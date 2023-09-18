В МИД Китая отреагировали на слова Бербок, назвавшей председателя КНР диктатором

Мы считаем такое заявление г-жи Бербок намеренной политической провокацией, которая подрывает двустороннее сотрудничество.

В Пекине не оставили без внимания недипломатичный выпад главного дипломата Германии Анналены Бербок в адрес председателя КНР. Бербок, рассуждая о взаимоотношениях Берлина и Пекина, заявила, что эти отношения приходится выстраивать в особом формате, исходя из того, что «председатель КНР Си Цзиньпин – диктатор». Потом Бербок повторила этот же тезис, заявив, что, если Запад прекратит поддерживать Украину, то это может стать сигналам для многих диктаторов, включая главу Китая Си Цзиньпина.В МИД Китая отреагировали на эти слова немецкого министра. В заявлении официального представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин говорится о том, что такого рода высказывания высокопоставленного чиновника страны Евросоюза являются не только безответственными, но и противоречащими реальности.Мао Нин:Западная дипломатия давно опустилась на уровень базарной риторики. Европейские и американские министры всё чаще позволяют себе откровенно враждебные и оскорбительные высказывания в отношении тех или иных зарубежных лидеров, а потом, как ни в чём не бывало, едут в страны, лидеров которых публично оскорбили, с целью «выстраивать отношения». И потом ещё удивляются, почему к ним относятся не как к равным, а как к гастролёрам, у которых нет даже элементарного чувства политического такта.