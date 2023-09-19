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Минобороны Азербайджана объявило о начале военной операции в Нагорном Карабахе

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Минобороны Азербайджана объявило о начале военной операции в Нагорном Карабахе

Азербайджан начинает военную операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны.


По утверждению азербайджанского военного ведомства, операция будет проводиться с целью «установления мира» на территории непризнанной республики. Минобороны Азербайджана утверждает, что в Карабахе начнутся локальные военные мероприятия против местных формирований.

Сейчас в Степанакерте работают сирены воздушной тревоги. Бывший государственный министр НКР Рубен Варданян сообщил о массированном обстреле столицы непризнанной республики азербайджанскими вооруженными силами.

Баку сообщает, что проинформировало о начале военных действий командование российских миротворцев и руководство турецко-российского мониторингового центра. Азербайджан, кроме всего прочего, закрывает воздушное пространство страны для самолетов Армении.

Таким образом, в Закавказье начался новый вооруженный конфликт. Сейчас очень многое будет зависеть от того, вмешается ли в события Армения. Если Ереван поддержит Нагорный Карабах, то конфликт примет совершенно иные масштабы. Армения, кстати, все еще является членом ОДКБ, несмотря на недавние заявления армянского руководства, в которых оно дистанцируется от сотрудничества с Россией.

Если конфликт в Закавказье примет более масштабные формы, в него, помимо Армении и Азербайджана, могут быть в той или иной форме вовлечены Россия, Турция и Иран, который поддерживает Армению.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Армении
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97 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 13:05
    +26
    Похоже пришёл конец НКР и учитывая что Россия отвлечена на СВО, будут уже добивать вопрос до полного конца.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:15
      +18
      Азербайджан выбрал "правильный" момент-когда в Армении находятся военные из США...
      1. Николай С.
        Николай С. Сегодня, 13:21
        +18
        Сдал Паширян армян на геноцид. Армяне сами проголосовапи за него, то есть, за это.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:30
          +19
          Это карма такая.За предательство и идиотизм
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:21
      +26
      Стоит ли России вмешиваться?
      Армения и сама не признала Карабах, не смотря на все свои слова о его защите. Так что юридически Карабах - это Азербайджан.
      Народ Армении спокойно терпит руководство Пашиняна, что ложится под США.
      Да, они могут говорить, что Пашинян - это не все армяне, но на деле Арменией руководит именно он.
      В саму Армению Азербайджан не полезет.
      Значит, и нам туда лезть не стоит. Наши предложения по урегулированию конфликта много лет не принимались. Так что - умываем руки.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:33
        -10
        Стоит ли России вмешиваться?
        РФ уже вмешалась там миротворцы, если не последует принуждение к миру азербайджана то РФ вышвырнут с Южного Кавказа.
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:37
        +5
        Цитата: Shurik70
        Стоит ли России вмешиваться?

        Зачем?
        Россия много лет помогала вооружаться Азербайджану, продавала все вооружения зная куда устремлены будут взоры военных Азербайджана...России нужен южный коридор в южные Иранские порты(через Азербайджан). Армения сама виновата, давно могла бы договориться с Азербайджаном по Карабаху и снимать сливки с торговли Азербайджана и Турции.. Тем более, что деюре признала что Карабах Азербайджанский... зачем подталкивает армян Карабаха к кровопролитию?
      3. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:54
        -1
        Армения и сама не признала Карабах, не смотря на все свои слова о его защите. Так что юридически Карабах - это Азербайджан.

        Для нас нету смысла в юридической казуистике, для нас важно остаться на Кавказе, а такими темпами мы пойдем оттуда всерьез и надолго. Послал же бог политиков без стержня. Карабах у них "юридически не признан", "оон надо реформировать"(нашли время) и т.п..
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:23
      +15
      Ну что Пашинян, помогут тебе твои новые защитники с океана ? Ставлю сто североамериканских рублей на Азербайджан, тут главное России не влипнуть в этот междусобойчик горячих горцев.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 13:40
        +5
        Цитата: Silver99
        Ну что Пашинян, помогут тебе твои новые защитники с океана ? Ставлю сто североамериканских рублей на Азербайджан, тут главное России не влипнуть в этот междусобойчик горячих горцев.

