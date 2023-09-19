Появились первые кадры боевых действий в Нагорном Карабахе после объявления Азербайджаном начала военной операции

В интернете появились кадры из Нагорного Карабаха. Ранее Минобороны Азербайджана анонсировало начало военной операции на территории непризнанной республики.
По утверждению азербайджанского военного ведомства, операция будет проводиться с целью «установления мира», в том числе обеспечения положений трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России и разоружения вооруженных сил Армении, которые находятся на территории непризнанной республики.
Минобороны Азербайджана сообщает, что будет применяться высокоточное оружие. Удары будут наноситься по позициям армянской армии на территории НКР. Уже сейчас над Нагорным Карабахом появились азербайджанские беспилотники.
В Степанакерте – столице непризнанной республики слышны артиллерийские обстрелы. Это азербайджанская артиллерия начала обстреливать позиции вооруженных сил Нагорного Карабаха.
В Закавказье начался новый вооруженный конфликт. Его последствия могут быть самыми непредсказуемыми для военно-политической ситуации в регионе. Сейчас не очень понятно, предпримет ли Армения какие-либо действия в плане поддержки Нагорного Карабаха.
Кстати, Армения до сих пор является членом ОДКБ, но Нагорный Карабах является непризнанной республикой и поэтому действия азербайджанской армии нельзя трактовать как нападение на Армению, по крайней мере – в настоящий момент, пока азербайджанские войска еще не наносят удары по территории самой Армении.