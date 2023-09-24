Почему восстановление СССР, возможно, частичное – все равно неизбежно

«Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.
Гони природу в дверь: она влетит в окно».
Н. М. Карамзин
Гони природу в дверь: она влетит в окно».
Н. М. Карамзин
«Идеи экономистов и политических мыслителей –
и когда они правы, и когда ошибаются –
имеют гораздо большее значение, чем принято думать.
В действительности только они и правят миром».
Джон Мейнард Кейнс
и когда они правы, и когда ошибаются –
имеют гораздо большее значение, чем принято думать.
В действительности только они и правят миром».
Джон Мейнард Кейнс
Почему СССР – высшая точка мировой цивилизации и Русского мира?
32 года тому назад было демонтировано величайшее государство всех времен, стран и народов, держава, существование которой в течение 70 долгих лет было абсолютным чудом, ибо все в ней противоречило человеческой похоти и жадности: и могло существовать только благодаря высшему промыслу.
СССР имел самые высокие в мире темпы экономического развития, был второй экономикой мира (1990): ВВП США – 5 233 300,00 долларов, СССР – 2 659 500,00 долларов. На долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного производства. Средний темп роста экономики РФСФР в составе СССР с 1950–1990 составил 6,6% (!), а экономики России с 1992 по 2016 год – менее 1 % (!).
В то время как весь западный мир задыхался в тисках Великой депрессии, темпы роста СССР были просто фантастическими – 13–14 %. Первые пятилетки – это самое великое в мировой истории экономическое чудо.
При этом население России в предпоследние десятилетия перед «реформами» (в составе СССР) росло со скоростью около 8,79 млн человек каждые 10 лет!
Как писал Исаак Дойчер, британский историк в 1956 году:
«Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира».
Мирное соревнование социализма и капитализма в итоге привело к улучшению капитализма – в развитых капстранах государство стало вмешиваться в экономику, было принято нормальное трудовое и пенсионное законодательство, осуществлялось выравнивание доходов, появился средний класс. Модель социально ориентированной рыночной экономики Германии, столь привлекательной по сравнению с либеральной моделью США: это синтез обеих систем.
Как считал американский исследователь Л. Каплан: Сталин – человек, который спас капитализм. Миру очень остро не хватает многополярности и наличия альтернативной идеологии.
Главное в СССР – построение справедливого общества
В СССР деньги для людей, как ни парадоксально, не были главной целью – главной была идея построения справедливого общества. Хотя идея коммунизма, как некоего «земного рая» оказалась тупиковой, но основная цель существования СССР была достигнута.
Как писал о СССР Дж. М. Кейнс, консультировавший советское правительство:
«в… России… карьера «делающего деньги» человека просто невозможна… как и карьера вора-взломщика либо стремление научиться подлогам и хищениям».
Да, люди жили не богато. Сейчас все есть, но не всем хватает денег. Тогда было наоборот – деньги были, но товаров не хватало. В СССР был дефицит (во многом искусственно созданный) хорошей одежды и обуви, бытовой техники, мебели, автомобилей. И все это стоило дорого.
Но не это было главным. Были существенные плюсы. Образование, в том числе высшее (!), жилье, медицина были бесплатными. Были льготные или бесплатные путевки на отдых от профсоюза. Платное жилье (ЖСК) было значительно более доступным по сравнению с нынешней ипотекой, а тарифы за квартплату и электричество были мизерными. Все это обеспечивалось по той простой причине, что основная масса потребляемой продукции производилась внутри страны, а вся получаемая в экономике прибыль расходовалась в интересах всего общества: все по К. Марксу.
Да были ошибки и перегибы: атеизм, репрессии. Но в позднем СССР при Брежневе, хотя борьба с инакомыслием и велась, все было относительно тихо: никаких репрессий, лагерей и шарашек не было.
Почему не хватало товаров?