        Надо было в контингент миротворцев набрать с российских рынков армян ! Пусть бы защищали историческую родину ! Нечего ещё там, на фоне трепотни Паштетняна гибнуть российким парням !
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:56
        +1
        Ну что Пашинян, помогут тебе твои новые защитники с океана ?

        Пашиняну та похрен, он с рюкзачком свернулся и улетел в далекие страны, а для РФ турки/нато на кавказе это боль.
    4. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 13:24
      +16
      Учитывая, что армяне неоднократно обгадили и оскорбили Россию, Россия умоет руки. И это будет правильно ! Пусть жабы с гадюками сами танцуют свой брачный танец.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 13:36
        +5
        Цитата: Shelest2000
        Пусть жабы с гадюками сами танцуют свой брачный танец.

        Зеленый свет от Путина получен. 100%. Жена Пашиняна когда была в Киеве на днях, тогда и они подписали себе приговор.
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 13:56
          +5
          Цитата: Azerbaijan2023
          Жена Пашиняна когда была в Киеве на днях,

          Я более тупого действия армянской стороны и представить себе не могу. Так себе в ладошки нагадить... request
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 14:18
            +1
            Цитата: Вежливый Лось
            Я более тупого действия армянской стороны и представить себе не могу.

            А военные учения с США? а предствателя армении из ОДКБ вызвали обратно....у них ошибки за ошибками. Пора платить!
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:00
          0
          Большая дурь если Путин чего то там дал, для РФ не пашинян важен, а контрольная точка. Баку в открытую помогает салрейху, для него это не красная лампа?
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:04
        0
        Учитывая, что армяне неоднократно обгадили и оскорбили Россию, Россия умоет руки. И это будет правильно ! Пусть жабы с гадюками сами танцуют свой брачный танец.

        Опираться надо на пророссийских, более того - их выращивать, а не махать руками, так в московском княжестве недолго остаться.
    5. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:32
      +4
      Цитата: BlackMokona
      Похоже пришёл конец НКР и учитывая что Россия отвлечена на СВО, будут уже добивать вопрос до полного конца.

      Терпению Азербайджана пришел конец. Полицейские азербайджанцы взорвались на мине в Физули. Они этим подписали себе приговор.
      Уничтожена ПВО Карабаха, Тор, радары и много чего ещё.

      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:36
        +3
        Все вы по-делу делаете, у Азербайджана есть собственная армия и союзники, а у Пашиняна только гонор, его ждет позор, США его кинут через бедро на татами.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 13:46
          0
          Цитата: Silver99
          Все вы по-делу делает

          Спасибо. Вот новое видео
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:06
          0
          Все вы по-делу делаете, у Азербайджана есть собственная армия и союзники, а у Пашиняна только гонор, его ждет позор, США его кинут через бедро на татами.

          Хрен с Пашиняном. В этой истории важно что ждет РФ. Азербайджан ведет враждебную к нам политику.
      2. Modya
        Modya Сегодня, 13:39
        0
        Терпению чего? Что Азербайджан так яростно терпел последние два года постепенно прирастая территориями? То, что в Армении нет внятного руководства не означает, что Азербайджан «мальчик-одуванчик».
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 13:48
          -1
          Цитата: Modya
          Терпению чего?

          Мы тут говорим с армянами о мире а они диверсантов посылают минировать наши дороги. Достаточная причина чтобы звизды получить?

          Цитата: Modya
          Что Азербайджан так яростно терпел последние два года постепенно прирастая территориями?

