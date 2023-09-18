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Bloomberg: сокращение нефтедобычи привело к глобальному дефициту дизельного топлива

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Bloomberg: сокращение нефтедобычи привело к глобальному дефициту дизельного топлива

Сокращение добычи нефти государствами ОПЕК+ привело к глобальному дефициту дизельного топлива. Из-за этого оно резко дорожает, что в итоге провоцирует новые скачки инфляции.

На такую тему рассуждают авторы статьи, опубликованной агентством Bloomberg.

На прошлой неделе стоимость дизтоплива в Соединенных Штатах поднялась до рекордной отметки 140 долларов за баррель. За всю историю наблюдений она никогда не достигала данного показателя осенью. А подорожание дизтоплива в европейских странах составило 60 процентов по сравнению с ценами летнего периода.

При этом эксперты агентства далеки от энтузиазма.

Может стать еще хуже

- утверждают они, основываясь на том, что лидеры ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – уже объявили о намерении сохранить ограничения на нефтедобычу до начала следующего года.

Это может означать, что ситуация с дизтопливом еще сильнее осложнится к зиме. Тем более, что значительная часть российской и саудовской нефти используется именно для производства дизельного топлива.

В дополнение к данной проблеме негатива добавляют и другие факторы. Так, на ситуацию отрицательно повлияло сокращение производственных мощностей в европейских странах, связанное с аномальной жарой в Европе летом текущего года. Как ни странно, но в мировой экономике также до сих пор ощущаются негативные последствия пандемии коронавируса, из-за которой на планете обанкротилось существенное количество промышленных предприятий, в том числе нефтеперерабатывающих.
Использованы фотографии:
https://www.ipsdt.de/
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43 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 18:42
    +2
    Ну и хвала аллаху! Меньше будут ездиить! Экология да возрадуется! Грете будет счастье!
    1. Enceladus
      Enceladus Вчера, 18:45
      +1
      Иншааллах1 брат!
      З.Ы. А грета.... это нечно.... на нее никаким домкратом не поднимешь lol
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:51
      +1
      Вы кааомв "аллаху"хвалу воздаете?На АЗС не заезжаете?
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 19:14
        +1
        Ну надо ишчо воздать хвалу сланцевикам... Кстати. кроме газа они и нефть обещали... Другое дело, что это несколько... Гм, проблематично, по второму образованию специальность "экология и природопользование", знаю, о чем говорю. Как начала трясти Техас, решили, нефть пусть постоит) Да, гидроразрыв пластов, внезапно - эти пласты едут и землетрясения тоже бывают
        Впрочем, чемпионов по прыжкам в сторону - матрасам не догнать
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 19:17
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Вы кааомв "аллаху"хвалу воздаете?На АЗС не заезжаете?

        Зачем заправка, я уже два года на общественном транспорте передвигаюсь, хорошо что транспорт в городе бесплатный, а для таких как я, бесплатен загородный транспорт в 50 км. от города.
        1. михаилл
          михаилл Вчера, 19:38
          0
          [quote=carpenter][quote=dmi.pris1]а для таких как я, бесплатен загородный транспорт в 50 км. от города.[/quote]
          Междугородний автобус по МО бесплатный по соцкарте, а на электричке можно и в соседнюю область поехать.
          1. carpenter
            carpenter Вчера, 19:56
            -1
            Цитата: михаилл
            Междугородний автобус по МО бесплатный по соцкарте, а на электричке можно и в соседнюю область поехать.

            У нас все жители города ездят бесплатно, электричка с конца города тоже бесплатно, плюс пенсионная и студенческая, то почти в два раза дешевле, загород для пенсионеров, инвалидов и студентов бесплатно, а я еще студент частного университета, в мои 54 года, тоже проезд бесплатный, машина в гараже два года, а загородный автобус это не городской
        2. Neo-9947
          Neo-9947 Вчера, 19:49
          +7
          Наивно считать, что если ты ходишь пешком, то цены на бензин тебя не касаются.
          А хлеб вам тоже на электричке бесплатно возят?
          У коммерсанта всё посчитано, и цены за доставку включены в стоимость товаров. И платит тот, кто думает, что его ничего не касается.
          1. carpenter
            carpenter Вчера, 20:19
            -3
            Цитата: Neo-9947
            У коммерсанта всё посчитано, и цены за доставку включены в стоимость товаров.

