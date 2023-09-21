Мир изменился: США возрождают свою ПРО

Положим, что заставило умных людей в Пентагоне задуматься над перспективой, понятно: СВО, проводимая Россией на Украине. И здесь вопрос не только в крылатых ракетах, это оружие совсем не такое уж и современное, а вот беспилотник, способный пролететь до 1000 км и бабахнуть на объекте – это данность дня сегодняшнего.
Самое здесь противное то, что для такого БПЛА не нужен атомный подводный ракетоносец. Его можно запустить откуда угодно, от ледокола в Северном Ледовитом океане до прогулочной яхты недалеко от Гавайев. А между этими двумя классами судов еще три десятка. И если ракета требует обученного персонала, условий хранения, да и запас этим милых штуковин на борту любой лодки весьма ограничен, то вот представляете, сколько беспилотников можно запихнуть в стандартный морской контейнер?
А учитывая, что лидер по производству этих аппаратов сегодня находится во врагах номер один у США, надо думать, что в США тоже твердо оценивают шансы и возможности. И эти шансы достойны рассмотрения под микроскопом ничуть не меньше, чем продемонстрированные возможности российских крылатых ракет.
Здесь действительно есть о чем подумать в свете СВО и работы в ней ПВО с обеих сторон. Особенно тот нюанс, когда средства ПВО атаковали идущие на цель ракеты, после чего сбитые ракеты падали на жилые кварталы и устраивали там весьма некрасивые для мирного населения последствия.
Так что совершенно немудрено, что американские военные начали новую официальную (то есть, профинансированную из бюджета) попытку изучить варианты того, как лучше защитить родину от угрозы, исходящей от все более совершенных российских и китайских крылатых ракет. Это может включать в себя возвращение отечественных ракетных баз класса «земля-воздух» в критически важные места по всей стране, хотя и не в таких масштабах, как во время холодной войны. Оружие направленной энергии, а также расширенная сенсорная и командно-контрольная инфраструктура, подкрепленная технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, также обсуждались в прошлом как часть улучшенной противоракетной обороны.
Скажем так: лазеры и рейлганы – это, конечно, прекрасно, но в плане освоения бюджетных миллиардов. Ракетные базы – это более серьезно, особенно учитывая градус любви к США у отдельных стран и группировок самого разного толка.
Уважаемое в военных кругах издание «Inside Defense» сообщило недавно, что ВВС начали «анализ альтернатив воздушной и крылатой противоракетной обороны страны» еще в июле этого года. За год до этого Пентагон выбрал службу, чтобы возглавить и координировать эти усилия, которые, как ожидается, в конечном итоге будут включать вклад всех ветвей вооруженных сил США и Агентства по противоракетной обороне (MDA). Эти новые усилия будут опираться на работу, проделанную в ходе ряда других исследований по планированию противовоздушной обороны США в течение большей части последнего десятилетия.
Несекретная карта, показывающая узлы противовоздушной обороны в Соединенных Штатах, включая зеленые кружки, обозначающие базы, на которых размещены истребители ВВС, отвечающие за оборону страны. Датирована 2021 годом.
«Inside Defense» сообщил, что заместитель министра обороны Кэтлин Хикс поручила ВВС, которые возглавляют проект, подумать о первой партии первоначальных инвестиций, которые могут быть выделены в пятилетнем плане расходов на 2026 год. А затем определить вторую очередь проектов, которые должны быть включены в пятилетний план расходов на 2030 год.
Конкретные подробности о том, что именно ВВС уже изучают в отношении улучшения возможностей обороны страны против вероятных атак крылатых ракет, остаются в секрете.
«Inside Defense» обратилось к ВВС за дополнительной информацией о том, полностью ли программа ограничена противоракетной обороной. Соответствующий потенциал защиты от крылатых ракет мог бы быть легко применим к другим угрозам, включая растущую опасность, создаваемую для внутренней инфраструктуры различными вариантами вооруженных или оснащенных оружием беспилотных авиационных систем. Как подчеркивает нынешний конфликт на Украине, грань между традиционными крылатыми ракетами и дронами-камикадзе уже очень размыта.
