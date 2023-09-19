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В МИД Пакистана опровергли информацию о заключении Исламабадом сделки с Вашингтоном о поставках боеприпасов Киеву

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В МИД Пакистана опровергли информацию о заключении Исламабадом сделки с Вашингтоном о поставках боеприпасов Киеву

В конце июня текущего года стало известно, что властям Пакистана удалось достичь «резервного соглашения» с МВФ, предусматривающего выделения стране кредита в размере 2250 SDR (примерно 3 млрд долларов) на стабилизацию экономики. Первый транш в размере около 1,2 млрд долларов поступил на счета ЦБ Пакистана уже в середине июля.


Казалось бы, вполне рядовое и неприметное событие. Ведь многие страны мира пользуются кредитами МВФ.

Между тем вокруг вышеупомянутого соглашения разгорелся целый скандал. И все благодаря публикации на американском портале The Intercept, в которой говорится, что достичь соглашения с МВФ Исламабаду помогли представители американской власти взамен на сделку о поставке Пакистаном боеприпасов Киеву.

Авторы статьи ссылаются на некие «просочившиеся» документы, в которых якобы даже указана сумма в 900 млн долларов, на которую Исламабад должен поставить Украине боеприпасы в обмен на поддержку Вашингтона в делах с Международным валютным фондом.

Данная статья была опубликована на портале 17 сентября. При этом в Пакистане уже отреагировали на обвинения в «тайном сговоре».

Официальный представитель МИД страны Мумтаз Захра Балоч в ходе своего вчерашнего брифинга подчеркнул, что соглашение с МВФ было достигнуто исключительно в ходе успешных переговоров и продиктовано острой необходимостью проведения реформ в экономике страны.

Придание какой-либо иной окраски этим переговорам является проявлением неискренности

- заявил пакистанский дипломат.

Кроме того, Балоч напомнил, что Исламабад по-прежнему придерживается заявленного ранее нейтралитета в конфликте на Украине. Поэтому Пакистан не станет поставлять вооружение ни одной из сторон.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 10:30
    0
    От черт, а мне интересны поставки боеприпасов на лбс с нашего ВПК, пышуть с фронту, шо нехватает и бк и дальнобойных арт систем. А шо так?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:39
      0
      А шо так?
      Дык, везти боеприпасы из Пакистана в Россию не на чем. ЖД ещё не построили через Афганистан, а морем не пускают Египет и Турция. Хотели просить Талибан поделиться, но калибр не подошел. Зато у нас нашелся настоящий друг Ким... трепещи враг!
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:02
        0
        Метро не ходит, в такси не содют
        Ттттттть
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 11:09
      0
      "Дипломатия - патриотическое искусство лгать ради блага своей родины".( Амброс Бирс,"Словарь Сатаны").
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    0
    Пакистан не станет поставлять вооружение ни одной из сторон.
    А вот со временем и увидим была сделка с Сша или нет. Маркировка на снарядах и снарядных ящиках четко указывает на страну производителя. И тогда станет ясно с чьей стороны прозвучала неискренность.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:43
    0
    Так между делом - в июне 2023 г Россия поставила СПГ в Пакистан ,первую партию автомобильным транспортом ,через Узбекистан и Афганистан.Обьём сделки 110 тыс тонн.Оплата в юанях.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:00
    0
    Верю, почти, наши с КНДР тоже ни о чем таком не договаривались, почти, верите?
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:19
    0
    Как говорится, дыма без огня не бывает... Ну поглядим, кремя покажет.