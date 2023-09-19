Западная пресса анализирует, может ли КНДР направить добровольцев для участия в российской спецоперации

Северная Корея может оказать России помощь не только вооружением, но и добровольцами. Об этом сейчас рассуждают многие западные обозреватели, пытаясь выяснить перспективы отправки северокорейских военных для учатия в российской специальной операции.Ранее в РФ с официальным визитом побывал лидер КНДР Ким Чен Ын, который посетил целый ряд военных объектов. Западные издания считают, что президент России Владимир Путин обсуждал с Ким Чен Ыном возможность оказания Северной Кореей военной помощи России. Как известно, КНДР обладает значительными ресурсными возможностями в сфере артиллерии и ракетных войск. В частности, на складах КНДР находится огромное количество боеприпасов, подходящих к российским артиллерийским и ракетным системам.Но на Западе допускают вероятность и отправки для участия в спецоперации ВС РФ северокорейских военных под видом добровольцев. В какой-то степени, пишет американский ресурс 19fortyfive, это могло бы быть отдачей «долга» КНДР. В свое время советские военнослужащие участвовали в войне на Корейском полуострове и помогли отстоять независимость КНДР. Так что теперь Пхеньян может и отправить своих военных на помощь России.Кроме Северной Кореи, помочь России добровольцами, пишет издание, может и Сирия. Еще в самом начале спецоперации ряд СМИ утверждал, что сирийские добровольцы готовы отправиться в Россию для участия в специальной военной операции.Впрочем, российское руководство официально заявляет, что не нуждается в помощи иностранных государств личным составом. К тому же, сейчас в ВС РФ, по утверждениям и президента Владимира Путина, и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, поступило на службу большое количество контрактников.