В настоящее время на Артемовском направлении российские войска контратакуют украинские формирования в районах Андреевки и Клещеевки. Об этом сообщают как российские военные корреспонденты, так и командование ВСУ.По утверждению командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, российская армия пытается вернуть ранее утраченные позиции в районах Андреевки и Клещеевки. Между тем, данные села фактически разрушены до основания. Клещеевка, к тому же, полностью украинскими войсками не контролируется. Часть поселка находится в «серой зоне».Бои продолжаются в городской черте Марьинки и под Авдеевкой, где российские войска также пытаются прорвать оборону украинских формирований. Ранее сообщалось, что в районе Пречистовки уничтожили целый склад боеприпасов 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.В свою очередь, на Запорожском направлении наши бойцы весь день сдерживали ВСУ, которые пытаются атаковать в окрестностях Работино и Вербового.На Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска постепенно оттесняют украинские формирования. В районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики были нанесены удары по местам скопления войск, военной техники и вооружений противника.Продолжаются бои и в районе Торского выступа, где российские подразделения нанесли удары по пунктам управления оперирующих здесь украинских механизированных бригад.