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Сразу три страны ЕС вышли из состава координационной платформы по поставкам украинской сельхозпродукции

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Сразу три страны ЕС вышли из состава координационной платформы по поставкам украинской сельхозпродукции

Украинская власть, пожалуй, впервые за последнее время сталкивается с серьёзным противодействием со стороны "дорогих европейских партнёров". И это противостояние только усугубляется.


Речь идёт о решении Польши, Венгрии и Словакии уже не просто продолжать блокировать поставки украинского зерна, но и выйти из состава координационной платформы по поставкам украинской сельхозпродукции.

Власти этих стран ЕС объяснили свое решение тем, что Украина позволила себе угрожать им подачей иска в ВТО. Мало того, украинское правительство собралось ввести запрет на ввоз польских яблок и венгерского оборудования.

В Варшаве, Будапеште и Братиславе назвали такие угрозы со стороны Киева неприемлемыми и отметили, что готовы действовать в национальных интересах.

Можно предположить, что власти Польши и Словакии делают сейчас такие заявления в связи с тем, что боятся потерять электорат на грядущих (совсем скоро) выборах. В свою очередь такое противостояние с Украиной говорит о том, что население стран Восточной Европы точно не готово бесконечно поощрять киевский режим.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:22
    0
    Ладно,с Венгрией более или менее понятно.С Польшей интересно.Они играют свою "партию",вроде турка.Думают прежде о своем кармане,и как бы урвать поболее со стоящих рядом.Католическая страна до мозга костей со своими ценностями.Кстати,весьма расхожими с еропоидами толерастными
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 18:33
      -3
      Тогда встает вопрос зачем вся эта возня вокруг зерновой сделки ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 18:36
        +1
        Перед кем встанет?Перед Западом?Не встанет,ибо получат нехилого "леща" от ампрзцев
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 18:49
        0
        Цитата: Silver99
        Тогда встает вопрос зачем вся эта возня вокруг зерновой сделки ?

        Вопросов нет, зерно давно уже не украинское, это должны понять все.
      3. Aken
        Aken Вчера, 21:12
        +2
        Оружие кораблями возят. А зерно прикрытие. Если морем не возить, то всё пойдёт по ЖД. Вот этого эвропейцы и не хотят.
    2. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:36
    +4
    Боевой Тарас Качка - торговый представитель Украины, крайне возмущён : ЕС не может навести порядок в своих рядах.Какой пример ЕС дают другим государствам.Идиот Качка не понял,холопов надо сечь чтобы не зазновались.Что то странное творится на Дунае ,суда грузятся и не куда не идут ',становясь на рейде на якорь.Хозяин судна в прибыли ,хозяин груза несёт убытки - оплачивая каждодневный фрахт из прибыли и при этом некуда не двигаясь.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 18:52
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Хозяин судна в прибыли ,хозяин груза несёт убытки - оплачивая каждодневный фрахт из прибыли и при этом некуда не двигаясь.

      Значит фрахт, кто то оплачивает и явно не Украина.
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 19:19
        +2
        Цитата: carpenter
        Значит фрахт, кто то оплачивает и явно не Украина.

        2 корыта, которые зашли на днях под погрузку купила именно Украина.
        Похоже, 404 рассчитывала, что после загрузки мы эти корыта потопим.
        Стоят они ибо их нигде не ждут с этим зерном. Провокация - подвисла.
    2. A2AD
      A2AD Вчера, 21:16
      +1
      Что то странное творится на Дунае ,суда грузятся и не куда не идут ',становясь на рейде на якорь.Хозяин судна в прибыли ,хозяин груза несёт убытки - оплачивая каждодневный фрахт из прибыли и при этом некуда не двигаясь.
      Похоже на старую схему отжатия товара. Пока стоят копятся долги, потом в счет долгов конфискуют груз по копеечной стоимости, и давай досвидания. Было ваше - стало наше.
  3. Владимир М
    Владимир М Вчера, 19:03
    0
    Понятно, что "украинцы и поляки братья не на век". Это просто исторически не возможно. Поляков не на долго хватило "дружить" с Украиной. С другой стороны поляки могли и потерпеть пока не получат разрешение на ввод своих войск на западные территории Украины, ведь это главная цель Польши. Странно это.
    1. alystan
      alystan Вчера, 19:26
      0
      А Киев уже пригрозил Варшаве отменить все закупки польских овощей и фруктов, если те не одумаются и не отменять свой запрет на импорт украинского зерна.
      Спектакль только начинается, то ли еще будет...
      1. Владимир М
        Владимир М Вчера, 19:44
        0
        Вряд-ли Украина сейчас много овощей и фруктов покупает а Польше. А вот поляки по идее должны были сначала получить официальное разрешение/приглашение на ввод своих войск, ввести войска и полицию, а уж потом уже загонять украинцев "в стойло". Вот это и не очень понятно, неужели поляки решили просто провести интервенцию без сюсюканья?
      2. BrTurin
        BrTurin Вчера, 20:07
        0
        Цитата: alystan
        свой запрет на импорт украинского зерна

