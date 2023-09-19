Военное обозрение
Войти Регистрация

Служба аппарата Совбеза РФ сообщила о стартовавших в Москве российско-китайских консультациях по стратегической безопасности

2
Служба аппарата Совбеза РФ сообщила о стартовавших в Москве российско-китайских консультациях по стратегической безопасности

В Москве стартовали российско-китайские консультации в сфере стратегической безопасности, о чем сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.


В заявлении говорится, что это уже 18-й раунд переговоров между представителями ведомств двух стран. Сегодняшнюю встречу проводят секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И.

Их предыдущие переговоры состоялись в конце июля на саммите БРИКС в столице ЮАР. Тогда обсуждались вопросы безопасности стран-членов содружества, а также ситуация, складывающаяся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Какая именно тема будет обсуждаться на текущей встрече, не сообщается.

Стоит добавить, что вчера, 18 сентября, Ван И провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ подчеркнул важность данной встречи в плане координации действий Москвы и Пекина на мировой арене и обеспечения, дословно, «справедливости в мировых делах».

В свою очередь китайский дипломат также отметил важность «сверки часов» между Россией и КНР в сложившейся непростой геополитической ситуации. При этом он добавил, что двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого-либо.

Напомним, что визит главы МИД КНР в Россию продлится с 18 по 21 сентября.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:04
    +1
    "Сверка часов" - сугубо личное мнение, если перевести с восточного: "Вы нас торопите идти вперед, а сами стоите на месте", т.е. с окраиной вопрос еще не закрыт.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 13:22
    0
    китайский дипломат также отметил важность «сверки часов» между Россией и КНР в сложившейся непростой геополитической ситуации. При этом он добавил, что двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого-либо.

    Отлично, что это сотрудничество уже есть!!!
    А как далеко оно может зайти - время покажет!