Говорят, мы кормили полмира – это правда, помощь развивающимся странам и Восточной Европе была огромной, в наследство от СССР у нас остались немереные долги наших «друзей» – 140 млрд долларов на 1991 год, ныне успешно «прощаемых».
Так почему СССР не мог наполнить полки магазинов?
В перестройку – понятно, дефицит создавался искусственно, чтобы вызвать недовольство народа. А в эпоху «застоя»? Хорошие товары были, но ценились дорого: цветной телевизор стоил около 700 рублей при средней заработной плате 190 рублей, импортные ботинки – 80–100 руб.
Танки и пушки – понятно, святое. Но можно было уменьшить число НИИ и построить больше фабрик по производству шмоток и техники, с чего и начал свои реформы новый Китай? Можно было. Объяснения три: страна была крепкой, народ был стоическим, к красивой жизни не привыкший. Второе – ментальность руководства. Третье – уже тогда дело шло к развалу. Но СССР не дотянул всего (!) 10–15 лет до того времени, когда Китай завалил весь мир этими товарами по доступным ценам.
Культура СССР
СССР был единственным в мире государством с христианской культурой, но, увы – с атеистической начинкой. Прекрасная и чистая музыка, кино, лучшее в мире образование. Народ был более здоровым, большинство создавали семьи, рожали детей… Когда все это слушаешь и видишь – думаешь, а что – это другая планета? Но мы там жили и все помним.
Сейчас: музыка и кино, шоу, концерты, в которых основное – человеческие страсти. Однако российский кинематограф возрождается, в том числе на волне ностальгии по СССР: это фильмы «Легенда-17», «Гагарин – первый в космосе», «Т-34», «Движение вверх», «Чемпион», «Белый снег» и др.
Социализм возвышал человека, когда как капитализм пытается сделать из него недумающего потребителя, играя на низменных сторонах. Когда мы в 1985 году открыли страну для веяний Запада, мы вместе с этим впустили сюда массу нечисти, которая за все это время сделала свою работу.
Если вы воспитываетесь на фильмах о Гражданской войне, Великой Отечественной войне – у вас другая нравственность и жизненная позиция. Вот поэтому после объявления мобилизации на СВО у нас уехало около 1 млн молодежи. Кто-то отлично поработал!
Ностальгия по СССР
Но все познается в сравнении. Как и Восточная Европа, наш народ в итоге разочаровался свободным рынком по американским лекалам. Рейтинги Сталина растут, в том числе и в молодежной среде, и в 2017 году он возглавил список величайших людей современности.
По данным соцопросов (сентябрь 2022 года), почти две трети россиян (62 %) симпатизируют социализму, и это максимум за всю историю анкетирования. Согласно полученным ВЦИОМ сведениям на конец 2022 года: почти 50 % россиян хотят восстановления СССР, а 58 % граждан сожалеют о его распаде.
По данным мониторинга Института психологии РАН: около 80 % населения РФ дают негативную оценку сценарию «инерционного» экономического развития, который, по их мнению, ведет страну в тупик. Несмотря на известное отношение Церкви к СССР, по церковным каналам показывают «советское кино». И это тоже знак.
Сейчас 60 % процентов жителей Восточной Германии ностальгируют по социализму, а 40 % молодежи также думают о ГДР крайне позитивно. 54 % чехов и 70 % словаков также разочаровались в «светлом» капитализме.
Демонтаж СССР: план элит
Элиты СССР в пору его расцвета были просто пуританами по сравнению с сегодняшними. Личная машина, пайки и дачи, скромные даже по нынешним временам – как это возможно? А Сталин, который вел самый скромный образ жизни? Низкий поклон этим людям за их не стяжательство.
Но в перестройку все поменялось. Элиты того времени, наблюдая красоту и роскошь элит заграничных обрели новое сознание – и устав быть просто слугами народа, решили восставить вотчинную модель правления. Планы элит и Запада совпали – и трек был блестяще реализован.
