Минобороны Азербайджана объявило о начале военной операции в Нагорном Карабахе

Азербайджан начинает военную операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны.По утверждению азербайджанского военного ведомства, операция будет проводиться с целью «установления мира» на территории непризнанной республики. Минобороны Азербайджана утверждает, что в Карабахе начнутся локальные военные мероприятия против местных формирований.Сейчас в Степанакерте работают сирены воздушной тревоги. Бывший государственный министр НКР Рубен Варданян сообщил о массированном обстреле столицы непризнанной республики азербайджанскими вооруженными силами.Баку сообщает, что проинформировало о начале военных действий командование российских миротворцев и руководство турецко-российского мониторингового центра. Азербайджан, кроме всего прочего, закрывает воздушное пространство страны для самолетов Армении.Таким образом, в Закавказье начался новый вооруженный конфликт. Сейчас очень многое будет зависеть от того, вмешается ли в события Армения. Если Ереван поддержит Нагорный Карабах, то конфликт примет совершенно иные масштабы. Армения, кстати, все еще является членом ОДКБ, несмотря на недавние заявления армянского руководства, в которых оно дистанцируется от сотрудничества с Россией.Если конфликт в Закавказье примет более масштабные формы, в него, помимо Армении и Азербайджана, могут быть в той или иной форме вовлечены Россия, Турция и Иран, который поддерживает Армению.