          Откуда у вас такие факты? Когда армяне отказываются о деморкации границ? Они не признают наши границы, а мы их. Вот и всё. То что мы предлагали вчера, завтра они умалять будут.
          1. dmmyak40
            dmmyak40 Сегодня, 13:58
            +2
            Вот только не надо говорить о демаркации, законности и международном праве. Они умерли от рук Запада. Сейчас принцип один: кто сильнее и сумел, тот и прав.
            1. Azerbaijan2023
              Azerbaijan2023 Сегодня, 14:20
              -1
              Цитата: dmmyak40
              Сейчас принцип один: кто сильнее и сумел, тот и прав.

              ДЫК так мы и так и делаем. Раз не признаёте границы и не подписываете мир, значит и мы не признаем ваши границы а значит граница будет так как решит сильная сторона.
          2. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 14:08
            0
            Мы тут говорим с армянами о мире а они диверсантов посылают минировать наши дороги. Достаточная причина чтобы звизды получить?

            А карабах тут при чем, он что-ли дороги минирует? Да и в самом факте минирования, с учетом политики Пашиняна, есть большие сомнения, больше на провокацию похоже.
      3. Boxer
        Boxer Сегодня, 13:42
        0
        Там до этого в тот же день ещё одна машина с азербайджанскими дорожными рабочими подорвалась на свежих минах заложенных армянскими диверсантами. Всего за этот день шесть погибших азербайджанцев: Местные газеты пишут, что с начала на установленной армянскими террористами мине подорвался грузовик Hovo, и в результате погибли два сотрудника Госагенства автомобильных дорог, затем – КамАЗ, этот взрыв унес жизни четырех сотрудников МВД.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 13:49
          0
          Цитата: Boxer
          Там до этого в тот же день ещё одна машина с азербайджанскими дорожными рабочими подорвалась на свежих минах заложенных армянскими диверсантами. Всего за этот день шесть погибших азербайджанцев:

          Всё верно. Они мазахисты, знают что получат звизды, и потеряют земли и убитыми, но не могут спокойно жить. Мы тут о мире с ними, а они нам мины. Так теперь пусть получают.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:07
    +8
    Там вроде как Иран грозил вмешаться если будет угроза безопасности Армении. А армяне сами карабах не признали,вон даже нового руководителя "арцаха "с избранием даже не поздравили Был бы в Армении у власти адекват а не пашинян,заботился бы о создании сильной армии в республике.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:32
      0
      Ага,Мусульмане впишутся за христианскую Армению, что то вериться с трудом.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 13:50
        -2
        Цитата: spirit
        Ага,Мусульмане впишутся за христианскую Армению, что то вериться с трудом.

        а вы поверьте. просто Ирану сказали, дернешься, потом не обижайся и Турция и Пакистан их предупредил. Молчу уже об Израиле и других "друзей Ирана"
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:38
      +4
      Цитата: Бережливый
      Там вроде как Иран грозил вмешаться если будет угроза безопасности Армении.

      Весь генералитет Ирана пару дней назад были в Баку и официально сказали Карабах это Азербайджан и ради армян мы там воевать против Азербайджана не будем)))))) их сдали все
    3. kaufman
      kaufman Сегодня, 13:40
      +1
      Там Пакистан и Афганистан официально объявили что в случае вступленения Ирана в конфликт на стороне Армении - поддержат Азербайджан
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 13:51
        0
        Цитата: kaufman
        Там Пакистан и Афганистан официально объявили что в случае вступленения Ирана в конфликт на стороне Армении - поддержат Азербайджан

        Совершенно верно. Но в этом шухере захотят многие поучаствовать. "ДРУЗЕЙ" у Ирана много.
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 14:01
        0
        Там Пакистан и Афганистан официально объявили что в случае вступленения Ирана в конфликт на стороне Армении - поддержат Азербайджан

        Азербайджан и Турция друзья. Турция(НАТО)
        Тоесть Пакистан и Афганистан поддерживают НАТО?
        Что то я запутался.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 14:23
          -1
          Цитата: stelltok
          Тоесть Пакистан и Афганистан поддерживают НАТО?