Ни для кого не секрет, что американские военные давно обеспокоены угрозами, исходящими от крылатых ракет, которые все больше распространяются даже среди неофициальных и террористических групп. А США имеют довольно много объектов военного характера далеко за пределами страны. За последние несколько десятилетий опасения правительства США неуклонно росли по поводу опасности, которую это оружие представляет для американских военных за рубежом и внутри страны.
В дополнение к тому, что российские и китайские вооруженные силы разрабатывают и принимают на вооружение все более эффективные конструкции, в том числе гиперзвуковые типы, обе эти страны расширяют свои варианты пусковых платформ, особенно новые, более мощные ракетные подводные лодки.
Современные сверхтихие ракетные подводные лодки, такие как российский класс «Ясень-М», были особым источником беспокойства для американских военных, когда речь заходит о возможности нанесения ударов крылатыми ракетами по Соединенным Штатам.
«То, что я действительно хочу подчеркнуть здесь, это то, что страна больше не является убежищем», — сказал полковник ВВС США Кристофер Струве, заместитель директора по операциям Командования воздушно-космической обороны США и Канады в Северной Америке (NORAD), во время виртуального круглого стола, организованного Ассоциацией защиты противоракетной обороны (MDAA) в 2021 году.
«У наших противников есть возможности использовать оружие на расстоянии, которое они могут нанести удар по критически важной инфраструктуре в Соединенных Штатах в начале конфликта и создать для нас некоторые проблемы в производстве нашей военной мощи».
Это реалии и побудили Пентагон поручить ВВС изучить многогранный подход к улучшению национальной обороны от крылатых ракет. В настоящее время потенциал противовоздушной обороны в Соединенных Штатах обеспечивается горсткой истребителей, находящихся на боевом дежурстве на базах вблизи ключевых мест.
Единственными реально постоянно развернутыми наземными средствами в континентальной части Соединенных Штатов являются Национальные передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS) и AN/TWQ-1 Avengers, расположенные в районе Большого Вашингтона, округ Колумбия, и вокруг него, также известном как Национальный столичный регион (NCR).
В Соединенных Штатах базируются зенитно-ракетные подразделения, которые могут быть развернуты в случае войны или другого крупного кризиса, но их количество ограничено.
В последние годы ВВС в сотрудничестве с армией США активно работают над расширением возможностей противоракет NASAMS, уделяя особое внимание обороне страны. Военно-воздушные силы также тестируют более новые наземные средства кинетического уничтожения приближающихся крылатых ракет, в том числе крупнокалиберную пушку, стреляющую чрезвычайно быстро летящими снарядами, называемую Hypervelocity Ground Weapon System (HGWS).
Документы, опубликованные вместе с бюджетным предложением Пентагона на 2023 финансовый год, показали планы провести испытание прототипа HGWS вместе с NASAMS где-то между началом июля и концом сентября этого года. Однако неясно, произошло ли это или все еще запланировано.
Сухопутные войска, а также Корпус морской пехоты США находятся в процессе приобретения новых зенитно-ракетных комплексов израильского (!) производства «Несокрушимый щит» и «Железный купол» соответственно, что в значительной степени обусловлено стремлением к созданию новых систем противоракетной обороны для сил, дислоцированных за рубежом. Но эти системы могут быть использованы для обеспечения дополнительных возможностей противовоздушной обороны на территории Соединенных Штатов.
Помимо вариантов наземной кинетической обороны, ВВС продемонстрировали способность сбивать крылатые ракеты противника с помощью самолетов, вооруженных 70-мм ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением. Другие кинетические и некинетические средства поражения, включая оружие направленной энергии и системы радиоэлектронной борьбы, установленные на различных платформах, могут быть частью окончательного варианта противоракетной обороны США.
