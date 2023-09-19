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Врио главы ДНР: Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в «серой зоне»

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Врио главы ДНР: Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в «серой зоне»

Клещеевка и Андреевка, находящиеся поблизости от г. Артемовска (Бахмута), в настоящее время находятся в «серой зоне», то есть их полностью не контролируют ни российские, ни украинские войска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.


Украинское командование ранее заявляло о том, что эти села захвачены подразделениями ВСУ. Но, как видим, российские власти эту информацию не подтверждают. Собственно, и селами Клещеевку и Андреевку после ожесточенных боев уже назвать нельзя, поскольку они буквально уничтожены до основания.

Ранее российские военные эксперты заявляли, что даже захват Клещеевки и Андреевки украинскими войсками не приведет к каким-то серьезным угрозам для находящегося под контролем ВС РФ Артемовска. Тем более, что и закрепиться украинским боевикам в этих селах нельзя, так как там не осталось жилых домов.


Если судить по распространяющимся в интернете кадрам, населенные пункты сравнены до основания, на фотографиях можно увидеть лишь горы строительного материала, обгоревшие стволы деревьев и редкие полуобвалившиеся стены, оставшиеся от некогда жилых домов.


Российские войска продолжают отражать атаки противника и предпринимать собственные наступательные действия на целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. На Купянском и Краснолиманском направлении наши бойцы успешно теснят противника, а на Запорожском и Южно-Донецком, а также Артемовском направлениях, сдерживают натиск противника.
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6 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:25
    +1
    серая зона - это более чем реальная характеристика
    как ВСУ могут удерживать позиции в поселке которого уже фактически нет (?)
    - особенно под периодическими прилетами ФАБ-500 и ФАБ-1500
    ответ кроется в деталях,
    ВСУ могут удерживать позиции в Клещеевке и Андреевке только между прилетами ФАБов и заходами новых штурмовых групп взамен уничтоженных
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 12:39
      -5
      Очевидно что они будут лезть вперёд пытаясь оставить село в тылу своём.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    +4
    и закрепиться украинским боевикам в этих селах нельзя, так как там не осталось жилых домов.
    Но все равно с завидным упорством лезут теряя л/с. Вот, что значит кровь из носа, но необходимо показать хоть какой-то результат курирующим их англосаксам и добиться очередного пакета военной помощи. Для этого и своих людей не жалко.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:38
      +2
      в этих позиционных боях весь смысл в том, что
      там выбивают "остатки" самых высокоподготовленных солдат ВСУ, НГУ
      а так же сокращаем численность наемников НАТО - ударный костяк (резерв)
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:27
    -2
    в настоящее время находятся в «серой зоне», то есть их полностью не контролируют ни российские, ни украинские войска.
    Верю конечно, но кто их контролировал до сегодняшнего дня, вот в чем загвоздка. Если бы "серой зоной" завтра стал Купянск или Чугуев, моё серое вещество было бы спокойнее. request
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +3
    "Серая зона". Называйте вещи своими именами. В истории ВОВ не было понятия "серых" зон, там было наше и не наше, взяли и оставили. Если фашисты обстреливали Ленинград из арты, то они по нынешним понятиям контролировали город? Придумали новые понятия под очевидные факты, не белое и черное, а серое.....