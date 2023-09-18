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Директор продовольственной программы ООН: «Украина выкачала весь кислород»

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Директор продовольственной программы ООН: «Украина выкачала весь кислород»

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что Украина уже "выкачала весь кислород". По словам Маккейн, несмотря на то, что в международных организациях считают необходимым продолжать оказывать Украине разностороннюю поддержку, в мире достаточно других горячих точек, положение которых является не менее отчаянным, чем у Украины.


В интервью телеканалу АВС News исполнительный директор программы подчеркнула, что, в частности, таким регионам, как Афганистан, из-за того, что Украина выкачала все ресурсы, у ООН недостаточно средств на обеспечение продовольственной помощи другим нуждающимся странам, например, Афганистану.

Маккейн также отметила, что в настоящее время в ряде регионов мира наблюдается сложная ситуация с продовольствием, причиной которой стали пандемия, изменение климата, а также "усталость" стран, проявляющаяся в нежелании выделять средства на оказание помощи нуждающимся. Вследствие этого продовольственная программа ООН столкнулась с недостаточным финансированием.

Маккейн добавила, что во время своих поездок видела людей, которые бегут от террористических группировок, вся эта ситуация представляет собой угрозу для национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против России о якобы имевших место нарушениях международной конвенции о геноциде в ходе проведения спецоперации. Слушания в Гааге о военных преступлениях киевского режима, конечно же, не проводятся.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Oxfam East Africa
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23 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Вчера, 21:47
    +5
    Правильно, давно пора мясо chubatoе забыть и кинуть
    1. Egorovich
      Egorovich Вчера, 22:36
      +9
      Странами мира выделяются деньги в продовольственную программу ООН для помощи беднейшим странам, а из этих финансов Украина уже "выкачала весь кислород". Вот она вся сущность ООН занимающейся вскармливанием укронацистского режима. Во всей своей подноготной.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 23:09
        +3
        Тем временем в этом году у нас ожидается рост ввп до 2,8% вместо ожидаемых 0,3%
        1. nepunamemuk
          nepunamemuk Сегодня, 00:54
          0
          [/quote][quote=igorbrsv]Тем временем в этом году у нас ожидается рост ввп до 2,8% вместо ожидаемых 0,3%

          а инфляция...
    2. Наган
      Наган Вчера, 23:43
      +1
      Цитата: Buyan
      Правильно, давно пора мясо chubatoе забыть и кинуть

      Кому кинуть? Неграм пардон, Африканским Американцам, голодающим в бедных странах? Так это даже они жрать не станут. Тока если свиньям скормить.
      1. Комментарий был удален.
  2. Msi
    Msi Вчера, 21:49
    +6
    Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что Украина уже "выкачала весь кислород

    На Русской весне новость была. Теперь укросвинок будут закапывать в биоразлагаемых пакетах. На месте кладбищ будут расти деревья, со временем. Использовать решили захитников по полной...теперь в качестве удобрений...
    Так что за кислород пусть не переживают, поможем...
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:52
    +3
    В интервью телеканалу АВС News исполнительный директор программы подчеркнула, что, в частности, таким регионам, как Афганистан, из-за того, что Украина выкачала все ресурсы, у ООН недостаточно средств на обеспечение продовольственной помощи другим нуждающимся странам, например, Афганистану.
    . Западные демократии заняты реализацией своих хотелок, а на страны, которые не попадают в перечень их хотелок им плевать!
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 23:38
      +2
      Цитата: rocket757
      . Западные демократии заняты реализацией своих хотелок, а на страны, которые не попадают в перечень их хотелок им плевать!

      Стоит ли удивляться, если западным "демократиям" вообще нет дела до голодающего населения, а есть лишь интерес к ресурсам и полезным ископаемых "случайно" оказавшихся там, где проживает "лишнее" население.
    2. Наган
      Наган Вчера, 23:51
      0
      Цитата: rocket757
      у ООН недостаточно средств на обеспечение продовольственной помощи другим нуждающимся странам, например, Афганистану.
      . Западные демократии заняты реализацией своих хотелок, а на страны, которые не попадают в перечень их хотелок им плевать!
      А это урок бородатым в тапках. Хотели взять власть в государстве? Берите, только учтите, что вместе с властью приходит ответственность. Управлять страной, даже такой недостраной, как Афганистан, это не шмалять из Калаша в неизвестно куда, с воплем"аллах акбар". Когда пол-страны вымрет от голода и холода, остатние пол-страны их забьют тапками.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:55
    +3
    Что случилось ,в Миротворец её,Синди Маккейн вдова сенатора Джона Маккейна.
  5. kakvastam
    kakvastam Вчера, 22:01
    +4
    В интервью телеканалу АВС News исполнительный директор программы подчеркнула, что, в частности, таким регионам, как Афганистан, из-за того, что Украина выкачала все ресурсы, у ООН недостаточно средств на обеспечение продовольственной помощи другим нуждающимся странам, например, Афганистану.

