Военное обозрение
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«Получила критические повреждения»: в западной прессе обсуждаются фотографии с якобы подлодкой «Ростов-на-Дону»

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«Получила критические повреждения»: в западной прессе обсуждаются фотографии с якобы подлодкой «Ростов-на-Дону»

В западной прессе обсуждаются фотографии, на которых якобы запечатлена дизель-электрическая подводная лодка российского флота «Ростов-на-Дону».


Субмарина получила критические повреждения

- утверждается в Navy Recognition.

Как говорится в издании, подлодка получила два попадания в ходе атаки ВСУ. Первое было зафиксировано западными экспертами якобы в верхней носовой части субмарины на основе спутниковых снимков. Второе, как утверждается, пришлось на правый борт корабля, в область, находящуюся за боевой рубкой.

Из опубликованных фотографий делается вывод о том, что был нанесен ущерб торпедному и жилому отсекам. При этом, как заявляется в издании, неясна зона поражения: если между отсеками были открыты люки, то могли пострадать и прочие помещения, включая аккумуляторное.



В связи с этим прогнозируются длительные ремонтные работы на подлодке, которые к тому же придется выполнять на «Адмиралтейских верфях», которые занимались строительством как данной ДЭПЛ, так и всей серии «Варшавянок». На основе этого делается вывод о выбытии «Ростова-на-Дону» из строя до конца конфликта.

«Ростов-на-Дону» - подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» водоизмещением 2300 тонн в надводном положении и 3040 тонн в подводном. Ее длина составляет 76,2 метра.

В российском военном ведомстве подлинность снимков на данный момент не подтверждали.
Использованы фотографии:
Navy Recognition
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40 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:02
    0
    Да как так то, опять молчим, что - прилетело?
    Даёшь фото целой лодки с свежим номером газеты!
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:10
      +5
      В телеграм канале сайта есть фото повреждений субмарины. Не капли не удивлюсь если лодку пустят на иголки!
      1. yurybaxter
        yurybaxter Сегодня, 13:17
        -9
        Цитата: Бережливый
        В телеграм канале сайта есть фото повреждений субмарины. Не капли не удивлюсь если лодку пустят на иголки!

        хоть бы чё нибудь, по европе прилетело......сцыкливый,старый кремль
      2. Оби Ван Кеноби
        Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:19
        +7
        Так ее и пустят на иголки.
        После таких попаданий о погружениях можно забыть. После пожара изменились свойства металлов из которых лодка сделана.
        Проще и дешевле новую сделать, чем эту восстановить.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:46
          +5
          Проще и дешевле новую сделать, чем эту восстановить.
          Вы батенька мастак определять вонь на зуб и звук на глаз. Даже если выгорели два носовых отсека, то пускать лодку на иголки никто не станет. Надо глянуть сколько лет она служит и если больше 20 лет, тогда её спишут по причине общего износа и нецелесообразности лишних затрат на восстановление. А если нет, то врежут два новых отсека, что не проблема для завода изготовителя, а для этого лодку надо перегнать в Санкт-Петербург, вот где "собака зарыта"! По внутренним водным путям это невозможно, а через Босфор вокруг Европы сейчас не получится. Вот что может стать причиной списания, а не повреждения и пожар внутри.
          Вариант изготовить два отсека в Питере и привезти их по Беломор-каналу и Волго-Дону, и приварить их на месте. Посмотрим, что решит комиссия.
      3. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:27
        -1
        К сожалению да. Лодки, как боевой единицы, больше нет. Беда в другом- люди! Вот это -не восполнимо.
        1. Новик225
          Новик225 Сегодня, 14:05
          +4
          К сожалению да. Лодки, как боевой единицы, больше нет. Беда в другом- люди! Вот это -не восполнимо.
          а что люди? Лодка в сухом доке стояла - экипажа там не было.
        2. AVA77
          AVA77 Сегодня, 14:22
          +1
          Так то фото лодки в сухом доке, сомневаюсь я что её в док просто так поставили.
          Неприятно это конечно но переживем.
      4. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:39
        +2
        И что дальше? Ну пригонят другую лодку,с другого флота. Конечно,не приятен факт повреждения ДПЛ.. Ну начнем " ахать и охать" и от этого лучше будет?
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 13:14
      +12
      В смысле молчим? Это неделю назад было в Севастополе.
      И тогда сразу сказали про прилет по БДК и по дизельной подлодке.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:23
      +8
      "Штормы"попали в БДК и эту подлодку.Корабли стояли в доке,это уже признано несколько дней назад.Какая Вам еще свежая газета нужна?
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 13:02
    +1
    Фон запикселен
    Пикселят, что-бы что-то скрыть.
    А врагам России нет причин скрывать фон. Так что фотографии нашими сделаны.
    Значит действительно, попали.
    Лодка в доке на ремонте стояла, похоже, так что моряков там, вероятно, было мало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:24
      +1
      Пострадали работники предприятия.Более двадцати человек
    2. irdidaal
      irdidaal Сегодня, 13:25
      -2
      найти того кто фото сделал и выложил. Так то лет десять весит...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:00
        -2
        Это как то поможет нашим парням на Донбассе.Если фотографа лет на десять?Снявший пораженные корабли.Про которых и так весь мир в курсе
    3. stelltok
      stelltok Сегодня, 13:45
      +1
      Фон запикселен
      Пикселят, что-бы что-то скрыть.

