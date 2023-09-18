В МИД Китая отреагировали на слова Бербок, назвавшей председателя КНР диктатором

В Пекине не оставили без внимания недипломатичный выпад главного дипломата Германии Анналены Бербок в адрес председателя КНР. Бербок, рассуждая о взаимоотношениях Берлина и Пекина, заявила, что эти отношения приходится выстраивать в особом формате, исходя из того, что «председатель КНР Си Цзиньпин – диктатор». Потом Бербок повторила этот же тезис, заявив, что, если Запад прекратит поддерживать Украину, то это может стать сигналам для многих диктаторов, включая главу Китая Си Цзиньпина.
В МИД Китая отреагировали на эти слова немецкого министра. В заявлении официального представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин говорится о том, что такого рода высказывания высокопоставленного чиновника страны Евросоюза являются не только безответственными, но и противоречащими реальности.
Мао Нин:
Мы считаем такое заявление г-жи Бербок намеренной политической провокацией, которая подрывает двустороннее сотрудничество.
Западная дипломатия давно опустилась на уровень базарной риторики. Европейские и американские министры всё чаще позволяют себе откровенно враждебные и оскорбительные высказывания в отношении тех или иных зарубежных лидеров, а потом, как ни в чём не бывало, едут в страны, лидеров которых публично оскорбили, с целью «выстраивать отношения». И потом ещё удивляются, почему к ним относятся не как к равным, а как к гастролёрам, у которых нет даже элементарного чувства политического такта.