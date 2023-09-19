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Западная пресса анализирует, может ли КНДР направить добровольцев для участия в российской спецоперации

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Западная пресса анализирует, может ли КНДР направить добровольцев для участия в российской спецоперации

Северная Корея может оказать России помощь не только вооружением, но и добровольцами. Об этом сейчас рассуждают многие западные обозреватели, пытаясь выяснить перспективы отправки северокорейских военных для учатия в российской специальной операции.


Ранее в РФ с официальным визитом побывал лидер КНДР Ким Чен Ын, который посетил целый ряд военных объектов. Западные издания считают, что президент России Владимир Путин обсуждал с Ким Чен Ыном возможность оказания Северной Кореей военной помощи России. Как известно, КНДР обладает значительными ресурсными возможностями в сфере артиллерии и ракетных войск. В частности, на складах КНДР находится огромное количество боеприпасов, подходящих к российским артиллерийским и ракетным системам.

Но на Западе допускают вероятность и отправки для участия в спецоперации ВС РФ северокорейских военных под видом добровольцев. В какой-то степени, пишет американский ресурс 19fortyfive, это могло бы быть отдачей «долга» КНДР. В свое время советские военнослужащие участвовали в войне на Корейском полуострове и помогли отстоять независимость КНДР. Так что теперь Пхеньян может и отправить своих военных на помощь России.

Кроме Северной Кореи, помочь России добровольцами, пишет издание, может и Сирия. Еще в самом начале спецоперации ряд СМИ утверждал, что сирийские добровольцы готовы отправиться в Россию для участия в специальной военной операции.

Впрочем, российское руководство официально заявляет, что не нуждается в помощи иностранных государств личным составом. К тому же, сейчас в ВС РФ, по утверждениям и президента Владимира Путина, и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, поступило на службу большое количество контрактников.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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25 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 12:35
    0
    на Западе допускают вероятность и отправки для участия в спецоперации ВС РФ северокорейских военных под видом добровольцев.

    По себе судят...сами натовцев к нам так посылали!...
    А мы с КНДР сами разберемся - как и кому помочь!
    Западники эти - пусть хоть "здохнут от зависти" и своего бессилия против нашей дружбы!
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:47
      +4
      Будут добровольцы из КНДР принимать участие в СВО или нет, это, - "отдельная тема". Но, полагаю, что на неформальном уровне, т.н. "западную прессу" и её хозяев, политиков тамошних, стоит держать в "перманентном, нервном напряжении". Тем более, весьма очевидно, что эта тема их нервирует. А значит, периодическое и "ненавязчивое" возвращение её, на "неформальном" (экспертном, общественном, СМИ и т.д.) уровне, в российскую "повестку дня" будет весьма полезным. Ведь нервозность, как ни крути, будет, со временем и западным "правящим" передаваться. Так что, пусть "мандражат"...

      А вот, принять на официальном уровне решение о начале проведения совместных учений на ВС России и КНДР, на уровне соединений, в т.ч. и в "западной части", скажем - Белгородской, Курской или Брянской областей, было бы весьма полезно... К тому же, введённые под штатовским нажимом против Пхеньяна санкции Совбеза ООН, к которым, в свое время присоединилась Москва, этого никак не запрещают...
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 14:11
        0
        Цитата: ABC-schütze
        полагаю, что на неформальном уровне, т.н. "западную прессу" и её хозяев, политиков тамошних, стоит держать в "перманентном, нервном напряжении". Тем более, весьма очевидно, что эта тема их нервирует.

