Bloomberg: сокращение нефтедобычи привело к глобальному дефициту дизельного топлива

Сокращение добычи нефти государствами ОПЕК+ привело к глобальному дефициту дизельного топлива. Из-за этого оно резко дорожает, что в итоге провоцирует новые скачки инфляции.
На такую тему рассуждают авторы статьи, опубликованной агентством Bloomberg.
На прошлой неделе стоимость дизтоплива в Соединенных Штатах поднялась до рекордной отметки 140 долларов за баррель. За всю историю наблюдений она никогда не достигала данного показателя осенью. А подорожание дизтоплива в европейских странах составило 60 процентов по сравнению с ценами летнего периода.
При этом эксперты агентства далеки от энтузиазма.
Может стать еще хуже
- утверждают они, основываясь на том, что лидеры ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – уже объявили о намерении сохранить ограничения на нефтедобычу до начала следующего года.
Это может означать, что ситуация с дизтопливом еще сильнее осложнится к зиме. Тем более, что значительная часть российской и саудовской нефти используется именно для производства дизельного топлива.
В дополнение к данной проблеме негатива добавляют и другие факторы. Так, на ситуацию отрицательно повлияло сокращение производственных мощностей в европейских странах, связанное с аномальной жарой в Европе летом текущего года. Как ни странно, но в мировой экономике также до сих пор ощущаются негативные последствия пандемии коронавируса, из-за которой на планете обанкротилось существенное количество промышленных предприятий, в том числе нефтеперерабатывающих.