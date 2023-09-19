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Появились первые кадры боевых действий в Нагорном Карабахе после объявления Азербайджаном начала военной операции

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Появились первые кадры боевых действий в Нагорном Карабахе после объявления Азербайджаном начала военной операции

В интернете появились кадры из Нагорного Карабаха. Ранее Минобороны Азербайджана анонсировало начало военной операции на территории непризнанной республики.


По утверждению азербайджанского военного ведомства, операция будет проводиться с целью «установления мира», в том числе обеспечения положений трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России и разоружения вооруженных сил Армении, которые находятся на территории непризнанной республики.

Минобороны Азербайджана сообщает, что будет применяться высокоточное оружие. Удары будут наноситься по позициям армянской армии на территории НКР. Уже сейчас над Нагорным Карабахом появились азербайджанские беспилотники.


В Степанакерте – столице непризнанной республики слышны артиллерийские обстрелы. Это азербайджанская артиллерия начала обстреливать позиции вооруженных сил Нагорного Карабаха.


В Закавказье начался новый вооруженный конфликт. Его последствия могут быть самыми непредсказуемыми для военно-политической ситуации в регионе. Сейчас не очень понятно, предпримет ли Армения какие-либо действия в плане поддержки Нагорного Карабаха.

Кстати, Армения до сих пор является членом ОДКБ, но Нагорный Карабах является непризнанной республикой и поэтому действия азербайджанской армии нельзя трактовать как нападение на Армению, по крайней мере – в настоящий момент, пока азербайджанские войска еще не наносят удары по территории самой Армении.

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46 комментариев
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 13:41
    +8
    установления мира», в том числе обеспечения положений трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России и разоружения вооруженных сил Армении, которые находятся на территории непризнанной республики.

    Что то очень знакомое,где то я это уже видел,вот не помню где what )
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: spirit
      Что то очень знакомое,где то я это уже видел,вот не помню где

      Вот свежие новости

      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:59
        -3
        Молодцы Азербайджанцы - решайте сейчас этот вопрос. Такого момента вы ждали долгие годы и готовились.. Другого случая может и не быть..
        Только не убивайте мирных жителей ... не в Ваших интересах это делать.. Сейчас Вы справедливую войну ведете, начнете убивать мирняк - все повернется на оборот
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 14:07
          +1
          Цитата: Курильщик
          Только не убивайте мирных жителей ... не в Ваших интересах это делать..

          Согласен. Но надеюсь и они те кто с оружием не будут прятаться за мирным населением.

          Цитата: Курильщик
          Сейчас Вы справедливую войну ведете

          Спасибо.
        2. Egorovich
          Egorovich Сегодня, 14:24
          +3
          Что Пашинян и К посеяли, то и начало пожинаться сейчас. К этому очевидно и заслуженно все и шло.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 14:28
        +1
        Забыли за антироссийской риторикой армяне истину"хочешь мира-готовься к войне "!Сейчас как всегда на нас начнут помои лить,а ведь время для перевооружения армии было достаточно. Я не кровожадный,поэтому хочу чтобы мирняка там постродало как можно меньше!
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 14:40
          0
          Забыли за антироссийской риторикой
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:10
      +3
      А что? Я думаю, когда азербайджанецы зачистят Карабах от проармянских боевиков, действительно наступит мир... Карабах войдет в юрисдикцию Азербайджана, половина армян убежит в краснодарский край, а те кто победнее останутся на милость победителей, тем более что тем, кто жил там до 1 карабахской войны разрешено остаться в своих домах. Но при этом больше не будет провокаций и стрельбы из-за спины российских миротворцев, не будут выбирать нового президента Арцаха и прочих неуместных атрибутов. А Армения всё равно уйдет в НАТО, для этого и избирали Пашиняна.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:27
      0
      Армения имеет премьера,который ее "имеет"...
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:46
    -11
    Кстати, Армения до сих пор является членом ОДКБ, но Нагорный Карабах является непризнанной республикой и поэтому действия азербайджанской армии нельзя трактовать как нападение на Армению

    Оправданий для соплежуйства у нас более чем много, поэтому выгребаем полной ложкой. Если бы еще тогда, в 2020 наваляли протурецким а.з.е.р.а.м (админ, хватит редактуры), конфликт и в салорейхе был бы другим, а так мы п.р.о.с.и.р.а.е.м кавказ последовательно, под многозначительное шевеление кремлевских усов.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:51
      +15
      Если бы еще тогда, в 2020 наваляли азербайджанцам,


      С какой стати нам валять айзерам, чем они хуже армян?

