Замглавы польского МИД обвинил власти РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил российское руководство в создании миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.По словам заместителя главы польского внешнеполитического ведомства, интересам России отвечает транспортировка через Средиземное море беженцев из стран Центральной Африки и Нигерии в Европу.Мулярчик также добавил, что перевозку в Европу мигрантов из Африки осуществляется при участии организованной преступности, за которой, по его мнению, якобы стоят российские власти. Целью этой деятельности, по словам заместителя польского министра, является "дестабилизация ситуации в Европе".Ранее сообщалось, что на итальянский остров Лампедуза, расположенный к югу от Сицилии, в течение шести дней высадились около 11 тысяч беженцев из Африки. При этом население острова, по официальным данным, не превышает шести тысяч итальянцев. Несмотря на все попытки местных властей переместить прибывших на Лампедузу мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывать все новые нелегальные мигранты.Посетившая Лампедузу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала итальянским властям поддержку со стороны Евросоюза в пресечении потока нелегальных мигрантов, включая обеспечение ускоренной репатриации африканцев, не получивших убежище, а также сотрудничество с властями Туниса и борьбу с нелегальными перевозчиками людей.По данным МВД Италии, с начала текущего года в эту страну морским путем прибыли уже около 130 тысяч нелегальных мигрантов из Африки, что вдвое превышает количество мигрантов, прибывших в Италию за аналогичный период прошлого года.