      Уже писали.
      Фон запикселен, так как фото сделано в СПБ. Никакого отношения к Севастополю не имеет.
    4. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:31
      +1
      Цитата: Shurik70
      Значит действительно, попали.

      what А вас не смущает траектория попадания ракеты в лодку??
  3. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:03
    -1
    В российском военном ведомстве подлинность снимков на данный момент не подтверждали.
    Ждём комментарии МО или людей, которые в теме. А пока официальных данных нет и обсуждать нечего.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 13:09
      0
      Но они и не отрицают, могли бы хоть любую лодку сфоткать и сказать - мимо! Но нет... молчат!
    2. NightWolf1991
      NightWolf1991 Сегодня, 13:32
      -3
      полностью с вами согласен. на все 100 процентов
    3. kaufman
      kaufman Сегодня, 13:33
      +2
      ВЫ по Москве дождались официальных данных ?
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:03
    -2
    Вообще то снимки не спутниковые. В статье снимки плохого качества, в телеграме получше есть. Судя по снимкам, что я смотрел, плавать ей ещё очень не скоро.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:04
      +7
      Ей вобще не плавать судя по снимкам.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:04
    0
    Если это ПЛ «Ростов-на-Дону» ,то какого хрена ее так усердно фотошопят западные СМИ ,что нельзя определить где это и что это вообще за лодка ? Герб на рубке как раз устанавливают на "не ходящие "лодки , перед походом их снимают
    1. Buchenland
      Buchenland Сегодня, 13:20
      0
      Так фотошопили походу не Западные СМИ
    2. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 14:16
      +2
      Разобрали уже. Фото с Питера, мост заблюрили. Фотошоп это
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:04
    -1
    ***
    — "Якобы подлодка","якобы получила","якобы повреждения" -
    - Зачем это публикуется на "Военном обозрении"? ...
    ***
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    0
    О повреждениях ДПЛ " Ростов на Дону" ,могут судить только кто служил на лодках этого проекта.Я вижу только поврежденя прочного корпуса ,но не вижу следов внутреннего пожара ,гидроакустическое покрытие внешнего корпуса относительно целое.Хорошо что выполнили предписание - в док стали без вооружений,торпед и ракет.У ПВО ников сейчас бледный вид и растроенное сердце.С БДК намного хуже
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:12
      +1
      Тралфлот,если судить по фотографиям выложенным в телеграм канале сайта лодка свое послужила....
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:20
        0
        У нас много лодок горело ,и даже апл и их востанавливали.Вырежут повреждённые отсеки и вставят новые.В может и не будут.Враг технологические ремонтные отверстия сделал.Всё зависит от повреждений набора корпуса прочного отсека.Ремонт на пару лет- с модернизацией.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:29
      +3
      tralflot1832 (Андрей С.), меньше всего надо переживать за гидроакустическое покрытие корпуса лодки. Это самое простое и дешевое для восстановления. А вот "залатать" прочный корпус будет самое сложное. Но "глаза боятся. а руки делают". Когда я после учебки пришел на свою ПЛ в доке Дальзавода, то был уверен, что моря мне видать до конца службы. От лодки оставался один прочный корпус с остатками легкого в корме и носу. Вся середина (4 ракетный отсек) был вырезан. Внутри всего корабля шла замена кабелей и трубопроводов и в итоге, врезали новые ракетные шахты с подводным стартом и полностью заменили РТС и штурманское оборудование. Через 7 месяцев мы вышли на ходовые испытания. Лодку по сути заново сделали за год.
      А в док никогда не ставят с оружием, это к слову...даже топливо все высасывают из цистерн и буксирами заталкивают в док. По моему, советскому опыту, работы здесь максимум на полгода, с учетом двух выгоревших отсеков. Другое дело, что долго будут обследовать состояние корпуса, чтобы понять объем работы. Это у нас всегда идет дольше, чем сама работа.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:33
        0
        Сабуров _ Александр 53 на счёт выгрузки боеком плекта я специально затравку дал.Детство прошло чуть ниже на 200 метров арсенала 35 СРЗ район Роста ,Мурманск.Если в арсенал потянулись тягачи под охраной - значит в ремонт на завод кто то встал.Видел в детстве с моря ( заливе) ,как ремонтировали с первые АПЛ с крылатыми ракетами ,с надводным стартом на 35 заводе.Честно,первое детское впечатление - у нас флот весь в ремонте?Но смотрелось красиво.
    3. Грица
      Грица Сегодня, 14:14
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Я вижу только поврежденя прочного корпуса

