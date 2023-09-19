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Испанская пресса: Украина пытается найти альтернативу спутниковой сети Starlink

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Испанская пресса: Украина пытается найти альтернативу спутниковой сети Starlink

Украинское руководство пытается найти альтернативный вариант использованию спутниковой сети Starlink. Об этом пишет испанская газета El Pais.


По утверждению испанского издания, киевский режим ищет возможности для замещения сети, принадлежащей Илону Маску. Просто отказаться от сети Украина не может, так как это приведет к полному краху украинских вооруженных сил.

В то же время, Украина давно недовольна позицией собственника сети Илона Маска. Американский миллиардер давно и регулярно критикует и сам киевский режим, и его поддержку Западу.

Напомним, что Маск в свое время не раз заявлял, что Крым является российским, а на других освобожденных территориях надо провести референдум по вопросу их самоопределения. Понятно, что эти регионы и так вошли в состав России по итогам референдума, но сама позиция Маска очень интересна для представителя американской экономической элиты.

Ранее Маск отказался включать свою спутниковую сеть в Крыму. По утверждению западной прессы, это привело к срыву атаки украинских формирований на базы российского Черноморского флота. Сам Маск заявлял позже, что включать Starlink в Крыму он не стал из-за западных санкций, поскольку они распространяются и на Крымский полуостров. Но киевский режим, понятное дело, не может простить американскому предпринимателю его принципиальную позицию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Official SpaceX Photos
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:21
    0
    Украина пытается найти альтернативу спутниковой сети Starlink —

    ***
    — Ну-ну,ищите,найдёте всем расскажите ...
    ***
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ну-ну,ищите,найдёте всем расскажите ...

      Oneweb , только вопрос даст ли им доступ к этой сети Британия.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    +3
    У них там депутат из цирка предложил 50 тыс. урок посадить на велогенераторы для выработки электроэнергии, месяц выполнения нормы - 3 дня срока с хвоста снимается. Вышел по "УДО-норме" тут два пути, или военком заберет, или прямиком на Олимпиаду по линии велоспорта. Короче, нарасхват. Да, со сроком от пятнашки и выше смысла "соревноваться" нет, до финиша не доведет в априори. Как-то так. А тут про спутниковый интернет...........
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 12:22
      0
      *У них там депутат из цирка предложил 50 тыс. урок посадить на велогенераторы для выработки электроэнергии, месяц выполнения нормы - 3 дня срока с хвоста снимается*.
      А почему это вас так удивило? Депутат любит сериалы. Всего и делов.
      «Пятнадцать миллионов заслуг» (англ. Fifteen Million Merits) — второй эпизод первого сезона телесериала «Чёрное зеркало».
      *Вселенная, описанная в эпизоде, является сатирой на развлекательные шоу. В этом мире каждый человек должен вырабатывать электроэнергию при помощи динамо-машины в виде велосипеда. За это люди получают валюту, которая называется «заслуги». Ежедневная работа прерывается рекламой, которую нельзя пропустить без денежного штрафа. Полные люди считаются людьми третьего сорта: им позволяют или работать уборщиками, или участвовать в развлекательных шоу, где их унижают*.
  3. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 11:36
    +1
    Украинское руководство пытается найти альтернативный вариант использованию спутниковой сети Starlink.

    Что,клоуны? Ищите? Пентагон тоже ищет и никак не может найти! Хотя ему то есть, где поискать, в отличии от вас!!!
  4. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 11:37
    0
    Сам Маск заявлял позже, что включать Starlink в Крыму он не стал из-за западных санкций, поскольку они распространяются и на Крымский полуостров.
    Красиво. По другому и не скажешь. И ведь и не докопаешься.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:38
    +2
    Маск периодически режет правду-матку, что не нравится не только Киеву, но Вашингтону. Не зря в американских СМИ начали появляться статейки о якобы мошеннических схемах Маска и попытками накопать на него крупный компромат. Сожрет мужика американский империализм и не посмотрит, что он миллиардер. "Белая ворона" американским истеблишментом не приветствуется и подлежит травле.
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 11:45
    0
    - включать Starlink в Крыму он не стал из-за западных санкций,
    Верю,ибо остальная территория РФ "как на ладони",судя по маршрутам украинских дронов.
  7. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 12:11
    +1
    Так пускай свою сеть запустят. Величайшая нация же. laughing
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:24
    +1
    Это хорошо характеризует менталитете щирого бандерлога. Сначала - дайте все, много и на халяву. После того как дали - мало, плохое и некачественное. С другой стороны та селюковская наглость и нахрапистость, с которой они уже требуют от коллективного запада всевозможной помощи, скорее всего говорит о том, что это им все было обещано в первые дни после начала СВО. В первые дни зелибобик метался и скулил о том что всегда готов был договариваться с Россией. А потом вдруг стал непримиримым борцом. Видимо англосаксы насыпали хорошую горку кокоса и обещали всего на свете.
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 12:47
    0
    Хоть заищись, альтернативы нет. Зато есть страдания миллиардера об упущенной выгоде, так как Пентагон тоже хочет иметь связь в колонии на халяву и сообщения об участившемся попадании ракет прямо в терминалы у чубатых вояк.