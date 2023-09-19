Военное обозрение
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Поражение FPV-дроном турецкого бронеавтомобиля Kirpi ВСУ попало в кадр

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Поражение FPV-дроном турецкого бронеавтомобиля Kirpi ВСУ попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение российским FPV-дроном поставленного турецкими властями боевикам киевского режима бронеавтомобиля Kirpi.


На кадрах, снятых в районе населенного пункта Новодонецкое, можно увидеть, как российский беспилотник перемещается в воздухе над лесополосой, после чего снижается и точно попадает в переднюю часть турецкого бронеавтомобиля. Неподалеку можно также заметить два украинских танка Т-72, подбитых ранее.





Ранее отмечалось, что на фоне соотношения потерь западной и советской бронетехники боевиков киевского режима можно предположить, что западные кураторы одернули украинское командование, вынудив сократить использование в активных боевых действиях поставленную странами НАТО военную технику.

В июне 2023 относительные потери западной бронетехники превышали половину общих потерь по всей линии фронта в течение месяца, однако впоследствии основную массу потерянной ВСУ военной техники составили образцы, доставшиеся боевикам киевского режима в наследство от Советского Союза.

Тем не менее украинское командование вынуждено в долгосрочной перспективе практически полностью заместить советские образцы бронетехники западными, потери которых с околонулевых показателей в первые месяцы СВО к настоящему времени достигают 25-30%.

Кроме того характерно практически полное вытеснение имевшихся на вооружении ВСУ бронеавтомобилей западными образцами, в том числе турецкими MRAP Kirpi.

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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:08
    0
    Поражение FPV-дроном турецкого бронеавтомобиля Kirpi ВСУ попало в кадр

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  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 11:20
    +2
    Любая, идущая против наших позиций боевая техника, не зависимо от ее поставщика и производителя, - вражеская, а значит должна быть уничтожена.
    Все - просто!...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +2
    западные кураторы одернули украинское командование, вынудив сократить использование в активных боевых действиях поставленную странами НАТО военную технику.
    Поняли, что на этих не напасешься сколько не поставляй? И, что теперь часть западной техники будет отстаиваться в тылу для поднятия морального духа вновь прибывшим?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:39
    +4
    Султан сейчас в ООН распинается как миротворец на счет конфликта на окраине, а чем он лучше матрасни? Тоже свое вооружение шлет окраине, не в пример Орбану. Говорит одно, а делает другое, ну и? Пожарный с бензином.
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 12:20
      +2
      Говорит одно, а делает другое, ну и? Пожарный с бензином

      Он не пожарный, а, типа того:

  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:17
    +1
    Оператор красава, со стороны дымов зашел, что бы дрон не был замечен