        Есть ещё одна, более серьезная тема: подписание РФ и КНР договора, обязывающего вступление в боевые действия, в случае нападения на любую из стран. По типу 5 стать Устава НАТО.
        Нужно периодически подвешивать эту тему и тянуть РФ и КНР с США и НАТО разнообразные преференции. Но окончательно тему не закрывать.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:36
    +5
    а в чем вообще проблема?!!!
    вы же отправляете своих гусей в шумерию?!
  3. barclay
    barclay Сегодня, 12:36
    +8
    Дополнительные добровольцы лишними не будут. Да и северокорейской армии нужны люди с реальным боевым опытом. Так что, это может быть взаимовыгодным шагом.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 12:38
    +2
    Нам необходимо,хотя бы "из вредности",сказать:" а почему бы и не принять добровольцев!"....пусть на западе повизжат,меньше пописают...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:43
    +2
    Спецназ КНДР, самый "обезбашенный" в мире,когда он проводит диверсионную операцию в ЮК ,за ним гоняются дивизиями.Он оставляет только трупы и не только свои.Интересно за что награждают в КНДР никелированными АК,явно не за успехи в учениях.Боясса! И это хорошо!!! laughingЯдерной войны не боятся,а ВС КНДР боятся,раз в " ромашку " играют.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 12:43
    -2
    нет, не было такого уговора.
    Да и спрятать их будет тяжело если не невозможно, в отличие от всяких поляков и "диких гусей", которых можно маскировать как угодно.
    Да и вообще , КНДР - не Иран, который прямо от печки начал беспилотники поставлять. Там сотрудничество развивается не быстро.
    1. Rostislav
      Rostislav Сегодня, 13:10
      +2
      А зачем прятать то? Доброволец он и есть доброволец. Разработать типовой контракт по аналогии с тем, по которму Вагнеровцы с ВС России контачили, и вперед. Североккорейцы реальный опыт боевой получают, мы жизни своих ребят сохраняем и призывники получают больше времени для прохождения КМБ и слаживания.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:44
    -4
    Да конечно наше руководство не нуждается, они лучше будут многодетных отцов мобилизовывать и наших ребят там класть! Убыль населения, реальная, славянского, но нам никто не нужен, как тут умники пишут - где столько переводчиков взять, верно, пусть наши там ложатся. Сирийцы хотят помочь с первого дня, нет - куда же мы их приткнём?! Это как с Терминатором, машина отличная незаменимая, но мы не знаем в какие порядки её вписать, поэтому ненужна! Так мы будем воевать ещё лет десять, как сказал Эрдоган
    1. feropont
      feropont Сегодня, 13:34
      +1
      Я с Дальнего востока, а именно с Приморского края, с девяностых тут корейцы постоянно подрабатывают и идет ротация и все они потрусски говорят кто лучше кто похуже, я это к тому, что даже если один из пяти будет понимать это уже что то, да и кстати офлайн яндекс-гуглы переводчики никто не отменял
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:45
    +1
    Вот, вот, а еще Лаос нам роту Т34-85 перед войной вернул..... (сарказм на тему фантазий западных СМИ).
  9. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:47
    +6
    Не думаю что "добровольцы" из КНДР появятся на ЛБС. Хотя объективно, Корее это однозначно полезно. Это реальный боевой опыт, который никакие учения не заменят. Ну и Ким Чен Ын зачем то ведь приезжал. Боеприпасов у нас своих - море, говорю как человек долгое время прослуживший на арсенале, да и промышленность работает. Корее нужны технологии. Что в замен? Думаю в ближайшее время ситуация прояснится.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +1
    Северная Корея может оказать России помощь не только вооружением, но и добровольцами.
    Встряхнул тов. Ким Чен Ын своей поездкой Запад и встряхнул основательно. Вот и новая головная боль у них появилась с информацией к размышлению, а для СМИ возможность на эту тему писать, как минимум пару недель не отвлекаясь на внутренние проблемы. Даже про Сирию не забыли.
  11. dump22
    dump22 Сегодня, 12:53
    +2
    рассуждают многие западные обозреватели


    Многие? А приведен почему-то только один сайт 19fortyfive.

    Даже когда был жив мировой соцлагерь, КНДР (в отличие например от Кубы) не посылала своих военных воевать за интересы братских социалистических стран. А теперь уж и подавно, Ким не слабоумный - посылать своих подданных воевать и умирать за тысячи километров в чужую ему капиталистическую страну.
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 13:39
      +1
      Чужая капиталистическая страна - крупнейший и богатейший сосед КНДР. Россия может и капиталистическая, но у неё есть положительная история взаимоотношений с Пхеньяном.
    2. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 14:03
      +1
      КНДР (в отличие например от Кубы) не посылала своих военных воевать за интересы братских социалистических стран.

      Летчиков-истребителей все же отправляли во Вьетнам, в Сирию и Египет. Сирия и Египет не соц. страны, но они отблагодарили, передав КНДР советские баллистические ракеты, которые корейцы не могли получить от СССР.
      Во Вьетнаме воевали 3 эскадрильи, 2 на МиГ-19 и 1 на МиГ-21, самолеты были вьетнамские (советские). Летчиков тогда у СРВ своих не было и корейцы защищали стратегические объекты Северного Вьетнама от американских авианалетов. Соотношение потерь было 1:1,5 в пользу корейских летчиков, но они атаковали противника численно намного их превосходившего и главной задачей было не дать американцам отбомбиться по назначенным целям. Через какое-то время во Вьетнам прибыли советские ЗРК и советские инструкторы подготовили первые партии вьетнамских пилотов для МиГ-21. Несколько лет назад прах северо-корейских летчиков (погибло около 15 пилотов) был перевезен в Пхеньян из Вьетнама и торжественно захоронен на военном кладбище.
      Об участии северо-корейских пилотов на БВ практически ничего неизвестно, есть воспоминания израильского пилота который находясь на свободной охоте атаковал с напарником ракетами одиночный МиГ-21. К удивлению еврейского летчика ракеты в чужой истребитель не попали и пилоты израильских самолетов решили удрать, а не вступать в ближний бой. Кто был пилотом вражеского истребителя автор воспоминаний так и не узнал, но у арабов по его мнению не было летчиков такого класса.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:06
      0
      "А теперь уж и подавно, Ким не слабоумный - посылать своих подданных воевать и умирать за тысячи километров в чужую ему капиталистическую страну."
      ***************************************************************************************
      Полагаю, что это, как раз, - "тот самый случай", когда Вам было бы полезно "освежить в памяти", как минимум, содержание ИМЕННО "советских газет"...

