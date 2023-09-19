Поражение FPV-дроном турецкого бронеавтомобиля Kirpi ВСУ попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение российским FPV-дроном поставленного турецкими властями боевикам киевского режима бронеавтомобиля Kirpi.
На кадрах, снятых в районе населенного пункта Новодонецкое, можно увидеть, как российский беспилотник перемещается в воздухе над лесополосой, после чего снижается и точно попадает в переднюю часть турецкого бронеавтомобиля. Неподалеку можно также заметить два украинских танка Т-72, подбитых ранее.
Ранее отмечалось, что на фоне соотношения потерь западной и советской бронетехники боевиков киевского режима можно предположить, что западные кураторы одернули украинское командование, вынудив сократить использование в активных боевых действиях поставленную странами НАТО военную технику.
В июне 2023 относительные потери западной бронетехники превышали половину общих потерь по всей линии фронта в течение месяца, однако впоследствии основную массу потерянной ВСУ военной техники составили образцы, доставшиеся боевикам киевского режима в наследство от Советского Союза.
Тем не менее украинское командование вынуждено в долгосрочной перспективе практически полностью заместить советские образцы бронетехники западными, потери которых с околонулевых показателей в первые месяцы СВО к настоящему времени достигают 25-30%.
Кроме того характерно практически полное вытеснение имевшихся на вооружении ВСУ бронеавтомобилей западными образцами, в том числе турецкими MRAP Kirpi.