Военное обозрение
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«Способны прорывать линии обороны»: Южная Корея передаст ВСУ инженерные машины K600 Rhino

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«Способны прорывать линии обороны»: Южная Корея передаст ВСУ инженерные машины K600 Rhino

Южная Корея решила передать киевскому режиму две инженерные машины K600 Rhino национального производства. Данная модель создана на базе ОБТ K1A1 [местный вариант танка M1 Abrams] и предназначена для устранения заграждений, что должно помочь ВСУ в борьбе с минами и прочими опасными препятствиями.


Хотя эти машины не классифицируются как летальное оружие, они способны при необходимости прорывать линии обороны противника, что делает их важным военным приобретением

- говорится в издании The Chosun Ilbo.

K600 Rhino, известная в Южной Корее как Kopruso («Носорог»), создана на шасси ОБТ K1A1 и оснащена широким противоминным тралом Pearson Engineering, инженерным оборудованием, а также мощным генератором магнитного поля для обезвреживания современных мин (SEMZ). Кроме того, машина весом 62 тонны может похвастаться повышенной противоминной защитой. Она поступила на вооружение в 2020 году и оснащена дизельным двигателем мощностью 1200 л.с.

Как указывается в издании, решение об отправке двух K600 Rhino было вызвано призывом Владимира Зеленского в ходе недавней встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель на саммите G7 о предоставлении срочной нелетальной помощи, включающей оборудование для разминирования, транспорт, медицинскую технику и средства ПВО.

На решение о предоставлении этих инженерных машин повлиял визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, вызвавший обеспокоенность по поводу потенциального увеличения российской военной поддержки. При этом правительство Южной Кореи призвало Украину ограничить использование K600 Rhino в гуманитарных целях

- говорится в прессе.

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28 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Вчера, 16:14
    +6
    Да-да, другие страны тоже начинали с нелетальных поставок - каски, форма, броники, инженерная техника и т.д.
    Сейчас - уже дальнобойные ракеты.......
    1. knn54
      knn54 Вчера, 16:31
      +2
      Неужели "обиделись" на В,В Путина за прием Ким Чен Ына?.
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 16:48
        0
        юки то - похоже да, обиделись.
        они даже нашему послу в Ю.Корее выговорили.
        1. Nexcom
          Nexcom Вчера, 17:01
          0
          Кстати новость - какелы отказались от партии Лео 1А5 ввиду ненадлежащего технического состояния. По сообщению Шпигель.
  2. Маз
    Маз Вчера, 16:14
    -9
    И шо, "корнет" её не пробьёт насквозь вовнутрь? Сомневаюсь. Ну , металлолом нам нужен. Потом столько отстраивать придётся. Пусть. Присылают
    1. APASUS
      APASUS Вчера, 16:26
      +2
      Цитата: Маз
      И шо, "корнет" её не пробьёт насквозь вовнутрь? Сомневаюсь

      Проблема всех этих машин ,в том что это машины мирного времени.Послать их перед танками в бою ,значит угробить машину и экипаж
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Вчера, 17:06
        +2
        Это не проблема этих машин - это проблема войны как таковой. В тяжелых боях по прорыву грамотной оборонительной линии гибнет все: и ИРМ-2 и УР-77. Бескровных решений в этом просто случае нет и все упирается в то, к кого раньше закончатся ресурсы.
        1. topol717
          topol717 Вчера, 20:48
          0
          Цитата: blackGRAIL
          Бескровных решений в этом просто случае нет и все упирается в то, к кого раньше закончатся ресурсы.

          Кто знает а можно ли разминировать применяя кассетные боеприпасы?
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 20:42
        0
        Цитата: APASUS
        Проблема всех этих машин ,в том что это машины мирного времени.

        Почему-то пришла мысль такая же - по мирному-то и один простой сапёр с руками и своей сапёрной спицей любую "оборону прорвёт". Если по нему не стреляют, не мешают работать и, наоборот, создают все условия для работы.
        Обалденный. однако, "прорыв обороны"... В тишине.
  3. Елис_С
    Елис_С Вчера, 16:18
    0
    И пойдут эти два "носорога" вслед за челленжерами!...Гореть и дымиться!...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Вчера, 16:22
      0
      Цитата: Елис_С
      И пойдут эти два "носорога" вслед за челленжерами!...

