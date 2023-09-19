Военное обозрение
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19 сентября – День оружейника в России

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19 сентября – День оружейника в России

Создатели российского оружия и военной техники отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Каждый год он проходит 19 сентября.

Официально праздник называется «День оружейника в России». Его решили учредить в 2010 году по инициативе живой легенды российского оружейного дела – Михаила Калашникова. Этого человека знают во всем мире как создателя знаменитого автомата Калашникова – АК-47.

Конструктор обратился к Владимиру Путину, который на тот момент возглавлял правительство РФ. Это произошло во время посещения премьер-министром оборонного предприятия «Ижмаш» в Ижевске. С подобной просьбой обратились к властям страны Союз российских оружейников. И тогда президент РФ Дмитрий Медведев в декабре 2011 года учредил новый профессиональный праздник для конструкторов, инженеров и других работников российского ОПК.

С того момента по всей России стали отмечать День оружейника. Естественно, наиболее ярко проходит праздник в городах, где расположены крупные предприятия ОПК. Особенно торжественно его проводят в Ижевске и Туле. Зачастую программа праздника носит не только развлекательный, но и просветительский характер. В частности, к этому дню российские музеи открывают специальные экспозиции и интерактивные мероприятия.

А руководство Росгвардии в 2023 году решило организовать к празднику серию выставок современных образцов оружия и военной техники в ряде городов России. Росгвардейцы решили начать с Екатеринбурга, где были продемонстрированы патрульные и командно-штабные машины, а также катер на воздушной подушке, робототехнический комплекс и некоторые новые образцы стрелкового вооружения. Особого внимания заслуживают показанные на выставке беспилотники с модернизированными устройствами для сброса боеприпасов. Подобные мероприятия Росгвардия намерена провести также в Нижнем Новгороде и на Северном Кавказе.

Трудно не заметить, что серьезный толчок развитию оборонной промышленности России дала военная спецоперация. Особенно ярко это продемонстрировал прошедший в этом году форум «Армия-2023».

К примеру, там показали обновленную версию автомата АК-12, которой вскоре вооружат наших военных. В качестве экспортной версии, которую также производит концерн «Калашников», был продемонстрирован АК-19 натовского калибра 5,56 мм.

Среди прочего, заслуживает особого внимания новая авиационная ракета С-8КЛ, созданная инженерами Института прикладной физики. Ее боевая часть представляет собой 24 осколочно-кумулятивных элемента.

Эти и другие разработки российских оружейников помогают нашим военным успешно выполнять боевые задачи.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником вас, уважаемые работники отечественной «оборонки». Спасибо вам за то, что поддерживаете славу русского оружия и чтите многовековые традиции российских оружейников.
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:57
    +2
    ***
    — «С Праздником,оружейники!» ...



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  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    +2
    С праздником! От пистолета до стратегической ракеты для защиты Отечества - все дело рук наших оружейников. И в этой области своих "Кулибиных" достаточно, за что им огромное спасибо.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:55
      +1
      Завещание первого Оружейника....Вот такая связь времен.
      С Праздником оружейники !
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:17
    +2
    С праздником оружейники!
    Инж. по вооружению полка "Нормандия- Неман".
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:18
    0
    С праздником оружейники!
    Инж. по вооружению полка "Нормандия- Неман".
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 12:01
    0
    С профессиональным праздником вас, дорогие оружейники!
    Вы сумели пережить все пертурбации 1991-2023 гг, и уже за одно только это заслужили полное право именоваться непобедимыми! love
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:11
    -1
    Это всё вторично. 19 сентября 1969 года впервые в небо поднялся Ми-24.