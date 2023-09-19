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Как пушка от советской БМП-2 заставила Пентагон проводить вторую модернизацию БМП Bradley уже через 2 года после первой

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Как пушка от советской БМП-2 заставила Пентагон проводить вторую модернизацию БМП Bradley уже через 2 года после первой

С американским бронетранспортером Bradley M2/M3, принятым на вооружение армии США в 1981 году, связано немало «неудобных» для Пентагона историй. Большинство из них касаются фальсификации результатов госиспытаний, нецелесообразной растраты средств и несоответствия заявленных производителем характеристик БМП.


Один такой «конфуз» произошел в конце 80-х годов прошлого века. Только БМП прошла первую модернизацию в 1986 году до версии M2A1/M3A1, как уже в 1988 году потребовалась следующая.

Причиной тому стали испытания, на которых настоял полковник ВВС США Джеймс Бертон. Американский офицер, выступавший независимым наблюдателем в ходе разработки БМП и не подчинявшийся людям, руководившим процессом создания и испытания данной бронемашины, решил в очередной раз проверить защищенность Bradley посредством затрофееной афганскими моджахедами 30-мм пушки 2А42 от советской БМП-2.

Стоит отметить, что американское командование было не в восторге от такого предложения. Ведь предыдущие «испытания на прочность» были сфальсифицированы. БМП обстреливали из китайского аналога РПГ-7, из гранат которого оружейники извлекли облицовки кумулятивных воронок, заменив их медной фольгой. Естественно, броня Bradley тогда выстояла.

Но в ходе испытаний с пушкой 2А42 результат оказался весьма неутешительным. 30-мм снаряды пробили лобовую проекцию американской БМП с расстояния 550 метров, а бортовую – с 1600 метров.

Более того, Бертон в тех же испытаниях настоял на обстреле бронетранспортера из РПГ-7 советскими боеприпасами из «собственных запасов». На этот раз кумулятивная струя пробила Bradley насквозь.

Стоит отметить, что после вышеупомянутой инициативы полковника Бертона отправили в отставку. Но модернизацию по улучшению бронезащиты таки провели в 1988 году.

Использованы фотографии:
фото/wikipedia
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4 комментария
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  1. belost79
    belost79 Сегодня, 13:45
    +4
    Фильм "Войны Пентагона". Рекомендую)). Там, правда, РПГ был румынский.
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:00
    +1
    Стоит отметить, что после вышеупомянутой инициативы полковника Бертона отправили в отставку.


    нам, таких Бертонов - ох как не хватает!
    ...
    1. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 14:26
      0
      Ну судя по количеству новоприбывших амеров, они как раз таки к нам и едут)
  3. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 14:27
    0
    Таких людей как Бертон нигде не любят.