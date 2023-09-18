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В МИД Китая отреагировали на слова Бербок, назвавшей председателя КНР диктатором

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В МИД Китая отреагировали на слова Бербок, назвавшей председателя КНР диктатором

В Пекине не оставили без внимания недипломатичный выпад главного дипломата Германии Анналены Бербок в адрес председателя КНР. Бербок, рассуждая о взаимоотношениях Берлина и Пекина, заявила, что эти отношения приходится выстраивать в особом формате, исходя из того, что «председатель КНР Си Цзиньпин – диктатор». Потом Бербок повторила этот же тезис, заявив, что, если Запад прекратит поддерживать Украину, то это может стать сигналам для многих диктаторов, включая главу Китая Си Цзиньпина.


В МИД Китая отреагировали на эти слова немецкого министра. В заявлении официального представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин говорится о том, что такого рода высказывания высокопоставленного чиновника страны Евросоюза являются не только безответственными, но и противоречащими реальности.

Мао Нин:

Мы считаем такое заявление г-жи Бербок намеренной политической провокацией, которая подрывает двустороннее сотрудничество.

Западная дипломатия давно опустилась на уровень базарной риторики. Европейские и американские министры всё чаще позволяют себе откровенно враждебные и оскорбительные высказывания в отношении тех или иных зарубежных лидеров, а потом, как ни в чём не бывало, едут в страны, лидеров которых публично оскорбили, с целью «выстраивать отношения». И потом ещё удивляются, почему к ним относятся не как к равным, а как к гастролёрам, у которых нет даже элементарного чувства политического такта.
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58 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Вчера, 19:14
    +12
    Она от Мельника научилась . Текст коммента короткий
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 20:59
      +4
      Она от Мельника научилась
      Ага. Передалось половым путем.
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 21:07
        0
        Так они ж там все гомогеи... Получается, Бербок - скрытая мужчина?
        1. Бородач
          Бородач Вчера, 21:16
          0
          Аналина Бербока вещает свою политическую позицию своим очком.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 00:00
      +1
      Нет, она просто на батуте много прыгала, там есть проблема - мозг сильно сотрясается. Хотя у нее его, возможно, никогда и не было. Она уже и с Россией воевала, а теперь за Китай взялась...
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Вчера, 19:19
    +12
    Да не обращайте на неё внимания!
    Он же дурочка.
    У неё и справка найдётся, если до суда дело дойдёт.
    Там сейчас все такие.
    1. инженер74
      инженер74 Вчера, 19:24
      +10
      Говорят, в молодости занималась прыжками на батуте. Тренировочный зал, похоже, был в хрущевке.... wassat
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 19:45
        +1
        Да, именно. И приземление у неё было один раз мимо батута. По правде было.
        Так что всё её поведение - последствия сотрясения мозга.
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 20:49
          +1
          Так что всё её поведение - последствия сотрясения мозга.
          Там нечему сотрясаться, там одна кость. Я лет 10 назад в Испании общался с русским немцем, живущим и работающем в Германии. Он вкалывал на фирме, производящей насосы для бетона (используются при возведении монолитых зданий). Так он говорил, что немецкого на их оборудовании - только шильдик, а всё остальное они получают из Китая. По сути - отвёрточная сборка. Не думаю, что за 10 лет всё это сильно изменилось. Зависимость Германии от Китая очень сильная.
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 21:04
            0
            Эта Аналена (вот уж имечко точно соответствует сути) - официальный представитель.
            И не какой нибудь Тувалу, а Германии.
            Ни малейшего оскорбления прощать нельзя.
            Иначе потом оскорблять будут сильнее.
        2. guest
          guest Вчера, 22:28
          +2
          Цитата: Nexcom
          последствия сотрясения мозга.

          Как может быть сотрясение того чего нет.
        3. Ясная
          Ясная Вчера, 22:32
          +3
          Цитата: Nexcom
          И приземление у неё было один раз мимо батута. По правде было.

