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Пресса США даёт понять, что от Зеленского на Западе ждут «решающего рывка» в контрнаступлении

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Пресса США даёт понять, что от Зеленского на Западе ждут «решающего рывка» в контрнаступлении

В американской прессе вновь дают понять, что от Зеленского и его генералов ждут «решающего рывка» в контрнаступлении. Безусловно, Запад во главе с США не удовлетворён тем, что спустя три с половиной месяца с начала «контрнаступа» украинская власть пытается представить в качестве успехов продвижение на 8-10 км со взятием руины трёх-четырёх сёл при понесённых потерях как минимум в 70 тысяч человек. Даже Илон Маск не удержался от язвительного комментария по этому поводу, заявив, что отбитые у ВС РФ территории сложно даже разглядеть на карте.


Издание The New York Times пишет о том, что «последний рывок контрнаступления» может оказаться безрезультатным, если украинское командование «воздержится от того, чтобы направить достаточное число своих военнослужащих на юго-восточный фронт».

Другими словами, Зеленского в очередной раз фактически призывают к тому, чтобы он снял боеспособные формирования со всех направлений и бросил на прорыв российской линии обороны на юге – в Запорожской области, а также на стыке Запорожской области с ДНР. Это, как считают на Западе, поспособствует тому, чтобы украинские войска до конца октября вышли к Токмаку и получили возможность обстреливать из имеющихся в арсенале вооружений Мелитополь, а вместе с ним и основные дороги сухопутного коридора в Крым. Видимо, на Западе считают, что Россия не собирается в таком случае наносить контрудар на другом направлении - например, в сторону Киева...

Напомним, что ранее генерал Марк Милли, занимающий должность начальника Объединённого комитета начальников штабов США, заявил, что у ВСУ не так много времени остаётся для продолжения наступательных действий. По его словам, контрнаступление украинской армии продлится максимум до последней декады октября.
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22 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:03
    +5
    Издание The New York Times пишет о том, что «последний рывок контрнаступления» может оказаться безрезультатным, если украинское командование «воздержится от того, чтобы направить достаточное число своих военнослужащих на юго-восточный фронт».
    Рываок, ещё один рывок... последний рывок, а дальше то что???
    Даже если удастся рвануть, как потом удержать, то что досталось большой кровью, своей, в первую очередь???
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 21:07
      +8
      Даже если удастся рвануть, как потом удержать, то что досталось большой кровью, своей, в первую очередь???
      А зачем удерживать? Такой задачи небыло. Главное разглядеть Париж
      Токмак в бинокль, и сдохнуть.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:19
        -1
        Бывает и так... выравнивание линии фронта, с отходом назад, на подготовленные позиции.
        Обычно, такое дорого обходится, выравнивателям.
        1. A2AD
          A2AD Вчера, 21:46
          +5
          Обычно, такое дорого обходится, выравнивателям.
          Выравниватель выравнивателю рознь. Ибо исполняют одни, а командуют совсем другие. И цели у них могут быть диаметрально-противоположными. Вплоть до того, что евреи специально зелю посадили в презики, что бы отомстить бандеровцам за холокост. И пока это у них хорошо выходит. При чем чужими руками, а сами даже тратиться на это не хотят. Разве что по мелочи. Не о каких меркавах и речи даже нет.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 22:09
      +1
      . Илон Маск не удержался от язвительного комментария по этому поводу, заявив, что отбитые у ВС РФ территории сложно даже разглядеть на карте.

      Это что - Илон Маск эти территории нашими признал? what
      1. A2AD
        A2AD Вчера, 22:12
        -1
        Это что - Илон Маск эти территории нашими признал? what
        Он просто признал их несуществующими, раз даже разглядеть их нельзя. Надо конашенкова попросить подарить Маску микроскоп, в который тот разглядывает стратегические успехи. Вдруг Маск разглядывая в подаренный микроскоп так испугается, что со всеми своими активами переедет в сколково. laughing
  2. Buyan
    Buyan Вчера, 21:07
    +5
    Пусть запад ждет, а наши парни бьют и бьют нацистов hi
  3. alexoff
    alexoff Вчера, 21:11
    +2
    Чтобы СВО завершилась атакующую группировку следовало бы загнать в клещи и сварить в котле, но это не про нас к сожалению
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Вчера, 22:09
      0
      Чтобы СВО завершилась атакующую группировку следовало бы загнать в клещи и сварить в котле, но это не про нас к сожалению


