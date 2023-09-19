Военное обозрение
Войти Регистрация

Генсек Североатлантического альянса признал, что Россия действительно хотела решить проблему расширения НАТО мирным путем

21
Генсек Североатлантического альянса признал, что Россия действительно хотела решить проблему расширения НАТО мирным путем

Российская Федерация собиралась разрешить вопрос с расширением НАТО мирным путем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


Ранее западные СМИ тиражировали версию о том, что Россия якобы изначально хотела напасть на Украину и президент РФ Владимир Путин мирный сценарий развития событий не рассматривал. Теперь сам генсек НАТО фактически опроверг своими словами эту версию.

Осенью 2021 года президент Путин заявил об этом и фактически отправил проект договора, который он хотел, чтобы НАТО подписала, пообещав больше не расширяться. Вот что он нам послал. И это было предварительным условием, а иначе в Украину будут введены войска. Разумеется, мы ничего подписывать не стали

- подчеркнул Столтенберг, выступая на заседании совместного комитета Европейского парламента.

Таким образом, реальная предыстория украинского конфликта выглядит совсем иначе, чем то, как ее рисовала западная пропаганда. Москве конфликт был не нужен изначально, и Путин пытался договориться со странами Запада мирным путем.

Но Запад, а не Россия, и оказался в итоге недоговороспособным. Фактически США и страны Евросоюза спровоцировали своим нежеланием договариваться с Россией текущий вооруженный конфликт. Сейчас, судя по всему, в НАТО уже и не считают нужным более скрывать реальную ситуацию, предшествовавшую началу боевых действий на Украине.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Вчера, 15:44
    +18
    Зеля, скажи спасибо чумадеду за 500 тыс. гробов и просеки в лесу. За порушенную экономику можешь не благодарить, сами разворовали.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 15:53
      +7
      Цитата: Uprun
      Зеля, скажи спасибо чумадеду за 500 тыс. гробов и просеки в лесу.

      Что Зеле, что Чумадеду, им безразлично 500 тысяч, или два миллиона, лягут в гробы. Новую просеку прорубят.
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 16:07
      +4
      Зеле-то что? Он богоизбранный. Вот что его избиратели думают? Их же в гробы вколачивают
    3. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 17:15
      +1
      Зеля спасибо скажет за то что на крови обогатился а как.лы пусть зельке спасибо скажут они все потеряли за его кокс.
  2. Irokez
    Irokez Вчера, 15:46
    +5
    Российская Федерация собиралась разрешить вопрос с расширением НАТО мирным путем.

    И этот проснулся из "цветущего сада".
    Как же все быстро переобуваются когда прикипает и "цветущий сад" начинает загнивать от паразитов и вредителей выкормленных в этом саду гербицидами и пестицидами.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 15:54
      +3
      А кто "переобулся "то?И кого допекло?Столтенберга то???...Рассмешили..Они апплодируют стоя..Добились,чего хотели "Разумеется,мы ничего не подписали..."
      1. Irokez
        Irokez Вчера, 16:06
        +3
        Военнополитические акулы коллективного запада принципиально не признают свои поражения или неудачи и соответственно обычно молчат, а тут признались в правоте и мирности России в конфликте, что означает они сознательно ошибались и обманывались когда Россию агрессором называли (а так же специально пропагандировали), а себя мирными голубями показывали.
        Теперь население Земли услышало из какого "цветущего сада" идёт угроза и кого не надо слушать. Очень сильная медийная оплеуха.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 17:26
          +1
          О каком поражении их Вы говорите?У них все получилось.Наша страна была вынуждено начать войну,наши парни гибнут на Донбассе и под Запорожьем.У них все прекрасно-русские гибнут,они считают барыши.И чнюем дольше это продлится,тем выгоднее будет им.А нам придется добывать победу на локтях,с кровью и грязью.А население Земли смотрит в свой карман и глубоко плевать на то,что происходит
          1. Irokez
            Irokez Вчера, 20:34
            0
            Цитата: dmi.pris1
            О каком поражении их Вы говорите?

