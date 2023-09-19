Военное обозрение
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Экс-агент ЦРУ высказал недоумение стремлением Белого дома и Пентагона «ослабить Россию» любой ценой

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Экс-агент ЦРУ высказал недоумение стремлением Белого дома и Пентагона «ослабить Россию» любой ценой

Маниакальное стремление военного и политического руководства США любой ценой «ослабить Россию», которую Вашингтон объявил наравне с Китаем главным геополитическим противником, вызывает недоумение даже у некоторых американских экспертов.


Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди задался вопросом, зачем политика противостояния с Москвой так необходима некоторым высокопоставленным лицам в Белом доме и Пентагоне. Ведь до начала военной операции на Украине Россия не представляла никакой угрозы Соединенным Штатам и странам Запада. Более того, после развала Советского Союза и прекращения эпохи противостояния двух сверхдержав в период холодной войны руководство РФ, политические и бизнес-элиты страны в основном вели очень толерантную по отношению к США в частности и Западу в целом политику.

Где реальная причина, подтолкнувшая США участвовать в войне, которая может стать ядерной, основываясь на желании ослабить Россию? Я этого не понимаю

— заявил бывший агент ЦРУ в эфире канала Judging Freedom.

Джиральди справедливо отметил, что вопреки действиям и желаниям вашингтонских и западных элит «ослабить» Россию не удастся. Более того, действия американских властей, уверен эксперт, разрушают национальную экономику, в то время как «весь мир наблюдает» за этим процессом.

Действительно, риск вовлечения НАТО в конфликт на Украине, о чем откровенно мечтает Зеленский, с каждым днем растет в основном из-за снятия ограничений на поставку Киеву Западом все новых, более современных, дальнобойных и разрушительных вооружений. При этом санкционная политика Вашингтона и его вассалов против России более бьет по населению самих США и Европы.

Одновременно все больше стран так называемого третьего мира, да и некоторые бывшие союзники США, постепенно выходят из под англосаксонского влияния, выбирая путь сближения с Китаем и Россией, в том числе путем вхождения в различные экономические союзы, альтернативные западным. Доллар перестает быть главной международной валютой, что также ослабляет гегемонию Соединенных Штатов. Да и в военном отношении, как показывают события на Украине, НАТО и коллективный Запад не могут эффективно противостоять России без риска начала полномасштабной мировой войны с применением ядерного оружия.

При этом экс-агент ЦРУ не исключил, что президент Джо Байден может принять решение об отправке американских солдат на Украину. Эксперт назвал пугающим то, что «Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции», которую писали именно для того, чтобы «президент не мог самостоятельно начать войну». Такой шаг приведет к эскалации конфликта, военные действия приобретут совсем другие масштабы, предупредил Джиральди.
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13 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 12:23
    0
    Ну америка на своих "маньяков-бидонов" упряж то найдет...
    Там еще умные люди остались...
    1. SS68SS
      SS68SS Сегодня, 12:25
      +1
      "При этом экс-агент ЦРУ не исключил, что президент Джо Байден может принять решение об отправке американских солдат на Украину."

      А кто сказал что их там сейчас нет?
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    0
    Где реальная причина, подтолкнувшая США участвовать в войне, которая может стать ядерной, основываясь на желании ослабить Россию?
    А они и сами не знают, но глубоко в подсознании сидит и сигнализирует - Россия враг и ее необходимо победить иначе самим не жить. Не зря мастерили много лет из Украины анти Россию, чтобы чужими руками постараться достичь задуманного. Но прав экс агент ЦРУ
    «ослабить» Россию не удастся
  4. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 12:39
    +1
    зачем нас, америке ослаблять,с этим, прекрасно справляется ЦБ и правительство..
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:41
    +1
    Интересно, а вот действующие тоже самое трындят или запоют соловьем когда будут уже эксами. Поди Миля в декабре 2023 другие песни будет петь, а может и не будет, так, молчком Барыню под баян отплясывать.
  6. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:46
    -1
    Ну что тут сказать, опять бывший прозрел....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Ну что тут сказать, опять бывший прозрел...

      Ему можно, пенсия хорошая и ее не отберут.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:51
        0
        У матрасни нет статьи в УК за дискредитацию ВСУ.......
  7. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:53
    0
    Где реальная причина, подтолкнувшая США участвовать в войне, которая может стать ядерной, основываясь на желании ослабить Россию? Я этого не понимаю

    — заявил бывший агент ЦРУ в эфире канала Judging Freedom.
    Как только появляется приставка "экс", так начинает работать головной мозг и и появляются трезвые мысли.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: Shkodnik65
      Как только появляется приставка "экс", так начинает работать головной мозг и и появляются трезвые мысли.

      Да как сказать... вы на Расмуссена посмотрите. Или на Обаму. Как были оторванными от реальности кретинами-русофобами, так и остались. А Буш - так тот вообще из дружески настроенного к России человека - сидит и бредит на тему "как убить побольше русских".
      Так что среди становящимися вменяемыми "эксов" - встречаются и совершенно неизлечимые пациенты.
  8. A. B.
    A. B. Сегодня, 12:59
    0
    Ему бы Маркса почитать. Капитализму нужна война.
  9. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:00
    0
    этот маразматик может и отправить!(ураина наверное 51 штат laughing )....а если серьёзно-то амеры понесут колоссальные потери....это не бедуинов в "зарослях " гонять https://youtu.be/DQOBpvNpy4g
  10. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:08
    0
    америка может существовать с таким огромным долгом, только поддерживая конфликты и заливая мир своим долларом.
    Без этого они банкрот.
    Да и смысл нато вообще- в конфронтации. Кто у них противник? Мы или Китай