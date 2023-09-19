Служба аппарата Совбеза РФ сообщила о стартовавших в Москве российско-китайских консультациях по стратегической безопасности

В Москве стартовали российско-китайские консультации в сфере стратегической безопасности, о чем сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.В заявлении говорится, что это уже 18-й раунд переговоров между представителями ведомств двух стран. Сегодняшнюю встречу проводят секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И.Их предыдущие переговоры состоялись в конце июля на саммите БРИКС в столице ЮАР. Тогда обсуждались вопросы безопасности стран-членов содружества, а также ситуация, складывающаяся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Какая именно тема будет обсуждаться на текущей встрече, не сообщается.Стоит добавить, что вчера, 18 сентября, Ван И провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ подчеркнул важность данной встречи в плане координации действий Москвы и Пекина на мировой арене и обеспечения, дословно, «справедливости в мировых делах».В свою очередь китайский дипломат также отметил важность «сверки часов» между Россией и КНР в сложившейся непростой геополитической ситуации. При этом он добавил, что двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого-либо.Напомним, что визит главы МИД КНР в Россию продлится с 18 по 21 сентября.