Клещеевка и Андреевка, находящиеся поблизости от г. Артемовска (Бахмута), в настоящее время находятся в «серой зоне», то есть их полностью не контролируют ни российские, ни украинские войска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.Украинское командование ранее заявляло о том, что эти села захвачены подразделениями ВСУ. Но, как видим, российские власти эту информацию не подтверждают. Собственно, и селами Клещеевку и Андреевку после ожесточенных боев уже назвать нельзя, поскольку они буквально уничтожены до основания.Ранее российские военные эксперты заявляли, что даже захват Клещеевки и Андреевки украинскими войсками не приведет к каким-то серьезным угрозам для находящегося под контролем ВС РФ Артемовска. Тем более, что и закрепиться украинским боевикам в этих селах нельзя, так как там не осталось жилых домов.Если судить по распространяющимся в интернете кадрам, населенные пункты сравнены до основания, на фотографиях можно увидеть лишь горы строительного материала, обгоревшие стволы деревьев и редкие полуобвалившиеся стены, оставшиеся от некогда жилых домов.Российские войска продолжают отражать атаки противника и предпринимать собственные наступательные действия на целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. На Купянском и Краснолиманском направлении наши бойцы успешно теснят противника, а на Запорожском и Южно-Донецком, а также Артемовском направлениях, сдерживают натиск противника.