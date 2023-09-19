19 сентября – День оружейника в России

Создатели российского оружия и военной техники отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Каждый год он проходит 19 сентября.
Официально праздник называется «День оружейника в России». Его решили учредить в 2010 году по инициативе живой легенды российского оружейного дела – Михаила Калашникова. Этого человека знают во всем мире как создателя знаменитого автомата Калашникова – АК-47.
Конструктор обратился к Владимиру Путину, который на тот момент возглавлял правительство РФ. Это произошло во время посещения премьер-министром оборонного предприятия «Ижмаш» в Ижевске. С подобной просьбой обратились к властям страны Союз российских оружейников. И тогда президент РФ Дмитрий Медведев в декабре 2011 года учредил новый профессиональный праздник для конструкторов, инженеров и других работников российского ОПК.
С того момента по всей России стали отмечать День оружейника. Естественно, наиболее ярко проходит праздник в городах, где расположены крупные предприятия ОПК. Особенно торжественно его проводят в Ижевске и Туле. Зачастую программа праздника носит не только развлекательный, но и просветительский характер. В частности, к этому дню российские музеи открывают специальные экспозиции и интерактивные мероприятия.
А руководство Росгвардии в 2023 году решило организовать к празднику серию выставок современных образцов оружия и военной техники в ряде городов России. Росгвардейцы решили начать с Екатеринбурга, где были продемонстрированы патрульные и командно-штабные машины, а также катер на воздушной подушке, робототехнический комплекс и некоторые новые образцы стрелкового вооружения. Особого внимания заслуживают показанные на выставке беспилотники с модернизированными устройствами для сброса боеприпасов. Подобные мероприятия Росгвардия намерена провести также в Нижнем Новгороде и на Северном Кавказе.
Трудно не заметить, что серьезный толчок развитию оборонной промышленности России дала военная спецоперация. Особенно ярко это продемонстрировал прошедший в этом году форум «Армия-2023».
К примеру, там показали обновленную версию автомата АК-12, которой вскоре вооружат наших военных. В качестве экспортной версии, которую также производит концерн «Калашников», был продемонстрирован АК-19 натовского калибра 5,56 мм.
Среди прочего, заслуживает особого внимания новая авиационная ракета С-8КЛ, созданная инженерами Института прикладной физики. Ее боевая часть представляет собой 24 осколочно-кумулятивных элемента.
Эти и другие разработки российских оружейников помогают нашим военным успешно выполнять боевые задачи.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником вас, уважаемые работники отечественной «оборонки». Спасибо вам за то, что поддерживаете славу русского оружия и чтите многовековые традиции российских оружейников.