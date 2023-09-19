Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма

Я не добился успеха в дискуссиях

Россия не отдаст Киеву Крымский полуостров. Она не станет оттуда уходить.Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью для американского телеканала PBS.- упомянул турецкий лидер переговоры со своим российским коллегой вскоре после присоединения полуострова к РФ.Он отметил, что тогда ему ничего не удалось добиться от России. По мнению, Эрдогана, позиция Путина с тех времен не изменилась.- напомнил лидер Турции.Так турецкий президент ответил на вопрос американского журналиста о том, поддерживает ли он стремление Зеленского вернуть Крым. При этом он добавил, что лишь со временем что-то могло бы измениться.Год назад глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что будет стремиться к возвращению полуострова любыми способами. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже говорил о возвращении Крыма как об одной из важнейших целей Киева. По его мнению, это может произойти, если одновременно использовать вооруженную силу и дипломатические рычаги.Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк даже называл приблизительные сроки, в которые, по его мнению, Крым станет украинским. Чиновник утверждал, что на это потребуется семь месяцев. А сразу после «освобождения» Крыма, считает Подоляк, его следует зачистить от всего, что имеет признаки российского культурного пространства.