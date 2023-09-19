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Российские специалисты разработали комплекс «Лодырь», отвлекающий разведку противника от БПЛА

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Российские специалисты разработали комплекс «Лодырь», отвлекающий разведку противника от БПЛА

На фоне специальной военной операции в России продолжаются работы по совершенствованию различных видов оружия и вспомогательных систем, необходимых для применения на передовой.


Как известно, украинский конфликт показал значительно возросшее значение использования в ходе боевых действий беспилотников. Некоторыми новыми разработками в этом направлении занимается Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР). По словам его гендиректора Дмитрия Кузякина, Центру удалось разработать комплекс, названный «Лодырь», который предназначен для отвлечения системы радиоэлектронной разведки противника от реальной цели в виде настоящего FPV-расчета. Об этом Кузякин рассказал в интервью информагентству ТАСС.

В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких «Лодырей» надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения

- сказал гендиректор ЦКБР.

Если говорить простым языком, то «Лодыри» представляют собой ложную цель, которая прикрывает действия дронов. Кузякин отметил, что эти системы дешевые в производстве и работают в автономном режиме, имея возможность долго находится на позиции в спящем режиме, ожидая команды на включение. Гендиректор ЦКБР также добавил, что они активно работают над созданием новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне.
Использованы фотографии:
Официальный сайт ЦКБР
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:45
    +5
    ***
    «На "Лодыря" надейся,да сам не ленись!» —
    — «Работайте,братья!» ...


    ***
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Работайте,братья!»

      У нас такого ещё не было(((
      День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается 19 сентября ежегодно начиная с 2012 года.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:52
      0
      Российские специалисты разработали комплекс «Лодырь», отвлекающий разведку противника от БПЛА

      Я вот одного не пойму, а нафига об этом трубить во всеуслышание??? belay Что бы противник знал чего ожидать?
      "Praemonitus, praemunitus" - народная мудрость.
      Дико это выглядит. Любая новаторская успешная система, применяемая на поле боя должна оставаться секретной как можно дольше.
      Но судя по рекламе, она не для боя, а для продажи. Видимо производители оружия все еще живут в иллюзии мирного времени. negative
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 10:49
    -9
    Неплохо -однозначно! Эффективно водить противника за нос -это достижение! А ещё бы поучиться у противника изготовлению реалистичных макетов артиллерии, бронетехнки, РЛС, ПВО -из за которых нашим приходится терять по-напрасну снаряды и ланцеты !
    1. Елис_С
      Елис_С Сегодня, 11:10
      -1
      Цитата: Peter1First
      Неплохо -однозначно! Эффективно водить противника за нос -это достижение! А ещё бы поучиться у противника изготовлению реалистичных макетов артиллерии, бронетехнки, РЛС, ПВО -из за которых нашим приходится терять по-напрасну снаряды и ланцеты !

      Зачем учиться у противника изготовлению реалистичных макетов?
      Лучше научиться их распознавать!..
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 12:07
        -1
        кузякин придумал лодыря! неплохо так задумано!
      2. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 12:18
        0
        Распознать их можно только в упор. А вот самим наделать и наставить таких же реалистичных макетов вдоль фронта -не помешало бы!
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: Peter1First
      Эффективно водить противника за нос -это достижение!

      Что бы эффективно водить противника за нос - противник должен как можно дольше оставаться в неведении, чем и как это делается.
      А оглашая информацию о методах и инструментах на всю округу, 2/3 этой эффективности идет в мусор.
      negative
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:53
    +2
    Прикольное название, но тема очень важная...
  4. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:57
    0
    Помнит ли кто-нибудь самого доктора Лодера...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: acetophenon
      доктора Лодера

      такая гипотеза происхождения слова оспаривается лингвистами, например, Фасмером.
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 10:58
    +1
    Интересно, а как будет называться комплекс, нагибающий разведку противника?
    Гусары, молчать!
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 11:00
    +1
    Это автономный комплекс ложного оператора дронов-защита операторов от возможности обнаружения системами РЭР.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 11:08
      +1
      Лже-оператор)
      Такую штуку надо на робота колёсного поставить(а не гранатомёты на нем городить)и по определенному маршруту гонять ее переодически включая систему имитируя передвигающегося оператора.Был бы у нас аналог робота "мула" как у Бостон Дайнемекс, то его вообще можно было бы по лесу пустить бродить, имитируя того же оператора. hi
  7. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 12:24
    +1
    А зачем мы открываем свои наработки до их массового применения на фронте? Ведь вражинам это посказка...да и они могут сказать спонсорам "хочу такое" и всё...они смастырят быстрее, чем мы.
  8. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 12:24
    0
    А зачем мы открываем свои наработки до их массового применения на фронте? Ведь вражинам это посказка...да и они могут сказать спонсорам "хочу такое" и всё...они смастырят быстрее, чем мы.
  9. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 12:51
    0
    Замечательное название!!!
    Режет слух названия зверей и терминаторов у нашего вооружения. Насколько лучше и иносказательней названия советских систем!