Осенью 2021 года президент Путин заявил об этом и фактически отправил проект договора, который он хотел, чтобы НАТО подписала, пообещав больше не расширяться. Вот что он нам послал. И это было предварительным условием, а иначе в Украину будут введены войска. Разумеется, мы ничего подписывать не стали

Российская Федерация собиралась разрешить вопрос с расширением НАТО мирным путем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Ранее западные СМИ тиражировали версию о том, что Россия якобы изначально хотела напасть на Украину и президент РФ Владимир Путин мирный сценарий развития событий не рассматривал. Теперь сам генсек НАТО фактически опроверг своими словами эту версию.- подчеркнул Столтенберг, выступая на заседании совместного комитета Европейского парламента.Таким образом, реальная предыстория украинского конфликта выглядит совсем иначе, чем то, как ее рисовала западная пропаганда. Москве конфликт был не нужен изначально, и Путин пытался договориться со странами Запада мирным путем.Но Запад, а не Россия, и оказался в итоге недоговороспособным. Фактически США и страны Евросоюза спровоцировали своим нежеланием договариваться с Россией текущий вооруженный конфликт. Сейчас, судя по всему, в НАТО уже и не считают нужным более скрывать реальную ситуацию, предшествовавшую началу боевых действий на Украине.