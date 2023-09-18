Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что Украина уже "выкачала весь кислород". По словам Маккейн, несмотря на то, что в международных организациях считают необходимым продолжать оказывать Украине разностороннюю поддержку, в мире достаточно других горячих точек, положение которых является не менее отчаянным, чем у Украины.В интервью телеканалу АВС News исполнительный директор программы подчеркнула, что, в частности, таким регионам, как Афганистан, из-за того, что Украина выкачала все ресурсы, у ООН недостаточно средств на обеспечение продовольственной помощи другим нуждающимся странам, например, Афганистану.Маккейн также отметила, что в настоящее время в ряде регионов мира наблюдается сложная ситуация с продовольствием, причиной которой стали пандемия, изменение климата, а также "усталость" стран, проявляющаяся в нежелании выделять средства на оказание помощи нуждающимся. Вследствие этого продовольственная программа ООН столкнулась с недостаточным финансированием.Маккейн добавила, что во время своих поездок видела людей, которые бегут от террористических группировок, вся эта ситуация представляет собой угрозу для национальной безопасности.Ранее сообщалось, что в международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против России о якобы имевших место нарушениях международной конвенции о геноциде в ходе проведения спецоперации. Слушания в Гааге о военных преступлениях киевского режима, конечно же, не проводятся.