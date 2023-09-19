Как пушка от советской БМП-2 заставила Пентагон проводить вторую модернизацию БМП Bradley уже через 2 года после первой

С американским бронетранспортером Bradley M2/M3, принятым на вооружение армии США в 1981 году, связано немало «неудобных» для Пентагона историй. Большинство из них касаются фальсификации результатов госиспытаний, нецелесообразной растраты средств и несоответствия заявленных производителем характеристик БМП.Один такой «конфуз» произошел в конце 80-х годов прошлого века. Только БМП прошла первую модернизацию в 1986 году до версии M2A1/M3A1, как уже в 1988 году потребовалась следующая.Причиной тому стали испытания, на которых настоял полковник ВВС США Джеймс Бертон. Американский офицер, выступавший независимым наблюдателем в ходе разработки БМП и не подчинявшийся людям, руководившим процессом создания и испытания данной бронемашины, решил в очередной раз проверить защищенность Bradley посредством затрофееной афганскими моджахедами 30-мм пушки 2А42 от советской БМП-2.Стоит отметить, что американское командование было не в восторге от такого предложения. Ведь предыдущие «испытания на прочность» были сфальсифицированы. БМП обстреливали из китайского аналога РПГ-7, из гранат которого оружейники извлекли облицовки кумулятивных воронок, заменив их медной фольгой. Естественно, броня Bradley тогда выстояла.Но в ходе испытаний с пушкой 2А42 результат оказался весьма неутешительным. 30-мм снаряды пробили лобовую проекцию американской БМП с расстояния 550 метров, а бортовую – с 1600 метров.Более того, Бертон в тех же испытаниях настоял на обстреле бронетранспортера из РПГ-7 советскими боеприпасами из «собственных запасов». На этот раз кумулятивная струя пробила Bradley насквозь.Стоит отметить, что после вышеупомянутой инициативы полковника Бертона отправили в отставку. Но модернизацию по улучшению бронезащиты таки провели в 1988 году.