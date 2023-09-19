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Севастопольский губернатор пояснил причину появления дыма над городом и бухтой

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Севастопольский губернатор пояснил причину появления дыма над городом и бухтой

Жителям Севастополя не стоит переживать из-за дымовой завесы, которую они могли наблюдать сегодня. Она связана с применением Черноморским флотом специальных средств.


Так в своем Telegram-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев пояснил причину появления дыма над городом и бухтой, ссылаясь на командование ЧФ ВМФ России.

По его словам, военнослужащие Черноморского флота используют специальные средства, предназначенные для аэрозольной маскировки объектов. С их помощью посты дымопуска проводят тренировки.

Он отметил, что выпускаемый дым обладает неприятным запахом, но, несмотря на это, не представляет угрозы для здоровья.

Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно

- утверждает губернатор.

В самом Севастополе, отмечает чиновник, сохраняется спокойствие.

В городе все спокойно

- заявил Развожаев.

Днем ранее, согласно информации главы администрации Севастополя, Черноморский флот также применял дымовую завесу. Тогда ее наблюдали над Южной бухтой, где использовались таких же табельные средства, как и сегодня. На это обратили внимание местные жители, но губернатор их успокоил. В тот же день российские ПВО сбили над Крымом беспилотник, который упал на территорию животноводческой фермы.

Подобные и другие тренировочные мероприятия подразделении ЧФ России проводят в Севастополе довольно часто. Они осуществляются на земле, в воздухе, на воде и под водой. При этом горожане могут наблюдать задымление, слышать громкие хлопки и прочие звуки.
Использованы фотографии:
https://t.me/s/razvozhaev
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8 комментариев
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  1. JD1979
    JD1979 Сегодня, 12:32
    +4
    Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно

    Когда это вдыхание продуктов горения или аэрозольной смеси каких-либо химических веществ, за исключение водяных паров было абсолютно безопасно? Чел за свои слова отвечает или просто потрындеть мастер?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:38
      +2
      Чел за свои слова отвечает или просто потрындеть мастер?
      Присмотритесь к фотографии и все станет понятно.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:00
        +1
        Уверен, не вредней и не противнее, чем дым от табака. А ещё расскажите о вредных дымах жителями Нижнего Тагила и прочих уральских промышленных городов, когда он не на пару часов в день, а круглый год.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:15
      +1
      Губер прочёл текст не обдумывая его смысл,ему главное чтобы люди поменьше вопросов задавали.
  2. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 12:39
    0
    Четыре ракеты в сторону моста перехватили, что спим не пишем?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:04
      -4
      что спим не пишем?
      А что, уже поступила команда из ЦИПСО писать поскорее? Не долетели, так хоть напомнить о себе?
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 13:05
    0
    При этом горожане могут наблюдать задымление, слышать громкие хлопки и прочие звуки.


    Также горожане могут наблюдать небольшие возгорания.
    Но это пустяки, все идет по заранее утвержденному плану.
  4. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 13:07
    -1
    Нормальный губернатор, нормальное фото, хохлятская привычка переходить на личности государственных деятелей, искажать фамилии и т.п.! Человек на своём месте в непростое время !