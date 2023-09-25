СССР и КНДР: дружба, едва не завершившаяся разрывом

Союзник, но не сателлит

руководство КНДР – пишет востоковед Л. В. Забровская – восприняло крайне болезненно и дистанцировалось от СССР.

Хрущевский холодный душ, или за все надо платить

Ким Ир Сен – пишет историк советского ВМФ А. Розин – срочно созвал Пленум ЦК ТПК, на котором был одобрен курс на параллельное хозяйственное и оборонное строительство.

С этого времени доктрина «чучхе» (Кремль в свою очередь увидел в ней отход от марксизма-ленинизма, что было не лишено справедливости; больше того, таким образом «Великий вождь» дистанцировался не только от Москвы, но и от набиравшего вес на международной арене, особенно в Латинской Америке, маоизма – Прим. авт.) была дополнена тезисом «о самообороне в защите страны».

На Пленуме ЦК Трудовой партии был подвергнут жесткой критике лично Н. С. Хрущев, внутренняя и внешняя политика Советского Союза. Раздавались даже голоса с требованием разорвать дипломатические отношения с СССР.

Л. И. Брежнев растапливает северокорейский лед

Как «Великий вождь» чуть не вовлек СССР в третью мировую

Курсом чучхе, но с помощью советской военной техники

с начала 1960-х гг. до конца 1980-х гг. финансовая поддержка со стороны СССР сократилась.

приходилось 53,3 % внешней торговли Северной Кореи, а товарооборот двух стран составил 2,2 млрд долларов.

О цикличности советско/российско-северокорейских отношений



Воронцов А. В. Россия и Корея (1945–1992) Кам Бён Хи; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Международный центр корееведения. – Москва: б. и., 1993.

Забровская Л. В. Влияние перестройки на характер отношений СССР и КНДР // Россия и АТР, 2016. № 1. С. 46–56.

Клитин А. Инцидент «Пуэбло» // https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/341-intsident-pueblo.

Кобелев Е. В. 65 лет вместе с Вьетнамом. Воспоминания. М.: ИКСА РАН, 2022.

Розин А.

договора от 1961 года. Васильев П. А. Отношения СССР и России с Северной Кореей // The Newman In Foreign Policy № 54 (98) Vol. 3, июнь-июль 2020 г.Воронцов А. В. Россия и Корея (1945–1992) Кам Бён Хи; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Международный центр корееведения. – Москва: б. и., 1993.Забровская Л. В. Влияние перестройки на характер отношений СССР и КНДР // Россия и АТР, 2016. № 1. С. 46–56.Клитин А. Инцидент «Пуэбло» // https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/341-intsident-pueblo.Кобелев Е. В. 65 лет вместе с Вьетнамом. Воспоминания. М.: ИКСА РАН, 2022.Розин А. Советский флот и ВМС Северной Кореи (КНДР) Текст договора от 1961 года.