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Приехавший на Генассамблею ООН президент Турции спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

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Приехавший на Генассамблею ООН президент Турции спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

Интересное заявление относительно украинского вооруженного конфликта сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который приехал на Генеральную ассамблею ООН в США.


По утверждению Эрдогана, вооруженный конфликт на Украине может быть очень длительным. При этом, отметил Эрдоган, глава российского государства Владимир Путин выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине.

Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро

- сказал Эрдоган телеканалу PBS.

Владимир Путин, утверждает турецкий лидер, хочет, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее, и он его словам доверяет. Отдельно Эрдоган подчеркнул, что он доверяет России в целом.

Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история

- заметил турецкий президент.

Ранее стало известно, что Эрдоган обсудит в Нью-Йорке украинский конфликт и «зерновую сделку» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Турецкий президент выступает за продление «зерновой сделки».

При этом в Анкаре прекрасно понимают, что главная причина выхода России из сделки заключается в позиции Запада по данному вопросу. США и Великобритания, и это в Турции отмечали и прежде, создают препятствия для «зерновой сделки», отказываясь выполнять условия России по разрешению финансовых транзакций за экспорт российской аграрной продукции.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 10:28
    -2
    Надо же какой мудрый предсказатель, то мы сами не догадывались.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Маз
      Надо же какой мудрый предсказатель, то мы сами не догадывались.

      Нет не догадывались. Вы за 3 дня планировали Киев брать.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:28
    0
    Как в "Кавказской пленнице"..Хочу,да не могу..Кроме желания надо иметь еще и силу и умных командиров,а не преданных..
  3. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:37
    +1
    Владимир Путин, утверждает турецкий лидер, хочет, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее, и он его словам доверяет.


    да, но на каких условиях?
    или как в прошлом году было, в марте?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    +1
    Эрдоган начал в чём то догадываться после стояния Турции в очереди 24 года ,для вступления в ЕС?!
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 11:28
      +1
      Эрдоган начал в чём то догадываться после стояния Турции в очереди 24 года ,для вступления в ЕС?!

      Для вступления в ЕС, нужно полная поддержка по таким либеральным вопросам как (смена пола, гей парады, наркотики,...)
      Турция либеральный курс не поддержала, поэтому ее в ЕС не пускают.
  5. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 10:39
    0
    Владимир Путин, утверждает турецкий лидер, хочет, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее, и он его словам доверяет. Отдельно Эрдоган подчеркнул, что он доверяет России в целом.

    Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история

    - заметил турецкий президент.

    Член нато, показывающий открыто свое дружественное отношение к России...
    Один - против "своей " натовской команды! Кто поспорит, что он нам не помогает?!...
    А его цитата:
    По утверждению Эрдогана, вооруженный конфликт на Украине может быть очень длительным.

    Это просто "брошенный на съеденье голодным" СМИ "кусок"...чтоб отстали...
  6. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 10:46
    +2
    конечно,с тактикой тут воюем,а тут не воюем,и украинцы братья.....можно всю жизнь свошничать)
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    +1
    эта война будет длиться долго и закончится не скоро
    Кто знает, кто знает? В сегодняшней ситуации в мире когда в одночасье меняется власть, совершаются "цветные революции", возникают вооруженные конфликты, обрушиваются стихийные бедствия и техногенные катастрофы зарекаться на какой-то длительный срок чего бы то ни было наверное не стоит.
    Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история
    А искренне ли это сказано? Если искренне, то тогда спасибо.
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:48
    0
    прогнозирую что к 25 либо закончится,либо нато присоединится
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:53
    +1
    Писал и ещё раз напишу - он таки что-то знает.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    +1
    Что бы не говорили, не писали, но общую историю изменить нельзя. Когда турки были "друзьями" России? Может быть я чего-то не знаю.
    «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:16
    +2
    Если посмотреть конфликты где запад поджигал, то они шли годами. Ну и мы по сути наступили в ловушку запада, думая что мы то точно не попадёмся.