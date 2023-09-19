Крупный американский предприниматель Илон Маск сделал очередное заявление, которое вызвало особую рефлексию и либералов и неоконсерваторов. Те ещё не отошли от заявления миллиардера о том, что Starlink он не включал в районе Крыма, так как власти США ввели санкции на использование американских спутниковых систем в Крыму, как новый укол от Маска.
В беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Илон Маск сказал фразу, которая имеет все основания для того, чтобы стать крылатой. Вполне возможно, что фраза принадлежит не самому Илону Маску, но высказал её он и она вполне чётко отражает современные реалии и взгляды на историю.
Илон Маск:
Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию.
Нетяньяху оценил шутку, в которой есть немало правды. Действительно, известная интернет-энциклопедия давно превратилась в ангажированную площадку, где настойчиво продвигается только одна (западная) точка зрения буквально на всё, вплоть до исторических событий по всему миру.
Маск отметил, что враги победителей всё ещё живы, то они способны нанять достаточное число редакторов, которые могли бы исправлять так, как им нужно, статьи в интернет-энциклопедии.
Оценивший доводы Маска израильский премьер:
Получается, что историю сегодня пишут люди, которые могут наплодить больше редакторов для Википедии. Да уж…
Такое обсуждение вызвало критику со стороны либерально настроенных кругов на Западе, что лишний раз подчёркивает правоту рассуждений Маска.