      А сейчас когда президент Армении
      - сам признал Карабах частью Азербайджана
      - отказался посылать запрос в ОДКБ
      - сказал, что теперь будет доверять в вопросах безопасности США
      ТЕПЕРЬ
      это уже не наши проблемы а Карабах от армян уплыл и никакое НАТО им не поможет.
      НЕ НАДО БЫЛО ИЗБИРАТЬ ПАШИНЯНА
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:21
        +2
        С какой стати нам валять айзерам, чем они хуже армян?
        Хотя бы тем что база у нас в армении, в азербайджане турки, азербайджан открыто помогает у.к.р.а.м, слышали что несут их официальные представители по поводу сво? а мы говорим о стратегическим с ним партнерстве. больший неадекват представить трудно. И бить надо было в 2020. сейчас уже неясно что делать.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 14:28
          -1
          Цитата: ИванИванов
          Хотя бы тем что база у нас в армении, в азербайджане турки, азербайджан открыто помогает у.к.р.а.м, слышали что несут их официальные представители по поводу сво?

          Азербайджан единственное как помогает Украинцам это гуманитарной помощью Детей лечат, еда, свет и всё такое. Вы хотите чтобы они сдохли а потом на весь мир кричали геноцид? Хотя бы спасибо сказали что помогаем от части Вам. А теперь вы мне скажите, куда ещё армяне должны вам плюнуть чтобы вы поняли что из них союзник как из меня динозавр?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:56
      +4
      ИванИванов hi, ну конечно Пашинян уже давно к России дружеских чувств не испытывает и риторика у Армении давно прозападная а Россия опять должна, кому Армении??? Где была Армения когда России нужны были союзники? Ну так долг платежем красен. А Кавказ это не только Армения.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:18
        +2
        Пашинян собрался и свалил, а мы точки опоры лишимся, не на пашиняна надо ориентироваться.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:49
    +1
    Судя по видео уже пару БУКов легко и непринуждённо уничтожили . Чем интересно бьют Азербайджанцы ? Байрактарами похоже работают
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:52
      -1
      kaufman hi, у Армении и Карабаха было время и проанализировать и принять меры для противодействия, если их долбят так же то это проблемы Еревана.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:54
      +2
      Цитата: kaufman
      Судя по видео уже пару БУКов легко и непринуждённо уничтожили . Чем интересно бьют Азербайджанцы ?

      Уничтожен Тор, радары и станции РЭБ. Бьют пока Харопами.
    3. Dym71
      Dym71 Сегодня, 13:55
      +1
      Цитата: kaufman
      Байрактарами похоже работают

      Не факт, у азери много израильского оружия.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 14:10
        0
        Цитата: Dym71
        Не факт, у азери много израильского оружия.

        Вы совершенно правы, судя по видео пока что используют высокоточное оружие Израильского производства. Они уничтожают радары и пво. По ходу следующими полетят Байрактары и всё остальное.
    4. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:09
      +1
      Цитата: kaufman
      Чем интересно бьют Азербайджанцы ? Байрактарами похоже работают

      на сколько я вижу по видео, бьют Израильским Хоропом (камикадзе) и бьют Лорой (ОТРК) тоже Израильский.

  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:50
    +3
    Сдал Пашинян карабахских армян окончательно . Спички им с Алиевым принесла на блюдце "англичанка", которая гадит всегда и везде
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:12
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Сдал Пашинян карабахских армян окончательно .

      Олег, наши пытались с ними по мирному, даже гуманитарку отправили. А они в позу встали и мало того ещё решили окончательно Россию разозлить с тем что военный сборы с США , жена Пашиняна в Киеве в любви признавалась Киеву............а что они думали? Чем думали?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:28
        +1
        Лачинский коридор блокировали/на миротворцев наезжали тоже из гуманитарных соображений? Не надо жертв изображать из себя. Пашинян понятный свин от сороса, но в этой ситуации вы агрессоры однозначно.
  5. Dave36
    Dave36 Сегодня, 13:53
    +3
    Да там на неделю максимум движений. Нагорный Карабах - де юро Азербайджан, станет де факто.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 13:58
    +1
    Это должно было случиться и случилось.Российские миротворцы,как бы под раздачу не попали бы.Армения, Азербайджан,Россия не признают независимость Карабаха.Развязать карабахский гордиев узел не удалось мирным путем.Азербайджан,решил его разрубить. А Ереван, довольно скоро скажет: Прощай,ОДКБ!Здравствуй НАТО! А чуть позже и СНГ разбежится,такие вот союзы,должны группироваться,вокруг "стального стержня",а его нет.А самое,фиговое, после распада СНГ, содружество не возродится,члены содружества,начнут искать "стальные стержни"
  7. olezenka1
    olezenka1 Сегодня, 13:59
    +2
    Жаль.....Жаль, что, таки, началось...
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:00
    +3
    Доскакался Пашинян в многовекторность...Алиев наверняка не начал бы военную операцию не зная реакцию Путина.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 14:12
      +3
      так вы вспомните риторику Армян и Пашиняна в 20м году, тоже самое, те же зализы западникам и грязь в сторону РФ, Алиев не глуп, очень не глуп, и он понимает, что сейчас РФ из за политики Армении в том числе не будет пытаться остановить это, ибо Пашиняна надо на место ставить
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:13
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Алиев наверняка не начал бы военную операцию не зная реакцию Путина.