Также потребуется надежная система обнаружения и целеуказания, состоящая из радаров и других датчиков. Обнаружение и отслеживание крылатых ракет, которые обычно летают на очень малых высотах и могут летать на сверхзвуковых, а теперь и гиперзвуковых скоростях, как известно, сложно.
Первым делом – самолеты?
Ключевая причина переоснащения истребителей-перехватчиков ВВС F-15C/D Eagle радарами AN/APG-63(V)3 с активной антенной решеткой с электронным сканированием (АФАР), заключалась в том, чтобы предоставить им более эффективную способность обнаруживать и отслеживать крылатые ракеты. Вообще возлагаются определенные надежды на эффективность модернизированных истребителей до F-16C/D Viper с новыми радарами с АФАР. Будущие модификации F-15EX, программа приобретения которых в настоящее время находится в стадии разработки, также будут иметь радары с АФАР.
Уделяется внимание и продолжению работ над созданием летающей платформы наблюдения. Идея подвешивания над территорией страны платформ с радарами дальнего обнаружения отложена после провала армейской программы радиолокационного дирижабля Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System (JLENS), но не закрыта. Эта работа началась в 1996 году и была отменена примерно два десятилетия спустя из-за многочисленных перерасходов средств, задержек и других проблем. В особенно печально известном инциденте в 2015 году прототип аэростата JLENS, развернутый на армейском полигоне в Абердине в штате Мэриленд, отвязался и дрейфовал в соседнюю Пенсильванию, а его оборванная швартовная система тросов сбивала линии электропередач по пути. В конце концов он потерял высоту и запутался в дереве. Но, повторюсь, идея еще не потеряла актуальности.
Кроме того, потребуются сети командования и управления, чтобы связать все воедино. Армия уже находится в процессе развертывания новой централизованной сети противовоздушной и противоракетной обороны, называемой Интегрированной системой боевого командования (IBCS), которая может быть при определенных условиях интегрирована в ABMS, более крупную систему ВВС по управлению средствами наблюдения и ПВО.
Определенные проблемы будет иметь предстоящее сопряжение систем с Канадой. Несмотря на то, что США имеют давнее партнерство в области противовоздушной обороны с Канадой через NORAD, в этом будущем планировании будет необходимо предусмотреть именно все аспекты включения канадских средств ПВО в общую систему.
В прошлом году Совет по оборонной науке опубликовал несекретное резюме будущего внутренней противовоздушной обороны США, которое провели специалисты Совета в рамках начал исследований по программе построения новой системы. В видении экспертов нормальным будет применение таких технологий, как искусственный интеллект, группы спутников на низкой орбите и ГСН ракет-перехватчиков на новых принципах наведения.
Искусственный интеллект и машинное обучение, бесспорно, могут быть очень ценными для того, чтобы помочь расчетам средств ПВО быстро расставить приоритеты, на какие входящие угрозы реагировать, и как сделать это наиболее эффективным способом, а также просто помочь им в первоначальном обнаружении этих целей. Это может даже предупредить силы ПВО США о возможности нанесения ударов еще до того, как они будут нанесены.
Вообще в США в 2021 году прошла серия испытаний под названием «Эксперименты глобального информационного доминирования» (GIDE). Там есть все: искусственный интеллект, машинное обучение, датчики GEOINT (геопространственный интеллект) на спутнике и ожидаемо – огромные стоимости всего.
Совет по оборонной науке при правительстве США, который консультирует Канцелярию министра обороны, назвал свою условную будущую интегрированную сеть противовоздушной обороны Стратегической воздушно-космической охраной II (SAGE II). Это была прямая отсылка к сети SAGE, которая использовалась для защиты неба над Соединенными Штатами и Канадой во время «холодной войны».
Условность будущей сети обусловлена одним из ключевых препятствий, которое необходимо будет преодолеть ВВС и остальным вооруженным силам США, а именно стоимость. Уже сложилось понимание того, что попытка создать современную версию внутренней сети противовоздушной обороны в стиле холодной войны и напрямую защитить всю критически важную военную и гражданскую инфраструктуру с помощью кинетической защиты будет непомерно дорогой.
