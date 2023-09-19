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Илон Маск: Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию

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Илон Маск: Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию

Крупный американский предприниматель Илон Маск сделал очередное заявление, которое вызвало особую рефлексию и либералов и неоконсерваторов. Те ещё не отошли от заявления миллиардера о том, что Starlink он не включал в районе Крыма, так как власти США ввели санкции на использование американских спутниковых систем в Крыму, как новый укол от Маска.


В беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Илон Маск сказал фразу, которая имеет все основания для того, чтобы стать крылатой. Вполне возможно, что фраза принадлежит не самому Илону Маску, но высказал её он и она вполне чётко отражает современные реалии и взгляды на историю.

Илон Маск:

Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию.

Нетяньяху оценил шутку, в которой есть немало правды. Действительно, известная интернет-энциклопедия давно превратилась в ангажированную площадку, где настойчиво продвигается только одна (западная) точка зрения буквально на всё, вплоть до исторических событий по всему миру.
Маск отметил, что враги победителей всё ещё живы, то они способны нанять достаточное число редакторов, которые могли бы исправлять так, как им нужно, статьи в интернет-энциклопедии.

Оценивший доводы Маска израильский премьер:

Получается, что историю сегодня пишут люди, которые могут наплодить больше редакторов для Википедии. Да уж…

Такое обсуждение вызвало критику со стороны либерально настроенных кругов на Западе, что лишний раз подчёркивает правоту рассуждений Маска.
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:23
    -4
    Я уже писал,что ему надо ждать в постели отрезанную голову любимой лошади.Как несговорчивому режиссеру у Пьяджи..
    1. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 12:53
      +1
      Если ты думаешь, что несговорчивому дали бы все с ложечки, чтобы он зарабатывал миллиарды, то у меня для тебя плохие новости. Маск человек системы, а в США скоро выборы...
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:01
      -3
      известная интернет-энциклопедия давно превратилась в ангажированную площадку, где настойчиво продвигается только одна (западная) точка зрения

      Это кстати далеко от истины, многие статьи русскоязычной части Вики ангажированы как раз в про-российском ключе.
      Иногда русскоязычная и англоязычная версия одной и той же статьи - разнятся как небо и земля, причем обе далеки от адекватной подачи информации.
  2. stelltok
    stelltok Сегодня, 11:26
    +3
    где настойчиво продвигается только одна (западная) точка зрения буквально на всё

    Правильнее написать продвигается либеральная точка зрения. А не западная. Ведь запад тоже разный.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 11:51
      -2
      продвигается либеральная точка зрения.


      Что вполне логично, ведь весь интернет и был создан либералами.
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 12:16
        +2
        Цитата: dump22
        Что вполне логично, ведь весь интернет и был создан либералами.

        Такие как вы, в средневековье книги жгли, ибо не консервативно и ересь...
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:29
        +1
        Цитата: dump22
        Что вполне логично, ведь весь интернет и был создан либералами.

        Создан он был технарями.
        Либералы лишь финансировали когда поняли потенциал использования.
        Но и не только они.
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 13:04
        +1
        Цитата: dump22
        весь интернет и был создан либералами

        Интернет был создан технократами милитаристами, если уж на то пошло. laughing
        Он был создан инженерами, работающими на министерство обороны США. yes
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:26
    +16
    Верно Маск сказал, все страны гитлеровской коалиции сейчас судорожно пытаются переписать историю прошлого в Вики.
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 11:28
    +2
    Крупный американский предприниматель Илон Маск сделал очередное заявление, которое вызвало особую рефлексию и либералов и неоконсерваторов. Те ещё не отошли от заявления миллиардера о том, что Starlink он не включал в районе Крыма, так как власти США ввели санкции на использование американских спутниковых систем в Крыму, как новый укол от Маска.

    Так их всех, Илон!!! Пусть почувствуют вкус настоящей правды!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:29
    +2
    Есть много вариантов - мне нравится ,Джавахарналл Неру: Историю пишут победители и завоеватели и со своей точки зрения!!!Но юмор Маска - зачёт.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:30
    +2
    . Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию.

    Укол в сторону евреев wassat
    Я не антисемит. И вообще для меня любой соотечественник - родственник.
    Но укол в вашу сторону
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: igorbrsv
      Укол в сторону евреев

      Как раз наоборот, это реверанс.
      Израиль пишет свою историю, а антисемитское лобби в ООН переписывает Вики.
      Причем за примером далеко ходить не надо:
      Война 2006-го. Израиль 34 дня гнал Хизбаллу, которая молила о перемирии с первых дней. Продвигаясь вперед до последней минуты. Перемирие было заключено полностью на условиях Израиля, которые Хизбалла безропотно выполнила.
      Но зато теперь Хизбаллу везде позиционируют чуть ли не победителем этого конфликта.
    2. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 13:45
      0
      Вы неточно выразились. Антисемит - ненавистник всех семитов, в том числе и арабов. Ненавистник евреев - юдофоб.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +8
    Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию.
    А ведь хорошо сказал. Сегодня действительно, как пример проигравшие во 2 МВ редактируют историю под себя, причем нагло и цинично.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 11:42
      -3
      проигравшие во 2 МВ редактируют историю под себя, причем нагло и цинично


      Во 2МВ как известно проиграла Германия и ее союзники: Япония, Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Хорватия.

      Это значит они сейчас редактируют историю под себя?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:12
        0
        . Во 2МВ как известно проиграла Германия и ее союзники: Япония, Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Хорватия

        А разве нет? Они обвинили Россию в терроризме и геноциде. Причём Германия и Венгрия нас обвиняют меньше всех. И сейчас они её редактируют. На Украине отредактировали уже
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:49
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Сегодня действительно, как пример проигравшие во 2 МВ редактируют историю под себя, причем нагло и цинично.