            И что ? неужели кто то в Европе этого не знает ? Но все молчат и исправно платят, но молчат. Вы что думаете в Европе, кто то из за этого подымет шум или "майдан", вы глубоко ошибаетесь, спуститесь на Землю нашу бренную.
          2. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Вчера, 21:42
            +1
            Цитата: Neo-9947
            И платит тот, кто думает, что его ничего не касается.

            Это да, за все платит конечный потребитель.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 20:40
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вы кааомв "аллаху"хвалу воздаете?На АЗС не заезжаете?

        Земляк, я по таким шарашкам не проезжаю, автобус мой транспорт. уже давно, а три "тачки" стоят в сарае. Керосин в Эстонии дорогой.
        1. Fangaro
          Fangaro Вчера, 21:14
          +3
          Керосин и дизтопливо для легкового авто немного же отличаются?
          Вам выгодно иметь в собственности три автомобиля, платить за них какой то налог, но не использовать?
          Я не ерничаю, но логики не вижу.
        2. михаилл
          михаилл Вчера, 21:17
          -3
          Цитата: tihonmarine
          автобус мой транспорт. уже давно, а три "тачки" стоят в сарае.

          Я десять лет назад продал машину и намеченная к покупке другая не купилась по форсмажору. Месяц ищу приемлемый вариант, второй, третий и понимаю, что нафига мне нужна машина? Прекрасно обхожусь общественным транспортом, на крайний случай такси, которое совсем не дорогое. Сел и посчитал- оказалось, что 75-80% поездок на "личном" автомобиле я совершал для и по требованию жены и тещи. Срочно развелся и счастлив до сих пор!!!!!
          Пы.Сы. А керосин везде сейчас дорог.
    3. Седов
      Седов Вчера, 19:22
      -3
      Будем считать, что это санкции, наложеные на полосатых и ЕС Россией и Саудовской Аравией. Когда-то и на нашей улице должен быть праздник. Пусть почувствуют всю тяжесть ограничений, в данном случае нефтедобычи..
      1. Альф
        Альф Вчера, 19:35
        0
        Цитата: Седов
        Когда-то и на нашей улице должен быть праздник. Пусть почувствуют всю тяжесть ограничений,

        Пока что эту тяжесть чувствуем мы, глядя на ценники на АЗС. У меня в Самаре солярка уже от 60 до 68 деревянных...
        1. TANKISTONE
          TANKISTONE Вчера, 19:59
          -1
          Альф (Василий. СССР) Пока что эту тяжесть чувствуем мы, глядя на ценники на АЗС. У меня в Самаре солярка уже от 60 до 68 деревянных...
          Открепите ЦБ от ФРС, Набиуллину на Соловки, частного собственника средств производства поменяйте на государство. И будет вам счастье (если успеете)...
          1. Альф
            Альф Вчера, 20:00
            -6
            Цитата: TANKISTONE
            Альф (Василий. СССР) Пока что эту тяжесть чувствуем мы, глядя на ценники на АЗС. У меня в Самаре солярка уже от 60 до 68 деревянных...
            Открепите ЦБ от ФРС, Набиуллину на Соловки, частного собственника средств производства поменяйте на государство. И будет вам счастье (если успеете)...

            Вы на святое-то не посягайте ! "Друзей не сдаем"...
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 20:02
        0
        Цитата: Седов
        Пусть почувствуют всю тяжесть ограничений, в данном случае нефтедобычи..

        Для них это мелочи и больше говорильня, вот уже бензин с 1-го евро, стал почти 2-а, а машины не стоят, будет 3 евро, стоять не будут. Логика обывателя. Если у меня есть машина, то я буду ездить - вот логика обывателя Запада ( цены там где я живу).
    4. МДП
      МДП Вчера, 21:05
      0
      Всем нам будет счастье. Потому что меньше кушать будем. Цены на продовольствие сейчас взлетят вверх и Россия не исключение. В первую очередь на хлеб и мясо. Потом уже и остальные продукты
  2. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 18:45
    0
    Ой, а как такто,шо це таке случилось. Они же сами давали свою статистику по которой они т.е сша лидеры по нефтедобыче плюс сланец. А что цены тогда изза никчемной опек тогда у них скаканули? Или как всегда, липовая статисика по всем пунктам,лишь бы себя любимых в лидеры мировые записать.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 19:22
      +1
      Цитата: evgen1221
      Они же сами давали свою статистику по которой они т.е сша лидеры по нефтедобыче плюс сланец.

