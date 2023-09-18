Военное обозрение
Войти Регистрация

Неприятный сюрприз для Киева: в новом пакете военной помощи от Германии не оказалось дальнобойных ракет Taurus

18
Неприятный сюрприз для Киева: в новом пакете военной помощи от Германии не оказалось дальнобойных ракет Taurus

Стало известно о том, что правительство Германии выделяет Украине очередной пакет военной помощи. Общая сумма, на которую киевскому режиму поставят оружие из ФРГ, составляет 400 млн еро. Это средства немецких налогоплательщиков, которых кабмин Шольца давно определил в финансовых доноров войны против России.

О новом пакете военной помощи рассказывает немецким журналистам министр обороны Германии Борис Писториус. По словам главы Минобороны ФРГ, Украина в рамках нового пакета получит: фугасные боеприпасы, миномётные мины, снаряды для РСЗО, машины для разминирования, бронеавтомобили. Также это зимние комплекты обмундирования и дизельные генераторы.

В этом списке нет того, чего так ожидал от Берлина киевский режим, а именно – дальнобойных ракет Taurus. Напомним, что несколько дней назад в весьма грубой форме во время совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок глава МИД Украины Кулеба заявил:

Вы же всё равно поставите нам эти ракеты (Taurus).

Пока не поставили…

Писториус, отвечая на вопрос немецкого журналиста:

Решение о поставке ракет «Таурус» Украине правительством не принято.

Неприятный сюрприз для Киева. Это уже вызвало шквал негативных оценок как со стороны украинских чиновников, так и со стороны украинских беженцев, находящихся в Германии. Стоит отметить, что, по опубликованным сегодня свежим оценкам, общее число украинских беженце в Европе перевалило за отметку в 10 млн человек.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi
    Msi Вчера, 21:42
    0
    Это уже вызвало шквал негативных оценок как со стороны украинских чиновников, так и со стороны украинских беженцев, находящихся в Германии.

    Дрищут беженцы. Не хотят за свою родину т.н.украину воевать...боятся, конфликт затягивается, могут "попросить" принять участие...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 22:18
      +1
      А что есть то там? Это тоже очень интересно.
      1. Простой
        Простой Вчера, 23:01
        0
        Деньги налогоплатильщиков там.
        Министр финансов ФРГнамеревается снять ценовой потолок на энергоресурсы на два месяца раньше - около двух миллиардов намеревается "сэкономить", с.у.к.а.
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 21:49
    -6
    Неприятный сюрприз нам звёздно-полосатые готовят более масштабный конфликт, чем на Украине. И таким бедствием может стать конфликт между Россией и Казахстаном.
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:29
      0
      Цитата: Николай Иванов_5
      таким бедствием может стать конфликт между Россией и Казахстаном.

      Тогда придётся Павлодар на Родину возвращать.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 23:31
        0
        Это так просто вряд ли удастся решить. У меня друг был облвоенкомом Павлодара при Союзе...
      2. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Вчера, 23:54
        0
        И Петропавловск-Казахский и Караганду
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 23:30
      0
      Ну, тут не поспоришь. Только вопрос в том, что конфликт планируют матрасы, а исполняют англичане, прикрываясь хохлом...
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:55
    -2
    Писториус, отвечая на вопрос немецкого журналиста:
    Решение о поставке ракет «Таурус» Украине правительством не принято.
    . И так снабжает их без меры, как в черную дыру все проваливается...
    Зелебобикам все мало, хотя, все равно им воли не видать, разве что слиняют вовремя куда подальше, где складировли, припрятали уварованное.
  4. андрей мартов
    андрей мартов Вчера, 22:04
    -4
    От Борисов одни неприятности. Не удивлюсь ежели учёные установят что настоящее имя у Гитлера и Наполеона было Борис. . . angry
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:30
      0
      Цитата: андрей мартов
      От Борисов одни неприятности.

      Ну, Ельцин - понятно, а за что так Годунова и брата Глеба невзлюбили?
  5. Комментарий был удален.
  6. Dzenn
    Dzenn Вчера, 22:07
    -3
    По видимому Петров и Баширов смогли объяснить Шольцу, в ходе беседы пострадал глаз Шольца, и спинной мозг Шольца понял, Германия Таурусы Украине поставлять не будет.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 23:33
      0
      Создатель Петрова и Баширова засветился в Африке, так что вектор борьбы капиталистов-колонизаторов и нормальных стран постепенно смещается с Украины на юг...
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 22:40
    +4
    Да уж… Кулебе - колхозным ДК руководить а не МИДом. Какой народ, такие и министры. Рагуля хоть во фрак одень- он рагулем и останется. Это не лечится. Это- генетика. И таких там-90 процентов.
  8. Алексей52
    Алексей52 Вчера, 22:44
    -1
    Ну тоже не плохо, 400 мл на дороге не валяются
  9. Комментарий был удален.
  10. Наган
    Наган Вчера, 23:38
    -1
    по опубликованным сегодня свежим оценкам, общее число украинских беженце в Европе перевалило за отметку в 10 млн человек.

    Это ж скока бригад можно сформировать? И даже дивизий?
    А Taurus в/на можно и поставить, тока не германский, а американский, производства Ford. То, что догнивает на свалках, их в свое время много выпустили. А че, им пофиг, после урановых снарядов экологии в/на все равно не будет.
  11. Галеон
    Галеон Вчера, 23:49
    +1
    Немецкое руководство пытается балансировать между политической лояльностью к англосаксам и единству запада, и трезвыми гуманитарными соображениями относительно использования бешеными псами этих ракет. Уверен, что немцы прекрасно отдают себе отчет, что ракеты полетят не по военным объектам, а по русским городам и пытаются противиться этому как могут.
    Минусуйте, конечно. Да, мне противны насмешки и оскорбления доморощенными жлобами европейских политиков здесь на ВО, и я пытаюсь в этом решении гансов найти обоснование.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 01:52
      0
      Цитата: Галеон
      я пытаюсь в этом решении гансов найти обоснование.
      Что характерно, я тоже. И сдается, что все-таки "историческая память" возобладала... Немцы -- рационально мыслят. У них оказывается еще и мозги наличиствуют: гансы точно знают, что удары по территории России немецкими Таурусами мы им не простим! И спрятаться за спины укронацистов дойчерам не удастся. am