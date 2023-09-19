Премьер Хорватии: Мы не будем импортировать украинское зерно

Мы являемся транзитной страной, а не страной, получающей огромное количество украинского зерна, которое дешевле, чем наше, что означало бы, что наши фермеры находятся в беде

С началом конфликта на Украине особо стал вопрос с украинским зерном, так как страна была одним из ведущих мировых производителей зерна. С этим вопросом была связана и черноморская зерновая сделка, из которой Россия вышла в июле.Однако парадоксально то, что в Европе и до африканских стран не дали добраться этому зерну, и на территории Евросоюза препятствуют его реализации. Непонятно чего добивается Запад, выступающий защитником Украины, своими действиями. Соседние с Украиной страны Восточной Европы с начала года препятствуют не только продажи у себя, но и транзиту украинского зерна, заботясь о своем более дорогом зерне.Теперь же к Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии может присоединиться и Хорватия. Как пишет издание Politico, глава хорватского правительства Андрей Пленкович заявил, что его страна не собирается импортировать украинское зерно и может при необходимости ввести эмбарго по примеру вышеперечисленных стран ЕС.- отметил Пленкович.При этом премьер добавил, что максимум на что может пойти Хорватия - предоставить услуги своих портов для транзита украинского зерна.