Экс-агент ЦРУ высказал недоумение стремлением Белого дома и Пентагона «ослабить Россию» любой ценой

Где реальная причина, подтолкнувшая США участвовать в войне, которая может стать ядерной, основываясь на желании ослабить Россию? Я этого не понимаю

Маниакальное стремление военного и политического руководства США любой ценой «ослабить Россию», которую Вашингтон объявил наравне с Китаем главным геополитическим противником, вызывает недоумение даже у некоторых американских экспертов.Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди задался вопросом, зачем политика противостояния с Москвой так необходима некоторым высокопоставленным лицам в Белом доме и Пентагоне. Ведь до начала военной операции на Украине Россия не представляла никакой угрозы Соединенным Штатам и странам Запада. Более того, после развала Советского Союза и прекращения эпохи противостояния двух сверхдержав в период холодной войны руководство РФ, политические и бизнес-элиты страны в основном вели очень толерантную по отношению к США в частности и Западу в целом политику.— заявил бывший агент ЦРУ в эфире канала Judging Freedom.Джиральди справедливо отметил, что вопреки действиям и желаниям вашингтонских и западных элит «ослабить» Россию не удастся. Более того, действия американских властей, уверен эксперт, разрушают национальную экономику, в то время как «весь мир наблюдает» за этим процессом.Действительно, риск вовлечения НАТО в конфликт на Украине, о чем откровенно мечтает Зеленский, с каждым днем растет в основном из-за снятия ограничений на поставку Киеву Западом все новых, более современных, дальнобойных и разрушительных вооружений. При этом санкционная политика Вашингтона и его вассалов против России более бьет по населению самих США и Европы.Одновременно все больше стран так называемого третьего мира, да и некоторые бывшие союзники США, постепенно выходят из под англосаксонского влияния, выбирая путь сближения с Китаем и Россией, в том числе путем вхождения в различные экономические союзы, альтернативные западным. Доллар перестает быть главной международной валютой, что также ослабляет гегемонию Соединенных Штатов. Да и в военном отношении, как показывают события на Украине, НАТО и коллективный Запад не могут эффективно противостоять России без риска начала полномасштабной мировой войны с применением ядерного оружия При этом экс-агент ЦРУ не исключил, что президент Джо Байден может принять решение об отправке американских солдат на Украину. Эксперт назвал пугающим то, что «Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции», которую писали именно для того, чтобы «президент не мог самостоятельно начать войну». Такой шаг приведет к эскалации конфликта, военные действия приобретут совсем другие масштабы, предупредил Джиральди.