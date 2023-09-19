Испанская пресса: Украина пытается найти альтернативу спутниковой сети Starlink

Украинское руководство пытается найти альтернативный вариант использованию спутниковой сети Starlink. Об этом пишет испанская газета El Pais.
По утверждению испанского издания, киевский режим ищет возможности для замещения сети, принадлежащей Илону Маску. Просто отказаться от сети Украина не может, так как это приведет к полному краху украинских вооруженных сил.
В то же время, Украина давно недовольна позицией собственника сети Илона Маска. Американский миллиардер давно и регулярно критикует и сам киевский режим, и его поддержку Западу.
Напомним, что Маск в свое время не раз заявлял, что Крым является российским, а на других освобожденных территориях надо провести референдум по вопросу их самоопределения. Понятно, что эти регионы и так вошли в состав России по итогам референдума, но сама позиция Маска очень интересна для представителя американской экономической элиты.
Ранее Маск отказался включать свою спутниковую сеть в Крыму. По утверждению западной прессы, это привело к срыву атаки украинских формирований на базы российского Черноморского флота. Сам Маск заявлял позже, что включать Starlink в Крыму он не стал из-за западных санкций, поскольку они распространяются и на Крымский полуостров. Но киевский режим, понятное дело, не может простить американскому предпринимателю его принципиальную позицию.