      А я как раз вижу повреждения легкого корпуса. Про прочный сказать сложно. Хотя, скорее всего, поврежден не хило. Но это делается довольно обыденно - вырезается отсек (или даже всего лишь его часть) и ставится новый. Правда, смогут ли это сделать в Севастополе?
      Проработав 9 лет на СМП и "Звездочке" я видел, что ребята из Северодвинска чудеса творят и такие повреждения их совершенно не пугают. Направить туда спецов с Северодвинска или с Питера можно.
    4. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: tralflot1832
      Я вижу только поврежденя прочного корпуса

      А не легкого ли, дружище?
      Цитата: tralflot1832
      БДК намного хуже

      Вот к БДК вопросов нету, а на счет лодки...видим пробоину в борту на уровне ватерлинии...вопрос, ракета прошила насквозь БДК и попала в борт лодки? what Это что за ракета такая?
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:08
    -5
    Даже если не будет плавать это не критично. Эти лодки штампуют в хорошем темпе. Готовую для тихоокеанцев перебросят по внутренним путям. А впрочем эти лодки могут из Балтики стрелять по Украине. soldier
  9. KCA
    KCA Сегодня, 13:10
    +2
    На фото на РнД лееров нет, а на фото повреждённой есть, на повреждённой какие-то квадратные отверстия снизу рубки, на РнД там ничего нет, ни иллюминаторов, ни люков каких-либо
  10. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 13:10
    +4
    Из фото видно, что поврежден легкий корпус. Повреждения прочного корпуса оценить сложно. Да в легком корпусе много коммуникаций, цистерны балласта, ГАК. Но все не так критично.
  11. spirit
    spirit Сегодня, 13:18
    -1
    Брехня ,Фотошоп))
    По статьям о "Штормах" от Рябова и местных "диванные специалистов" к ней,там утверждается что это не ракеты а так "мусор" наши зрк их одной левой да и вообще РЭБ их всех на подходе шлёпает.А это все покойный Кубрик снял на студии в Голливуде,там где снимал высадку на луне. wink
  12. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:13
    0
    мне показалось, или все таки так: одно "попадание" - справа получается, а другое - слева?
  13. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:28
    0
    Сколько, хотите можно спорить. ВМФ заявил, что лодку восстановят, еще поврежден БДК. Надо ждать, время все покажет. Будет ремонт или утилизация.
    Еще интересно, думаю, что док то же поврежден. Ремонтные работы велись круглосуточно, вот и пострадали люди, только это рабочие завода или экипажи корабля и лодки. Во- время ремонта, часть экипажа присутствует на борту.