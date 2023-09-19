В МИД Пакистана опровергли информацию о заключении Исламабадом сделки с Вашингтоном о поставках боеприпасов Киеву

Придание какой-либо иной окраски этим переговорам является проявлением неискренности

В конце июня текущего года стало известно, что властям Пакистана удалось достичь «резервного соглашения» с МВФ, предусматривающего выделения стране кредита в размере 2250 SDR (примерно 3 млрд долларов) на стабилизацию экономики. Первый транш в размере около 1,2 млрд долларов поступил на счета ЦБ Пакистана уже в середине июля.Казалось бы, вполне рядовое и неприметное событие. Ведь многие страны мира пользуются кредитами МВФ.Между тем вокруг вышеупомянутого соглашения разгорелся целый скандал. И все благодаря публикации на американском портале The Intercept, в которой говорится, что достичь соглашения с МВФ Исламабаду помогли представители американской власти взамен на сделку о поставке Пакистаном боеприпасов Киеву.Авторы статьи ссылаются на некие «просочившиеся» документы, в которых якобы даже указана сумма в 900 млн долларов, на которую Исламабад должен поставить Украине боеприпасы в обмен на поддержку Вашингтона в делах с Международным валютным фондом.Данная статья была опубликована на портале 17 сентября. При этом в Пакистане уже отреагировали на обвинения в «тайном сговоре».Официальный представитель МИД страны Мумтаз Захра Балоч в ходе своего вчерашнего брифинга подчеркнул, что соглашение с МВФ было достигнуто исключительно в ходе успешных переговоров и продиктовано острой необходимостью проведения реформ в экономике страны.- заявил пакистанский дипломат.Кроме того, Балоч напомнил, что Исламабад по-прежнему придерживается заявленного ранее нейтралитета в конфликте на Украине. Поэтому Пакистан не станет поставлять вооружение ни одной из сторон.