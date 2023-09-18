Пресса США даёт понять, что от Зеленского на Западе ждут «решающего рывка» в контрнаступлении

В американской прессе вновь дают понять, что от Зеленского и его генералов ждут «решающего рывка» в контрнаступлении. Безусловно, Запад во главе с США не удовлетворён тем, что спустя три с половиной месяца с начала «контрнаступа» украинская власть пытается представить в качестве успехов продвижение на 8-10 км со взятием руины трёх-четырёх сёл при понесённых потерях как минимум в 70 тысяч человек. Даже Илон Маск не удержался от язвительного комментария по этому поводу, заявив, что отбитые у ВС РФ территории сложно даже разглядеть на карте.Издание The New York Times пишет о том, что «последний рывок контрнаступления» может оказаться безрезультатным, если украинское командование «воздержится от того, чтобы направить достаточное число своих военнослужащих на юго-восточный фронт».Другими словами, Зеленского в очередной раз фактически призывают к тому, чтобы он снял боеспособные формирования со всех направлений и бросил на прорыв российской линии обороны на юге – в Запорожской области, а также на стыке Запорожской области с ДНР. Это, как считают на Западе, поспособствует тому, чтобы украинские войска до конца октября вышли к Токмаку и получили возможность обстреливать из имеющихся в арсенале вооружений Мелитополь, а вместе с ним и основные дороги сухопутного коридора в Крым. Видимо, на Западе считают, что Россия не собирается в таком случае наносить контрудар на другом направлении - например, в сторону Киева...Напомним, что ранее генерал Марк Милли, занимающий должность начальника Объединённого комитета начальников штабов США, заявил, что у ВСУ не так много времени остаётся для продолжения наступательных действий. По его словам, контрнаступление украинской армии продлится максимум до последней декады октября.