            Мы наверно о разных вещах думает и говорим. У медали есть две стороны.
            Вы о том, что наживаются военные лобби США и Европы ну и естественно гибнут Славяне с обеих сторон - да это факт.
            Я же о другой составляющей медали.
            За полтора года санкций и давления на Россию она почему-то так и не разорвалась от всего давления коллективного запада и поэтому ожидания в нашем поражении обернулись переживаниями за своё европейское будущее. Ну все и без меня видят, что же всё таки происходит:
            - Украина теперь стала как чемодан без ручки и является обузой для коллективного запада куда уходят кровно нажитые за десятилетия колониализма через финансокредитную систему. И теперь вопрос как избавиться от бездонной финансовой дыры (Окраины) и кому её сбагрить и не потерять лицо при этом.
            - ВВП Западной Европы как ни странно падает, а в России о ужас как минимум стоит, а то и где-то повышается. Для них это ой-ой-ой и с течением времени будет уж очень больно видеть.
            - Интересный феномен БРИКС стал новым центром притяжения альтернативной до этого англосаксонской демократии куда перетикают не только финансы, но и промышленное производство, а мы знает из физики: - "Если где-то прибыло, то где-то убыло". Ну или например был гарем у падишаха, а тут каждая жена уходит к своему отдельному мужу и как он переживает.
            - Далее очень щепетильный момент заключается в том, что, чем больше длится эта СВО тем больше гибнут Славяне (очень очень плохо), но как ни цинично или кощунственно это осознавать, время идёт на пользу перестройки всего мира на новый лад и мироустройство и чем больше длится такое время, тем больше англосаксы теряют влияние и власть над миром, а мир преображается. А если СВО быстро закончится (допустим новыми переговорами, перемирией, или как Корейский вариант), то всё, что было до СВО постепенно вернётся на круги своя ибо происходящие изменения в мире не окрепнут и не застолбятся в новом мироустройстве. (Это чисто моё мнение - я так понимаю и вижу).
            - США главный выгодополучатель видя будущее в виде нескольких полярных экономик перетаскивает производства к себе как европейское так и азиатское, что и можно видеть в постройке заводов по микроэлектронике в США так и переносу других производств жизненно необходимых США ибо Китай им тоже кислород перекрывает с приобретением в будущем Тайваня. А коли так, то США не конкурентноспособно без вассалов и производственных рабов и без многих ресурсов (редкозёмы, уран, некоторые металлы и так далее), что тоже негатив для них и всё это снижает их конкурентноспособность и гегемонию с множеством внутриполитических и социальных проблем внутри самой страны с разношерстным и высокомнительным населением. Именно созданная ими заварушка в виде АТО и уже СВО как искра разжигает пламя мирового кризиса во всех сферах жизни, а для них это потеря всего ну кроме может своей территории если она потом сама не расколится.
            Вот как-то так и кто в выигрыше в долгую сами подумайте, а выигрыш в коротком промежутке времени - да за ними. Опять же - это моё мнение.
    2. dedusik
      dedusik Вчера, 17:18
      +1
      Что-то они как-то разом все хвостом закрутили bully
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 17:40
        +1
        Они показали кто в "доме хозяин".И положили болт на наши мирные инициативы.Я удивлен,почему форумчане не видят очевидное.Они не передумали,не раскаялись
  3. carpenter
    carpenter Вчера, 15:47
    +2
    Сейчас, судя по всему, в НАТО уже и не считают нужным более скрывать реальную ситуацию, предшествовавшую началу боевых действий на Украине.

    Лучше раньше, чем позже, все равно, когда то это выльется наружу.
  4. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 15:49
    -1
    Договариваются с сильными.
    Это факт.
    С нами не захотели договариваться ни в 2021, ни весной 2022....
    Это тоже факт.
    Выводы делать как то не хочется.
  5. knn54
    knn54 Вчера, 15:51
    +3
    Генсек НАТО рискует попасть на сайт "Миротворец".
  6. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 15:51
    +1
    Как бы не началось наше любимое - ну наконец то партнеры прозрели.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 15:58
      +1
      Цитата: ИванИванов
      Как бы не началось наше любимое - ну наконец то партнеры прозрели.

      Да никогда они не повзрослеют, точнее они взрослые и у них все просчитано на 10 лет вперед (по отношению к России). На российское предложение он не согласились и никогда не согласятся. Здесь можно навязать соглашение только силой.
  7. APASUS
    APASUS Вчера, 15:57
    +5
    НАТО не подписало договор с Путиным ,но Путин все равно виноват .............
    1. pettabyte
      pettabyte Вчера, 16:10
      +1
      Дык, "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать".
      Маски сброшены.
      И запад(ло) оказалось теми еще гандончиками штопаными.
      Теперь менять культуру которую упорно вписывали в общезападный содом с гоморой...
  8. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 16:13
    -1
    Как всегда, часть истории отсутствует. Заключительная часть «хотел, чтобы мы удалили военную инфраструктуру во всех странах, вступивших в НАТО после 1997 года, а это означало, что нам придется вывести НАТО из Центральной и Восточной Европы, введя членство второго сорта. Мы отвергли его, и он начал войну, чтобы избежать сближения границ с НАТО. Он добился прямо противоположного: большего присутствия НАТО в восточной части Альянса».

    https://www.quotedbusiness.com/thm-15-global/paese-13-mondo/art-10909-stoltenberg-putin-ci-invio-una-bozza-di-trattato-non-lo-firmammo
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:22
    +1
    До Столтенберга что то начинает доходить,500 000 убитых на Украине,а если 500 000 убитых в Норвегии?
  10. Hellcos
    Hellcos Вчера, 16:23
    +1
    Таким образом, реальная предыстория украинского конфликта выглядит совсем иначе, чем то, как ее рисовала западная пропаганда


    Теперь уже вряд ли это кого-то волнует, пропаганда свое дело сделала. Плюнуть всегда легче, чем потом оттирать.