          Судя по её интелекту падений мимо батута было больше, просто после первого промаха, следующие она не помнит
        4. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 22:40
          +1
          А я вот в молодости парнуху немецкую смотрел,что вытворяла батутистка на батуте,немцы в этом деле мастаки.А вот лица батутистки не помню. feel
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 19:50
      +8
      Как не странно, но в этом случае ЕС поступает правильно. Противостояние США и Китая неизбежно и нужен идеологический фундамент, что бы втюхать максимальному количеству населения правильность этого противостояния и необходимость ЕС принять а нем участие. А пропаганда - она работает и достаточно эффективно.
      1. инженер74
        инженер74 Вчера, 20:49
        +5
        В таком случае скоро "Ось" появится - "Тегеран, Москва, Пекин, Пхеньян" - именно в таких выражениях... what
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 00:02
          +1
          Чего тянуть-то? Пора оформлять единые взгляды!
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 20:52
        +3
        Цитата: blackGRAIL
        Как не странно, но в этом случае ЕС поступает правильно.

        Верно, все не странно, здесь не Евросоюз в Европе приказывает, а Вашингтон, или не поняли ?
      3. carpenter
        carpenter Вчера, 21:02
        0
        Цитата: blackGRAIL
        ЕС принять а нем участие. А пропаганда - она работает и достаточно эффективно.

        Не забывайте, что в первую очередь стоит не Китай, а Россия, она враг Европы и англосаксов, потом Китай.
    3. carpenter
      carpenter Вчера, 20:49
      +3
      Цитата: Смею_заметить_
      Да не обращайте на неё внимания!
      Он же дурочка.

      Это так дети говорят, вашим словами, но Анналена тетка с умом и ее поэтому назначил Госдеп США министром иностранных дел Германии, она говорит то что ей приказал з Вашингтона, но не из Берлина. Поймите наконец, кто она !!!
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 21:23
        0
        Цитата: carpenter
        Поймите наконец, кто она !!!

        Спикер Вашингтонского обкома )))
        1. Ясная
          Ясная Вчера, 22:40
          +1
          Цитата: Репеллент
          Цитата: carpenter
          Поймите наконец, кто она !!!

          Спикер Вашингтонского обкома )))

          Так и хочется добавить про winked её ум, честь и совесть этого обкома.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 00:04
            0
            Цитата: Ясная
            честь

            Это не ей ли приписывали определенные занятия, непосредственно связанные с этим понятием what laughing
  3. Самый вежливый
    Самый вежливый Вчера, 19:23
    +3
    Она выступила в привычном для себя стиле , правда только не учла , что КНР это не КНДР laughing laughing
    Думаю кадровые немецкие дипломаты схватились за голову и лихорадочно ищут способы как затушить скандал , с тараясь свести всё к оговоркам и недопониманию request
    1. Above_name
      Above_name Вчера, 22:49
      0
      "стараясь свести всё к оговоркам и недопониманию"
      Нудык на 360градусов развернулась всего-то.
  4. Б-15
    Б-15 Вчера, 19:24
    +4
    Напрашивается прямая реакция Китая против Германии - прервать торговые отношения и загнобить немецкий бизнес в Китае.
    Но именно этого и добивается США - опустошить Германию. Не допустить её подъёма. И выкачать её ресурсы.
    Интересно, как ответит Китай.
    1. Простой
      Простой Вчера, 19:45
      0

      Бундесбанк предупреждает о растущей зависимости немецкой промышленности от Китая.
      В своем последнем ежемесячном отчете говорится, что, согласно опросу, почти половина всех промышленных компаний полагаются на китайское сырье. Внезапное отделение от Китая, вероятно, будет связано с далеко идущими сбоями в цепочках поставок и производстве в Германии, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
      Согласно отчету, некоторые компании уже предприняли шаги по сокращению закупок так называемых промежуточных товаров. Однако, по данным Бундесбанка, около восьмидесяти процентов компаний, поставляющих основные сырьевые товары из Китая, считают, что заменить их товарами из других стран сложно или очень сложно.

      https://www.deutschlandfunk.de/bundesbank-warnt-vor-abhaengigkeit-der-industrie-von-china-102.html
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 19:53
      0
      Никак. Точнее исключительно словесно. Экономический ход Китая против Германии вызовет ответ со стороны всего ЕС. А доступ к этому рынку для Китая критичен.
      1. kventinasd
        kventinasd Вчера, 20:31
        -1
        Цитата: blackGRAIL
        А доступ к этому рынку для Китая критичен.