      Помня Иловайский и Дебальцевский котлы, Залужный позаботился о флангах под Работино.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 01:23
        +1
        Котел в Работино если прямо сейчас замкнуть там наверно от силы пара тысяч постоянно ротируемых всушников будет. Я про более масштабное. Например со стороны Энергодара на Запорожье, где вообще с марта 2022 года никаких боев и скорее всего никаких укреплений. Да просто хоть бы попробовали, а то кажется стратегические операции замотали красными линиями в том же марте 2022 года и запретили планировать что-то более масштабное чем переброска на другой участок фронта какой-нибудь бригады.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 22:17
      0
      К сожалению. Есть возможность "сварить" четыре котла. Или "переварить" - Авдеевка, Новомихайловка, Северск (наиболее сложный), Работино-Вербовое. Почему не происходит? Ведь есть резервы. Каждый пункт по очередности можно разбить без особых потерь при многократном превосходстве. Почему нет? request
      Ждут время? Какое?
      После этого высвободятся значительные наши силы. Хватит и на отпуска и на ротацию... И сами без резервов дальше справятся. Учитывая что в этих районах более 200 000 всу сосредоточено
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 01:26
        0
        Северск был в полуокружении когда брали Лисичанск, но потом Путин велел отправить войска отдыхать, мол цели достигнуты, а Арестович сказал что Украина больше ни одного города не сдаст. Потому Северск, Углегорск и Купянск оказываются такими неберущимися. Пригожин походу никаких договорняков не подписывал, потому Артемовск и Соледар.
  4. V.B.
    V.B. Вчера, 21:12
    0
    "Полностью солидарен с Сергеем Марданом - за каждый удар по нашим мирным объектам нужно превращать в руины государственные кварталы укронацистких городов. Только так!
    И "робость" Кремля в отдаче такого приказа свидетельство того, что войну там до сих пор ведут так, словно скоро выйдет "замирение" и всё будет "по старому".
    А по старому уже не будет никогда!" (В.Шурыгин) Ещё бы назвали фамилию- это президент и Верховный командующий Путин В.В.А ещё в Ялте только сейчас национализировали квартиру зеленского. Это все равно, как в Москве была- бы квартира у гитлера. Странные руководители у России, или?
    1. guest
      guest Вчера, 22:55
      0
      Цитата: V.B.
      Это все равно, как в Москве была- бы квартира у гитлера.

      Или квартира Геббелса в Москве, хотя говорят нечто подобное действительно есть, я про квартиру Гордона.
  5. эльбрус
    эльбрус Вчера, 21:25
    +1
    не понимаю, почему западу т.е. сша нужна такая спешка, ведь в следующем году будут абрамсы и ф16 плюс дальнобойные ракеты... или они боятся, что мотивация за зиму исчезнет и некому будет воевать? или, что мы задействуем резервы и начнём свой масштабный контрнаступ? хотя последнее, на данный момент, выглядит маловероятным
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 21:36
      +1
      Ф16 должны где-то базироваться, одно дело пять самолётов тягать между аэродромами, а другое несколько десятков разместить где-то.
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 21:59
        +1
        Цитата: alexoff
        Ф16 должны где-то базироваться, одно дело пять самолётов тягать между аэродромами, а другое несколько десятков разместить где-то.

        "Стоимость" летчика в современном самолете- существенная часть затрат. Офигенно существенная. И человек-летчик может что-то думать, а не говорить.
        Поэтому, только Искусственный Интеллект- который уже существует.
        Потом Искусственный Разум- просто сейчас не хватает мощностей электронных компонентов.
        И в итоге Искусственный Инстинкт- осам, пчелам, паукам и тараканам инстинкта хватает.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Вчера, 21:48
      +2
      Цитата: эльбрус
      не понимаю, почему западу т.е. сша нужна такая спешка, ведь в следующем году будут абрамсы и ф16 плюс дальнобойные ракеты...

      В следующем году в США будут президентские выборы, и маразматику нужна хоть какая-нибудь победа на Украине, иначе с него спросят за миллиарды в поддержку укропитеков, и сынок Байдена может присесть, да ещё папашку за собой потянуть за украинские делишки. Ещё и импичментом грозят республиканцы. Вот и гонят мясо на убой для американского шоу.
    3. A2AD
      A2AD Вчера, 22:00
      0
      или они боятся, что мотивация за зиму исчезнет и некому будет воевать? или, что мы задействуем резервы и начнём свой масштабный контрнаступ?
      Все проще. Все дело в бабках! Так то танки и самоли денег стоят. А бандеровцы нет. Ну или несопоставимо дешевле. А танки и самоли и на тайване нужны. Их на все не хватит. Отсюда и мясные штурмы. Так просто дешевле.
    4. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 23:29
      0
      . почему западу т.е. сша нужна такая спешка, ведь в следующем году будут абрамсы и ф16 плюс дальнобойные ракеты

      Потому что всу они не помогут. Проект слит. Не знают как закрыть. Задушить нас санкциями не вышло. Революция не прокатила. Каждый день войны делает нас сильнее. Мы создаём беспилотники. Мы ведём современную войну. Это не то чего они ожидали. Проект Украина нужно грамотно закрыть не опозорив хозяев
  6. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 22:53
    -1
    А хрен его знает, что у наших на уме, стояли под Киевом и ушли ¯\_(ツ)_/¯
    1. Кран
      Кран Сегодня, 01:00
      0
      Судя по вашим картинкам под текстом, вам лет пятнадцать. Так?