      Никакой разницы, челенджеры или носороги! Гореть будут так же!
  4. Irokez
    Irokez Вчера, 16:19
    +1
    правительство Южной Кореи призвало Украину ограничить использование K600 Rhino в гуманитарных целях

    Ну да в гуманитарных целях призывают нациков не использовать во вред людям. Щаз-з-з - у великих укров такое на пройдёт.
    Но с другой стороны в наших музеях такого корейского паука ещё нет.
    1. Forcecom
      Forcecom Вчера, 16:37
      +2
      Цитата: Irokez
      Но с другой стороны в наших музеях такого корейского паука ещё нет.

      скорее всего и не будет, их всего 2, спалят на ЛБС и не заметят, вот передали бы 52 - был бы шанс что 1-2 бросили бы целенькой в каком-нибудь болоте.
  5. Курганец-45
    Курганец-45 Вчера, 16:26
    -2
    ЮК себе наживает врага в лице России. Как говорится жребий брошен.
  6. Vik66
    Vik66 Вчера, 16:27
    -1
    Можно и нам КНДР чего-нибудь интересного передать, а то ЮК обидится.
  7. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 16:30
    +2
    Не знаю, эффективная ли это боевая машина, однако видео просто фантастическое. Нечего сказать. Спасибо автору за публикацию.. hi
    1. Decimalegio
      Decimalegio Вчера, 16:45
      +2
      А вот для пересечения минного поля, для штурма, не лучше ли машина типа УР-77 "Метеорит"?
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Вчера, 17:10
        +2
        На самом деле разницы нет - горят и ИРМ-2 и УР-77. И вообще все. Такая техника себя проявила в Афганистане, в Чечне, но в конфликтах такого масштаба, как Украинский - здесь нет волшебного решения.
        1. Decimalegio
          Decimalegio Вчера, 17:37
          0
          Спасибо за ответ. Возможно, потребуется комбинация нескольких систем, однако машины разминирования придется управлять дистанционно, чтобы избежать потерь. hi
  8. Rom8681
    Rom8681 Вчера, 16:37
    +1
    Серьёзная машина.
    Будет она явно не фермерам помогать поля разминировать
  9. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 16:41
    -1
    Южная Корея решила передать киевскому режиму две инженерные машины K600 Rhino национального производства. Данная модель создана на базе ОБТ K1A1 [местный вариант танка M1 Abrams] ... ... они способны при необходимости прорывать линии обороны противника, что делает их важным военным приобретением
    Они способны прорывать линии обороны, но только при необходимости, поэтому южнокорейские производители надеются что такой неюбходимости не будет. А то с подобными машинами на базе леопарда-II, так всё не рекламно получилось. laughing laughing laughing
  10. Уарабей
    Уарабей Вчера, 16:41
    0
    Почему в таких роликах никогда не показывают разминирование двух мин подряд? Одна подрывается, трактор останавливается и на этом кадры заканчиваются. Почему бы не показать как он сразу идет дальше и подрывает хотя-бы еще одну мину? Сдается мне что просто хотят впарить какелам очередную вундервафлю бестолковую. Что то меня вообще не впечатлили его умения. Строительная техника какая-то.
  11. guest
    guest Вчера, 16:54
    -1
    Пора помочь КНДР вернуть свои оккупированные США территории на юге.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 17:12
      +2
      Если вы забыли, то Корейская война и была попыткой вернуть оккупированные США территории на юге. Начата она была Северной Кореей, а план военной операции утверждался советским военными советниками. Как все закончилось вы, возможно, знаете.
      1. guest
        guest Вчера, 22:56
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Как все закончилось вы, возможно, знаете.

        Знаю, но тогда у КНДР не было ЯО.
  12. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:38
    +1
    Да да, конечно сей пепелац способен в одну касеу прорвать любую линию обороны-особенно если ему вообще мешать не будут, ни мины, ни бпла ни траншеи и прочие приколы линий оборон. А если будут мешать, то сорян нешмога я,не шмогла))))
  13. Wildcat
    Wildcat Вчера, 20:18
    0
    Вот, оказывается, как выглядит "южнокорейский намек".
    request
    ИМХО, если у Ына "что-то еще военное новое" появится - у ВСУ много чего из Южной Кореи найдется....
  14. Toorik
    Toorik Вчера, 20:44
    0
    имхо все эти машины для разминирования не подходят для прорыва фронта под арт огнем.... тоннеле проходчики поставлять надо! и тоннель рыть wassat