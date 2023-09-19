Приехавший на Генассамблею ООН президент Турции спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро

Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история

Интересное заявление относительно украинского вооруженного конфликта сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который приехал на Генеральную ассамблею ООН в США.По утверждению Эрдогана, вооруженный конфликт на Украине может быть очень длительным. При этом, отметил Эрдоган, глава российского государства Владимир Путин выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине.- сказал Эрдоган телеканалу PBS.Владимир Путин, утверждает турецкий лидер, хочет, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее, и он его словам доверяет. Отдельно Эрдоган подчеркнул, что он доверяет России в целом.- заметил турецкий президент.Ранее стало известно, что Эрдоган обсудит в Нью-Йорке украинский конфликт и «зерновую сделку» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Турецкий президент выступает за продление «зерновой сделки».При этом в Анкаре прекрасно понимают, что главная причина выхода России из сделки заключается в позиции Запада по данному вопросу. США и Великобритания, и это в Турции отмечали и прежде, создают препятствия для «зерновой сделки», отказываясь выполнять условия России по разрешению финансовых транзакций за экспорт российской аграрной продукции.