Севастопольский губернатор пояснил причину появления дыма над городом и бухтой

Жителям Севастополя не стоит переживать из-за дымовой завесы, которую они могли наблюдать сегодня. Она связана с применением Черноморским флотом специальных средств.
Так в своем Telegram-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев пояснил причину появления дыма над городом и бухтой, ссылаясь на командование ЧФ ВМФ России.
По его словам, военнослужащие Черноморского флота используют специальные средства, предназначенные для аэрозольной маскировки объектов. С их помощью посты дымопуска проводят тренировки.
Он отметил, что выпускаемый дым обладает неприятным запахом, но, несмотря на это, не представляет угрозы для здоровья.
Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно
- утверждает губернатор.
В самом Севастополе, отмечает чиновник, сохраняется спокойствие.
В городе все спокойно
- заявил Развожаев.
Днем ранее, согласно информации главы администрации Севастополя, Черноморский флот также применял дымовую завесу. Тогда ее наблюдали над Южной бухтой, где использовались таких же табельные средства, как и сегодня. На это обратили внимание местные жители, но губернатор их успокоил. В тот же день российские ПВО сбили над Крымом беспилотник, который упал на территорию животноводческой фермы.
Подобные и другие тренировочные мероприятия подразделении ЧФ России проводят в Севастополе довольно часто. Они осуществляются на земле, в воздухе, на воде и под водой. При этом горожане могут наблюдать задымление, слышать громкие хлопки и прочие звуки.