        А рынок Китая для ЕС не важен? Китаю стоит только поставки в ЕС редкозёмов ограничить и парочку-другую немецких предприятий у себя закрыть, как гансы на поклон с извинениями попрутся в поднебесную.
        1. Тарелка
          Тарелка Вчера, 21:09
          -2
          Ага, пойдут они. Пока им из Вашингтона не разрешат, никуда они не пойдут: даже к холодильнику за едой.
    3. A2AD
      A2AD Вчера, 20:48
      +1
      Но именно этого и добивается США - опустошить Германию. Не допустить её подъёма. И выкачать её ресурсы.
      Интересно, как ответит Китай.
      Как, как ответит. Да целиком и полностью за! То что раньше делали немцы, будут теперь делать китайцы. Одним конкурентом меньше.
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 21:05
        +2
        Цитата: A2AD
        То что раньше делали немцы, будут теперь делать китайцы. Одним конкурентом меньше.

        Да нет, чтобы Китай оторвать от России, вот главная задача США.
    4. alexoff
      alexoff Вчера, 20:50
      +1
      А мы разве против того чтоб немецкий бизнес загнобили? Они с 2013 года постоянно убеждают что они нам не друзья, пора бы уже согласиться и действовать соответственно
    5. Репеллент
      Репеллент Вчера, 21:25
      +2
      Цитата: Б-15
      Но именно этого и добивается США - опустошить Германию

      А также дать под зад Китаю.

      Цитата: Б-15
      Интересно, как ответит Китай

      Крайне спокойно.
  5. Reptiloid
    Reptiloid Вчера, 19:27
    +2
    Решила повторять слова Байдена, сказаные раньше? Вот неймётся ей! По разным страна ездила и глупо себя вела, испортила отношения буквально со всеми странами. А теперь решила продолжить после небольшого перерыва.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 21:28
      0
      Цитата: Reptiloid
      Вот неймётся ей! По разным страна ездила и глупо себя вела, испортила отношения буквально со всеми странами. А теперь решила продолжить

      Хороший у вас ник. Правильный. И ведь сороковник есть же уже, или почти есть?

      В двадцать лет ума нет - и не будет request yes
  6. костя1
    костя1 Вчера, 19:29
    +2
    Тоже мне "отреагировали"-нет чтобы сказали-повесьте эту стерву-а то мы с вами дружить не будем
  7. acetophenon
    acetophenon Вчера, 19:31
    +10
    Цитата: Б-15
    Напрашивается прямая реакция Китая против Германии - прервать торговые отношения и загнобить немецкий бизнес в Китае.
    Но именно этого и добивается США - опустошить Германию. Не допустить её подъёма. И выкачать её ресурсы.
    Интересно, как ответит Китай.

    Да никак. Дежурный протест заявят. Где крутятся десятки, если не сотни миллиардов, нет места случайным людям. Я уже писал об этой нынешней западной моде выставлять на первый план ничего не значащих людей. Либо каких-нибудь борзых безмозглых баб. Либо маразматиков.
  8. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Вчера, 19:38
    -8
    По видимому дракон оказался даже не бумажным драконом, а пандой! Два сапога пара, такие же бесхребетные краснолинейщики что и в России. Стоило только америкосам косо посмотреть на них в вопросе российских санкции сразу побежали оправдыватся.



    Это что, поведение суверенной якобы-супердержавы?
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 20:01
      -2
      Цитата: ДушаРоссии87
      По видимому дракон оказался даже не бумажным драконом, а пандой!
      лично для вас - панда медведь достаточно опасный для человека.Быстрый и сильный- но в связи с малочисленностью случаев нападения на человека немного
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 21:06
      0
      Цитата: ДушаРоссии87
      Это что, поведение суверенной якобы-супердержавы?

