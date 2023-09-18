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Украинское командование сообщило о многочисленных контратаках ВС РФ на Артемовском направлении

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Украинское командование сообщило о многочисленных контратаках ВС РФ на Артемовском направлении

В настоящее время на Артемовском направлении российские войска контратакуют украинские формирования в районах Андреевки и Клещеевки. Об этом сообщают как российские военные корреспонденты, так и командование ВСУ.


По утверждению командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, российская армия пытается вернуть ранее утраченные позиции в районах Андреевки и Клещеевки. Между тем, данные села фактически разрушены до основания. Клещеевка, к тому же, полностью украинскими войсками не контролируется. Часть поселка находится в «серой зоне».

Бои продолжаются в городской черте Марьинки и под Авдеевкой, где российские войска также пытаются прорвать оборону украинских формирований. Ранее сообщалось, что в районе Пречистовки уничтожили целый склад боеприпасов 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

В свою очередь, на Запорожском направлении наши бойцы весь день сдерживали ВСУ, которые пытаются атаковать в окрестностях Работино и Вербового.

На Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска постепенно оттесняют украинские формирования. В районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики были нанесены удары по местам скопления войск, военной техники и вооружений противника.

Продолжаются бои и в районе Торского выступа, где российские подразделения нанесли удары по пунктам управления оперирующих здесь украинских механизированных бригад.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Вчера, 18:05
    +4
    Топографические реалии боёв у Клещеевки
    Клещеевка на данный момент находится частично в серой зоне: после многомесячных боёв ВС РФ отошли на линию обороны восточнее.

    Посёлок почти полностью разрушен и оборонять, равно как и атаковать его сегодня очень сложно. Основные фактором, оказывающим влияние на боевые действия, являются господствующие высоты западнее Клещеевки, которые сегодня контролируются ВСУ. Обратите внимание на топографическую карту: там мы обозначили основные ориентиры на местности. С Андреевкой ситуация аналогичная.

    В целом, сегодня линия обороны ВС РФ выстроена по железной дороге с периодическими контратаками и артиллерийской работой. Это позволяет вести активную оборону на участке. Следим за развитием ситуации. Обстановка всё ещё довольно напряжённая.
    Команда @rabotyno
    1. kventinasd
      kventinasd Вчера, 18:16
      -4
      Цитата: Румaтa
      Посёлок почти полностью разрушен и оборонять, равно как и атаковать его сегодня очень сложно.

      Факт налицо, практически все высоты за ВСУ кроме Курдюмовки, значит вернуть эти населённые пункты будет непросто. Походу один Вагнер знал как это сделать.
      Теперь весь Бахмут как на ладони.
      1. частное лицо
        частное лицо Вчера, 20:16
        +3
        Факт налицо, практически все высоты за ВСУ

        А до этого на той недели была информация что наши ВС РФ отошли из села на господствующие высоты. Так кто на высотах?
    2. megadeth
      megadeth Вчера, 18:59
      +3
      При наличии современного ракетно - артиллерийского вооружения (думаю превосходства) говорить о господствующих высотах...Просто пока время не пришло. имхо
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 19:14
        0
        Тоже непонимаю каким образом влияют высоты. Прямой наводкой никто вроде не стреляет. А стрелку... request
        И причём команда Работино, когда речь о Бахмуте request
      2. алексеев
        алексеев Вчера, 20:12
        +1
        "Говорить о господствующих высотах..."
        Просто не совсем корректно, повторяют про эти высоты и низины блогеры и прочие как попугаи. Дескать, они тоже стратеги.
        Да, во времена сабель и штыков высоты играли большее значение. Наступать на верх тяжело, наблюдать сверху удобно и т.д. но, высоты в степях это не горы.
        В годы ВОв, например, уже старались прятать войска за высотками, а на отлично видном противнику тактическом гребне ( и поражаемом) оборудовать укреплённые позиции типа боевого охранения, куда по ходам сообщения можно было перебросить резервы из- за гребня высоты. Но доставили противника и за высотой, если было чем. В те годы была и авиаразведка, и гаубицы с миномётами...
        В нынче БПЛА все видят и за обратным скатом высот, а гаубицы, РСЗО и авиация отлично поражают там противника.
        Конечно, определенные преимущества рельеф даёт и сейчас, но все зависит от конкретной обстановки и трагедии в занятии местности западнее Клещеевки нет. Главное, какую цену заплатил противник за это. Надо активно поражать укропов и на высотках и в низинах. Будет недостаток солдат и техники никакой рельеф не поможет.
        1. kventinasd
          kventinasd Вчера, 20:17
          -1
          Цитата: алексеев
          Просто не совсем корректно, повторяют про эти высоты и низины блогеры и прочие как попугаи. Дескать, они тоже стратеги.

          Вы этот вопрос командирам Музыкантов лучше задайте, зачем они все высоты вокруг Бахмута брали или им заняться больше нечем было?
          Главное, какую цену заплатил противник за это.

          Вот про потери лучше не надо. У нас потерь по сводкам минобороны видимо совсем нет, только вот многочисленные ролики от врага говорят совсем об обратном. А в численном составе, судя по наступлению ВСУ они пока не имеют проблем, как и в контрбатарейной борьбе, о чем не раз заявляли наши военкоры и командиры подразделений.