Стало известно о том, что правительство Германии выделяет Украине очередной пакет военной помощи. Общая сумма, на которую киевскому режиму поставят оружие из ФРГ, составляет 400 млн еро. Это средства немецких налогоплательщиков, которых кабмин Шольца давно определил в финансовых доноров войны против России.
О новом пакете военной помощи рассказывает немецким журналистам министр обороны Германии Борис Писториус. По словам главы Минобороны ФРГ, Украина в рамках нового пакета получит: фугасные боеприпасы, миномётные мины, снаряды для РСЗО, машины для разминирования, бронеавтомобили. Также это зимние комплекты обмундирования и дизельные генераторы.
В этом списке нет того, чего так ожидал от Берлина киевский режим, а именно – дальнобойных ракет Taurus. Напомним, что несколько дней назад в весьма грубой форме во время совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок глава МИД Украины Кулеба заявил:
Вы же всё равно поставите нам эти ракеты (Taurus).
Пока не поставили…
Писториус, отвечая на вопрос немецкого журналиста:
Решение о поставке ракет «Таурус» Украине правительством не принято.
Неприятный сюрприз для Киева. Это уже вызвало шквал негативных оценок как со стороны украинских чиновников, так и со стороны украинских беженцев, находящихся в Германии. Стоит отметить, что, по опубликованным сегодня свежим оценкам, общее число украинских беженце в Европе перевалило за отметку в 10 млн человек.