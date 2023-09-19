Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы польского МИД обвинил власти РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза

16
Замглавы польского МИД обвинил власти РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил российское руководство в создании миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.


По словам заместителя главы польского внешнеполитического ведомства, интересам России отвечает транспортировка через Средиземное море беженцев из стран Центральной Африки и Нигерии в Европу.

Мулярчик также добавил, что перевозку в Европу мигрантов из Африки осуществляется при участии организованной преступности, за которой, по его мнению, якобы стоят российские власти. Целью этой деятельности, по словам заместителя польского министра, является "дестабилизация ситуации в Европе".

Ранее сообщалось, что на итальянский остров Лампедуза, расположенный к югу от Сицилии, в течение шести дней высадились около 11 тысяч беженцев из Африки. При этом население острова, по официальным данным, не превышает шести тысяч итальянцев. Несмотря на все попытки местных властей переместить прибывших на Лампедузу мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывать все новые нелегальные мигранты.

Посетившая Лампедузу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала итальянским властям поддержку со стороны Евросоюза в пресечении потока нелегальных мигрантов, включая обеспечение ускоренной репатриации африканцев, не получивших убежище, а также сотрудничество с властями Туниса и борьбу с нелегальными перевозчиками людей.

По данным МВД Италии, с начала текущего года в эту страну морским путем прибыли уже около 130 тысяч нелегальных мигрантов из Африки, что вдвое превышает количество мигрантов, прибывших в Италию за аналогичный период прошлого года.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:32
    +2
    Замглавы польского МИД обвинил власти РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза —

    ***
    — «Если не мы,то кто?» ...
    ***
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:33
    +3
    Большей чуши я еще не слышал..А!Так это французики с Африки бегут?.
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:53
      +5
      А чего удивляться, поляки и укры неизлечимые дегенераты,причём агрессивные,это наглядный пример...
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:33
    +8
    Очень хорошо. Правильно. Пусть жрут друг- друга. Еще бы фуру с водкой туда подбросить и фуру с оружием. И народ " восстановит справедливость") Свободу неграм! Свободу Анжеле Дэвис!)
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:34
    +3
    полякам бы украинскую мафию сосчитать на своей территории, итальянские Карлеоне без них разберутся.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: Silver99
      полякам бы украинскую мафию сосчитать на своей территории

      Это считать надо, а так на Россию свалил и всё в ажуре.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:35
    +5
    Совсем поляки чокнулись, где Лампедуза и где Россия. У поляков глобус где одна Польша на одной стороне а на другой Украина. soldier
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Совсем поляки чокнулись, где Лампедуза и где Россия.

      А чего тут удивляться? Они особо не заморачиваются. Если х...вост коротковат - это Путин виноват.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    +1
    Странно, у итальянцев претензий к Росси нет, а у пшеков есть. Если у пингвинов диагностируют птичий грипп, то же мы?
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: Uprun
      Странно, у итальянцев претензий к Росси нет, а у пшеков есть. Если у пингвинов диагностируют птичий грипп, то же мы?

      Конечно Россия ! Не Штатники же, которые устраивали в Сирии и других странах Ближнего Востока бузу руками своих выкормышей в последние десятилетия, а потом толкали ЕС на приём беженцев !
  7. baytygan
    baytygan Сегодня, 13:49
    0
    если это так, снимаю шляпу...но это польские мечты...
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:56
    +1
    Да, да поляки wassat
    Польша: Скандал с незаконно проданными 750 тысячами виз во время избирательной кампании. drinks

    За последние три года около двух миллионов человек получили польские визы. По статистике, большую часть из них получили украинцы и белорусы, а также несколько 100 тысяч человек из стран, которые Польша официально не приветствует.
  9. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 14:06
    0
    Да да,и то что планировали пол территории Польши сдать России после вторжения это тоже по указке Москвы , ох как коварен этот Путин..
  10. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:09
    +1
    При этом население острова, по официальным данным, не превышает шести тысяч итальянцев.
    Выгнать с острова этих маргиналов. Что б не мешали жить основному населению. laughing
  11. D-Master
    D-Master Сегодня, 14:13
    0
    Да!!! Я просто не представляю, кого бы обвиняли поляки во всех грехах, если бы не было России. Мамонтов и динозавров - то же мы... того.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:14
    0
    перевозку в Европу мигрантов из Африки осуществляется при участии организованной преступности, за которой, по его мнению, якобы стоят российские власти.

    Кошка бросила котят
    Это Путин виноват

    fool
    То что всякие поляки позволяют себе нести подобную чушь в адрес России главная вина лежит на МИД РФ. Именно отсутствие его реакции (не считать же за реакцию очередную "озабоченность" Маши из МИДведя") провоцирует подобные заявления.

    p.s. В 1943 году т.н. "польское правительство в изгнании", находившееся в Лондоне позволило себе оскорбительные заявления в адрес И.В.Сталина и СССР. В результате СССР немедленно разорвал дипломатические отношения с зарвавшимися панами.