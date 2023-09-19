В Брянской области произошла попытка диверсии на железной дороге

В Брянской области зафиксирована попытка диверсии на железной дороге. Неустановленный злоумышленник вскрыл оборудование на участке железной дороги в районе поселка Суземка, расположенного менее, чем в десяти километрах от границы с Украиной, после чего вырвал блок, отвечающий за перевод стрелок. Сообщается, что диверсия была осуществлена на участке, где ходят только грузовые железнодорожные составы.Неисправность была вовремя замечена работниками железной дороге и оперативно устранена оперативно прибывшим на место происшествия механиком. В настоящее время диверсанта разыскивают правоохранители.Ранее украинскими диверсантами был подожжен батарейный шкаф на участке железной дороги в приграничном районе Белгородской области. Злоумышленниками была осуществлена попытка поджога семи аккумуляторов в районе станции Крейда. На месте инцидента была обнаружена бутылка со следами горючей жидкости, металлический прут, зажигалка и перчатка, которыми воспользовались диверсанты.Также был зафиксирован поджог релейных и батарейных шкафов на железной дороге в Кировской и Владимирской областях. В результате диверсии было на 20 минут задержано движение поездов на участках Владивосток — Москва и Абакан — Москва.Кроме того ранее диверсантами были вбиты деревянные палки в стрелочный перевод на участке железной дороги, который ведет к военному аэродрому в Курской области, однако неисправность была вовремя замечена охраной состава, перевозившего топливо для самолетов и после освобождения путей поезд благополучно продолжил движение.