      100 ПРОЦЕНТ на начало данную операцию зеленый свет дала и Россия. Как вы себе представляете крохотное государство на южных границах России, где сидят их миротворцы , и это страна начала боевые действие без зеленого света от кремля? Армян сдали опять. Все сдали. И Иран и Запад.
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 14:16
        +2
        ну Колян сам виноват, не тот он зад лизать начал
    3. Грица
      Грица Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Алиев наверняка не начал бы военную операцию не зная реакцию Путина.

      Во всем мире уже знают про реакцию Путина. Поэтому его нахмуренных бровей и красных линий уже никто не боится. Акела постарел...
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:30
      0
      Это мы доскакались своей многовекторностью. Пашиняну пофиг на армению, собрал рюкзак и свалил в США,
  9. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 14:01
    +1
    Что Армения, что Азербайджан это микрогосударства со своей микроэкомикой которой уже десятки лет мнипулируют американские армяне и турецкие азербайжанцы. Единственная цельэтих манипуляций втягивание России в очередную войну. Поэтому единственным правильным решением будет дистанцироваться от этого конфликта. Тогда западные спонсоры быстро поймут, что им этот конфликт тоже не интересен.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: Vita VKO
      Что Армения, что Азербайджан это микрогосударства со своей микроэкомикой которой уже десятки лет мнипулируют американские армяне и турецкие азербайжанцы.

      Азербайджан не Армения. Не по количеству войск, не по экономике, не по армии не по резервам валют. Катар вообще как пол Москвы, но армия у них далеко не микроскопическое и по деньгам тоже. Армян просто сдали. Они никого не слушают, не чёрта не ангела не Иусуса не Магомеда.
  10. штурм
    штурм Сегодня, 14:05
    +1
    Главное чтобы наши миротворцы в Карабахе не пострадали.
    Военную базу из Армении нужно выводить и размещать на вновь присоединенных территориях Запорожья или Херсона.....
    Российская армия должна в первую очередь защищать интересы и территорию России, а потом уже всяких "партнёров"....
    1. Seamaster
      Seamaster Сегодня, 14:18
      +1
      Личный состав нашей базы в Армении на 90% состоит из этнических армян. Отнять у них российские паспорта - вот и вывели базу.
      Разве что самолеты перегнать на территорию России.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: штурм
      Военную базу из Армении нужно выводить и размещать на вновь присоединенных территориях Запорожья или Херсона.....

      А вот это правильно - нет смысла ее там содержать.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:29
        0
        Цитата: Грица
        Цитата: штурм
        Военную базу из Армении нужно выводить и размещать на вновь присоединенных территориях Запорожья или Херсона.....

        А вот это правильно - нет смысла ее там содержать.

        Интересненько. Может, вы в курсе состава-назначения этой самой базы? wink
  11. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 14:16
    +1
    А чего, собственно, армянам о войне в Карабахе беспокоиться?
    Карабах Армения НЕ ПРИЗНАЛА, отставных карабахских лидеров армяне в зиндан кидают.
    Да и Пашинян ОФИЦИАЛЬНО заявил, что Карабах - это Азербайджан.
    Всё по фен-шую.
    А территорию Армении американцы защитят - в одной 82-й воздушно-десантной дивизии народу больше, чем вся армия Армении.
  12. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 14:20
    -1
    В Армении америкосы сейчас учения совместные проводят с Пашиняном, посмотрим на что они годятся. Но думаю, они уже дружно ломанулись в Турцию, в бегстве им равных нет.
  13. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 14:21
    0
    уже представляю реакцию главной гинекологши в ес - мир, дружба, жвачка... а когда в сине-жёлтом платье, то война до последнего
  14. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:28
    0
    Цитата: bk316
    НЕ НАДО БЫЛО ИЗБИРАТЬ ПАШИНЯНА


    Не надо было выбирать американского Пашиняна-недоучку ,который потешил свое самолюбие и давно навострил лыжи в любимую Арм....Америку !

    После победы Азербайждана ,последний не остановился,а продолжил дальше совершенствовать армию и вооружение,а армяне бегали по митингам,искали виноватых и проклинали Россию.... Поэтому сегодня они с печалью глядят на Карабах,в котором азербайджанцы будут строить Азербайджан.
  15. SKR-1135
    SKR-1135 Сегодня, 14:30
    0
    Да, армянский народ долго будет Пашку вспоминать.
  16. Fisher
    Fisher Сегодня, 14:32
    0
    Если бы проблему с Украиной решили бы за пол года/ год никто бы с Карабахом и не рыпнулся
  17. alystan
    alystan Сегодня, 14:36
    0
    Никколо Паганини Пашинян рванул в Нью-Йорк, якобы на ГА ООН, как и Зеленский, а тут такое в его отсутствие началось.

    Не зря последние дни в Баку так зачастили грузовые борты из Израиля. Теперь пишут, что именно израильскими ракетами "Лора" класса "земля-земля" армия Азербайджана ведет обстрелы в Нагорном Карабахе.