      Здесь все сложнее, чем мы думаем, Штаты играют свою игру, игру против России, но на это нужно смотреть глубже и не с нашей позиции. И игру штатов понять можно, только смотреть нужно глубже.
      Кто понимает тот разберется.
  3. Enceladus
    Enceladus Вчера, 18:46
    0
    Ну и кто тут у нас бензоколонка, что нас обзывали??? А... А? good laughing
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 19:24
      +1
      Цитата: Enceladus
      Ну и кто тут у нас бензоколонка, что нас обзывали??? А... А?

      А Штаты это прекрасно понимают, у них своя распланированная система.
  4. Виталий161
    Виталий161 Вчера, 18:48
    -1
    а вот вам буржуи итоги ограничений на нефть из РФ, бумеранг он такой, без вазелина
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 20:23
      -1
      Цитата: Виталий161
      а вот вам буржуи итоги ограничений на нефть из РФ, бумеранг он такой, без вазелина

      Про бумеранг Вы правильно сказали, но он может и вам по лбу грохнуть. Нет бумеранга который бьет только по Западу, но он и по Вам бьёт. Раскинте мозгами - почему ???
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 00:32
        0
        эт вы раскиньте мозгами, бумеранг в нас кидали, а им аукнулось
  5. carpenter
    carpenter Вчера, 18:58
    +2
    Это может означать, что ситуация с дизтопливом еще сильнее осложнится к зиме.

    Ну а кого это волнует, был бензин 2 евро, станет 3 или 4 евро, но автомобили как ездили так будут ездить, просто гражданин Европы молча проглотит, но будет покупать бензин и ездить, ну если только на уикенд станет ездить реже. Но это их проблемы.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:03
    +2
    Блюмберг( вонючий сыр) в своём репертуаре ,виноватые в росте цен у них на дизель Россия и ОПЕК +.Быстренько США занялись импортозамещением ,напечатали денюжков, провели геологоразведку,построили буровые,наняли боровиков- нефтяников ( не перепутать буровиками аналов lol ) и подняли свою нефтедобычу до недосягаемых высот - ну и что ,что разгоните инфляцию .Зато д/т подешевеет может быть.А теперь как то сами жрите свои санкции ложками.А нам самое главное чтоб было топливо для Комбайнов для уборки " укропа" и зерновых и под горловину и без ограничений." Укроп" должен быть убран ,с наименьшими нашими потерями .И так победим.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 19:34
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Быстренько США занялись импортозамещением ,напечатали денюжков, провели геологоразведку,построили буровые,наняли боровиков- нефтяников ( не перепутать буровиками аналов ) и подняли свою нефтедобычу

      С одной стороны это так, но с другой стороны, они убрали Европу от русской трубы газа нефти, и не для того чтобы навредить Европе и конечно России.
      Они просто отключили Европу от Россию, для того чтобы в случае войны с Россией, Европа будет независима от российских энергоресурсов. Я могу много привести примеров из Европы, так как уже с 1991 года живу там.
      Когда начнется война, мы это все поймем, но многие в России этого не понимают, даже в правительстве.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 20:12
        0
        Цитата: carpenter
        Когда начнется война, мы это все поймем, но многие в России этого не понимают, даже в правительстве.

        Верно, пока это не доходит, но все должны понять, что при войне с Россией, Запад не должен от нее зависеть, он должен полагаться только на США и ее вассалов.
        1. carpenter
          carpenter Вчера, 20:28
          0
          Цитата: tihonmarine
          при войне с Россией, Запад не должен от нее зависеть, он должен полагаться только на США и ее вассалов.

          И самое главное на ее американские энерго ресурсы, но не российские, война с Россией их ОТКЛЮЧИТ. Что мы уже видим, хотя не до конца, транзит идет, торговля идет, Европа пока к войне не СОЗРЕЛА.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 20:34
            0
            Цитата: carpenter
            И самое главное на ее американские энерго ресурсы, но не российские, война с Россией их ОТКЛЮЧИТ.