Каждому народу заботливые американские политтехнологи внедрили в разум свою идею. Хохлам – стать Францией, России – жить как на Западе. Переформатировать сознание целого народа – задача непростая, но выполнимая.
Нарождающаяся буржуазная элита СССР поставила цель приватизировать страну в свою личную собственность, избавиться от основной массы социальных обязательств и выйти на мировой рынок с надеждой получения прибыли от торговли. СССР демонтировался, его геополитическое пространство уничтожалось, страна банкротилась, промышленность и наука ликвидировались, военная машина сжималась, при этом, возможно, были взяты обязательства о неприсоединении новых территорий и ориентации на импорт готовой продукции.
Со стороны Запада были устные договоренности о не расширении НАТО на восток, которые были сразу же нарушены. Элитам были нужны ночные клубы, рестораны, развлечения, роскошь. События 1985–1999 гг. – буржуазный реванш 1917 года, который наглядно показал, что бы произошло со страной, если бы Временное правительство тогда осталось у власти.
В России появилось колоссальное неравенство, вновь возникли господа, простолюдины и бедняки. И новые образы времени – безработные, бомжи, одинокие мужчины и бездетные семьи.
Почему США уничтожили СССР?
США хотели убрать своего главного стратегического конкурента, развалить его на части, при этом Китай в пику СССР превратить в промышленную мастерскую, а нас – в сырьевой карьер: эти цели были достигнуты.
З. Бжезинский:
«Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких».
«Если русские будут настолько тупы, что потребуют восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником».
Россия несет в мир альтернативные культурные, религиозные (католичество и протестантство с точки зрения православия впало в ересь) и экономические ценности (мощное государство, коллективизм и солидарность). Хотя в 90-е мы приняли западную либеральную идеологию (в американском варианте), многие остатки прошлого существуют у нас как часть национальной культуры и традиций. И на фоне СВО мы вновь перешли к антизападной риторике.
Россия – крупнейшее по территории государство мира, богатейшее по всем видам материальных ресурсов. Наша страна исторически помогала различным странам, пострадавшим от агрессии, в частности – от Турции и Германии, после 1945 года оказывала колоссальную помощь и, по сути, бесприбыльную деятельность по развитию стран третьего мира.
И самое важное – Россия является главной носительницей православной веры и следовательно – главным противником мер мирового правительства, которое ставит своей целью провести антихристианскую революцию, разрушая и уничтожая христианство в Европе и США, насаждая всевозможные извращенческие культы «меньшинств» и «однополых» браков. И в будущем эта лидерская роль России будет только усиливаться по мере возрождения нашего государства.
На эту тему выдержки из письма известного католического архиепископа Карло Мария Вигано Дональду Трампу (2020 год):
«…судьбе всего мира угрожает глобальный заговор против Бога и человечества… Ежедневно мы ощущаем рост атак со стороны тех, кто хочет разрушить самые основы общества: естественную семью, уважение к человеческой жизни, любовь к стране, свободу образования и бизнеса. Мы видим, как главы наций и религиозные лидеры потворствуют этому самоубийству западной культуры и ее христианской души…
Реализуется глобальный план под названием «Великая перезагрузка». Его архитектор – глобальная элита, которая хочет подчинить себе всё человечество…»
Реализуется глобальный план под названием «Великая перезагрузка». Его архитектор – глобальная элита, которая хочет подчинить себе всё человечество…»
Духовно конфликт с Западом восходит к конфликту между Византией и Западной Римской империей (Москва – Третий Рим), а затем между католичеством (протестанством) и православием, но реально имеет более широкие грани.
Конец истории и «мессианская» роль США
Экономическое философия Запада – глобальное доминирование. Но это не все. У Запада есть еще и конкретная духовная – мессианская цель: «избранная нация – мировой лидер – хозяин планеты».
Известный философ Фрэнсис Фукуяма в своей книге «Конец истории и последний человек» (1992) утверждал после демонтажа СССР окончательную победу концепции либеральной демократии и капитализма:
«Этот триумф Запада, триумф западной идеи, проявляется прежде всего в полном истощении некогда жизнеспособных альтернатив западному либерализму…
Наблюдаемое ныне – это… не просто окончание холодной войны… но конец истории как таковой… это финальная точка идеологической эволюции человечества и универсализация либеральной демократии Запада как окончательной формы правительства в человеческом обществе».
Наблюдаемое ныне – это… не просто окончание холодной войны… но конец истории как таковой… это финальная точка идеологической эволюции человечества и универсализация либеральной демократии Запада как окончательной формы правительства в человеческом обществе».
Конец истории означает, что все страны войдут в мировую систему, управляемую Западом, т. е. может реально возникнуть то самое «мировое правительство». Вместе с тем события Русской весны 2014 года показывают, что автор этого утверждения явно поторопился. Исторический процесс непрерывен.
Приведем несколько цитат из книги А. М. Шлезингера (советника Э. Кеннеди) «Циклы американской истории»:
«Обретенная независимость придала новый статус теории Америки как «избранной нации» (Беркович) или «нации-искупительницы» (Э. Л. Тьювсон), которой Всевышний доверил задачу нести свой свет погрязшему в грехах миру».
«Мы, американцы, – писал юный Герман Мелвилл, – особые, избранные люди, мы – Израиль нашего времени; мы несем ковчег свобод миру...
Бог предопределил, а человечество ожидает, что мы свершим нечто великое; и это великое мы ощущаем в своих душах. Остальные нации должны вскоре оказаться позади нас...»
Бог предопределил, а человечество ожидает, что мы свершим нечто великое; и это великое мы ощущаем в своих душах. Остальные нации должны вскоре оказаться позади нас...»
Удивительная нескромность (!), особенно на фоне многочисленных военных преступлений США: Въетнам, Югославия, Ирак, Сирия, Украина.
А вот Иван Грозный считал, что Россия не только Третий Рим, но духовно – Новый Израиль. С точки зрения богословия это утверждение основано на верной посылке, что Новый Израиль – вся христианская цивилизация, а поскольку католицизм и протестантство – ересь, значит Россия как хранительница истинной веры и есть основа Нового Израиля.
Столкновение России и Запада: война цивилизаций – религиозная война
И как пишет протоиерей Андрей Ткачев:
«Мы – Новый Израиль, призванный к особой исторической миссии и, как и древле, полный внутри дезориентированных простолюдинов и развратившихся начальников. А против нас – современные последыши Вавилона, Египта и Рима, со своими идолами, жертвоприношениями и развратом; охамевшие от ворованного богатства и гордости, плюс уверенные в своей безнаказанности. Это религиозная война, если кто еще настолько туп, что этого не понял».
Итак Россия – это мощнейшая преграда на пути мирового господства англосаксонской нации (и «теневого правительства»), в том числе её претензий на мессианскую позицию, и именно Россия не позволяет англосаксам в полной мере ощущать их превосходство.
И Европа, и США фактически постепенно разрушают христианство. Храмы в ЕС пустеют – и их отдают на другие нужды. США – рассадник мирового тоталитарного сектантства. Мир, где главное меньшинства, однополые браки и прочие извращения – это мир вырождения, он бесплоден в прямом и духовном смысле. Европа вырождается, ее заполняют жители юга.
Но знамения времени – СВО, санкции, приближение новой мировой войны – указывают на то, что судьба решила восстановить статус-кво, необходимый для равновесия мира, ибо конец России – это конец всего человечества (по Фукуяме – конец истории).
Нынешняя война на Украине и возможность прямого конфликта с Западом – это религиозная война, война «цивилизаций». Война, которая идет уже 2000 лет между формациями «Ветхого» и «Нового Завета». Именно поэтому на Украине уничтожают Православную Церковь, разоряют Лавру и везде, где можно, наказывают русских и преследуют за русский язык, стирают следы и ненавидят СССР, даже избавляются от русского шрифта.