          В 70-ых и 80-ых президент Пакистана был этническим Азербайджанцев и в начале 20 века в современном Пакистане бушева эпидемия. Наш богатый меценат купил лекарство и отправил туда помощь. Этот поступок записан в учебниках. После этого у Азербайджана с Пакистаном братские отношения. А Афганистане также живут этнические азербайджанцы, они ещё в первой карабахской войне как наемники воевали за Азербайджан.
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:08
    +19
    Ну,что ,Никола Пашинян ??? Давай,покажи,как ты любишь Карабах сам, "без плохих российских миротворцев "....

    Предложения России по решению вопроса Карабаха игнорировались много лет, мир с Азербайджаном подписывать не спешил ...Вот теперь пора показать ,какой ты отважный и сильный !!!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:17
      +3
      Не будет он что-то показывать. Сама Армения не признала Карабах. Цель Пашиняна по указанию своих кураторов, развязать вооруженный конфликт, потом поднять вой и обвинить во всем Россию.
      1. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:35
        +2
        С Азербайджаном ??? Россия уже столько услышала про себя от "благодарных армян",что еще один вой как нибудь переживет . Пашинян смиренно сожрет очередную победу Азербайджана и навсегда останется в истории Армении ,как ее убийца и предатель !
  4. Arnok
    Arnok Сегодня, 13:12
    +1
    Ну как с СВО .... кхм...вляпались, так азербайджанецы ушки и насторожили. Ну а теперь, то они видят, что не до армян. Теперь можно додавить Карабах.
    Интересно, армяне ради принципа поизображают войнушку или нет?
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 13:30
      -1
      Весь мир видит, что мы оказались грозными только на бумаге. Ведя войну в Украине уже не думаем о освобождении Донбасса, а говорим о том как бы не потерять новые территории! Поэтому наши " партнёры" Так себя и ведут. Слабого льва укусит любой шакал, но а стая загрызет.
      1. Никелиум
        Никелиум Сегодня, 13:33
        0
        Весь мир не представляет себе накал битвы на Вукраине. Так что не нужно про весь мир тереть.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:14
          0
          Миру не надо представлять ничего, мир видит результат, а мы выгребаем последствия этих выводов. Еще недавно ряд наших экспертов, говоря о неадеквате РФ на Кавказе, предупреждали - а.з.р.ес..к.и.е полики считают, что Россия проигрывает, поэтому ведут себя подобным образом. Если бы им всыпали в 2020м, как в Грузии, от подобных сценариев мы бы застраховались.
      2. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:38
        +1
        Вы сидите под столом президента и всё -всё узнали ?! Вы помогаете Генштабу планировать боевые действия ВС России ?! Нет.... тогда к чему этот бред ?!
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: Arnok
      Интересно, армяне ради принципа поизображают войнушку или нет?

      пока что уничтожаются один за другим. у них целый полк ПВО уничтожили.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:12
    +3
    Сейчас посмотрим как придут на помощь Пашиняну ,братья американцы
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:22
      -7
      на помощь Пашиняну ,братья американцы
      У них на самом деле редчайший шанс сделать Армению на 100% своей раз и навсегда. Срочно перебросить в Армению пару тысяч своих солдат, авиацию и громко сказать Азербайджану- не трогайте наших. Против штатов они не попрут- сдадут назад.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:27
        +1
        а против Турции ? Паша неоднократно доказывал, что ему наплевать на НАТО когда дело касается интересов Турции, а в Азербайджане у них не просто интерес, а кровный.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:37
          +2
          ему наплевать на НАТО
          Ага наплевать wassat С инфляцией в 70% у них и слюна высохла.
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 13:42
        -2
        Цитата: Болторез
        У них на самом деле редчайший шанс сделать Армению на 100% своей раз и навсегда. Срочно перебросить в Армению пару тысяч своих солдат, авиацию и громко