      Извините, Вы не правы.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 19:41
    +3
    Все нормалтно.Это и есть сущность и лицо ЕС .Мир переходит в новую фазу МЫ и они.Все только начинается раскол будет продолжаться и многие страны и РФ наконец обретут истинную мощь и не зависимость
  10. bravo77
    bravo77 Вчера, 19:56
    -7
    Цитата: Михаил Маслов
    Все нормалтно.Это и есть сущность и лицо ЕС .Мир переходит в новую фазу МЫ и они.Все только начинается раскол будет продолжаться и многие страны и РФ наконец обретут истинную мощь и не зависимость

    жир аж с монитора потек

    про мощь, когда космическая держава побирается у санкционных стран
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 21:13
      -1
      Цитата: bravo77
      жир аж с монитора потек

      Извиняюсь, теките дальше.
  11. Лешак
    Лешак Вчера, 19:57
    +3
    Европейские дипломаты стали похожи на базарных торговок. Им не известен даже смысл слова дипломатия. request
  12. bravo77
    bravo77 Вчера, 19:58
    +1
    Цитата: Лешак
    Европейские дипломаты стали похожи на базарных торговок. Им не известен даже смысл слова дипломатия. request

    ну так за нос же водили...успешно
  13. alystan
    alystan Вчера, 19:59
    0
    "Хорошо" встретили и особенно проводили из Китая фон дер Ляйен.
    Бербочке тоже надо было указать ее истинное место...
  14. christian revuelta
    christian revuelta Вчера, 20:06
    +4
    She's mentally retarded, like her boss Scholtz
  15. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 20:17
    +2
    Цитата: Лешак
    не известен даже смысл слова дипломатия

    Им известно, что дипломатия это способ облапошить папуасов и прочих аборигенов, смотрящих в рот белому господину. И если говорят такое - значит прекрасно знают что никаких последствий им за это не будет!
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 20:55
      -3
      Кому это им? Если лично бербочке, то может и не будет. А остальным немцам? Если раньше они могли купить 2 булки хлеба выпеченные на русскаом газе и китайские штаны. То теперь денег хватит лишь купить одну дерьмократичную булку и пойти домой с голой жопой.
      Но ничего, говорят голодать, закаляться и немыться - это полезно. laughing
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 21:08
        +1
        Цитата: A2AD
        Если раньше они могли купить 2 булки хлеба выпеченные на русскаом газе и китайские штаны.

        Сейчас буханка хлеба и китайские штаны, давно в прошлом. Думайте.
      2. Тарелка
        Тарелка Вчера, 21:13
        0
        В смысле? А как же мой пельменный ЗОЖ со сметаной и регулярными приёмами душа?! belay
      3. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 21:24
        +3
        Цитата: A2AD
        Если раньше они могли купить 2 булки хлеба выпеченные на русскаом газе и китайские штаны.

        И что все сидят без штанов и без хлеба ? Вы что то спутали, и хлеба хватает, а штаны не дорожают. Я же же там живу, да всё дороже, но и где живёте Вы не дешевле. Везде одно - мировой кризис.
    2. bessonov932
      bessonov932 Вчера, 23:57
      0
      Конечно не будет! Дипломаты лишь смягчают лексику, которая в жестокой конкурентной борьбе отливается в лаконичные формы. В данном случае это звучит как: "кидок не предъявляется"! А мы всё стонем: НАТО расширяется - обманули, минские соглашения - надурили, наши миллиарды - грабанули...
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:05
    +1
    И потом ещё удивляются, почему к ним относятся не как к равным, а как к гастролёрам, у которых нет даже элементарного чувства политического такта.
    . Да у них и с мозгами все сложно... вернее просто, мозгов нет вообще.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 21:28
      +1
      Цитата: rocket757
      Да у них и с мозгами все сложно... вернее просто, мозгов нет вообще.

      А зачем им мозги ?
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 22:03
        0
        Так то да, рупор есть, разевать умеют, а текст... да кому нужен тот текст.
  17. Максим Шалак
    Максим Шалак Вчера, 21:27
    +2
    "А Таня по прежнему дура!"©
    На этом уровне не уметь фильтровать базар... Ну дура.
  18. Бек69
    Бек69 Сегодня, 02:08
    0
    Вот ведь тетки подобрались: анялена, псаки, домовенок кузя, и это после Маргарет Тетчер. Точно, природа отдыхает.