога, и если бы её повредили, это надолго парализовало бы транспортное сообщение Севастополя с внешним миром. Один раз в девяностых уже оползнем повредило линию где-то за Инкерманом, в итоге покупатели билетов на поезда дальнего следования вынуждены были добираться на автобусе до Макензиевых Гор. И там уже садиться на поезд. Таковы были реалии.А что, если бы ПВО не смогла бы сбить ракеты, нацеленные на главный корпус Морзавода? Или в ВСУ были бы поумнее и направили бы ракет туда не меньше, чем в Килен-балку?Минимальное последствие – вылет стекол по всей Корабельной стороне, на вокзалах, заводе шампанских вин, в холодильнике и возможная парализация железнодорожного сообщения, неминуемая эвакуация людей с вокзалов.Понятно, что операция ВСУ была проведена безграмотно. Скорее всего, целили в военные корабли, стоявшие в доках в Севастопольской бухте рядом с заводом, но попали в завод. Но завод еще в 2022 году подавал иск по поводу признания его банкротом. Информация об итогах иска не разглашается, но известно, что штат там сократили.Поэтому и выбор мишени со стороны укроатакующих надо считать довольно странным. Да и вообще, коль скоро Украина считает Крым своим, то почему подвергает опасности жизни будто бы «своего» гражданского населения?Но сейчас речь не о деятельности ВСУ, пусть с ними там, на Украине, сами разбираются после всё более вероятной отставки Зеленского. Речь о деятельности, точнее – бездеятельности Российской администрации Севастополя. И ведь губернатор, обратите внимание – даже не мэр, якобы пользуется поддержкой 70 % севастопольцев.При этом почему-то его суждения по географии и экономике города подвергались в соцсетях сначала едкому сарказму, а потом стало уже не до юмора. Очередные ляпы господина городничего, а иначе к Развожаеву никто со стороны и не обращается, сопровождаются комментариями с зашкаливающим градусом ненависти.Но это, конечно, со стороны коренных жителей, которых не может не удивить, что, согласно Развожаеву, пляжи Серебряный и Инжир находятся в Байдарской долине. Но что дальше ожидать от «губернаторской чехарды» в Севастополе, его жителям отнюдь не безразлично? Понятно, что городская власть отдаёт себе отчёт, что за такие проколы с обеспечением безопасности в городе её могут просто сменить.А для того, чтобы прочно сидеть на тёплых, а ныне – и вовсе горячих, чиновничьих местах, надо просто понимать нужды севастопольцев и хотя бы то, в каком городе эта власть находится. Но с учётом, как власть путается в названиях предприятий и их географии – пока это понимание ещё не пришло.