        Пукнуть. 201-ю базу никто не отменял. И это, по слухам, очень не просто база.
      3. A2AD
        A2AD Сегодня, 13:55
        +2
        Срочно перебросить в Армению пару тысяч своих солдат,
        Из пары миллионов армян в россии, не то что пару тысяч, двести солдат не наберется готовых воевать за армению. А если армения не нужна даже армянам, то нам то она и нафиг не сдалась.
    2. NightWolf1991
      NightWolf1991 Сегодня, 13:28
      -4
      На этот счет есть анекдот. Звонит Зелебоба другу Бидону:
      - Джо, мне конец (сказал Зеля),
      - Да мне по ..уй (сказал Бидон). laughing laughing laughing

      У Пашиняна будет также. Глядишь, потом и про нас вспомнит. Прибежит к нам за помощью, как миленький
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:30
        -1
        когда обратится от Армении только аэропорт в Ереване останется с отъезжающими гастролерами из США.
    3. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:38
      -2
      Цитата: APASUS
      Сейчас посмотрим как придут на помощь Пашиняну ,братья американцы

      Никто им не поможет.
  6. well
    well Сегодня, 13:12
    +9
    Цитата: BlackMokona
    Похоже пришёл конец НКР и учитывая что Россия отвлечена на СВО, будут уже добивать вопрос до полного конца.

    Ну а кто виноват? Армения не признала НКР. Армяне выбрали Пашиняна, который бросил карабахских армян на произвол судьбы. Благосклонность США гораздо важнее судеб карабахцев.
  7. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 13:13
    +3
    Этого и добивался п.о.д.о.н.о.к. Пашинян, по указивке американского посольства в Ереване. А США нужно было открыть "второй фронт" против России.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:15
      -1
      Цитата: Slon_on
      Этого и добивался п.о.д.о.н.о.к. Пашинян, по указивке американского посольства в Ереване. А США нужно было открыть "второй фронт" против России.

      А Россия уже собралась участвовать? Даже в первый раз на войну не явилась, когда ещё не было СВО.
      1. Slon_on
        Slon_on Сегодня, 13:20
        +2
        И совершенно правильно поступила, что не явилась. Достаточно было миротворческой миссии. А всякий вооруженный конфликт чреват разрастанием и втягиванием новых участников.
  8. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 13:13
    -14
    Ящик Пандоры был открыт 24.02.22г.
    "Налетай, торопись, покупай живопись...!!!"
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:22
      +1
      Не так, азера сейчас завершают то, что не успели / смогли закончить три года назад. По сути, нам сейчас предлагают переговоры с той же целью, отложить начатое.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:24
      +1
      Его открыли вообще то, когда в Европе решили уничтожить Югославию.
  9. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 13:14
    +5
    Отчего-то сразу по прочтении всплыло слово релоканты.
    В какую сторону теперь эти крысы побегут?
    Армяне понятно, в Краснодарский край...
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 13:17
      +2
      Почему никто не бежит в Туркменистан?!
      1. Tochilka
        Tochilka Сегодня, 13:23
        0
        Цивилизация там не той системы.
        Кроме того состояние интернет-свободы в Туркменистане - одно из самых худших в мире. Следовательно чего там делать? да и не нужны там дизайнеры ноготочков, занавесочек и прочие креаклы. Так думаю.
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:38
        +1
        Там квота на посещение страны туристами, а вы про беженцев.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 13:41
      +1
      Армяне понятно, в Краснодарский край.

