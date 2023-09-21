Мир изменился: США возрождают свою ПРО

«То, что я действительно хочу подчеркнуть здесь, это то, что страна больше не является убежищем»

«У наших противников есть возможности использовать оружие на расстоянии, которое они могут нанести удар по критически важной инфраструктуре в Соединенных Штатах в начале конфликта и создать для нас некоторые проблемы в производстве нашей военной мощи»

«Проще говоря: мы не можем защитить все»

«Размещение батареи Patriot или THAAD на каждом углу неосуществимо и недоступно».

«Я думаю, что будущее обороны страны сильно отличается от того, что мы видим сегодня»

«Вероятно, оборона будет включать в себя автономные платформы, воздушные и морские платформы, беспилотные платформы с датчиками и новые системы поражения, кинетическими и некинетическими. Я вижу, что будущее оружие противодействия, будет гораздо менее кинетическим. Будут некоторые области, которые мы должны защищать кинетическим оружием, но некинетические системы, такие как помехи РЛС и использование электромагнитного спектра, займут свое место в общем строю»