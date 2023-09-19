«Способны прорывать линии обороны»: Южная Корея передаст ВСУ инженерные машины K600 Rhino

Хотя эти машины не классифицируются как летальное оружие , они способны при необходимости прорывать линии обороны противника, что делает их важным военным приобретением

На решение о предоставлении этих инженерных машин повлиял визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, вызвавший обеспокоенность по поводу потенциального увеличения российской военной поддержки. При этом правительство Южной Кореи призвало Украину ограничить использование K600 Rhino в гуманитарных целях