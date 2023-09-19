Российские специалисты разработали комплекс «Лодырь», отвлекающий разведку противника от БПЛА

На фоне специальной военной операции в России продолжаются работы по совершенствованию различных видов оружия и вспомогательных систем, необходимых для применения на передовой.
Как известно, украинский конфликт показал значительно возросшее значение использования в ходе боевых действий беспилотников. Некоторыми новыми разработками в этом направлении занимается Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР). По словам его гендиректора Дмитрия Кузякина, Центру удалось разработать комплекс, названный «Лодырь», который предназначен для отвлечения системы радиоэлектронной разведки противника от реальной цели в виде настоящего FPV-расчета. Об этом Кузякин рассказал в интервью информагентству ТАСС.
В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких «Лодырей» надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения
- сказал гендиректор ЦКБР.
Если говорить простым языком, то «Лодыри» представляют собой ложную цель, которая прикрывает действия дронов. Кузякин отметил, что эти системы дешевые в производстве и работают в автономном режиме, имея возможность долго находится на позиции в спящем режиме, ожидая команды на включение. Гендиректор ЦКБР также добавил, что они активно работают над созданием новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне.