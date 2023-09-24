Почему восстановление СССР, возможно, частичное – все равно неизбежно

«Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.

Гони природу в дверь: она влетит в окно».

Н. М. Карамзин

«Идеи экономистов и политических мыслителей –

и когда они правы, и когда ошибаются –

имеют гораздо большее значение, чем принято думать.

В действительности только они и правят миром».

Джон Мейнард Кейнс

Почему СССР – высшая точка мировой цивилизации и Русского мира?

«Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира».

Главное в СССР – построение справедливого общества

«в… России… карьера «делающего деньги» человека просто невозможна… как и карьера вора-взломщика либо стремление научиться подлогам и хищениям».

Почему не хватало товаров?

Культура СССР

Ностальгия по СССР

Демонтаж СССР: план элит

Почему США уничтожили СССР?

«Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких».

«Если русские будут настолько тупы, что потребуют восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником».

«…судьбе всего мира угрожает глобальный заговор против Бога и человечества… Ежедневно мы ощущаем рост атак со стороны тех, кто хочет разрушить самые основы общества: естественную семью, уважение к человеческой жизни, любовь к стране, свободу образования и бизнеса. Мы видим, как главы наций и религиозные лидеры потворствуют этому самоубийству западной культуры и ее христианской души…

Реализуется глобальный план под названием «Великая перезагрузка». Его архитектор – глобальная элита, которая хочет подчинить себе всё человечество…»

Конец истории и «мессианская» роль США

«Этот триумф Запада, триумф западной идеи, проявляется прежде всего в полном истощении некогда жизнеспособных альтернатив западному либерализму…

Наблюдаемое ныне – это… не просто окончание холодной войны… но конец истории как таковой… это финальная точка идеологической эволюции человечества и универсализация либеральной демократии Запада как окончательной формы правительства в человеческом обществе».

«Обретенная независимость придала новый статус теории Америки как «избранной нации» (Беркович) или «нации-искупительницы» (Э. Л. Тьювсон), которой Всевышний доверил задачу нести свой свет погрязшему в грехах миру».

«Мы, американцы, – писал юный Герман Мелвилл, – особые, избранные люди, мы – Израиль нашего времени; мы несем ковчег свобод миру...

Бог предопределил, а человечество ожидает, что мы свершим нечто великое; и это великое мы ощущаем в своих душах. Остальные нации должны вскоре оказаться позади нас...»

Столкновение России и Запада: война цивилизаций – религиозная война

«Мы – Новый Израиль, призванный к особой исторической миссии и, как и древле, полный внутри дезориентированных простолюдинов и развратившихся начальников. А против нас – современные последыши Вавилона, Египта и Рима, со своими идолами, жертвоприношениями и развратом; охамевшие от ворованного богатства и гордости, плюс уверенные в своей безнаказанности. Это религиозная война, если кто еще настолько туп, что этого не понял».

«Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США».

Либеральная Россия: кризис цивилизационной матрицы

Россия как начало нового СССР

Почему либералы ненавидят и боятся СССР?

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно…

Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же… Россия автоматически превращается в империю»

«Если Россия в военном плане победит на Украине и достигнет политического успеха в плане ожиданий Владимира Путина, это станет настоящей катастрофой для всего Запада в целом и для американского руководства в частности».

Восстановление Российской империи неизбежно

Что можно использовать из наследия СССР?

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