А на Украине отупевших украинцев гонят на банальный убой. Мировое правительство уничтожает русских в России экономически, на Украине – физически. Затем оно будет пытаться ассимилировать и уничтожить Православную Церковь. И это конечная цель всей этой кампании, чтобы соединить мир в единое целое и делать с ним, что угодно.
Как сказал ведущий Fox News Такер Карлсон о причинах войны в ответ на высказывание конгрессмена Раскина:
«Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США».
Экспансия НАТО не имеет конца: Финляндия, Щвеция, теперь уже Армения? Когда наконец будем отжимать мы? Да, Донбасс и другие новые территории: процесс пошёл.
Во время Великой Отечественной войны, как и сейчас, против нас так же воевала вся Европа – потому что это цивилизационный конфликт. Фюрер, адепт «нового язычества», хотел уничтожить коммунизм и поставить все завоеванное под тотальный контроль, как это будет сделано в последние, апокалиптические времена. Именно поэтому США активно помогали Гитлеру перед войной, а после нее приютили часть бывших фашистов в Америке. А сейчас, Европа, забыв о том, что Россия ее благодетель, спасшая мир от очередного всемирного диктатора, снова, как и 80 лет тому назад, воюют на стороне мирового зла.
Ничего не меняется: со времен Александра Невского Запад ведет борьбу с Россией – как с центром другой религии и альтернативных ценностей (цивилизационный конфликт), и войне этой не будет конца до скончания веков. Никакие компромиссы, никакие переговоры с Западом невозможны и не будут иметь результата.
Единственная возможность – страх перед нашей силой и страх возмездия. И если бы не распад СССР нынешняя война русских и украинцев была бы невозможна.
Либеральная Россия: кризис цивилизационной матрицы
У нас есть достижения – это развитие дорожной сети, крупных городов, активное строительство жилья, развитие курортов, Крыма, сельского хозяйства. Атомная отрасль и ВПК – главные наследники СССР, показывают высочайшую степень международной конкурентоспособности нашей страны.
Мы спокойно могли бы производить электронику, автомобили и бытовую технику, чипы и процессоры. Но в той модели, которую навязал нам в 90-е Запад и которую выбрали наши элиты, мы ориентированы по поставку сырья, и потребляем огромное количество импорта. В соответствии с конкретным планом Гайдара: «Да кому нужны ваши станки?! А если и понадобятся, то мы все за рубежом купим!»
Вот поэтому у нас основная часть самолетов и автомобилей была импортная, а теперь мы себе локти кусаем, но продолжаем покупать все теперь в Китае. И потому, по последним расчетам специалистов МГУ (и не только их), в России на самом деле около 60 % бедного населения (для сравнения данные Росстата – 13,5 %). Наша экономика не производит достаточного объема прибавочной стоимости.
Проблема нынешней России – огромная часть получаемой прибыли присваивается олигархатом, высасывается из экономики банками, монополиями и в итоге вывозится из страны, не оставляя в ней никакого следа. Население явно не голодает, хотя для основной массы – жизнь – это выживание; но потребление минимально, так же как и инвестиции в страну. Лучше, чем в царской России, но модель та же: олигархический капитализм. Это модель экономики, где каждый пытается сожрать другого, и в итоге сама экономика, как змея, пожирает себя же за хвост.
Зато если в 1997 году в РФ было всего лишь 6 долларовых миллиардеров, то, по данным за 2022 год, их уже 110, в том числе больше на 22 за последний год.
По итогам 2022 года превышение уровня ВВП России над показателем 1991 года составило всего лишь 30 %! Среднегодовая динамика прироста ВВП России за либеральный период составила менее 1 % – это крайне низкие темпы развития. За тот же период ВВП Китая вырос в 14,5 раза (!), а мировой ВВП – 2,5 раза.
