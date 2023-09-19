Военное обозрение
Войти Регистрация

Эрдоган: Россия не отдаст Киеву Крымский полуостров

15
Эрдоган: Россия не отдаст Киеву Крымский полуостров

Россия не отдаст Киеву Крымский полуостров. Она не станет оттуда уходить.


Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью для американского телеканала PBS.

Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма

- упомянул турецкий лидер переговоры со своим российским коллегой вскоре после присоединения полуострова к РФ.

Он отметил, что тогда ему ничего не удалось добиться от России. По мнению, Эрдогана, позиция Путина с тех времен не изменилась.

Я не добился успеха в дискуссиях

- напомнил лидер Турции.

Так турецкий президент ответил на вопрос американского журналиста о том, поддерживает ли он стремление Зеленского вернуть Крым. При этом он добавил, что лишь со временем что-то могло бы измениться.

Год назад глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что будет стремиться к возвращению полуострова любыми способами. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже говорил о возвращении Крыма как об одной из важнейших целей Киева. По его мнению, это может произойти, если одновременно использовать вооруженную силу и дипломатические рычаги.

Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк даже называл приблизительные сроки, в которые, по его мнению, Крым станет украинским. Чиновник утверждал, что на это потребуется семь месяцев. А сразу после «освобождения» Крыма, считает Подоляк, его следует зачистить от всего, что имеет признаки российского культурного пространства.
Использованы фотографии:
https://www.tccb.gov.tr/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:06
    +1
    А причём тут фотка визита Эрдогана в Словению?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:12
      +1
      Ну,так это для определенной публики,которая должна отреагировать на похожий на российский флаг..Но фото-тамошние мусульмане
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:07
    +4
    Эрдоган начал говорить "крамольные" вещи ,перед ассамблеей ООН. МИД Украины, должен из своего стойла хрюкнуть.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:14
      0
      МИД Украины, должен из своего стойла хрюкнуть.

      За ними не задержится.
      Вот только вещи и не очень то крамольные.
      Эрдоган не первый это уже и Трамп сказал и куча конгресменов и Орбан.
      Все дело идет к торгами и понятно что Крым НЕ будет предметом торга.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: bk316
        Все дело идет к торгами и понятно что Крым НЕ будет предметом торга.

        Судя по действиям ВВП, торг уже идёт. Точнее, он и не прекращался.
        На что он надеется?
        Ведь ежу понятно, что если будет подписана какая-то очередная бумага, соблюдать её должна будет только РФ и никто более...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:32
          0
          Один персонаж уже подписывал.В Рейкьявике,на Мальте..В итоге "проторговал"все..
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      перед ассамблеей ООН. МИД Украины, должен

      А вот и не ясно, что ж он должен, кто все то, что они хотят исполнять то будет... Сейчас на должность МО Украины поставлен человек, мало того, что крымский татарин, так еще и очень близкий ... семейству Эрдогана. Какая то чудная "игра" сейчас началась
  3. Седов
    Седов Сегодня, 14:11
    0
    Пока что в Крыму только украинское наследие олигархов зачищается.. Посредством аукционов.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:12
    +1
    Россия не отдаст Киеву Крымский полуостров. Она не станет оттуда уходить.
    Этого уже мало для России. Она так же будет бороться до последнего за Азовское и Черное моря, Донбасс, Луганщину, Новороссию, Слобожанщину и далее по списку...
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: svp67
      Россия не отдаст Киеву Крымский полуостров. Она не станет оттуда уходить.
      Этого уже мало для России. Она так же будет бороться до последнего за Азовское и Черное моря, Донбасс, Луганщину, Новороссию, Слобожанщину и далее по списку...

      А что, видны предпосылки для грядущей борьбы за Новороссию (в полном составе) и Слобожанщину?
    2. guest
      guest Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: svp67
      Она так же будет бороться до последнего за Азовское и Черное моря, Донбасс, Луганщину, Новороссию, Слобожанщину и далее по списку...

      Хотелось бы в это верить.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:16
    +1
    Поэтому он шлет свои байрактары и бтр на окраину? С такими "друзьями" России и врагов не нужно.
    1. Mikelanjelo
      Mikelanjelo Сегодня, 14:28
      0
      В политике нет друзей, есть интересы. Турция свои гешефты выглядывает, России с Турками тоже совсем не вариант сейчас конфликтовать, поэтому сглаживаем углы и закрываем глаза на некоторые вещи.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:18
    +1
    Нам бы всё остальное из территорий что сейчас в составе ук-роины вернуть себе окончательно и навсегда!
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 14:33
    0
    Кто знает, кто знает..но уже судя по всему идут подковерные игры,как бы потом в их результате,вновь не родилась фраза:"Нас,обманули!"