      Когда читаешь мемуары гитлеровских генералов, написанные в 50-60-х годах, то уже по ним видно, что они начали переписывать историю. В мемуарах рядовых и младшего офицерского состава, такого не найдешь, там правда войны в отличии от генералов. Особенно в этом отличился Альберт Кессельринг - генерал-фельдмаршал, большое брехло.
      Кессельринг вынашивал планы новой войны и предлагал, основываясь на соглашении между Аденауэром и де Голлем, начать новый поход на Восток против Советского Союза.
      Так что ноги германского неонацизма, вот оттуда и растат.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 12:04
        +4
        Цитата: carpenter
        Особенно в этом отличился Альберт Кессельринг

        Совершенно не возражаю против Вашей оценки, но Манштейн... такой Манштейн, что вполне способен побороться с Кессельрингом за 1 место в этом рейтинге.
        А вот Типпельскирху - респект
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:13
          0
          Цитата: Андрей из Челябинска
          но Манштейн... такой Манштейн, что вполне способен побороться с Кессельрингом за 1 место в этом рейтинге.

          Один только приказ Манштейна, от 1941 года, чего стоит:
          «Солдат должен понимать необходимость жестокого наказания еврейства — носителя самого духа большевистского террора. Это также необходимо для того, чтобы пресечь в зародыше все попытки восстаний, которые в большинстве случаев организованы евреями.»
  8. molyr
    molyr Сегодня, 11:31
    +5
    во как метко сказал, фраза может и правда стать крылатой
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:31
    +2
    Вообще то верно что историю пишут победители. Только вот проигравшие пишут альтернативную историю,где видят себя победителями!
  10. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 11:33
    +3
    Англичане всегда говорили:
    Вообще не важно что там было на самом деле, важно что об этом напишет Times
  11. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:37
    +5
    Слишком умный,не по годам мудрый и очень богатый. Таких в политику не пускают, потому что у них есть свое мнение и они не боятся его говорить...
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:19
      +1
      Цитата: PVV66
      Таких в политику не пускают

      Такие в политику и не идут, они посылают в нее своих людей.
  12. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 11:38
    0
    Илон Маск:
    Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию.

    Не говорил Маск ничего такого. Редактора! Ну вы чего? Проверяйте источники. Вот оригинал видео с русскими субтитрами
    https://t.me/breakingmash/47915
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 11:53
      +4
      Хм....
      Именно так он и сказал:
      "Историю пишут победители....но только не в том случае, если враги еще живы, и у них много времени, чтобы редактировать Википедию..."
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 11:38
    +4
    Пример "человека свободного". Любит шокировать аудиторию и старперов.
  14. certero
    certero Сегодня, 11:41
    0
    Маск обладает мощнейшим ресурсом starlink который значит для военных действий как бы не больше всех других гражданских вещей. Старлинг - это беспилотники которые могут управляться в любой точке мира. Это практически не заглушаемая связь опять же в любой точке мира. Хотя нет не в любой на севере сложно будет с этим:)
    А вот у России ничего подобного нет. Почему? Потому что феномен такого бизнесмена у нас просто невозможен.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 12:02
      +1
      Возможен. Но долго ждать придётся. Когда из того небольшого числа ребят, интересующихся космонавтикой, вырастут те, которые и деньги зарабатывать умеют. Даже для самих США Илон Маск - явление сравнительно новое.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:43
    -2
    Википедию тоже победители пишут, исторический факт
  16. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:59
    +2
    Ох, Илоша... Хороший ты парень, но... Страшновато за тебя.
  17. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 12:11
    +6

    Не всю историю можно исправить...
    Знаю что комментарий слишком короткий...
  18. HAM
    HAM Сегодня, 12:15
    0
    Ох,как у нас любят превозносить кого то из америкосов,имеющих хоть какое то своё мнение(которое нам нравится)....взять хотя бы Трампа,а теперь вот Маск......но как то все забывают,что они до мозга костей американцы,а
    следовательно них прежде всего свои шкурные интересы,но никак не чужие....Он не "наш"-он свой,американский....
  19. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 12:56
    0
    К счастью, в википедии не только исторический и политический материал, но есть ещё и чисто научный. И к сожалению, сколько бы не балаболили власти о создании альтернативы, никакой ближайшей альтернативы википедии нет. Чисто технические данные постоянно приходится смотреть именно в википедии. Лично я просто игнорирую аналитическую информацию, представленную там. Какая бы власть ни контролировала эту платформу, там всегда будет ложь.
  20. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 13:55
    0
    Чтобы переписать историю, необходимо уничтожить и исправить все документальные данные, а это невозможно впринципе. Ты можешь сочинить ложь, но она всё равно останется ложью. А википедия ещё та помойка в плане истории.
  21. alystan
    alystan Сегодня, 14:00
    0
    Илон Маск: Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию

    "Золотые слова". Только Википедию правят для массового обывателя, а эти проигравшие везде и всюду, вплоть до ООН и историко-научных кругов, "все переписывают и переутверждают".

    Этим они гораздо опаснее. Только за последние 30 с небольшим лет они переформатировали сознание у большей части населения некогда бывшей единой страны-победительницы. Результаты мы все сегодня лицезреем.

    А ведь и наша "элитка" как содействовала всему этому безобразию, так и продолжает этим заниматься (различные федеральные министры). А всяким Эрнстам, Канделаки и иже с ними, за что непонятно, вручают государственные награды.
  22. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:26
    0
    Отлично сказано... особенно если учесть, что ВЕСЬ русскоязычный сегмент педивикии модерируется шароварными модераторами, и найти там объективность и беспристрастность - задача не просто сложная, а вообще невыполнимая.
    Так что это укол именно в сторону укрорейха.