      Их здесь и так уже до.хрена, скоро овощами будут торговать в каждом втором дворе.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:30
        0
        Почему скоро, в Анапе уже .........
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:15
    +10
    Да нам-то какое дело до их разборок?? Единственно - границу надо перекрыть, чтобы армяне по привычке на Русь не ломанули. Их у нас и так с избытком - нехай на благословенный Запад валят.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:17
    +3
    Ну вот на лицо и первые результаты совместных военных учений Армения / США, не прошло и полгода. Толи еще будет. Кто там следующий у матрасни на совместные военные учения, молдоване? Будет и молдованам горячий пирожок, а то расслабились.
  12. PVV66
    PVV66 Сегодня, 13:18
    +6
    После армянских демаршей в сторону России, нам там делать не чего. Пусть победит сильнейший. Авось Бидон Пашиняну поможет, словом... Теперь уже после СВО будем разруливать, что останется... Сейчас у нас дела по важнее.
  13. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 13:20
    +3
    Ну, не знаю... Я бы все галстуки в Ереване припрятал пока... А там будем посмотреть wink
  14. astronom1973n
    astronom1973n Сегодня, 13:21
    +9
    Ни капли крови российских солдат не должно быть пролито за чужие идеи армян. Моб .ресурс у армян -приличный. Собираются и едут защищать то ,что хотят. Не хотят сами, тогда это не нашего государства проблемы.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 13:26
      +5
      Ни капли крови российских солдат не должно быть пролито за чужие идеи


      +100500!
  15. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:24
    +8
    Сейчас в Москве из каждой БМВ с высунутой из окна ногой в красном мокасине будет разадаваться "Ээээ Путэн ввэды вАйска, сэпасы бэратский Карабах!" Нет бы снять красные мокасины и кепки FBI и самим туда поехать.
  16. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 13:24
    +3
    Пашинян недавно заявил о необходимости дистанцироваться от России. Появилась возможность. Грустно все это. Надо им копья ломать.
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:25
    +2
    Не зря Эрдоган посетил США, так как одновременно официальный Азербайджан начал военные действия в нагорном Карабахе. Согласовывал совместные действия с представителями Белого дома видать в отместку за не продление Российской Федерацией "зерновой сделки". Кстати не удивлюсь отменному качеству работы системы Starlink на территории Азербайджана и Турции. Подарив футбольный мячь сыну Илона Маска на недавней встрече в Нью-Йорке Эрдоган "сыграл" в очень короткий пас...
  18. К-50
    К-50 Сегодня, 13:25
    0
    Минобороны Азербайджана объявило о начале военной операции в Нагорном Карабахе

    Ещё одно "государство" с которым о чём-либо договариваться совершенно бесполезно.
    Недавно же буквально 3 года назад примерили стороны, но айзера почуяв кровь врага не угомонятся пока не догрызут.
    То что там находятся русские военные разграничивая их, никак не спасают ситуацию.
    Даже больше, сбитие российского вертолёта, а они знали что он российский и не последовавшие за этим конртвоздействия лишь подстегнули их, показав, что Россия уже в стороне.
    Как бы это ещё большей кровью наших миротворцев не вылилось. sad
  19. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:27
    +1
    Сочувствую армянам Арцаха, не повезло Вам с родственниками в Ереване. Я так понял, озеро Севан скоро станет общим в доступе к воде.
  20. Грац
    Грац Сегодня, 13:31
    +4
    Армяне сами должны идти и воевать за свою страну, а не прятаться за русскими солдатами, тогда они больше будут ценить и нашу помощь и свою независимость.Миротворцев наших надо отзывать с лини разделения, иначе они могут оказаться заложниками зажатыми с двух сторон
  21. Алт22
    Алт22 Сегодня, 13:34
    +3
    Пусть Армения у своих американских хозяев помощи просит.
    А армяне, не власти страны, а армяне - предали Россию? Да.
    Пришло время расплачиваться за русофобию.
  22. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:42
    0
    Цитата: Tochilka
    Отчего-то сразу по прочтении всплыло слово релоканты.
    В какую сторону теперь эти крысы побегут?

    вы думаете в степанокерте есть релоканты? В Ереване у них ничего не изменится: кафешки, тиктоки, смузи
  23. Sanktperburg1812
    Sanktperburg1812 Сегодня, 13:47
    +2
    Как рассказывают местные армяне, в самом Ереване настроения прямо скажем, антирусские. Армян как подменили. Аналогично с Грузией и Украиной.
    Сейчас Азербайджан заберёт НКО. Дальше Турция сделает его фактически своей провинцией или частью, получив тем самым выход к Каспийскому морю. А тут уже и Казахстан с Киргизией. Те еще кулацкие подпевалы. Казахи уже берега давно попутали. И Великий Туран о котором мечтал Эрдоган в реальности. Или Турецкая Империя 2.0.
    Эрдогану уже туркам памятник при жизни ставить пора.
    Самый хитрожопый султан пожалуй в их истории.
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 14:09
      0
      Турция сделает его фактически своей провинцией или частью, получив тем самым выход к Каспийскому морю.

