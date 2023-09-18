Сразу три страны ЕС вышли из состава координационной платформы по поставкам украинской сельхозпродукции

Украинская власть, пожалуй, впервые за последнее время сталкивается с серьёзным противодействием со стороны "дорогих европейских партнёров". И это противостояние только усугубляется.Речь идёт о решении Польши, Венгрии и Словакии уже не просто продолжать блокировать поставки украинского зерна, но и выйти из состава координационной платформы по поставкам украинской сельхозпродукции.Власти этих стран ЕС объяснили свое решение тем, что Украина позволила себе угрожать им подачей иска в ВТО. Мало того, украинское правительство собралось ввести запрет на ввоз польских яблок и венгерского оборудования.В Варшаве, Будапеште и Братиславе назвали такие угрозы со стороны Киева неприемлемыми и отметили, что готовы действовать в национальных интересах.Можно предположить, что власти Польши и Словакии делают сейчас такие заявления в связи с тем, что боятся потерять электорат на грядущих (совсем скоро) выборах. В свою очередь такое противостояние с Украиной говорит о том, что население стран Восточной Европы точно не готово бесконечно поощрять киевский режим.