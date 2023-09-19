Российская Федерация собиралась разрешить вопрос с расширением НАТО мирным путем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее западные СМИ тиражировали версию о том, что Россия якобы изначально хотела напасть на Украину и президент РФ Владимир Путин мирный сценарий развития событий не рассматривал. Теперь сам генсек НАТО фактически опроверг своими словами эту версию.
Осенью 2021 года президент Путин заявил об этом и фактически отправил проект договора, который он хотел, чтобы НАТО подписала, пообещав больше не расширяться. Вот что он нам послал. И это было предварительным условием, а иначе в Украину будут введены войска. Разумеется, мы ничего подписывать не стали
- подчеркнул Столтенберг, выступая на заседании совместного комитета Европейского парламента.
Таким образом, реальная предыстория украинского конфликта выглядит совсем иначе, чем то, как ее рисовала западная пропаганда. Москве конфликт был не нужен изначально, и Путин пытался договориться со странами Запада мирным путем.
Но Запад, а не Россия, и оказался в итоге недоговороспособным. Фактически США и страны Евросоюза спровоцировали своим нежеланием договариваться с Россией текущий вооруженный конфликт. Сейчас, судя по всему, в НАТО уже и не считают нужным более скрывать реальную ситуацию, предшествовавшую началу боевых действий на Украине.