    Безымянному автору стоит освоить русский хотя бы на уровне иностранного.
    Ну нельзя же так издеваться над языком!
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 22:34
      +2
      Цитата: kakvastam
      Ну нельзя же так издеваться над языком!

      Правильно! Меньше причастных и деепричастных с непонятной пунктуацией. Даешь прямое цитирование!!!! И наши полномочия здесь уже все.
      1. Наган
        Наган Вчера, 23:53
        +1
        Цитата: михаилл
        Цитата: kakvastam
        Ну нельзя же так издеваться над языком!

        Правильно! Меньше причастных и деепричастных с непонятной пунктуацией. Даешь прямое цитирование!!!! И наши полномочия здесь уже все.
        Так прямое цитирование будет на иностранном, скорее всего английском. А машинный перевод дает то, что дает.
  6. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:11
    -2
    Бедных, и даже не каждый день получающих горячую пищу, достаточную для продолжения жизни, можно найти в каждой стране нашей планеты.
    И у нас тоже. У нас не так часто, как в других странах. Но не потому, что наша ГосДума, или наш Президент такие добрые. У нас страна никогда в Древние и Средние века не отличалась избытком урожая.
    И голодных, хотя и здоровых, хватало даже в прошлом веке.
    Но сейчас только один случай в СМИ появился, что человек украл, попытался украсть, в магазине хлеб, сметану и творог. За это тоже всем нам должно стать стыдно.
    Но в других то странах люди просто мрут.
    А Украина продовольствие хочет менять на вооружение.
    Не Украина. Те, кто на земле свой особняк загорбатывает, те, кто за станками с ЧПУ себе добрый дом помалу строит, им не вооружение надо. Им надо мир в мире, мир в городе, мир для детей. И спокойно идти по улице, хоть ты на каком языке будешь здороваться.
    А власть у тех, кому ни своих, ни чужих не жалко.
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 23:03
      0
      Цитата: Fangaro
      Бедных, и даже не каждый день получающих горячую пищу

      Горячая пища для здоровья человека ничего хорошего не приносит. Чай прямо из самовара и обжигающе горячие щи из печи- это просто культурная адаптация к суровому климату изначально тропических существ.
      1. Fangaro
        Fangaro Вчера, 23:28
        +1
        Вы правы!
        Горячая, то есть жидкая и тёплая пища. С температурой 35-50 градусов. По Цельсию.
        Ни докипающие щи, ни шкворчащие шкварки, ни завариваемый чай не предполагались
        Свежеприготовленное, полужидкое, сильно тёплое, ароматное. С несколькими овощами, мясом или птицей, солью и специями.
      2. poquello
        poquello Сегодня, 00:24
        0
        Цитата: михаилл
        Чай прямо из самовара и обжигающе горячие щи из печи- это просто культурная адаптация к суровому климату изначально тропических существ.

        поржал, поржал, за миллионы то лет
  7. alexoff
    alexoff Вчера, 22:13
    +2
    Украина прям глобальная звезда реалити-шоу, все должны только ее жалеть и вкруг нее носиться
  8. Бюрер
    Бюрер Вчера, 22:22
    +1
    "Гуманитарный план ООН помощи Украине профинансирован только на 30 процентов". Новость конца августа
  9. PavelT
    PavelT Вчера, 22:39
    0
    Эта новость везде растиражирована, по похоже журналисты (авторы заметок) вообще не понимают кто это женщина: "Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн". Кто-нибудь догадался?

    Эта жена (уже вдова) того самого чокнутого антикоммуниста сенатора Джона Маккейна, что ненавидел Россию до самой своей смерти в 2018 году. Вот про него, его хитрые коррупционные схематозы и про то, как он свою жену по блату в свой же фонд устроил: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/04/kak-amerikanskiy-patriot-dzhon-makkeyn-million-dollarov-otrabatyval

    Уже оттуда она попала в ООН, так как она в обойме глобалистов, а ООН это главный проект глобалистов.
  10. михаилл
    михаилл Вчера, 22:43
    +1
    Гаага? Вспомнился мне тут же "Зимний вечер в Гаграх". Олды наверняка вспомнят.
    -Вот ты сидишь, никого нет, да? И тебе захотелось крикнуть!
    Крикни, ну, давай!!!
  11. alystan
    alystan Вчера, 23:46
    0
    У Синди Маккейн похоже ума побольше, чем у покойного мужа.
    Или жн она просто следует наметившемуся тренду предания забвению Украины.
  12. космонафт
    космонафт Сегодня, 01:23
    0
    ага на Украину отправили столько снарядов и танков,что закончились все апельсины,чипсы и бананы для Афганистана.неужели на западе население настолько тупые?