Население РСФСР в 1992 году – 148,51 млн человек, на 01.01.2023 население РФ – 146,44 млн человек. Итого, за 31 год реформ население страны не выросло, даже несмотря на присоединение Крыма, общая убыль – 2,067 млн человек. С 1990 года мы потеряли 23 тыс. населённых пунктов. Нет смысла приводить какие-либо другие данные.
Налицо цивилизационный кризис: нынешняя система либерального капитализма противоречит не только интересам развития, но и самому существованию нашей страны.
После СВО есть перемены – пошло импортозамещение, иностранные компании частично ушли, экономика растет. Но это опять в рамках политики «невидимой руки рынка». Но и сейчас мы выпускаем на возрожденном «Москвиче» китайские машины и пытаемся решить проблемы путем «параллельного импорта». Вместо европейских иномарок рынок наводняют китайские машины.
Нам больше не нужна рука рынка и пятая колонна: России нужна крепкая рука Русского национального государства.
Россия как начало нового СССР
Почему это так? Мы главные преемники и сердце СССР. Россия вместе с Крымом – это 76,5 % территории Советского Союза. И в 2022 году мы вновь присоединили территории бывшего СССР, нарушив негласный пакт либеральной доктрины.
СССР жив в наших умах и в наших сердцах – по данным социологов (март 2020 года), 75 % россиян считают, что Светская эпоха была лучшим временем в истории страны.
Но мы – это и есть СССР ! Наш гимн – написан на музыку гимна СССР, и это совершенно не случайно. Это советская музыка и советское кино, которое по-прежнему с нами.
Творцы управляемой демократии получили первое сокрушительное поражение: вся их массированная пропаганда потерпела сокрушительное фиаско.
Место, где по-прежнему существует СССР – это выставка ВДНХ, где сохранились многие павильоны, в том числе СССР, РСФСР, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан, культовый памятник Рабочему и колхознице.
Нас поныне сопровождают остатки социальных льгот, которых в Америке не будет никогда (!) и о ликвидации которых мечтают многие либералы – бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные детские сады, частично высшее образование (так называемый «бюджет») – все это в США очень дорого – и даже программы реновации, в которых людям дают бесплатно новое жилье в обмен за старое. Материнский капитал, новые выплаты на детей – тоже по сути меры социалистического плана.
И даже сейчас на башнях Кремля всё ещё красные звезды, и призывы поменять их на двуглавых орлов со стороны руководства страны не поддержаны. Это история Великой Победы 1945, это Сталин, Жуков, Рокоссовский, Королев, Курчатов, Туполев и Гагарин. Это названия улиц.
Это мощнейшая в мире атомная, космическая и военная промышленность. Это самолеты Миг-29 и Су-27, танки Т-90, «Грады», «Буки», бомбардировщики ТУ-160 – как и прежде, наше грозное оружие; ядерный шит, без которого нас бы моментально раздавили, они по-советски нас защищают. Эта одна из лучших в мире систем образования и научная школа, устоявшая, несмотря на её целенаправленное разрушение в 90-х.
Но это и проблемы – миллионы мигрантов из бывших республик СССР, работающих в России.
Почему либералы ненавидят и боятся СССР?
СССР ненавидят либеральные круги – пятая колонна, крупный капитал, они боятся другой матрицы – альтернативной рынку без тормозов, который даёт им неограниченную власть. Они опасаются нашей победы в СВО, затягивая военные действия, потому что присоединение новых земель – это шаг на пути в СССР. Отсюда бесконечные вопли и причитания и Запада, и Украины о возвращении к границам 1991 года.
Как верно считал Збигнев Бжезинский:
«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно…
Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же… Россия автоматически превращается в империю»
Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же… Россия автоматически превращается в империю»
(в его статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году).
А вот мнение бывшего премьера Англии Джонсона:
«Если Россия в военном плане победит на Украине и достигнет политического успеха в плане ожиданий Владимира Путина, это станет настоящей катастрофой для всего Запада в целом и для американского руководства в частности».
Русская весна 2014 – это попытка восстановить Русский мир, а Минские соглашения – по сути аналог Беловежских.