      Если затруднитесь поиском, я Вам, напомню, "вкратце" об одной "маленькой детали", именно в контексте КНДР...

      Видите ли, у СССР и КНДР существовал ДВУСТОРОННИЙ Договор от 1961-го года "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". Подписанный со стороны КНДР Кимом-"дедом", т.е. Ким ИР Сеном...

      Предусматривающий, в т.ч. оказание Советским Союзом военной помощи КНДР (и "наоборот"), в случае агрессии против КНДР (или СССР). Так что, "посылать" куда-то своих добровольцев, Киму-деду, при отсутствии агрессии против СССР, и "даже" АНТИ-северокорейских санкций со стороны "отдельных" государств. Тем более, Совбеза ООН, было "без надобности"...

      А вот после развала СССР, ситуация для Пхеньяна "сильно поменялась". И теперь ему угрожают вполне открыто и регулярно...Причем, и созданием прямых военных угроз...

      Так что, даже отправляя гипотетических "добровольцев" на территорию бывшей единой Украины, для участия в денацификации выращенных "европейцами" и дядей Сэмом, киевских бандеро - нациков, сегодня, КНДР, будет В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, воевать не за "чужую" страну, а ЗА СЕБЯ...
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:15
      0
      "Даже когда был жив мировой соцлагерь, КНДР (в отличие например от Кубы)"
      ***************************************************************************************
      А кто ещё из помянутого Вами "соцлагеря", кроме Кубы, своих добровольцев, вообще, когда-либо и куда-либо посылал?.. На всякий случай...

      На Кубе были советские войска. А отправка Фиделем добровольцев в Африку и Латинскую Америку, была вполне логичной и соразмерной "последующей ответкой", на организацию военной агрессии против Кубы со стороны "ближайшего" соседа. И продолжение с его стороны, попыток свержения законной власти в Гаване... В т.ч. и введением, всякого рода "блокад" и "эмбарго"...
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:58
    -1
    Почему нет? Северные корейцы понимают ход истории и знают что Россия вернётся на путь построения справедливого общества и даже сейчас поможет России погрящей в диком капитализме. soldier
  13. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:16
    0
    Чтобы России перейти в наступление и полностью освободить Новороссию от укрорейха необходима группировка численностью минимум 400 тысяч бойцов. Мобилизация объективна необходима, а разговоры о якобы набранных контрактников около 200 тысяч не решают вопрос пополнения и ротации боевых частей, ибо это в основном те бойцы, которые уже воевали на Донбассе в качестве добровольцев. И имеют место быть существенные санитарные потери в наших частях. Это нужно учитывать. Сегодня у нас в обороне ВДВ, у которых совсем другой функционал. Но их Шойгу стачивает в обороне. Гибнут уже командиры бригад и полков ВДВ, гибнет офицерский состав. А это боевая элита.

    Субъективно Кремль опасается проводить мобилизацию из-за недовольства электората перед выборами президента, но опасается и прорыва линии Суровикина. В результате возможна смута вплоть до отмены президентских выборов.
    Путин рассчитывает удержать ситуацию под контролем до выборов. Удастся ли?

    Так что добровольцы от товарища Ына могут и появится на Донбассе.
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 13:42
      0
      Зачем проводить мобилизацию если у нас миллион чоповцев и полляма фсиновцев? Они всяко лучше подготовленее, чем простые граждане.
      Что касаемо линии Сурового, то у украинцев сил нет для её прорыва. Они на одном Работине столько угробили, что это им аукнется в дальнейшем. Что касаемо северокорейских добровольцев, то они скорее нужны в наступлении.
    2. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 13:44
      0
      "опасается проводить мобилизацию из-за недовольства электората", так электорат то как раз за мобилизацию в основе своей, здравомыслящие люди понимают что парням нужна помощь на передовой, только вот от правительства не дождешься "ни рыбы, ни мяса" в плане нужных решений.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:14
    0
    Так и напрашивается маленькое изменение текста Е.Летова:

    К нам он шёл тот кореец молодой,
    Шел наш брат, чтоб в сраженьи нам помочь...
    Чтоб помочь нам справиться с бедой -
    Гнать американцев прочь! (с)
  15. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 14:28
    0
    Цитата: monetam
    Да и спрятать их будет тяжело если не невозможно, в отличие от всяких поляков и "диких гусей", которых можно маскировать как угодно.

    В России есть корейское мальцинство.