            Ну вот и итог, ресурсы на войну с Россией, должны быть только американские, что и добиваются США.
          2. poquello
            poquello Сегодня, 00:41
            0
            Цитата: carpenter
            И самое главное на ее американские энерго ресурсы, но не российские,

            )))))))))))) смотрел я как-то статистику по американскому нефтяному дебету, так вот США потребляет на 2 млн баррелей больше чем производит
      2. poquello
        poquello Сегодня, 00:50
        0
        Цитата: carpenter
        Когда начнется война, мы это все поймем

        когда начнется война США физически исчезнет с карты мира за пару часов,не клюйте мозг
    2. Fangaro
      Fangaro Вчера, 22:18
      0
      Блумберг можно ругать и проклинать, но, наверное они, это агенство, более-менее нейтральны по сравнению с другими.
      Нейтральны настолько, насколько им позволяют, конечно же.

      А 1832 что означает? Не ёрничаю.
  7. alystan
    alystan Вчера, 19:08
    -1
    Bloomberg: сокращение нефтедобычи привело к глобальному дефициту дизельного топлива

    Блумберг пишет не задумываясь обо всем. Или, точнее, пишет обо всем, но со своей думкой в голове.

    Если не прав, поправьте химики-технологи по нефтепереработке.

    Во-первых, сокращение сокращению рознь. Особенно если добавить к нему эмбарго на российские сорта тяжелой нефти.

    Насколько я понял суть вопроса, дизель и прочие мазуты получают как-раз таки из тяжелых сортов нефти. Венесуэла, Иран и Россия главные поставщики такой нефти на мировой рынок. Канадская нефть еще есть, но она почему-то не так востребована, даже у Бидона, который взял да отменил два или три года назад строительство нефтепровода из Канады до побережья Мексиканского залива. Где расположены основные НПЗ в США, заточенные на высокосернистую нефть.

    Теперь Россия на своем НПЗ продает всем желающим ту же солярку под видом индийской и никаких нареканий в свой адрес за это не слышит. Те же самые США на ура затариваются этим российским дизелем и не нарадуются. А европейцы делают то же самое, не видимо в меньших объемах. Им конечно наплевать на возросшие расходы, одно видимо их радует, что Россия "страдает" от их санкций и эмбарго.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 20:04
      0
      Цитата: alystan

      Блумберг пишет не задумываясь обо всем. Или, точнее, пишет обо всем, но со своей думкой в голове.

      Блумберг высказывает, то что указано Госдепом.
  8. костя1
    костя1 Вчера, 19:27
    -2
    А почему только дизельного?-и где "глобальный дефицит" если только, слегка, цена поднялась?
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 19:50
    -3
    У меня всегда один вопрос: на чьем дизеле воюют бандеровцы?
  10. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 19:54
    -2
    Вот интересно, а у нас солярка тоже подорожала от сокращения добычи нефти Саудовской Аравией?.
    1. Магог_
      Магог_ Вчера, 21:43
      0
      Вот интересно
      - в свою очередь, выход соляры по сравнению с бензином из переработки нефти более чем в три раза больше ( 6 % против 19 % ), а цена выше, чем для аи95 на заправках ( и оптом ). И почему ? Акцизы ? И рост цены на дизтопливо должен соответственно отставать от роста цен на бензин в три раза.
      Успокаивает лишь то, что в данном случае мы платим, видимо, на оснащение СВО....
    2. Fangaro
      Fangaro Вчера, 21:50
      0
      Есть договор на поставку по цене рупь с полтиной за килограмм и штрафом в три рубля за изменение цены - будет по рупь с полтиной.
      У нас же нормальное паранормальное государство с государственно-частным партнерством.
      Крупные компании должны платить налоги. С дохода. И нужно увеличивать поступления, то есть платежи, в бюджет. Но те же крупные компании не должны допускать роста цен.
      Если от нефти и дизеля отойти...
      Свинофермы, крупные, должны мяса в магазины поставлять всё больше и больше. Тогда цена свинины упадёт. А куда свиные какашки девать? И откуда брать всё дешевеющий корм? И на какой, всё дешевеющей солярке, ездить Фиатам и Ивекам с Бизнес-Газелями, которые для нас мясо с ферм доставляют? Перейти на дешевеющий бензин? Или грузовые электро 3е закупить?
      Ой, сейчас нахватаю критики... Конструктивной.
  11. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:12
    0
    При этом эксперты агентства далеки от энтузиазма.
    Может стать еще хуже
    - утверждают они, основываясь на том, что лидеры ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – уже объявили о намерении сохранить ограничения на нефтедобычу до начала следующего года.
    . Что будет???