Для либералов новые территории – это окончательный разрыв с Западом на несколько десятков лет, а может, и навсегда, прощание с мечтами о снятии санкций. И это начало конца их власти, потому что рано или поздно грядет национализация и новая индустриализация, техническая революция, которая выкинет сырьевые элиты и олигархат на обочину истории.
Восстановление Российской империи неизбежно
История повторяется. Путь от реформ Александра до 1917, длиной около 60 лет – это практически полный аналог реформ, начатых в 1985 году, которым исполняется 38 лет. Первый виток капиталистической модернизации завершился обострением социально экономического, культурного и религиозного положения в стране, перешедший к социальному взрыву и революции 1917 года.
Был Брестский мир. Империя развалилась. Но история посмеялась над планами Запада – после проведения сталинской модернизации получился сильнейший антизападный проект. Сталин воссоздал империю, СССР многократно превзошел царскую Россию по военной мощи и смог уничтожить фашистскую Германию, взращённую при участии США. Это была историческая миссия СССР, для царской России она была бы не выполнимой. Это была также одна из глубинных причин событий 1917 года.
Второй этап начался с развала СССР (империи) и закончился с началом СВО, которая есть пролог восстановления империи, но либеральная конструкция по-прежнему ведет страну к вымиранию.
В условиях нарастающего конфликта с Западом России необходимо максимально обезопасить свои границы и привлечь дополнительные ресурсы. Единственный путь –консолидация земель Русского мира. СВО, санкции, приближение войны с Западом: все это знамения времени, свидетельствующие о необходимости восстановления империи.
Сама Судьба решила вернуть России ее историческую, мессианскую роль западного противовеса. Приговор либеральной системе вынесен, и идет его исполнение.
Что можно использовать из наследия СССР?
Плановую систему, социальные гарантии, бесплатное жилье для всех семей с детьми, финансовую систему СССР, в которой не было привязки к доллару и эмиссия осуществлялась под потребности плановых инвестиций, жесткий валютный контроль и пресечение любых способов обналичивания и вывоза капитала, плановую систему, пятилетки, лучшую в мире систему образования, опыт советской науки, культуры, промышленную и техническую революцию, непрерывный прогресс и созидание. Духовность, нравственность, патриотизм.
Возврат к прошлому бессмыслен, но по законам диалектики (отрицания отрицания) в России будет построена самая передовая в мире экономика, сочетающая черты социализма и рыночной экономики, нечто близкое к социально-рыночной экономике Германии.
Мы слишком отстали за то время, когда «покупали все импортное». Нам нужен, как и СССР в первые пятилетки, новый большой скачок, и он обязательно будет – иного пути нет. И никто, и ничто не помешает нам.
Эпилог
Ослабление России в либеральный период носит временный характер. В скором времени, очистившись от него, Россия воспрянет, и начнется ее духовное и национальное возрождение. И этот процесс уже идет с 2014 года (100 лет начала Первой мировой). Уже сейчас мы могли бы собрать еще больше своих земель, но не делаем этого из-за зависимости от Запада.
После распада СССР образовался русский вопрос: миллионы наших соотечественников оказалось в условиях гонений на русскую культуру (Прибалтика, Украина, Средняя Азия).
У нас нет другого пути решить проблему СВО, кроме присоединения к себе Украины, возможно, кроме ее самой западной кромки. Мы вполне могли бы соединиться с Белоруссией, присоединись Приднестровье, Осетию. Народ Молдавии устал от прозападной власти.
Ядро возрождаемого Союза составят исконные земли Русского мира. Несмотря на то, что сейчас это кажется очень маловероятным, консолидация состоится. У нас отличные отношения с Узбекистаном. В Европе – вполне позитивные с Сербией и Венгрией.
Для собирания земель и консолидации Русского мира нам нужно экономическое и нравственное преимущество. России предстоит построить новую мощнейшую экономику, и тогда все наши бывшие друзья захотят с нами дружить снова.