        там не только зерно - сообщает Польское радио."С 16 сентября запрещен ввоз в Польшу с Украины пшеницы, кукурузы, рапса, репы и подсолнечника", - информирует радио, отмечая, что "срок окончания действия эмбарго не определен". "Кроме того, запрещен ввоз рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. https://www.interfax.ru/business/921120
        их в дверь они в окно (не зерно, так его переработка) - Цель продления эмбарго состоит в том, чтобы ограничить возможность обхода запрета на ввоз вышеуказанного сырья за счет увеличения импорта продукции, полученной в результате его переработки. На такую возможность указывают результаты торговли с Украиной за последние месяцы", - отмечает радио.
        а потом вопрос что там за зерно - Украинские мукомолы все чаще сообщают о низком качестве пшеницы нового урожая, пишет АПК-Информ. Большинство переработчиков при общении с экспертами Агентства отметили, что преимущественно поступают предложения с низким содержанием белка – до 11%, незначительная часть – на уровне 11-12% и лишь единичные предложения с содержанием белка на уровне 13%. Некоторые переработчики прогнозируют, что в отдельных регионах страны суммарная доля пшеницы 2 и 3 класса в 2023 г. не превысит 10% от общего производства. https://zerno.ru/node/23792 3 класс можно самостоятельно использовать для печения хлеба, 4 - только с добавлением более качественной, 5 - фураж
    2. Alex777
      Alex777 Вчера, 22:01
      +1
      Цитата: Владимир М
      С другой стороны поляки могли и потерпеть пока не получат разрешение на ввод своих войск на западные территории Украины, ведь это главная цель Польши. Странно это.

      По некоторым слухам потери поляков уже больше 5000.
      Рейтинг ПиС упал вдвое и не факт, что осенью победят.
      А остальные не так уж горят с нами воевать. Как-то так.
  4. sanya_sergant
    sanya_sergant Вчера, 19:15
    0
    Своя рубашка ближе к телу, как говорится.
  5. Уарабей
    Уарабей Вчера, 19:19
    +2
    А они надеялись, что Украина будет вечное чувство благодарности к ним испытывать за военную помощь? Как бы не так. Чем больше будут давать, тем больше те наглеть будут и считать помощь им, за обязанность.
  6. alystan
    alystan Вчера, 19:19
    +1
    А болгары не вышли значит и им похоже за это случился облом...
    С неба на их побережье свалился неизвестный БПЛА с минометной миной (пардон за тавтологию).
    Болгарские фермеры на понедельник запланировали массовые акции протеста по причине возобновления импорта в страну украинского зерна. Народ выступает против политики своего правительства, а сложившуюся ситуацию странно прокомментировал премьер-министр Болгарии Николай Денков: «Я не веду переговоров с террористами» (???)
    Как бы теперь ему лично не прилетело от новоявленных террористов?

    А между тем в украинском городе Чернигове трех человек насмерть засыпало зерном, пишет издание "Страна". Не иначе Украину сильно прокляли в "братской" Польше.

    1. stankow
      stankow Сегодня, 00:47
      0
      Дрон не прилетел, а припльiл, до того упал. А вот протестьi нешуточньiе. И правителство сразу пошло на попятную.
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:16
    0
    Можно предположить, что власти Польши и Словакии делают сейчас такие заявления в связи с тем, что боятся потерять электорат на грядущих (совсем скоро) выборах.
    Всё просто... табачек врозь!
    Правящим в тех странах нужна поддержка избирателя, сельхоз производителей, а на проблемы зелебобиков им плевать, когда у самих, дома, подгорает!
  8. Комментарий был удален.