«Непомерно» - это в переложении на сегодняшние условия воспоминания о временах, когда в США очень боялись советского удара. И защищались тем, что было в распоряжении страны, то есть, комплексы ПВО «Nike». Системы «Nike» использовались внутри страны в период с 1953 по 1979 год, и в конечном итоге сеть ПВО представляла собой почти 300 отдельных батарей ПВО.
Хватило бы этого, если СССР нанес бы удар по территории США? Сегодня американцы считают, что нет.
«Проще говоря: мы не можем защитить все», — заявил генерал-лейтенант армии США А. С. Ропер, заместитель командующего Северным командованием США (NORTHCOM) и заместитель командующего американским компонентом NORAD, на мероприятии, организованном аналитическим центром Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в прошлом году.
«Размещение батареи Patriot или THAAD на каждом углу неосуществимо и недоступно».
Почем стоит безопасность?
В 2021 году Бюджетное управление Конгресса (CBO) опубликовало отчет, в котором подсчитано, что приобретение и эксплуатация различных новых и модернизация старых средств противовоздушной обороны для защиты Соединенных Штатов, а также некоторых отдаленных районов может стоить от 75 до 465 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет, или от 3,75 до 23,25 миллиарда долларов в год.
Кого не ужаснула цифра? Для сравнения, американские военные просят в общей сложности 29,8 миллиарда долларов по всем службам на «возможности поражения ракет и ПВО» в 2024 финансовом году.
С одной стороны, можно, конечно, злорадствовать в предвкушении того, как американцы потратят очередные миллиарды на… Но у них с долларами проблем нет, так что потратить они их точно потратят, а вот если будет эффект?
Эффектом можно считать разработку нового, гибкого и многоуровневого подхода, необходимого для обеспечения разумного уровня защиты от крылатых ракет и других воздушных угроз на всей территории Соединенных Штатов. А уже в рамках разработанной концепции можно будет начать разрабатывать и подтягивать техническую часть.
Помимо более традиционных мер противовоздушной обороны, в том числе мобильных развертываемых средств, которые могут быть отправлены туда, где они наиболее необходимы в любой конкретной ситуации, могут быть предприняты другие шаги, направленные на то, чтобы просто получать предварительное предупреждение о приближающихся ударах.
«Я думаю, что будущее обороны страны сильно отличается от того, что мы видим сегодня», — сказал глава NORTHCOM и NORAD Ван Херк членам Конгресса в марте 2023 года.
«Вероятно, оборона будет включать в себя автономные платформы, воздушные и морские платформы, беспилотные платформы с датчиками и новые системы поражения, кинетическими и некинетическими. Я вижу, что будущее оружие противодействия, будет гораздо менее кинетическим. Будут некоторые области, которые мы должны защищать кинетическим оружием, но некинетические системы, такие как помехи РЛС и использование электромагнитного спектра, займут свое место в общем строю».
Ван Херк также признал то, что он назвал просчетами в отношении защиты воздушного пространства над Северной Америкой, когда китайский воздушный шар-шпион пролетел над частями Соединенных Штатов и Канады в начале этого года. Этот воздушный шар, а также три других до сих пор неопознанных объекта были впоследствии сбиты в воздушном пространстве США и Канады, но с какими затратами и в какие сроки!
По результатам этих происшествий, говорят, были приняты немедленные меры, в том числе изменение параметров чувствительности радаров ПВО, не заметивших шары, но остаются серьезные вопросы о политике и процедурах, действовавших в то время. Противовоздушная оборона – это род войск, который должен действовать быстро, а не размышлять сутками, наблюдать за вальяжно плывущим в небесах аэростатом или летящим по своим делам дроном. Шар может улететь, а дрон, как показывает практика, прилететь.
