Переулками Москвы. Старый добрый Старосадский

Переулок Старосадский – один из тех, знакомство с которыми состоялось не в детстве, а уже в студенческие годы. Спускаясь по нему с Маросейки, тогда ещё улицы Богдана Хмельницкого, двигаясь к центру Москвы, попадали на Ивановскую горку с раздолбанным донельзя монастырём.
А с горки – сразу в яму на улице Забелина, которую по сию пору заливает даже самый небольшой дождь. Эту яму в наши дни уже назвали ямой Мандельштама. Но об этом чуть ниже, а финишировать после Старосадского в те годы обычно удавалось в одной из исторических чебуречных на Солянке. С водкой в разлив, с останкинскими пельмешками из коробки.
Сверху вниз
Начинался же легендарный пивной маршрут, который знатоки числят почему-то под номером 2, издалека – ещё за Садовым кольцом, чуть ли не от Разгуляя, где поблизости, помимо нашего МИХМа, было ещё несколько действующих вузов, в том числе МИСИ, Бауманка, МИИГАиК и Землеустройства.
Разномастное студенчество заряжалось пивом на всём пути в центр, вплоть до Армянского переулка. Именно здесь, под стенами представительства Белорусской ССР, теперь посольства, обычно разбредались кто куда. Любители искусства и истории, как правило, сворачивали влево – в Старосадский.
А всё потому, что там слишком много действительно привлекательного. Не переходя к подробностям правой стороны переулка, отмечу, что, как ни странно, к той самой Ивановской горке по Старосадскому надо не подниматься, а спускаться.
Оставив позади несколько странную, но такую характерную пару из номерного НИИ и церкви Космы и Дамиана (на фото выше), почти сразу выходишь к повороту в Петроверигский переулок. При этом по правую руку останется четвёртый дом, где жили небезызвестные сёстры Лиля и Эля по фамилии Каган.
Первая из них, уже под фамилией Брик – по мужу Осипу, сойдётся с Маяковским, вплоть до его безвременной кончины. Вторая, выйдя замуж за Луи Арагона, подзабытого уже французского писателя-гуманиста, сама станет писательницей Эльзой Триоле, не самой худшей среди писавших дамские романы.
Туристам ещё из 70-х и 80-х годов Петроверигский переулок памятен тем, что там можно было обзавестись путёвками на турбазы и в пансионаты, стоимость которых потом процентов на 70 покрывал профсоюз. Это если ехать куда поскромнее, шикарные здравницы были для избранных или же за полную стоимость – для молодёжи неподъёмную.
Тут же в Петроверигском многим пришлось навещать пожилую родню, из тех, кого принимала клиника, которую иначе, как Мясниковская, по имени её легендарного главврача, не называли. У памятника доктору не случайно неизменно, даже зимой, лежат свежие цветы.
Дойти до Мандельштама
Дальше, по пути вниз, можно и не заметить неплохо восстановленные доходные дома и перестроенные под коммунальное жильё усадьбы, в том числе Салтыковых. Одна из самых знаменитых представительниц этого славного вообще-то рода, известная как Салтычиха, закончила свои дни совсем рядом – в Ивановском монастыре, куда попала за исключительную жестокость. Так было то ли по легенде, то ли на самом деле.
По этой же чётной стороне переулка, напротив Исторической библиотеки и прикреплённого к ней книжного магазина, приютился в полуподвале другой книжный – кажется, если судить по весьма претенциозному названию «Напротив» и по фото, достаточно удачливый конкурент.
Всего четыре сотни шагов, чуть больше трёхсот метров и переулок вливается в улицу Забелина, бывший Большой Ивановский переулок, переименованный в честь не самого, признаем, распиаренного историка и знатока Москвы. Но это его, забелинская библиотека наравне с книжным собранием Черткова стала одной из базовых при создании Исторической библиотеки.
Но о ней – чуть ниже, а сразу за поворотом со Старосадского не так давно был организован очередной московский поэтический уголок – сквер или садик Осипа Мандельштама. Вообще-то, по духу не москвича, а петербуржца, который
«...вернулся в свой город, знакомый до слёз,
до прожилок, до детских припухлых желёз».
Это о Петербурге, а в Москве у монастырских стен поэт не очень долго жил у брата и писал стихи, либо шутливые, про соседа – Александра Герцовича, либо пафосные, вроде тех, что теперь высечены на постаменте его памятника –
«За гремучую доблесть грядущих веков».
Снизу вверх
Отсюда прямо у Ивановской горки, не заходя в монастырь, уже почти полностью восстановленный, можно и развернуться, заодно полюбовавшись на один из самых старых в столице и на редкость изящных храмов. Он носит красивое имя Святого равноапостольного князя Владимира, что в Старых Садах.
Отсюда, кстати, как напоминание о том, что здесь когда-то была не Москва, а Подмосковье с усадьбой одного из её великих князей – Василия Дмитриевича, и пошло название Старосадского переулка. Дворик храма примыкает к территории Исторической библиотеки, которую не только читатели называли, конечно же, как школьную учительницу – «историчка».
О ней можно писать до бесконечности, вспомнив и Грибоедова, чья родня якобы владела этими местами, и Достоевского, который тут и выступал, и работал. Но интереснее факт, чем-то похожий на легенду. Историчка не закрывалась никогда, и даже 16 октября 1941 года, когда в Москве царил хаос, и не работало метро, в библиотеку пришёл читатель, считается, что всего один!
За зданием библиотеки после технического проулка со Старосадского можно попасть сразу в два истинно московских, ещё дореволюционных дворика. В первом, в бывшей усадьбе купца Киппена, вот уже много лет хозяйничает МОСХ, то есть столичное отделение Союза художников, у которого есть и выставочный зал в бывшей усадьбе, и регулярно сменяющие друг друга экспозиции во дворе.
В этом дворике, точнее – в закутке налево, долгие годы кипела культурная жизнь – кафе и клубы, в том числе и ночные, сменяли друг друга, как и разного рода мастерские. Художественные, багетные, творческие. Здесь одними из первых в начале 2000-х стали вывешивать на стенах огромные экраны и показывали под пиво футбольные баталии – мировые и евро.
Сегодня ни одно кафе там, увы, не функционирует. Ну а следующий двор по Старосадскому оживился не так давно, когда вместо студии «Диафильм» в собор Святых Петра и Павла вернулись лютеране. Сегодня, помимо не слишком активной пропаганды далеко не бесспорных идей Мартина Лютера, здесь регулярно проводятся концерты, причём очень высокого уровня.
Сам собор строился по проекту не самого известного архитектора начала прошлого века – Виктора Коссова, но по соседству отметился и его намного более знаменитый коллега – Фёдор Шехтель, признанный всеми как лучший мастер московского модерна. По его проекту во дворе выстроена отдельная капелла.
В этом проходном дворе нельзя не отметить ещё один очень древний архитектурный объект – так называемые палаты гетмана Мазепы (фото ниже), с адресом по Колпачному переулку. Сам этот «предатель всех времён и народов» в них пожить так и не удосужился, и здание (по тем временам – дворец) было чем-то вроде постоянного представительства тогдашней украинской полуавтономии.
Важнее иное – удивительная сохранность кирпичного сооружения ещё XVII века. Выход со Старосадского обратно на Маросейску и Покровку уже поскучнее, зато здесь есть где провести и поздний вечер, в том числе в бельгийской «Квак»-пивной или в заведении с несколько провокационным названием «Зионист-бар».