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Премьер Хорватии: Мы не будем импортировать украинское зерно

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Премьер Хорватии: Мы не будем импортировать украинское зерно

С началом конфликта на Украине особо стал вопрос с украинским зерном, так как страна была одним из ведущих мировых производителей зерна. С этим вопросом была связана и черноморская зерновая сделка, из которой Россия вышла в июле.


Однако парадоксально то, что в Европе и до африканских стран не дали добраться этому зерну, и на территории Евросоюза препятствуют его реализации. Непонятно чего добивается Запад, выступающий защитником Украины, своими действиями. Соседние с Украиной страны Восточной Европы с начала года препятствуют не только продажи у себя, но и транзиту украинского зерна, заботясь о своем более дорогом зерне.

Теперь же к Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии может присоединиться и Хорватия. Как пишет издание Politico, глава хорватского правительства Андрей Пленкович заявил, что его страна не собирается импортировать украинское зерно и может при необходимости ввести эмбарго по примеру вышеперечисленных стран ЕС.

Мы являемся транзитной страной, а не страной, получающей огромное количество украинского зерна, которое дешевле, чем наше, что означало бы, что наши фермеры находятся в беде

- отметил Пленкович.

При этом премьер добавил, что максимум на что может пойти Хорватия - предоставить услуги своих портов для транзита украинского зерна.
Использованы фотографии:
www.balcanicaucaso.org
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6 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:03
    +1
    глава хорватского правительства Андрей Пленкович заявил, что его страна не собирается импортировать украинское зерно и может при необходимости ввести эмбарго по примеру вышеперечисленных стран ЕС.
    Достоин быть представлен на страницах "Миротворца"
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:04
    0
    Так это скорее уже и не украинское.А принадлежит той же Монсанто,к слову..Ну,или тому,кто их замещает на рынке
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:20
    0
    Как только мешок окраинского зерна попадет в Хорватию, его тут же местной пекарне продадут по дешевке под видом хорват-фермер. Есть о чем беспокоится, лучше не начинать. Кто знает кеклов, поймет.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:22
    0
    Ещё один царек в зелю смачно плюнул lol Мне глубоко фиолетово что текст слишком короткий,ибо истины лживых и лукавых длинны в отличии от меня am
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:27
      0
      Мне глубоко фиолетово что текст слишком короткий,ибо истины лживых и лукавых длинны в отличии от меня

      Воооо!!! good
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:38
    0
    Ну ждем Зелю с обиженным видом или Кулебу хамящего...