Но все эти разговоры о РЛС и датчиках – это прекрасно. Прекрасны и суммы, которые хотели бы получить разработчики на осуществление своих программ.
Но есть еще один, не менее серьезный вопрос: чем сбивать?
Сегодня в США наблюдается просто страшный перекос в сторону авиации, которая должна решать все проблемы в воздухе. И это тоже озадачивает некоторых думающих людей в США. И это нормально, ведь самолет – это нежный и тонкий аппарат, к которому нужен определенный подход. Например, убранная от снега и очищенная ото льда ВПП. Например. Да и к погодным условиям авиация, как ни крути, относится с вниманием.
Осуществлять ПВО исключительно силами авиации – ну даже в США уже понимают, что это неправильно. МБР и крылатая ракета – они, конечно, подождут, пока рассеется туман, уберут снег и лед с ВПП и так далее. И непонятный шарик тоже любезно зависнет в небе, в ожидании, пока F-22 его найдет и выстрелит из пушки…
Конечно, сегодня никто не ведет разговора о трех поясах прикрытия страны, как в 60-е годы. В СССР тоже не смогли, только кольцо вокруг Москвы построили. Но прикрыть важнейшие объекты чем-то кроме самолетов – это необходимо.
Но вот для этого все равно нужны ЗРК! Очевидно так…
А что есть в распоряжении армии США? Если мы говорим о реальных противоракетных комплексах, а все головные боли процитированных выше штатовских ответственных лиц именно о противоракетной обороне, то это четыре (по состоянию на 2020 год) десятка комплексов THAAD и вдвое больше MIM-104F Patriot PAC-3/PAC-3 MSE. То есть, около 120.
В старые времена 300 ЗРК «Найк-Геркулес» было мало. Сейчас – 120. Делаем выводы сами, кто во что горазд.
Да, есть вполне приличные израильские «Железные купола» и норвежские NASAMS. Но, во-первых, это ЗРК малой дальности, которые в случае израильского ЗРК хорошо перехватывают практически все, что летает, во-вторых – их тоже немного. И как они станут работать по крылатым ракетам, которые идут над самой землей, да еще со сверхзвуковыми скоростями – вопрос. Но это вопрос на потом.
Пока же в США стоит задуматься не только над дирижаблями и спутниками, напичканными датчиками, но над тривиальными пусковыми, которых явно не хватает. Если речь идет именно о создании полноценной системы ПВО, которая сможет защитить страну от любых посягательств.
А это пахнет еще одной пачкой миллиардов. Помимо той пачки, что планируется пустить на инновации в организации систем наблюдения и управления. И это без сарказма или ёрничания, действительно, если будет создана новая система ПВО, которая будет призвана охранить о сберечь США от любых поползновений со стороны России, Китая, международных террористических групп, недружественных или совсем уж агрессивных пришельцев, то к системам наблюдений и самолетам обязательно надо добавить и пусковые ЗРК, которые прикроют наиболее важные объекты на территории страны.
Это, конечно, не 400 миллиардов на 20 лет, но 200 миллиардов растянуть лет на 10 – почему нет? Было бы, как говорится, желание, а оно прослеживается в том, что сейчас говорят и планируют американские военные.
Противоракетная оборона критически важной инфраструктуры, безусловно, остается основным источником озабоченности. Поиск правильного сочетания возможностей и тех, которые могут быть приобретены и развернуты по разумной цене в ближайшие 5-10 лет, для решения этой задачи является ключевой причиной, по которой ВВС проводят свой новый анализ альтернатив противовоздушной обороны. Ну а налогоплательщикам надо приготовить еще немного денег.
Собственно, это и есть ответ на вопрос наверху: возрождение сети национальной ПВО происходит потому, что есть возможность совершить такое непростое мероприятие. Есть ли реальная угроза от Китая и России, или ее нет – это даже не десятый вопрос. Это вообще никому не интересно. Интересно другое, и мы с вами прекрасно понимаем, что стоит за внезапно возросшей угрозой от российских и китайских ракет для США.