      Я правильно понимаю?? НАТО собирается получить доступ к каспийскому морю?
      А почему тогда вагнер в африке бегает? Каспийское море вроде как важнее чем африка? Или нет?
      1. Sanktperburg1812
        Sanktperburg1812 Сегодня, 14:34
        0
        Слово "Вагнер" уже из каждого утюга. Такое ощущение, что рецепт от всех болезней.
  24. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:47
    -1
    Вот теперь все увидят является ли этот регион "зоной национальных интересов" РФ или просто так... фантомные боли.
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 14:12
      +1
      Такие заявления обычно делают провокаторы. Ничего личного hi
  25. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:49
    +1
    Цитата: Смею_заметить_
    все увидят является ли этот регион "зоной национальных интересов" РФ или просто так

    а еще это наглядный пример для неумных людей, мечтающих о возрождении одной великой страны....
  26. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 14:06
    +1
    Армяне сами себя переиграли. Нам просто не нужно лезть туда. И сохранить влияние: и в Азербайджане, и в Армении. Пусть сами разбираются.
  27. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:09
    +1
    После заявлений Пашиняна и учений с натой, почему-то мало сочувствия к армянам...
    Отрезаный ломоть.
    Им теперь только к аятолле Хаменеи, на задней передаче во дворец ползти надо hi
  28. Seal
    Seal Сегодня, 14:15
    0
    Если Ереван поддержит Нагорный Карабах, то конфликт примет совершенно иные масштабы. Армения, кстати, все еще является членом ОДКБ,
    И что ? ОДКБ никакого отношения к Карабаху не имеет. Если вмешается Армения - это будет только её проблема. ОДКБ будет не при чем.
  29. Seal
    Seal Сегодня, 14:18
    0
    Цитата: Sanktperburg1812
    Дальше Турция сделает его фактически своей провинцией или частью, получив тем самым выход к Каспийскому морю.
    Извините, но с 22.02.2022 Азербайджан наш официальный союзник. И Турция прекрасно это знает.
    1. Sanktperburg1812
      Sanktperburg1812 Сегодня, 14:35
      0
      Да клали они с высокой колокольни или минарета на все эти обещания о союзничестве.
  30. Seal
    Seal Сегодня, 14:20
    0
    Цитата: К-50
    Даже больше, сбитие российского вертолёта, а они знали что он российский
    А кстати, до сих неизвестно, кто таки сбил наш вертолет. Алиев тогда взял на ответственность лишь за то, что ракета из ПЗРК была выпущена с территории Азербайджана. Но кто ее выпустил ? Кому было выгодно сорвать только что подписанное Трехстороннее Заявление ?
  31. Seal
    Seal Сегодня, 14:21
    0
    Цитата: ИванИванов
    Баку в открытую помогает салрейху,
    Меньше слушайте армянское радио.
  32. 501Legion
    501Legion Сегодня, 14:22
    0
    Где Тысячи санкций на азербайджан ? Созыв совбеза и всё вот это. вопросы риторические
  33. Seal
    Seal Сегодня, 14:26
    0
    Цитата: Болторез
    У них на самом деле редчайший шанс сделать Армению на 100% своей раз и навсегда
    Оно нам сильно надо ?
  34. Seal
    Seal Сегодня, 14:30
    0
    Цитата: ИванИванов
    Опираться надо на пророссийских, более того - их выращивать, а не махать руками, так в московском княжестве недолго остаться.
    Вообще-то Карабах , и вообще Закавказье уже не наше с конца 1991 года. Так, что вы что-то проспали.