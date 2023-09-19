Военное обозрение
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В Брянской области произошла попытка диверсии на железной дороге

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В Брянской области произошла попытка диверсии на железной дороге

В Брянской области зафиксирована попытка диверсии на железной дороге. Неустановленный злоумышленник вскрыл оборудование на участке железной дороги в районе поселка Суземка, расположенного менее, чем в десяти километрах от границы с Украиной, после чего вырвал блок, отвечающий за перевод стрелок. Сообщается, что диверсия была осуществлена на участке, где ходят только грузовые железнодорожные составы.


Неисправность была вовремя замечена работниками железной дороге и оперативно устранена оперативно прибывшим на место происшествия механиком. В настоящее время диверсанта разыскивают правоохранители.

Ранее украинскими диверсантами был подожжен батарейный шкаф на участке железной дороги в приграничном районе Белгородской области. Злоумышленниками была осуществлена попытка поджога семи аккумуляторов в районе станции Крейда. На месте инцидента была обнаружена бутылка со следами горючей жидкости, металлический прут, зажигалка и перчатка, которыми воспользовались диверсанты.

Также был зафиксирован поджог релейных и батарейных шкафов на железной дороге в Кировской и Владимирской областях. В результате диверсии было на 20 минут задержано движение поездов на участках Владивосток — Москва и Абакан — Москва.

Кроме того ранее диверсантами были вбиты деревянные палки в стрелочный перевод на участке железной дороги, который ведет к военному аэродрому в Курской области, однако неисправность была вовремя замечена охраной состава, перевозившего топливо для самолетов и после освобождения путей поезд благополучно продолжил движение.
Использованы фотографии:
Pixabay
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:25
    +14
    Походу "рельсовая война " началась..... Однако, меры нужны по законам "военного" времени. Профилактика хороша при простуде, а перитонит только резать.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:40
      +6
      Походу "рельсовая война " началась....
      Удивительно, что она какая-то односторонняя и не в нашу пользу. Ни разу не слышал, что подобные акции совершают наши диверсанты на Украине. Новые памятники Судоплатову и Ковпаку в Запорожской области это хорошо, но лучшей памятью о таких героях, будет воспроизводство их опыта борьбы с врагом на его территории.
      1. Елис_С
        Елис_С Сегодня, 13:00
        +1
        Походу "рельсовая война " началась....
        Удивительно, что она какая-то односторонняя и не в нашу пользу. Ни разу не слышал, что подобные акции совершают наши диверсанты на Украине.

        Тс-с-с! Сейчас об этом...
        Всему - свое время...
        Не надо наших диверсантов недооценивать!...Наши тоже умеют работать!..
      2. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:05
        +4
        Зря вы так про наших.....Наши там тоже куролесят по взрослому, вот только хо=+лы об этом помалкивают .
        1. Елис_С
          Елис_С Сегодня, 13:13
          +1
          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          Зря вы так про наших.....Наши там тоже куролесят по взрослому, вот только хо=+лы об этом помалкивают .

          Конечно - помалкивают! Это же в тылу, у укрохунты под носом происходит! Значит - их поражение!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    +8
    Пособники бандеровцев плодятся, как гуппи в аквариуме и пока конца этому не видно. В связи со сложившейся обстановкой и проведением СВО просто необходимо отменить мораторий на смертную казнь за особо тяжкие преступления, к которым относятся: шпионаж, диверсия, вредительство, теракт... От таких избавляться необходимо однозначно и возможно часть новоявленных "партизан" это остановит.
  3. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 12:46
    0
    А у нас за такое коленные чашечки простреливают при задержании, да и за терроризм "вышку" могут назначить. Принимайте на вооружение ценный опыт.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:54
    +1
    Оказал вооружённое сопротивление,камнем кинул, уничтожен на месте.По путям ходят только работники РЖД и любители острых ощущений на свою задницу.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:54
    +2
    Всём гражданам надо проявить сознательность и длительность - сообщать в правоохранительные органы о всех подозрительных личностях.
    Лучше ошибиться, чем подвергнуть риску жизни других людей.
    Органы приедут и разбираться кто, почему и зачем.
  6. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:00
    +4
    Только ид...ты считают что исключительная мера наказания - расстрел не влияет на действия преступников. Введите смертную казнь за терроризм и примените её на практике и количество "друзей украины" и любителей бабла кратно уменьшиться.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:42
      0
      Только ид...ты считают что исключительная мера наказания - расстрел не влияет на действия преступников

      к сож благодаря латентным горбачевцам у власти более 40 лет мы в плену иллюзий по многим вопросам политики, экономики. Отсутствие смертной казни - не единичная наша глупость.
  7. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 13:03
    -1
    Цитата: rotmistr60
    Пособники бандеровцев плодятся, как гуппи в аквариуме и пока конца этому не видно. В связи со сложившейся обстановкой и проведением СВО просто необходимо отменить мораторий на смертную казнь за особо тяжкие преступления, к которым относятся: шпионаж, диверсия, вредительство, теракт... От таких избавляться необходимо однозначно и возможно часть новоявленных "партизан" это остановит.

    Не надо им смертной казни. Легко отделаются. Надо на пожизненные срока их запечатывать. Это куда страшнее. Пусть мечтают о смерти всю оставшуюся жизнь.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:40
      0
      Пожизненное - возможность досрочного выхода в том или ином случае. Только ликвидация.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:52
    0
    Да какие там диверсанты, сопляки с мобилами!
    Исходя из перечня диверсионных действий и применяемых средств, диверсанты скорее всего из категории "18 -", а искать нужно в Соцсетях где им промывают мозги и сбрасывают по 30 серебрянников за акцию, потому что своих денег у них нет.
    А лучшим способом их "нейтрализации" было бы по старой традиции принародно выпороть на площади, снять видео и выложить в те же сети, иначе, будучи посаженными в СИЗО или в тюрьму, будут чувствовать себя хэроями.